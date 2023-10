Bruno Marsas: gyvenimas Havajų lūšnyne, patyčios mokykloje ir šlovinga karjera

Peter Gene Hernandez, žinomas kaip Bruno Marsas, spalio 8 d. mini 38-ąjį gimtadienį. Amerikiečių dainininkas, dainų autorius ir įrašų prodiuseris garsėja savo sceniniais pasirodymais, retro šou ir įvairių muzikos stilių, įskaitant popmuziką, R&B, funk, soul, reggae, disco ir roką atlikimu.

Bruno yra vienas iš šešių vaikų. Jo šeima yra itin muzikali: motina buvo ir dainininkė, ir šokėja, tėvas atlikdavo Little Richardo muziką, o dėdė rengdavo pasirodymus, persikūnydamas į Elvį Presley.

Būtent dėdė skatindavo Bruno scenoje atlikti Elvio Presley ir Michaelo Jacksono dainas. Būdamas ketverių metų Bruno pradėjo koncertuoti penkias dienas per savaitę su savo šeimos grupe „The Love Notes“ ir Havajuose išgarsėjo dėl Elvio Presley imitavimo.

Bruno Mars / AP nuotr.

Vaikystėje jis turėjo mažą būgnų komplekto, gitaros, fortepijono ir kai kurių mušamųjų instrumentų versiją bei savarankiškai išmoko groti šiais instrumentais. Kai Marsui buvo 12 metų, jo tėvai išsiskyrė, taip nutraukdami „The Love Notes“ veiklą.

Įvairūs jo tėvo verslai, nuo laikinų tatuiruočių salonų iki suvenyrų parduotuvių, žlugo. Todėl nebeliko nuolatinio pajamų šaltinio. Jis kartu su broliu ir tėvu išsikraustė iš tėvų namų ir gyveno Havajų lūšnynuose, ant automobilio kėbulo, ant stogų ir apleistame paukščių zoologijos sode „Paradise Park“, kuriame dirbo jo tėvas.

Bruno Mars / AP nuotr.

Bruno persikėlė į kitą mokyklą ir iš pradžių patyrė patyčias, bet galiausiai tapo populiarus. Dar mokydamasis vidurinėje mokykloje dainininkas tapo gerai žinomas Havajų pramogų pasaulyje, tapo didžiulio magijos šou atidarymo koncerto dalyviu ir įkūnijo Michaelą Jacksoną garsenybių įkūnytojų šou, už pasirodymą uždirbdamas po 75 dolerius.

Muzikinis gyvenimas

Baigęs vidurinę mokyklą Bruno nusprendė iš Havajų išvykti į Los Andželą. Per pirmuosius kelerius metus Los Andžele jis stengėsi prasimušti muzikos industrijoje. Bruno nusivylė laukdamas, kol jo karjera pajudės į priekį. Būtent šiuo laikotarpiu jis pirmą kartą ėmė rašyti dainas.

Bruno Mars / AP nuotr.

„Dainas pradėjau rašyti tik persikėlęs į Los Andželą, nes kol gyvenau Havajuose, man to niekada nereikėjo. Tai atsirado dėl to, kad tiesiog išmokau, jog viską turi daryti pats. Nėra taip, kaip rodoma filmuose, kai ateini į įrašų kompaniją ir tau duoda visas tas puikias dainas, kurias turi dainuoti. Tu turi parašyti dainą, kurią pasaulis norės išgirsti, ir ją atlikti vėl ir vėl. To sunkiai išmokau čia, Los Andžele“, – portalui „Hola!“ pasakojo Bruno.

Iki 2000-ųjų pradžios Bruno pradėjo sulaukti sėkmės rašydamas dainas keliems populiariems atlikėjams, įskaitant Flo Ridos hitą „Right 'Round“, Brandy dainą „Long Distance“ ir Travie McCoy dainą „Billionaire“. Bruno taip pat prodiusavo K'Naano dainą „Wavin' Flag“ ir 2010 m. FIFA pasaulio futbolo čempionato „Coca-Cola“ teminę dainą.

Anderson. Paak ir Bruno Marsas / „Warner Music“ nuotr.

Kelerius metus buvęs vienu pagrindinių popmuzikos industrijos dainų autorių, Bruno pagaliau išsiveržė į priekį, kaip dainininkas, su 2010 m. hitu „Nothin' on You“. Bruno iš užkulisinio kompozitoriaus akimirksniu tapo popmuzikos atlikėju.

