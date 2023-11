Matthew Perry memuarai – vėl dėmesio centre: labiausiai sukrečiančios knygos išpažintys

Spalio pabaigoje miręs „Draugų“ aktorius Matthew Perry žinojo ir ką reiškia pasiekti šlovės aukštumas, ir ką reiškia tėkštis į gyvenimo dugną. Stoti į kovą su užvaldžiusiomis priklausomybėmis pastūmėjo visiškai subyrėjusi sveikata, keliolika operacijų ir mintys apie į nugarą kvėpuojančią mirtį. Savo istoriją jis atvirai pasidalijo memuaruose, kurie jam mirus vėl atsidūrė dėmesio centre.

Po to, kai spalio 28 d. mirė 54-erių „Draugų“ žvaigždė M. Perry, prieš metus pasirodžiusi jo prisiminimų knyga „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ (liet. k. „Draugai, meilė ir tas didelis baisus dalykas“) vėl tiesiog graibstoma – anot CNN, platformoje amazon.com būtent ši knyga yra perkamiausia.

Į itin atvirą pasakojimą sudėta sudėtinga, daugybę metų trukusi aktoriaus kova su priklausomybe, santykiai su moterimis ir nepaisant milžiniško populiarumo nuolat lydėjęs nepilnavertiškumo ir nereikalingumo jausmas. Pasirodžius knygai jis neabejojo – perskaitę jo istoriją, skaitytojai nustebs, kiek kartų jis tik per plauką išvengė mirties ir kiek kartų buvo atsidūręs visiškoje tamsoje.

Mathew Perry / AP nuotr.

Prieš metus atvirame interviu „People“ jis prisipažino, kad rašyti knygą nebuvo lengva, tačiau dar sunkiau buvo ją skaityti. Istorija išties sukrečianti, tačiau, kaip buvo sakęs pats M. Perry, vis tik ji pilna vilties. Reikėjo palaukti, kol aktorius jautėsi ganėtinai saugus ir blaivas, toli nuo aktyvios alkoholizmo priklausomybės, kad viską užrašytų ir papasakotų, kaip jam pavyksta atsispirti tamsiajai pusei. „Esu tikras, kad tai padės žmonėms“, – 2022 m. rudenį „People“ kalbėjo aktorius.

Jį išgarsino Čandlerio vaidmuo seriale „Draugai“, kai pradėjo filmuotis jam buvo 24-eri. Mažai trūko, kad aktoriaus seriale neišvystume – tuo metu, kai buvo vykdoma „Draugų“ atranka, jis buvo pasirašęs sutartį su kito projekto, „LAX 2194“, kūrėjais ir buvo įsipareigojęs ten dirbti.

Tačiau televizijos kanalas FOX atmetė serialo pasiūlymą ir M. Perry paskutinis prisijungė prie daugelio pamiltos „Draugų“ komandos. Čandlerio vaidmuo jam atnešė taip trokštamo populiarumo ir įspūdingus honorarus – nuo keliasdešimties tūkstančių dolerių ankstesniais sezonais iki daugiau kaip milijoną dolerių už seriją paskutiniame, dešimtajame, „Draugų“ sezone.

Mathew Perry / AP nuotr.

Tada jau turėjo problemų su svaigalais, tačiau prisijungus prie „Draugų“, jo priklausomybė ėmė stiprėti. Tiesa, knygoje M. Perry prisipažino klaidingai manęs, jog niekas apie jo problemas nežino. Aktoriaus iliuzijas sudaužė kolegė Jennifer Aniston, per filmavimą jam pasakiusi, kad žino, jog jis geria. Žino visi aikštelėje – užuodžia.

„Aš neprisimenu maždaug trijų iš dešimties serialo „Draugai“ sezonų. Tuo metu buvau kiek iškritęs“, – viename interviu prisipažino aktorius prabilęs apie tuo metu jį kankinusią priklausomybę. Tiesa, BBC jis tikino, kad filmavimo aikštelėje niekada nepasirodė girtas, tačiau dažniausiai ateidavo kamuojamas pagirių.

Mathew Perry / AP nuotr.

