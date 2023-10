Rinkodarą iškeitė į zumbą: armiją sekėjų instagrame turinti Augustina treniruotes veda net TV bokšte

Baigusi ekonomikos bakalauro ir rinkodaros magistro studijas, Augustina Juknė buvo pasukusi finansų ir bankininkystės keliais, tačiau išvykusi padirbėti į užsienį, atrado jos gyvenimą apvertusią zumbą. Nors kankino dvejonės, ar verta sėkmingai besiklostančią karjerą iškeisti į trenerės darbą, šiandien Augustina – bene žymiausia zumbos trenerė Lietuvoje, socialiniuose tinkluose turinti armiją sekėjų iš viso pasaulio, o treniruotes vedanti netikėčiausiose vietose. Be to, zumba tapo jai išsigelbėjimu per karantiną, kai visi buvome uždaryti namuose, taip pat padėjo lengviau priimti motinystės iššūkius.

– Instagrame turite apie 457 tūkst. sekėjų ir jų skaičiumi lenkiate daugumą šalies pramogų ir sporto pasaulio žvaigždžių. Iš kur tiek daug?

– Labai sunku pasakyti, nes iš tiesų apie skaičius tikrai negalvojau. Kadangi rengiu nemažai renginių, vedu treniruotes, socialiniuose tinkluose kartais pasidaliju tuo, kas man atrodo įdomu ar linksma.

Tiesa, kartą per treniruotę nieko negalvodama, spontaniškai atsisukau į merginas ir pakviečiau nusifilmuoti. Šis vaizdo įrašas instagrame man netikėtai surinko per 17 mln. peržiūrų ir gerokai papildė sekėjų gretas – prieš tai jų turėjau gal apie 150 tūkst. Vėliau tas skaičius tik dar labiau augo.

Šiandien mane seka ir daugybė žmonių iš skirtingų pasaulio kampelių, dažniausiai rašančių, kad jiems patinka mano energija, nuotaika ir kuriamos choreografijos.

Galvojau, kaip čia paliksiu tokias rimtas specialybes, kai studijoms skyriau tiek laiko ir jėgų, ir išeisiu ir pramoginę sritį.

– Tačiau pradėkite nuo pradžių – įdomu, kaip diplomuota ekonomistė ir rinkodaros specialistė tapo armiją sekėjų turinčia zumbos trenere.

– Vilniaus universitete baigusi ekonomikos studijas, pasukau finansų ir bankininkystės keliais, po to Amsterdame studijavau rinkodaros magistrantūroje. Tačiau šalia studijų ir darbų visad buvo šokis – nuo 9-erių lankiau klasikinį baletą, vėliau išbandžiau skirtingo stiliaus šokius.

Apie zumbą sužinojau, kai buvau išvažiavusi padirbėti animatore Italijoje. Mano kolega čekas vedė ganėtinai mėgėjiškas treniruotes turistams, tačiau jau tada mane patraukė tai, kad zumba sujungia skirtingus šokių stilius ir pakrauna geros energijos.

Augustina Juknė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Dar labiau įsitraukiau su studentų mainų programa išvykusi į Vengriją ir nusprendusi užsirašyti į treniruotes. Atėjus iš klasikinio baleto, kur kiekvienas judesys turi savo pavadinimą, mane tiesiog užbūrė zumbos laisvė, treniruotės labai atpalaiduodavo ir pakraudavo, ypač trenerės organizuojami renginiai su svečiais iš Lotynų Amerikos ir kitų pasaulio kraštų. Supratau, kad zumba visiškai atitinka mano asmenybę ir energiją.

Kadangi Lietuvoje zumbos mokymai dar nevyko, grįžusi iš Vengrijos semtis žinių išvykau į Lenkiją. Ten ir išlaikiau kvalifikacijos egzaminus, nors lenkų kalbos, beje, net nemokėjau. (Juokiasi.)

Zumba pavergė mano širdį, supratau, kad noriu ja užsiimti Lietuvoje. Iš pradžių treniruočių vedimą derinau su darbais, tačiau netrukus bendruomenė taip išaugo, kad nebespėdavau ir pradėjau svarstyti, kad norėčiau daugiau laiko skirti šiai veiklai. Galiausiai ir sėdimas darbas kabinete nebeatrodė toks smagus – nors savo darbą mėgau, norėjosi kažko dinamiškesnio, daugiau kūrybos, meno.

