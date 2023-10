Maisto tinklaraštininkė Renata Ničajienė: susirgusi meningitu rašiau atsisveikinimo laiškus vaikams

Tinklaraščio „Sezoninė virtuvė“ kūrėja, knygų autorė Renata Ničajienė LRT RADIJO laidoje „Pažinimai“ prisipažįsta, jog netikėtai užklupusi liga išlaisvino, tik po jos išėjo 7 knygos ir prasidėjo savęs tobulinimo kelionė.

– Kaip atrodė tavo gyvenimas iki tinklaraščio ir iki knygų?

– Atrodė kaip daugelio žmonių, vilniečių, kurie eina į darbą, į biurą. Aš lygiai taip pat – suvežiodavau vaikus į darželį, mokyklą ir eidavau į darbą. Esu baigusi ekonomiką, mano specializacija yra rinkodara, tik man gyvenime labai sekėsi dirbti tose įmonėse, kurios man yra įdomios. Reklamavau tik tuos produktus, kurie man įdomūs, pavyzdžiui, knygas. Knygos yra mano didžioji meilė, tad tą patirtį aš panaudojau vėliau leisdama savo knygą.

– Ar giliai širdy pagalvodavai, kad norėtum išleisti knygą?

– Man knygos buvo kažkas tokio, bet negalėjau pagalvoti, net neturėjau tokios svajonės, kad išleisiu knygą, kad turėsiu temą, kuria galėsiu rašyti.

– Ar tie žmonės, kurie rašo knygas, atrodė geresni?

– Tikrai tie žmonės atrodė labai ypatingi. Tada tik rašytojai rašydavo knygas. Mano vaikystėje, jaunystėje knygos buvo šventas reikalas.

– Renata, kaip atsitiko, kad tavo rutina staiga pasikeitė?

– Atėjo krizė į Lietuvą. Tada dirbau interjero įmonėje, ji nebeturėjo pinigų atlyginimams mokėti. Keturis mėnesius sėdėjau be darbo. Ką tada darai? Žinoma – naršai internete. Tuo metu kaip tik buvo maisto gaminimo tinklaraščių pati pradžia, buvau įnikusi į tai, supratau, kad ir aš norėčiau pradėti rašyti, nes maisto gaminimas buvo mano slaptas hobis. Po darbo grįždavau ir vyras sakydavo: „Tai tavo scena, nuo kurios tu niekada nenulipi, mes jau pavargę.“ Gaminti patikdavo, fotografuoti taip pat, o rašyti aš taip pat labai mėgau. <...> Vieniems žmonėms pasiseka labai tiesiu keliu [iki savo tikslo] nueiti, o kitiems reikia eiti aplinkkeliais.

Renata Ničajienė / Š. Zurbos nuotr.

– Tavo gyvenime prasideda krizė ir tu ieškai, ką veikti?

– Aš pati išėjau iš darbo, nes nusprendžiau, kad nenoriu darbe sėdėti be darbo, ir pusę metų tiesiog galvojau, ką toliau daryti. Maisto tinklaraščiai man vis neduodavo ramybės, pati neišdrįsau užsiregistruoti, bet vyras užregistravo. Toks buvo startas, o kitais metais jau bus 15 metų.

– Ar tu atsimeni tą pirmą įrašą?

– Drebėjo ranka, atsimenu ir pirmąjį receptą, tai buvo šeimos receptas – lenkiškas mano močiutės blynelis, keptas orkaitėje. Jis yra sezoninis, močiutė jį kepdavo tik žiemą, kai kūrendavo pečių. Vėliau sužinojau, kad nieko originalaus čia nėra, panašius blynelius kepa ir Olandijoje, ir Vokietijoje.

– Kas atsitiko vėliau?

– Aš tinklaraštį rašiau pusantrų metų, turėjau mintį parašyti knygą, nes man tinklaraštis buvo šiek tiek per siauras, negalėjau aprašyti ingredientų, bet galvojau, gal kada nors, kai turėsiu laiko, patirties. Aš nesu drąsus žmogus, esu savikritiška, niekada neturėjau ambicijų ko nors kam nors įrodyti.

Renata Ničajienė / BNS nuotr.

Susirgau meningitu. Jis prasidėjo labai greitai, žaibiškai. Pasijaučiau blogai vakare, dar atsimenu, vaikams gaminau valgyti, bet jau jaučiau, kad blogai. Sūnui buvo trylika, dukra šešeriais metais jaunesnė. Ryte iš lovos nebeatsikėliau, atrodė, tik peršalimas, bet iš tikrųjų viskas buvo žymiai rimčiau. Nuėjau į vonią – nualpau, vyras iškvietė greitąją, mane išvežė į infekcinę ligoninę. Laimei, ten atsidūriau laiku.

– Ką sakė gydytojai?

– Gydytojai sakė, pasižiūrėsime, kaip bus.

– O kaip jauteisi?

– Net negalėjau vaikščioti. Po lašelinių manęs paklausė, ar galiu pati nueiti į tualetą, tada atsakiau, kad tikrai galiu. Bet nesupratau, kas įvyko: mano kojos sveikos, esu jaunas žmogus ir esu tokia silpna, kad man reikia slaugytojos pagalbos. Jausmas yra labai sunkus, kai esi jaunas, kupinas jėgų ir per parą viso to netenki, to net nesuvokdamas. Atsimenu, aš ėjau, ašaros upeliais teka, tai buvo smūgis žemiau bambos, reikėjo laiko susitaikyti, esu gana išdidus žmogus.

Ligoninėje praėjo dvi savaitės, iš jų pusę laiko praleidau reanimacijoje. Aš atsigavau, bet vaikams jau buvau parašiusi atsisveikinimo laiškus, galvojau – maža ką, niekada nežinai, kaip čia bus ir kokia aš išeisiu iš tos ligoninės. Komplikacijų būna įvairių, kalbame apie neprognozuojamą ligą.

Man pasisekė, aš tiesiog turiu save labiau saugoti. Stengiuosi ramiai gyventi.

– O ką reiškia rašyti atsisveikinimo laišką savo vaikams?

– Sunku. Baisu yra ta nežinia. Nežinojau, kas laukia. Aš nesu labai pamaldus žmogus, bet tada meldžiausi, kad išeičiau sveika, kad valdyčiau kojas, nes po pirmojo nuėjimo į tualetą man pasidarė labai baisu. Supratau, kad visko gali atsitikti, galvoje daug kas sukosi. Niekam nelinkėčiau to patirti.

Renata Ničajienė / Asmeninio albumo nuotr.

Smagu, kad mano vaikai tuos laiškus saugo iki šiol. Dukra net yra pasidėjusi po tokiu stiklu, kur ji ruošia pamokas, šalia nuotraukų. Sūnus taip pat pasidėjęs brangioje vietoje, tad suprantu, kad šis įvykis ne tik man pakeitė gyvenimą, bet ir mano vaikams. Supratome, kokie stiprūs ir vieningi turime būti.

– Ar buvo lūžis, ar yra Renata iki ligos ir po jos?

– Tikrai taip. Mano gyvenimas yra iki ligos ir po to, kai išėjau iš ligoninės. Tapau stipresnė, labiau pasitikinti savimi, supratau, kad laikas bėga labai greitai, tad jeigu nori ką nors daryti, reikia daryti čia ir dabar. Jeigu nori pasakyti, kad myli, tai turi daryti čia ir dabar.

Pradėjau daug labiau džiaugtis gyvenimu, daugiau keliauti, po metų su vyru susituokėme bažnyčioje, nes iki to turėjome tik civilinę santuoką. Man tikrai atsirišo rankos, aš įgijau drąsos gyventi ir būti tokia, kokia svajojau būti, tik nedrįsau, galvojau, jog man trūksta žinių, esu nepakankama.