1997-aisiais juostos „Fools Rush In“ filmavimo aikštelėje važinėdamas vandens motociklu aktorius patyrė traumą ir įgijo priklausomybę opijaus pagrindu sukurtiems nuskausminamiesiems – vikodinui. Dėl to jis atsidūrė reabilitacijos centre, tačiau atsisakyti vaistų pavyko tik kuriam laikui.

Reabilitacijos centrų duris jis varstė ir tikėdamasis atsikratyti alkoholizmo. Nors šeima, bičiuliai ir „Draugų“ kolegos nuolat stengėsi jį palaikyti ir padėti išbristi iš priklausomybių liūno, aktorius iš pradžių nemanė, kad jų pagalba jam reikalinga. Prireikė laiko, kad jis suprastų, jog krinta į liūną, tačiau suprato tai, kai jau nebegalėjo sustoti.

Mathew Perry / AP nuotr.

Knygoje M. Perry atviravo, kad jo kovą su priklausomybėmis išduoda ir kiekviename sezone svyruojantis svoris, besikeičianti išvaizda: „Kai kur esu priaugęs svorio nuo alkoholio, kai kur esu sulysęs – nuo tablečių.

Bebaigiant filmuoti trečiąjį serialo sezoną, kasdien sukdavau galvą, iš kur gauti 55 vikodino tabletes. Jeigu jų negaudavau, man būdavo sunku. Tai buvo tarsi darbas pilnu etatu: skambinėti, susitikinėti su galybe skirtingų gydytojų, imituoti migreną, ieškoti nedorų slaugytojų, kurios sutiktų duoti tai, ko man reikia.“

Saujomis gerti vaistus M. Perry sako galutinai nustojo tik tada, kai iš gydytojų išgirdo, jog jei išgers dar bent vieną tabletę, visą likusį gyvenimą turės gyventi su specialiu tuštinimosi maišeliu, nes jo žarnynas tiesiog nebeatsistatys.

Mathew Perry / AP nuotr.

Sulaukęs 30-ties M. Perry susirgo pankreatitu, tai buvo besaikio alkoholio vartojimo pasekmė. Tiesą sakant, dėl nesuvaldomų priklausomybių jis nuolat turėjo galybę sveikatos problemų. Sykį atsikandęs skrebučio su riešutų sviestu aktorius pajautė, kad iškrito visi priekiniai dantys. Neliko nieko kito, kaip tik susidėti juos į maišelį, įsikišti į džinsų kišenę ir skubėti pas odontologą, rašo „The New York Times“.

Jam iš viso buvo atlikta 14 operacijų. M. Perry „People“ sakė, jog randai – geras priminimas, kad turi būti blaivus. Savo blaivybės dienas jis sako skaičiuojantis nuo 2001-ųjų, tiesa, knygoje prisipažino, kad neišvengė „60-70 nedidelių nesėkmių“.

Bijodamas dėl savo gyvybės, tų metų vasarį aktorius paskambino savo tėvams. Jie sūnų nuvežė jį į reabilitacijos centrą, kur jis praleido du su puse mėnesio. „Buvo baisu, bijojau mirti, – prisipažino aktorius. – Džiaugiuosi, kad man pasidarė taip bloga – tik tai mane ir paskatino stengtis išgyti. Ši patirtis man parodė, kad laimingas gyvenimas galimas tik be alkoholio ir narkotikų.“

Mathew Perry / AP nuotr.

Niekas kitas taip gerai nežino blaivybės kainos. Jis turi randų ne tik po 14 skrandžio operacijų, bet ir po 15 reabilitacijos procedūrų. Ilgus metus trukęs gydymas, operacijos, reabilitacijos kainavo daug – aktoriaus paskaičiavimais, savo kovoje jis išleido 9 mln. JAV dolerių.

Vis tik kaip buvo sakęs pats, nereikia tikėtis, kad tiek metų alintas organizmas atsistatys ar bus stiprus. 2018 m. M. Perry buvo paguldytas į ligoninę dėl to, kas viešai buvo apibūdinta kaip virškinamojo trakto perforacija. Iš tikrųjų jo gaubtinė žarna plyšo dėl per didelio opioidų vartojimo. Tik nedaugelis jo artimiausių žmonių žinojo, kokia kankinanti tapo jo priklausomybė. „Tai buvo paslaptis, – sakė jis. – Aš tai slėpiau nuo visų.“

Mathew Perry / AP nuotr.