Augustina Juknė ir jos zumbos bendruomenė / Asmeninio albumo nuotr.

Nors labai norėjau būti mama, staigus pokytis kiek glumino, taigi vakarais ištrūkdavau porai valandų vesti treniruočių.

– Tačiau ar nebuvo gaila palikti sėkmingai besiklostančios karjeros, jos užtikrinamo stabilumo?

– Buvo visaip – ir labai norėjau, ir dvejojau. Galvojau, kaip čia paliksiu tokias rimtas specialybes, kai studijoms skyriau tiek laiko ir jėgų, ir išeisiu ir pramoginę sritį. Svarsčiau, ar galėsiu pragyventi tik iš šokio. Tačiau dabar visas įgytas žinias panaudoju savo studijoje – viską administruoju ir rinkodara užsiimu pati, turiu didžiulę trenerių komandą ir dar didesnę bendruomenę.

Išsilavinimas man davė ne tik žinių, bet ir drąsos susikurti savo verslą. Nors atrodo, kad kai kurių žinių tiesiogiai netaikau, suprantu, kad jos man tapo pagrindu mąstyti kūrybiškai ir visas mano pašėlusias idėjas sudėlioti strategiškai.

– O pašėlusių idėjų jums išties nestinga – neseniai surengėte treniruotę... TV bokšte!

– Tai buvo vienas įdomiausių mano sumanymų. Šio renginio ir labai laukiau, ir ganėtinai jaudinausi – įgyvendinti tokią idėją nebuvo labai jau paprasta, tad galima sakyti, kad ji ir buvo rekordiškiausia.

Džiaugiuosi, kad viskas pavyko – oras buvo puikus, galėjome mėgautis nuostabiais vaizdais, saulėlydžiu, o didžiausią įspūdį paliko dalyvių emocijos. Netrūko ir adrenalino, ypač trenerėms, kurios nors ir buvo prisisegusios, užsiėmimą vedė ant apžvalgos aikštelės krašto. Tiesa, galiu patinkinti, kad nebuvo taip baisu, kaip atrodė iš šono. (Juokiasi.)

Augustina Juknė ir jos zumbos bendruomenė / Asmeninio albumo nuotr.

Po treniruotės nusileidus į bokšte esančią kavinę, padavėjos pasakojo, kad vienu metu pamanė, kad joms vaidenasi, jog bokštas sūpuoja. Pasirodo, tai buvo mūsų zumba! Su kolegėmis juokavome – o kur toliau, negi teks keliauti į kosmosą? (Juokiasi.)

– Kur dar esate vedusi treniruotes?

– Iš tiesų nuo pat pradžių, kai tik pradėjau vesti treniruotes, norėjosi kartais išlysti iš studijos. Vienas pirmųjų tokių mano renginių vyko ankstų rytą Gedimino prospekte. Gavome leidimus uždaryti gatvę, pasistatėme sceną, pasikviečiau trenerį iš Kiurasao ir surengiau atvirą treniruotę. Kadangi tai buvo pati pradžia, nežinojau, ar kas nors susidomės, tačiau susirinko apie 100 žmonių. Tada man tai buvo labai daug.

Po to treniruotes esu rengusi šilauogių ūkyje, ant vieno pastato stogo, pajūryje, prie ežero, kartu su grupe važiuojame į Turkiją ir kitur. Labai džiaugiuosi, kad turiu tokią didelę ir palaikančią bendruomenę. Jei tik sumanau kokią nors idėją, visuomet sulaukiu didžiulio susidomėjimo, kuris veda į priekį. Todėl savo bendruomenę labai myliu ir gerbiu. Kai kurios merginos mano treniruotes lanko nuo tada, kai pradėjau jas vesti prieš 12 metų, tad užsimezgė labai gražūs ryšiai.

Augustina Juknė ir jos zumbos bendruomenė / Asmeninio albumo nuotr.

Augustina Juknė ir jos zumbos bendruomenė / Asmeninio albumo nuotr.