„Viskas, ką darai, turi būti sąžininga – tai iš tikrųjų tapo svarbiausiu dalyku mano karjeroje. Taigi, jei rašau dainą, giliai sieloje turiu būti tikras, kad tai yra geriausia, ką galiu padaryti, ir kad nesiėmiau jokių trumpesnių kelių. Turiu tikrai tikėti tuo, ką darau, kad tai pavyktų“, – CNBC teigė Bruno.

Įvertinimas

Atlikėjas visame pasaulyje pardavė daugiau kaip 130 milijonų įrašų, todėl yra vienas geriausiai parduodamų visų laikų muzikos atlikėjų. Aštuonios jo dainos yra pasiekusios pirmąją „Billboard Hot 100“ reitingo vietą, o jo koncertiniai turai yra vieni pelningiausių istorijoje.

Anderson .Paak, Bruno Mars / AP nuotr.

Savo sceninį vardą jis pasiskolino iš vaikystėje tėvo jam duotos pravardės, o pabaigoje pridėjo žodį „Mars“: „Daugelis merginų sakė, kad esu ne iš šio pasaulio, todėl pamaniau, kad, matyt, esu iš Marso“.

Jis yra gavęs penkiolika „Grammy“ apdovanojimų, keturis „Brit Awards“, vienuolika Amerikos muzikos apdovanojimų, trylika „Soul Train“ apdovanojimų, jam priklauso trys Gineso pasaulio rekordai ir kiti apdovanojimai.

Bruno Mars / AP nuotr.

Taip pat jis įtrauktas į „Music Week“ geriausių dainų autorių ir „Billboard“ geriausių visų laikų atlikėjų sąrašus bei tokius reitingus kaip „Time 100“ ir „Forbes Celebrity 100“. Atlikėjas dėl savo įtakingos karjeros laikomas popmuzikos ikona.

2021 m. vasarį Bruno Marsas ir reperis Anderson paskelbė, kad kartu išleidžia bendrą albumą pavadinimu „Silk Sonic“.

Filantropijos asas

Bruno Marsas yra ne tik talentingas muzikos pasaulyje, bet ir dosnios širdies. Jis remia įvairių nelaimių ištiktas aukas ir padeda jauniems muzikantams.

Pavyzdžiui, 2014 m. Bruno paaukojo 100 000 JAV dolerių „Bantay Bata“ našlaičiams, kurie buvo tarp taifūno „Haiyan“ aukų. Taip pat jis koncertavo „Robin Hood Foundation“ metiniame labdaros renginyje, skirtame kovoti su skurdu Niujorke, remiant ne pelno siekiančias organizacijas finansine ir technine pagalba.

Bruno Mars / AP nuotr.

2017 m. dainininkas dalyvavo pagalbos iniciatyvoje „Somos Una Voz“, skirtoje padėti nukentėjusiems nuo uragano „Maria“ Puerto Rike ir žemės drebėjimo Meksikoje. 2020 m. jis paaukojo 1 mln. dolerių „MGM Resorts Foundation“, kad padėtų MGM darbuotojams, turintiems finansinių sunkumų dėl COVID-19 pandemijos.

2022 m. Bruno kartu su Billie Eilish, Dua Lipa, Shawn Mendes ir Rosalía buvo paskirtas „Grammy“ muziejaus „Muzikinio švietimo kampanijos“ vienu iš pirmininkų. Jos tikslas – surinkti 3- 5 mln. dolerių „Grammy“ edukacinėms programoms. Tai leis 18 metų ir jaunesniems žmonėms bei koledžų studentams nemokamai patekti į Los Andželo „Grammy“ muziejų ir dalyvauti įvairiose „muzikinio švietimo programose“ JAV.

Nesklandumai ir meilė

2010 m. rugsėjo 19 d. Bruno buvo suimtas Las Vegase, „Hard Rock Casino“ kazino, už kokaino laikymą. Kalbėdamas su policijos pareigūnu Bruno savo elgesį laikė kvailyste ir teisinosi, kad jis niekada anksčiau nevartojo narkotikų. Atlikėjas pripažino kaltę dėl narkotikų laikymo. Jis sumokėjo 2 000 JAV dolerių baudą, atliko 200 valandų viešųjų darbų ir baigė konsultavimo dėl narkotikų kursą.

Jessica Caban / Vida Press nuotr.

Jau 2011 m. Bruno pradėjo susitikinėti su modeliu Jessica Caban. Nuo 2021 m. pora vis dar gyvena kartu Holivudo kalvose kartu su rotveileriu, vardu Geronimo. Bruno muzikinė karjera pasiekė neįtikėtinų aukštumų, o vienintelis pastovus dalykas atlikėjo gyvenime buvo jo ilgametė mergina.