M. Perry dvi savaites prabuvo komoje, ligoninėje iš viso praleido penkis mėnesius, devynis mėnesius gyveno su specialiu maišeliu, skirtu išmatoms, nes pats negalėjo tuštintis dėl rimtų žarnyno sutrikimų.

Medikai M. Perry artimiesiems buvo pasakę, kad aktorius beveik neturi galimybės išgyventi. „Buvau prijungtas prie aparato, kuris palaikė mano širdies ir plaučių darbą. <...> Tą naktį prie tokio paties aparato buvo prijungti dar keturi žmonės. Jie mirė, o aš likau gyvas. Vienas iš penkių. Kodėl? Kodėl aš? Tam turi būti kažkokia priežastis“, – „People“ kalbėjo M. Perry.

Dėl savo gyvenimo būdo aktorius nieko nekaltino, sakė, kad kaltas buvo tik jis pats. „Nieko nekaltinu dėl to, ką išgyvenau. Nesakau, kad taip nutiko todėl, kad turėjau siaubingą vaikystę. Turiu priklausomybės geną ir man prireikė daugybės laiko, kad galėčiau tai įveikti.“

Mathew Perry / AP nuotr.

Svarstydamas iš kur galėjo atsirasti jo gyvenimą gadinantis potraukis svaigalams M. Perry knygoje pasakoja, kad kai buvo dar kūdikis dėl nuolatinių pilvo dieglių ir nesiliaujančio verksmo tėvai kreipėsi į medikus, o šie išrašė mažyliui raminamųjų. Aktorius tikina, kad kai kuriose kūdikystės nuotraukose jis atrodo apsvaigęs nuo vaistų.

Aktoriaus tėvai išsiskyrė, kai jam tebuvo 9 mėnesiai. Nors su tėvu, aktoriumi Johnu Perry, vėliau palaikė gerus santykius, daug nuoskaudų Matthew jautė dėl sprendimo palikti šeimą, kad galėtų siekti karjeros Kalifornijoje. „Vaikystėje jo veidą dažniau mačiau televizoriaus ekrane arba žurnaluose nei realybėje“, – knygoje prisipažino „Draugų“ žvaigždė.

Kadangi M. Perry motina gyveno Kanadoje, o tėvas – Kalifornijoje, jam nuo mažų dienų teko išmokti keliauti vienam. „People“ interviu jis prisiminė, kad jau būdamas 5-erių vienas skrido lėktuvu – mama jį atgabeno į oro uostą, o tėvas pasitiko kitame.

Stigo jam ir motinos dėmesio – ji visad buvo užimta ir įsitempusi, mat dirbo Kanados ministro pirmininko Pierre'o Trudeau atstove spaudai. Dėl to mokykloje jis netgi buvo prikūlęs mokyklos draugą, premjero sūnų Justiną Trudeau (dabartinį Kanados premjerą).

Mathew Perry / AP nuotr.

Tėvų dėmesio stokojęs M. Perry prisipažino nuolat bandęs jį patraukti juokeliais, pokštais ar blogu elgesiu. Taigi ir alkoholio prisipažino pirmąkart padauginęs būdamas 14 metų. Jis tikino, kad tuo metu net nenumanė, kokiu košmaru alkoholis pavers jo gyvenimą, tačiau jau tada suprato, kad svaigalai jį veikia kitaip, smarkiau nei kitus.

Nors gyvendamas Kanadoje M. Perry buvo laikomas perspektyviu teniso žaidėju, būdamas 15-kos metų jis persikėlė gyventi pas tėvą į JAV ir čia nutarė tapti aktoriumi.

Kone visą gyvenimą kovojęs su savo demonais, prieš metus duodamas interviu aktorius prisipažino, kad nors darbas „Drauguose“ buvo nuostabi, ne kartą jį išgelbėjusi patirtis, atiduotų visus pinigus ir žinomumą, kad tik niekada nebūtų turėjęs savo priklausomybių.