– Tačiau treniruotės vyksta vakarais, renginiai – savaitgaliais. Ar zumbos trenerės darbas yra patogus turint šeimą, mažą dukrytę?

– Kartais toks darbo pobūdis leidžia laiką planuoti lanksčiau, tad galiu laviruoti. Mano diena paprastai prasideda pusryčiais ir laiku su dukryte. Po to palieku ją su aukle ar vyru ir važiuoju padirbėti prie kompiuterio, nes administracinės veiklos ir įvairių susitikimų tikrai netrūksta. Po to sugrįžtu namo ir dar kelias valandas pabūnu su dukra, o nuo 18 val. skubu į treniruotes. Namo sugrįžtu apie 22 val.

Atėjus iš klasikinio baleto, kur kiekvienas judesys turi savo pavadinimą, mane tiesiog užbūrė zumbos laisvė

Augustina Juknė su šeima / Asmeninio albumo nuotr.

– Ar neprasilenkiate su vyru?

– Turime savotišką susitarimą, kad man grįžus namo, telefonus dedame į šoną ir skiriame dėmesio vienas kitam. Taip spėjame pabūti kartu ir kokybiškai pabendrauti, o tai tik dar labiau sustiprina ryšį.

Iš tiesų mano darbas šeimai netrukdo, o tam tikrais atvejais gali būti net ir labai parankus. Gimus dukrytei, man trūko veiklos, norėjosi sporto, tad, kai jai buvo pusantro mėnesio, sugrįžau vesti treniruočių. Tarp maitinimų pabėgdavau vakarais porai valandų, o namo sugrįždavau daug laimingesnė, pasikrovusi ir motinystės pradžia buvo lengvesnė. Į darbą biure nebūčiau galėjusi sugrįžti bent metus ar dvejus.

Augustina Juknė / Asmeninio albumo nuotr.

– Naujagimius auginančių mamų emocinė savijauta šiuo metu – opi tema, o kai kurių motinų istorijos sukrečia. Taigi zumba jums tapo savotišku išsigelbėjimu?

– Tikrai taip. Pogimdyminės depresijos neišgyvenau, tačiau iš pradžių mane veikė hormonai, pavydavo liūdesys. Buvau pratusi turėti daug veiklos, mažai būdavau namuose, o atsiradus dukrai, gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, jaučiausi tarsi uždaryta, kaip minėjau, trūko veiklos, sporto, bendravimo.

Nors labai norėjau būti mama, toks staigus pokytis kiek glumino, taigi vakarais ištrūkdavau porai valandų vesti treniruočių. Man tai labai padėjo, nes atsirado laiko sau, galėjau paleisti emocijas, namo sugrįždavau pasikrovusi ir be galo pasiilgusi dukrytės, šeimos ir namų.

Augustina Juknė / D. Umbraso / LRT nuotr.

– O ar kitus šeimos narius, pvz., vyrą, tėvus ar seserį, žurnalistę Živilę Kropaitę, pavyko užkrėsti zumba?

– Nepavyko. (Juokiasi.) Nė vienas iš mano šeimos nėra šokantis, tiesa, tėtis mėgsta sportuoti, turi įsirengęs savo salę. Manau, kad sportu kaip tik jis mane ir užkrėtė – be judesio negaliu, net jei išvykstame atostogų, turiu išlėkti bent 20 min. pasimankštinti. Tačiau nors nė vienas šeimos narys zumba neužsiima, jaučiu didžiulį jų palaikymą. Man tai labai svarbu.

– Mums bekalbant šiek tiek pasimečiau – zumba yra šokis ar sportas?

– Ir viena, ir kita. Dažniausiai žmonės zumbą suvokia kaip šokį, tad galvodami, kad reikalingas tam tikras pasiruošimas, nesiryžta prisijungti prie treniruočių. Iš tiesų užsiėmimus lankyti gali ir tie, kurie anksčiau nėra šokę, – treneriai dėlioja gan paprastus žingsnelius, nupasakoja, kas po ko eina, tad vos atėjęs žmogus gali iškart įsijausti, pasiduoti muzikai ir vakarėlio nuotaikai bei šokti kartu. Tiesa, treniruotės yra intensyvios, kardio, tad šokdami ir pasportuojame. Kadangi zumba sužavi savo laisve ir atsipalaidavimu, ją neretai renkasi žmonės, neprisiverčiantys eiti į sporto klubą.

Augustina Juknė ir jos zumbos bendruomenė / Asmeninio albumo nuotr.

Augustina Juknė ir jos zumbos bendruomenė / Asmeninio albumo nuotr.

Įvyksta natūralūs energijos mainai ir treniruotės tampa terapija ir meditacija. Tai ir yra bendruomenės džiaugsmas.

– Turbūt treneriui sunkiausia net ne intensyvus fizinis, o psichologinis krūvis. Rodos, visada reikia būti užvedančiu ir sprogstančiu energija.

– Tiesa, o būna, kad ir pati jaučiuosi pavargusi, neturiu nuotaikos ar ką nors skauda, tačiau turiu užkurti žmones, kurie ateina pavargę po dienos rūpesčių, darbų ir pasirūpinti, kad jie gautų energijos bei pasikeltų nuotaiką. Tačiau jei man ir pasitaiko sunkesnė diena, vos tik pradedu treniruotę, jaučiu, kaip energijos gaunu iš kitų – pamatau jų akis, užsivedimą, entuziazmą ir staiga pasiduodu muzikai, bendrai nuotaikai ir visus rūpesčius pamirštu. Įvyksta natūralūs energijos mainai ir treniruotės tampa terapija ir meditacija. Tai ir yra bendruomenės džiaugsmas.

– Ką darėte, kai bendruomenės džiaugsmą ir gyvus susitikimus pristabdė pandemija? Treniruotės kėlėsi į virtualią erdvę?

– Iš pradžių buvo labai sunku, nes kaip ir sakiau, labai mėgstu bendravimą. Tokiam žmogui būti uždarytai namuose – didžiulis iššūkis.

Augustina Juknė / Asmeninio albumo nuotr.

Tad vos tik sužinojau, kad bus įvestas karantinas, susiradau platformą, kurioje galėčiau vesti treniruotes. Dauguma platformų man netiko, nes zumbai labai svarbu, kad muzika ir vaizdas būtų rodomi labai sinchroniškai, tad vos tik susiradau tinkamą programą, pradėjau vesti nemokamas treniruotes.

Kadangi jau tada socialiniuose tinkluose turėjau sekėjų iš užsienio, jie pradėjo jungtis iš skirtingų pasaulio kampelių ir skirtingų laiko zonų. Keista, kai sakai „Labas rytas“, o tuo metu kažkam Malaizijoje – naktis.

Antrus karantino metus treniruotes vedžiau besilaukdama dukrytės, tad buvau gal mažiau judri nei įprastai, bet į treniruotes vis tiek susirinkdavo daugybė žmonių iš viso pasaulio. Susikūrė savotiška online bendruomenė, po treniruočių netgi pasilikdavome pabendrauti. Taigi karantino iššūkius paverčiau privalumais.

Augustina Juknė / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Atrodo esate nenustygstanti vietoje, ar bent laisvalaikiu mokate atsipalaiduoti su kokia nors ramesne veikla?

– Atsipalaiduoti padeda kelionės, susitikimai su draugais, teatras. Man labai patinka vanduo, tad išvykas prie jūros, su vyru mielai užsiimame vandens sportais, taip pat man labai patinka spa. Kadangi daug energijos atiduodu kitiems, nuolat esu tarp žmonių ir veiksme, atradau meditacijas.

Ne visada turiu joms laiko, bet jaučiu, kaip jos man padeda susirinkti mintis ir įvertinti tai, ką turiu. Kai pagalvoji, turiu tiek malonių veiklų, tačiau skubėdama nespėju jų įvertinti. Tad kartais tiesiog prisėdu 10 minučių ir padėkoju už tai, ką turiu. Tai labai padeda, kai dienos pabaigoje jaučiuosi pavargus ir suirzusi, kai viskas atrodo blogai, tačiau tada save pristabdau ir primenu – turiu nuostabią šeimą, nuostabią veiklą, draugus, bendruomenę. Staiga supranti, kad viskas iš tiesų yra gerai.