Sunkumus susilaukti vaikelio prisiminusi Daiva Tamošiūnaitė: buvau praradusi viltį

Charizmatiškoji radijo ir televizijos laidų vedėja Daiva Tamošiūnaitė LRT TELEVIZIJOS laidoje „Gimę tą pačią dieną“ prisimena pirmąsias gyvenimo kryžkeles, kai vos 17 metų nepriekaištingai pabaigusi mokyklą vis dėlto neįstojo į svajonių universitetą, o jos profesija pakrypo mažai tikėtina linkme. Galiausiai gyvenimas nepagailėjo išbandymų ir norint tapti mama.

„Su broliu buvome aštuntoji karta, kuri išaugo Vydeikiuose, prosenelių statytuose namuose. Tebėra prosenelio sodintos eglės gimus mano močiutei. Pastatė didžiulį namą su dviem galais, jame buvo 16 kambarių. 1965 m. nutarė tiesti plentą Plungė–Skuodas, jis ėjo per mūsų sodybos vidurį. Paprašė pusę namo nugriauti, už jį mano seneliams sumokėjo. Prie to plento ir gimiau“, – pasakoja radijo ir televizijos laidų vedėja.

Name, kuriame gyveno Daivos šeima, įkurdintas paštas, o vėliau – biblioteka. Kaip atsimena ji, namai buvo daugiafunkciai dėl patogios vietos. Dėl to jų šeima, be ūkvedžio, buvo vienintelė turėjusi ano meto brangenybę – telefoną.

„Mūsų name visą laiką buvo kokia nors institucija. Kai gimiau, ten buvo paštas. Žmonės, eidami į parduotuvę, į autobusų stotelę, praeidavo mūsų namą. Jei reikėdavo kviesti greitąją, jie eidavo į mūsų namą, nes jis buvo prie kelio ir jame buvo telefonas“, – prisimena D. Tamošiūnaitė.

Jos mama studijavo agronomiją, o tėtis – mechaniką. Kai mergaitei suėjo 4-eri, tėvai gavo kooperatinį butą Plungėje, tačiau Daiva liko gyventi su seneliais. Anot jos, visai nesijautė atskirta nuo tėvų ar įprasto gyvenimo, atvirkščiai – vos 5-erių metukų Daiva jau iškeliavo į pirmą klasę.

Daiva Tamošiūnaitė / Stop kadras

„Atrodė nesuvokiama, kaip dabar vaiką vežti į miestą. Į darželį nėjau nė vienos dienos, mano mokytoja buvo mano močiutė. Penkerių metų aš pasiprašiau į mokyklą, nes jau močiutė mane buvo išmokiusi skaityti, skaičiuoti. Skaičiau ir lietuviškai, ir rusiškai. Namuose buvo nebe paštas, o biblioteka, tad augau tarp knygų“, – atsimena Daiva.

Kaip ir jos vaikystės namai, taip ir mokykla buvo, atrodo, stebuklinga. Pasak jos, mokykloje buvo įrengta kino salė, į kurią kartu su filmo premjera atkeliaudavo aktoriai, jie susitikdavo su žiūrovais. „Mes toje mokykloje gyvenome visai kitais dalykais. Turėjome direktorę, pametusią galvą dėl kino, – mokykloje buvo kino salė. Jeigu į Plungės miestą atveždavo premjerą, pirmiausia ją rodydavo mokykloje.

Mūsų kino mylėtojų būrelis buvo, ko gero, garsiausias Lietuvoje. <...> Mano močiutė su kitomis mamomis subėgdavo į mokyklą virti cepelinų ir priimti kino žvaigždžių“, – prisimena Daiva.

