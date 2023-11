Ieškojo pagalbos sūnui, rado diagnozę sau: Žemyna pasakoja apie ADHD sutrikimą

Rinkodaros specialistė, tinklaraštininkė Žemyna Treiderė LRT PLIUS laidoje „Žvelk giliau“ pasakoja pirmą kartą su ADHD susidūrusi prieš daugiau nei metus. Pagalbos ieškojusi sūnui, ji ją atrado ir sau. Vienoje vietoje nenustygstantis ir ilgai dėmesio neišlaikantis sūnus Žemynai priminė ją pačią. „Jei pradedu kokį būrelį, tai jame išbūnu du mėnesius – tiek, kiek jis teikia džiaugsmo. O po tų dviejų mėnesių ta veikla jau nebedžiugina“, – prisiminimais dalinasi moteris.

ADHD, sako Žemyna Treiderė, yra ne tik neigiami dalykai, bet ir galia bei jėgos, kurias galima skirti gyventi. ADHD (angl. attention deficit hyperactivity disorder) yra aktyvumo ir dėmesio neurologinis sutrikimas.

Pagrindiniai šio sindromo požymiai pasižymi sunkumu sutelkti dėmesį, valdyti impulsyvumą bei hiperaktyvumas. Dažniausiai ADHD aptinkamas vaikystėje, tačiau šio sindromo atvejų pasitaiko ir vėlesniame amžiuje.

Psichologė kažką pasakė, kad ateityje vaikas mokykloje gali turėti hiperaktyvumo problemų.

ADHD paveikia įvairias gyvenimo sritis: pasiekimus mokykloje bei darbe, gebėjimą palaikyti santykius bei valdyti finansus bei sveikatos būklę. Sergantys jaučia gėdos bei nesėkmės jausmą, kai nesiseka susidoroti su kasdieniniais darbais, kurie kitiems atrodo lengvi.

ADHD sindromas / Pexels nuotr.

Tai keletą komponentų turintis sutrikimas, trukdantis pilnavertiškai žmogui funkcionuoti. Gydytoja psichiatrė Ieva Viltrakytė sako, kad žmogus, turintis ADHD, negali sukaupti dėmesio, yra impulsyvus, ekspresyvių emocijų bei kartais būna motoriškai labai aktyvus.

Jis gali pradėti rėkti iš džiaugsmo iki ašarų. Nesuvaldo emocijų.

„Motoriškai reiškia fiziškai – daug daro judesių, nenustygsta vietoje arba kaip mes sakome „malasi“, – paaiškina psichologė. – Žmogui šis sindromas pasireiškia nuo mažų dienų arba ne taip stipriai pasireiškiantis nuo mažų dienų, bet vėliau labai trikdantis gyvenimą vyresniame amžiuje, pavyzdžiui, pastebimas įstojus į universitetą.“

Ieva Viltrakytė / LRT stop kadras.

Pirmą kartą su ADHD Žemyna susidūrė kiek daugiau nei prieš metus. Vos trejų pašnekovės sūnui buvo diagnozuotas mišrus raidos sutrikimas.

Jis yra kaip visada užkurtas varikliukas – visada judės, šokinės, skraidžios, bėgios, vietoje nenusėdės, niekada nenulaikys liežuvio už dantų.

„Buvo daug problemų su kalba. Kreipėmės į raidos centrą ir gavome šią diagnozę. Psichologė kažką pasakė, kad ateityje vaikas mokykloje gali turėti hiperaktyvumo problemų. Tuo metu, kai jam dar buvo treji, niekas apie jokius hiperaktyvumus nekalbėjo. Su kalba susitvarkėme, viskas kaip ir pavyko. Vaikas išėjo į mokyklą. Būtent mokykloje ir prasidėjo problemos“, – pasakoja Ž. Treiderė.

Sūnui sunkiai sekėsi išsėdėti pamokose, nuolat pamiršdavo įvairius daiktus. Žemyna tuomet suprato, kad kažkas su jos vaiku vyksta ne taip, kaip turėtų. Moteris ėmėsi ieškoti pagalbos.

ADHD sindromas / Shutterstock nuotr.

„Pradėjau daug skaityti, domėtis. Lietuvoje taip pat pradėjo rastis žmonių, kalbančių apie ADHD, – sako Žemyna. – Skaitydama aš supratau, kad čia viskas apie mane...“

Pavojingų situacijų neįvertina, pavyzdžiui, gali lipti į medį taip aukštai, kad kitam jau širdis stotų.

Ieškodama pagalbos sūnui, Žemyna ją surado ir sau. Moteris pasakoja supratusi, kad turi aktyvumo ir dėmesio sutrikimo sindromą.

Žemyna Treiderė / LRT stop kadras.

„ADHD diagnozė vaikui buvo vėlesnė, nei mano. Pirmiausia pagalbos kreipiausi sau, kad galėčiau suteikti pagalbą sūnui. Jis yra kaip visada užkurtas varikliukas – visada judės, šokinės, skraidžios, bėgios, vietoje nenusėdės, niekada nenulaikys liežuvio už dantų. Jis gali pradėti rėkti iš džiaugsmo iki ašarų. Netramdo emocijų. Pamiršta, pameta daiktus. Pavojingų situacijų neįvertina, pavyzdžiui gali lipti į medį taip aukštai, kad kitam jau širdis stotų.

Skaudu girdėti iš kitų tėvų, kad mano sūnus nėra išauklėtas, nemoka elgtis, nemoka dalyvauti su bendraamžiais, jis toks ir anoks.

Mokykloje mokytoja visada sako, kad jis neišlaiko dėmesio, nenusėdi ilgiau, nei 15 minučių, nesugeba padaryti kompleksinių užduočių. Jei gaus penkias užduotis, tai po pirmos atlikimo jis pasimes, užmirš, nes buvo susifokusavęs į pirmąją ir nebežino, ką toliau daryti. Jis visada skubės, rašydamas praleis raides“, – savo vaiko sutrikimą trumpai apibūdina laidos herojė.

ADHD sindromas / AP nuotr.

Žemyna džiaugiasi, kad mokykloje sūnų moko supratinga, jauna mokytoja, kuri pati domisi ADHD, padeda taikyti įvairius įrankius. Jei iš mokytoju stigmatizavimo Žemyna sako nejuntanti, tai iš sūnaus bendraklasių tėvų sulaukianti nemalonių žinučių.

Dėl to save labai smerkdavau, kaltindavau, kad nesugebu išlaikyti draugysčių, pertraukiu kalbančius žmones.

„Labai sunku, kuomet kiti tėvai rašo žinutes, kad štai jūsų vaikas vėl pastūmė mano vaiką ar trenkė jam. Žinau, kad jam sunku suvaldyti emocijas, ypač kai jis yra išerzinamas, jo nepriima į kažkokį žaidimą. Reikia suprasti, kad jis tai padarė nenorėdamas, – pabrėžia Ž. Treiderė. – Skaudu girdėti iš kitų tėvų, kad mano sūnus nėra išauklėtas, nemoka elgtis, nemoka dalyvauti su bendraamžiais, jis toks ir anoks. To klausytis tikrai yra skaudu.“

Žemynos Treiderės šeima / Asm. arch. nuotr./LRT stop kadras.

Kodėl kyla tokios nuostatos? Žemyna įsitikinusi, kad dėl to, jog iki šiol vaikai ir suaugusieji, turintys ADHD, yra vadinami tinginiais, neišauklėtais, „užvartojusiais cukraus“.

Kaip su būreliais, taip ir su žmonėmis – ilgų santykių nepavyksta užmegzti.

„Man, kaip mamai, tokius teiginius sunku girdėti, nes aš gerai žinau, kaip yra sunku pačiam vaikui. [...] Visada žinojau, kad esu kitokia, – pokalbį kita tėkme keičia pašnekovė. – Dėl to save labai smerkdavau, kaltindavau, kad nesugebu išlaikyti draugysčių, pertraukiu kalbančius žmones. Per daug atsiveriu – net nepažįstamui žmogui galiu viską apie save išpasakoti. Dėl to dažnai nukentėdavau, o vėliau ir save kaltindavau, kad nepatylėjau. Pradėjusi domėtis ir skaityti apie šį sutrikimą, praktiškai kiekvieną požymį galėjau priskirti sau. Vieni tokių – visada pertraukiami kalbantys žmonės ir nuolatiniai pamiršimai.

Žemyna Treiderė / LRT stop kadras.

Štai imu plauti indus ir beplaunant pamatau flomasterį. Nunešu jį padėti į vietą. Benešant pamatau besimėtančią kojinę. Paimu ją, o flomasterį padedu į kojinės vietą. Indai taip ir lieka nebaigti plauti... Pakliūnu į tokį užburtą ratą – pradedu ir nieko iki galo nepabaigiu.

Dar vienas požymis yra daugybės hobių turėjimas. Nuo pat vaikystės. Jei pradedu kokį būrelį, tai jame išbūnu du mėnesius – tiek, kiek jis teikia džiaugsmo. O po tų dviejų mėnesių ta veikla jau nebedžiugina. Dabar jau žinau, kad tai reiškia dopamino trūkumą. [...] Kaip su būreliais, taip ir su žmonėmis – ilgų santykių nepavyksta užmegzti.“

Vyras viską daro, kad nebūtų nuobodus ir toks nusistovėjęs gyvenimas.

Vis tik Žemynai pavyko sukurti šeimą. Internetinėje pažinčių svetainėje susipažino su būsimu vyru. Po dviejų savaičių pradėjo gyventi kartu, o jau po dviejų mėnesių nešė dokumentus susituokti.

Žemynos Treiderės šeima / Asm. arch. nuotr./LRT stop kadras.

„Labai džiaugiuosi, kad vyras stengiasi ir rūpinasi, jog visada mūsų santykiuose rastųsi naują ugnelė. Tai yra labai svarbu. Štai, pavyzdžiui, jis žinojo, kad mėgstu žaisti kompiuterinius žaidimus ir padovanojo man naują žaidimų konsolę. Autobusiuką perdarė savo rankomis. Net darbą pakeitė – iš vadovo tapo jūreiviu. Vyras viską daro, kad nebūtų nuobodus ir toks nusistovėjęs gyvenimas“, – sutuoktinio supratingumu džiaugiasi ADHD turinti rinkodaros specialistė, tinklaraštininkė, „Žvelk giliau“ ambasadorė Žemyna Treiderė.

Visas pokalbis su Ž. Treidere apie ADHD sindromą – laidos „Žvelk giliau“ įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.