– Tiesa, kad šnekėjai su mama ligoninėje?

– Vaikų neįleisdavo, ateidavo mama, tad aš jai sakydavau: „Žinai, aš išeisiu ir parašysiu knygą, kurią seniai norėjau parašyti.“ Sakiau, kad jau galvoje rašau tą knygą, man eina mintys. Atsimenu mama pasižiūrėjo į mane su gailesčiu, turbūt pasirodžiau tikrai nesveika.

Išėjau iš ligoninės ir parašiau pirmąją knygą.

– Ar iškart grįžusi namo ir pradėjai rašyti?

– Grįžusi namo aš buvau gana silpna, man reikėjo laiko atsigauti. Net į lauką nelabai vaikščiojau, tai truko tris mėnesius, bet jau tada žinojau turinį, įsivaizdavau, kaip knyga atrodys, pradėjau jai rinkti receptus. Kai sustiprėjau, skridome su šeima į Paryžių, lėktuve sutikau kolegę Eglę, maisto tinklaraštininkę, vieno maisto žurnalo tuometę redaktorę, o aš visada svajojau, kad ji fotografuotų mano knygai, man visada patiko jos nuotraukos. Lėktuve sukirtome rankomis, kad pradėsime tai daryti.

– Čia buvo likimas?

– Visiškai. Ji skrido pas draugę, o aš savaitei skridau su šeima, mes nebuvome taip glaudžiai bendravusios. Neturėjome kur išeiti, tad papasakojau apie knygą, kaip noriu aprašyti ingredientus, sezonus, ir mes pradėjome dirbti. Grįžome iš Paryžiaus, buvo ankstyvas pavasaris ir nuo balandžio mėnesio pradėjome fotografuoti. Padarėme knygą pakankamai greitai.

Renata Ničajienė / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

– Kaip manai, kai žmones tiesiog apsėda kokia nors svajonė, kas pradeda iš viršaus duoti tas galimybes?

– Aš manau, tai didelė dovana, kai gauni tokią iš visatos nuleistą idėją, bet paskui tai būna didelė kančia, kai visa tai reikia įgyvendinti. Po paskutinės knygos, po septintosios, pagalvojau – viskas, noriu padaryti pertrauką.

– Bet tu jautiesi laiminga darydama tai, ką darai?

– Paskui esi labai labai laimingas. Aš tikrai neturiu komandos, kuri superka produktus, išplauna indus, viską darau pati, tad darbų yra tikrai labai daug. Tai yra ir fiziškai labai sudėtingas darbas.

– Kaip tu žiūri į tą ligą dabar, kas tai yra – gyvenimo pamoka, slenkstis, galimybė?

– Priminimas man. Atėjo priminimas, kad aš ne viską dariau gyvenime tiek, kiek galėjau daryti. Manau, kad kiekvienas žmogus gyvenime vis tiek turi misiją, paskirtį, svarbu ne tik būti mama, žmona, dukra, bet padaryti dar kažką. Tai to „kažko“ aš nebuvau iki galo dariusi, o dabar jaučiuosi realizavusi save, nors dar turiu daug planų.

– Sakai, misija, o tu sau esi įvardijusi, kokia yra tavo misija?

– Niekada nežinojau, kad ji bus tokia – burti šeimą prie stalo, rašyti, siūlyti sezoninę virtuvę, sveikesnį maistą, anksčiau nebuvau išsikėlusi tokio tikslo, jis atėjo per gyvenimą, per tinklaraštį. Jei ne liga, galbūt nebūčiau turėjusi drąsos ir ryžto tai padaryti.

– Renata, jei galėtum pasakyti ką nors tai Renatai iki ligos, ką pasakytum?

– Patarčiau būti savimi, nebijoti būti savimi. Visą laiką stabdydavau save, tik paskui leidau sau būti tokiai, kokia esu.

Parengė Emilija Balcerytė

Viso pokalbio klausykite LRT RADIJO laidoje „Pažinimai“