Daiva Tamošiūnaitė / Stop kadras

Jai buvo 15, kai tėvai padovanojo broliuką. Tačiau jis paauglės nedžiugino, brolį ji pasitiko su priekaištu – reikėjo anksčiau. „Kai man pranešė, kad aš turėsiu brolį, man naujiena nepatiko. Buvo laikas, kai aš norėjau sesės ar brolio, bet, kai sulaukiau penkiolikos, jaučiausi suaugęs žmogus, kam to brolio bereikia?! Teko važiuoti į pasimatymą, įsisodinus brolį į vežimėlį. Patraukdavo per dantį, sakydavo, kad esu panaši į jauną mamą“, – šypsosi ji.

Daivos senelių sodyba galiausiai buvo parduota. Ji su močiute ir tėvais išsikraustė gyventi į Plungę. Tačiau močiutė ir naujuose namuose Daivai atstojo draugę. „Ji buvo mano geriausia draugė. Iki keturiolikos metų buvau kaime, seneliai mane augino, tai ji buvo artimiausias mano žmogus. Net nekalbu apie tai, kad buvo labai išmintingas žmogus, jos žodžio klausėsi visa giminė“, – pasakoja laidos viešnia.

Daiva Tamošiūnaitė / BNS nuotr.

Daivai gerai sekėsi ir mokykloje, kur ji buvo įnikusi į literatūrą ir skaitė jau ne savo amžiui skirtas knygas, o muzikos mokykloje, kur ji mokėsi groti akordeonu, vedė ir organizavo renginius.

„Nelabai aš linksmindavausi. Esu iš tų, kurie labai gerai jautėsi mokykloje. Kiti bendraamžiai sako: „Žinai, visi mokykloje turėjome nuoskaudų.“ Tai aš pagalvoju, kad neturėjau nė vienos, man mokykloje labai patiko.

Su ansambliu važinėdavome, vedžiau estradinio ansamblio koncertus, rengiau renginius, buvau amžinai atsakingoji. Vakarais repetuodavome, lankiau literatų būrelį, grįždavau 20 val.“, – mokyklos laikus atsimena Daiva

Jos atsidavimas lietuvių kalbai nepaliko abejonių, kad mergina studijuos tik Vilniaus universitete. „Stojau į lietuvių kalbą, bet, tiesą sakant, būčiau visus labai nustebinusi, jeigu būčiau nestojusi. Gi rašiau eilėraščius, dalyvavau literatų konkursuose, kur daugiau galiu stoti“, – šyptelėjo ji.

Daiva Tamošiūnaitė / BNS nuotr.

Tačiau, kad ir kokia aiški Daivos ateities linija tuo metu atrodė, gyvenimas turėjo kitų planų – Daiva neišlaikė privalomojo egzamino. „Neįstojau – neišlaikiau istorijos egzamino. Net nežinau, kodėl taip atsitiko. Kaip galima neišlaikyti egzamino, kai išsitrauki bilietą iš Petro I-ojo laikų reformų“, – stebisi Daiva. Taip septyniolikmetė atsidūrė apsisprendimo kryžkelėje – išduoti svajonę tapti mokytoja ir studijuoti Vilniuje technikume, ar pabrukus uodegą grįžti namo.

„Negarbė, reikės visiems aiškinti, kas čia atsitiko. Kadangi mokyklą pradėjau lankyti anksčiau, septyniolikos grįžtu namo, pasiskambinu Švietimo skyriaus vedėjui ir paprašau darbo mokykloje. Mane išsiuntė į Medingėnų mokyklą, kažkur vidury miškų. Vaikai gyvendavo bendrabučiuose“, – aiškina Daiva.

Po metų Daiva be problemų įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, tačiau ne į universitetą, kaip pradžioje ketino. „Sutikau katedros vedėją, kuris man vėliau dėstė fonetiką, pamatė mano atestatą ir egzaminus suorganizavo per dvi dienas. Per vieną dieną parašiau rašinį lietuvių kalba, prancūzų – iškart penketas. Mane įkalbėjo ten likti. <...> Ir vėl ansambliai, ir vėl vedimas, keliavimas su koncertine programa“, ­– teigia Daiva.

Daiva Tamošiūnaitė / BNS nuotr.

Nors, kaip prisimena, buvo aktyviai studentaujanti studentė ir prancūzų kalbą jai teko apleisti, ji rinkosi socialinius taškus ir 1988 m. išvažiavo į tarptautinę jaunimo stovyklą Prancūzijoje. „Mėnesį praleidau prancūziškoje aplinkoje, kalbėjau tik prancūziškai, išmokau visko, ko per 4-erius metus neišmokau pedagoginiame“, – sako ji.

Daiva, baigusi studijas, dirbo prancūzų kalbos mokytoja. Po metų įsidarbino turizmo agentūroje, kur gavo tuo metu nuostabų atlyginimą – 50 dolerių per mėnesį.

„Man ten buvo nemalonu, iš ten pabėgau. Bet tada buvo susikūręs radiofonas „Vilniaus varpas“, sutikau žmogų, kuris tapo geru draugu, jis „Vilniaus varpe“ vedė prancūziškos muzikos valandą. Radijuje kalbėdavome naktimis: apie gyvenimą, meilę, orą, bet ką, kas ateidavo į galvą. Žmonės irgi būdavo įdomūs. Tai galėjo būti ir budintys gydytojai, ir menininkai, dailininkai, tai buvo intelektuali stotis“, – pasakoja Daiva.

Daiva Tamošiūnaitė / BNS nuotr.

1999 m. Vilniaus sporto rūmų arenoje nugriaudėjo „Radiocentro“ muzikos apdovanojimai. Pirmąjį renginį vedė D. Tamošiūnaitė, jau įgijusi patirties dirbdama įvairiose radijo stotyse. „Tai buvo grandioziniai renginiai, niekas dar tokių nedarė, dar nebuvo renginių organizavimo verslo. Mane pamatė, įmonės pradėjo kviesti vesti pirmuosius privačius renginius su baltomis staltiesėmis ir visokia pompastika.

Pirmieji televizijos pasiūlymai buvo nedidelių žaidimų vedimas, pati pirmoji laida buvo Lapėse įsikūrusioje televizijoje, buvau verslo žinių skaitytoja, diktorė, skaitanti dalykus, kurių neišmano“, – šypsosi ji.

Kiek vėliau Daivai gimė dukrytė, tiesa – ne taip lengvai, kaip ji norėjo. „Daug metų laukiau, kad Dievas man duotų vaiką. Neišėjo susilaukti vaikelio, turėjau persileidimų, tai labai skaudus dalykas moteriai. Buvau praradusi viltį, kad viskas bus gerai, – pasakojo Daiva, prisimindama, kaip galiausiai pradėjo lauktis dukters. – Kai praėjo pavojingieji mėnesiai, jau, atrodė, mačiau tą rubuilį vaikeliuką, kurį padėsiu ant krūtinės, o staiga atsidūriau ligoninėje. Man sakė, kad pabandys palaikyti, o aštuntą ryto ateina gydytojas ir pasako, kad darome cezarį. Kai atsigavau po reanimacijos, gydytoja už rankos vedė parodyti ne rubuilio, o 640 g sveriančio varliuko.“

Daiva Tamošiūnaitė / BNS nuotr.

Anot jos, susilaukus ankstukės dukrytės jos laukė sunkus periodas, kurį pasąmonė dar ilgai bandė temdyti, mažai atsiminimų išliko iki šios dienos.

„Iš to laiko mažai ką prisimenu. Matyt, suveikė savisaugos dalykai. Kai išėjome iš ligoninės, grįžome namo, priaugo dukrytė svorio, kiek reikia. Išmokome gyventi namuose, bet nežinojome, kaip mūsų vaikelis augs.

Kai vaikelis sulaukė metų, jau galėjau padėkoti Dievui, kad dukrytė girdi, mato. Adelei darė akių operaciją, buvo retinopatija. Operavusi gydytoja sakė, kad tai stebuklas“, – prisimena Daiva.

Parengė Emilija Balcerytė.

Visą pokalbį su D. Tamošiūnaite žiūrėkite laidos įraše: