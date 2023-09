Netrukus ketvirtą kartą tėčiu tapsiantis Rimas Bružas: argi gyvenimas su vaikais nėra gyvenimas sau?

„Turbūt galima sakyti, kad pirmam vaikui visad pasiseka mažiausiai, nes jis savotiškai tampa eksperimentų objektu“, – šypteli žurnalistas ir laidų vedėjas Rimas Bružas, spalį sūpuosiantis ketvirtąjį vaikelį. Į naujo šeimos nario atėjimą jis žiūri ramiai, nes, kaip sako portalui LRT.lt, trys patirtys prieš tai suteikia tam tikro pasitikėjimo savimi. Be to, jis tikina nesantis supertėtis ir nemanantis, kad reikia būti tobulu – užtenka būti pakankamu.

– Ruduo veikiausiai vėl įtraukė į veiklos verpetą, kokiais darbais ir idėjomis dabar kvėpuojate?

– Ir toliau braižau „Istorijos perimetrus“, televizijoje jau penktąjį sezoną, radijuje – ketvirtąjį. Taip pat labai norėčiau pratęsti koncentracijos stovyklų temą. Praėjusiais metais, sekdamas Lietuvos žydų likimais, su projektu „Paskutinė stotis“ aplankiau koncentracijos stovyklas Lenkijoje, tad šiemet norėčiau padaryti tą patį Vokietijoje ir projektą pratęsti.

– Šis laikas jums intensyvus ne tik dėl darbų ir prasidėjusio naujo TV bei radijo sezono, spalį laukia šiokie tokie pasikeitimai ir gyvenime – pasaulį išvys ketvirtoji jūsų atžala.

– Didelė nuostaba ir pasikeitimai įvyksta su pirmuoju ir antruoju vaikais, su trečiuoju jie būna mažesni, tad, manau, kad ir su ketvirtuoju nieko ypatingai naujo nebus. Žinoma, mažyliui reikės dėmesio ir laiko, nepamirštant trijų vyresnių. Tačiau net neabejoju, kad susitvarkysime.

Žinoma, reikės pasispausti, kad sutilptume paroje, bet kai darai, viską padarai. Svarbiausia tinkamai susidėlioti prioritetus.

Rimas Bružas / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Kai prieš penketą metų gimė antrasis sūnus, su Aurimu Mockumi kaip tik buvote išvykęs į ekspediciją „Nuo Baltijos iki Bengalijos: Antano Poškos keliais“ ir pirmąkart jį išvydote tik sugrįžęs į Lietuvą. Šįkart, panašu, būsite vietoje.

– Žmona kaip tik patraukia per dantį, kad jei nutiks kas nors nenumatyto, patirties turime – galėsime ir vėl padaryti teletiltą. Juokas juokais, tada viskas susidėliojo taip, kad mus užklupo nenugalima jėga, o šįkart viskas turėtų vykti paprasčiau.

– Ar labai skiriasi vaikelio laukimas dabar ir prieš 14 metų, kai laukėte pasaulį išvysiančios pirmagimės?

– Žinoma, aš pats per 14 metų laiku ir patirtimis esu labai nutolęs nuo žmogaus, kuriuo anuomet buvau. Pasikeitė daugybė dalykų – patirtys, praktikos, gyvenimo aplinkybės.

Be to, pirmas vaikelis tave įmeta į tam tikrą terra incognita – nežinai, nei ką daryti, nei kaip elgtis. Turbūt galima sakyti, kad pirmam vaikui visad pasiseka mažiausiai, nes jis savotiškai tampa eksperimentų objektu. Juk tėvu ar mama tampi ne tą akimirką, kai vaikas gimsta, ne kitą dieną, o procese. Ir tai yra ilgas procesas, tenka daug mokytis.

Rimas Bružas su šeima / BNS nuotr.

Tačiau iš patirties galiu patikinti, kad su kiekvienu vaiku nežinios lieka mažiau, tad ir pats tampi ramesnis, tavo šeima, aplinka taip pat būna ramesnė, nes daug kas jau matyta ir žinoma. Trys patirtys prieš tai suteikia tam tikro pasitikėjimo savimi. Galiausiai nors ir banalu – svarbiausia sveikata, o visa kita yra išsprendžiama.

– Šiais metais paminėjote 50-mečio jubiliejų. Dauguma tėvų minėdami tokią sukaktį džiūgauja, kad atžalos jau būna ūgtelėjusios ir pagaliau galima pagyventi sau.

– Nedarau skirties tarp gyvenimo sau ir gyvenimo šeimoje su vaikais. Argi gyvenimas su vaikais nėra gyvenimas sau? Vaikų auginime nematau dramos ir nesijaučiu kažkaip save skriaudžiantis. Taip, susitikęs su draugais negaliu sau leisti filosofuoti iki vidurnakčio, nes 22 val. reikia suguldyti vaikus, o pusė šešių ryte jau turiu atsikelti, kad pusė septynių galėčiau pažadinti vaikus ir suruošti juos darželiui ar mokyklai.

Tačiau nesijaučiu darantis kažkokius kompromisus su savimi ar kažko netenkantis. Gyvenimas ir augimas šalia to mažo žmogaus man yra didysis gėris. Taip yra man, galbūt kažkas pasirinko kitaip ir tai yra gerai. Tačiau man smagu būti su savo vaikais, jie man patinka, jie yra mano draugai, man miela matyti, kaip jie auga, smagu jiems padėti ir tiesiog su jais būti.

Rimas Bružas / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Tad ar sunkus darbas užauginti žmogų?

– Tikrai nesu supertėtis, taigi sakau, kad neturiu būti tobulas. Užtenka būti pakankamu. Kai kuriose situacijose sakoma: padėti ar geriau netrukdyti? Auginant vaikus, reikia rasti aukso vidurį tarp vieno ir kito. Negali palikti dalykų savieigai, nes vieną dieną gali atsibusti situacijoje, kurioje būti visai nenorėjai.

Tačiau negali tapti ir prievaizdu, kuris turi savos vaikystės kompleksų suformuotą auklėjimo būdą ar kažkokią viziją ir savo vaikus bando į ją sutalpinti. Tai labai subtilus dalykas. Juk kiekvienas vaikas yra skirtingas, kiekvienas yra asmenybė ir negali jų lenkti prie savo įsivaizdavimo.

Štai, kad ir mano aistra motociklams. Man buvo labai svarbu savo pomėgio nepasufleruoti vaikams per žaislus, žaidimus, marškinėlius su užrašais ir panašius dalykus. Pasikalbėję su žmona, sutarėme, kad tokių dalykų jiems nebruksime, kad vaikai turėtų mažiau tokios įtakos.

Rimas Bružas / BNS nuotr.

Nereikia vaikams nurodyti tam tikrų krypčių, reikia palikti laisvės. Saugios laisvės rinktis tai, ko nori pats. O tai reiškia, kad jis turi ieškoti. Pavyzdžiui, kalbant apie mano vyriausiąją dukrą Mariją, kaip tėvas perėjau visą peklą būrelių ir pasirinkimų, kol dalykai nusistovėjo ir ji atrado savo. Tokia yra kaina.

– Tačiau kartais nori nenori, tėvų pavyzdys užkrečia.

– Berniukams kol kas 8-eri ir 5-eri, tad jie dar labiau susitelkę į savo reikalus. Dukra motociklais nesižavi, bet užsimena, kad jai įdomi mano profesija. Pasako, kad galbūt norėtų būti žurnaliste, nors nežinau, kas ją labiausiai žavi – komandiruotės, kelionės ar tam tikras žinomumas, kurį atneša darbas eteryje. Paaugliams tai kažkiek imponuoja.

Vis tik manau, kad tam tikrą vaikų susidomėjimą sukelia tai, kad tėvai ką nors labai skatina arba draudžia. Tarkime, dabar labai aktuali ir plati tema yra laikas prie ekranų. Manau, kad kuo labiau akcentuosi ar darysi iš to problemą, tuo vaikas labiau norės. Mes iš to dramų nedarome, tačiau turime susitarimą, kad vaikai gali 2 dienas per savaitę pažaisti kompiuterinių žaidimų. Ir mums tai veikia, kitose šeimose galbūt veikia kita.

Rimas Bružas / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Kai kurios šeimos sako, kad gimus vaikams, poroms svarbu turėti savų ritualų, padedančių palaikyti tvirtesnį ryšį. Ar turėdami gausią šeimą ir įvairiausių darbų, surandate laiko pokalbiui ar trumpam pabėgimui?

– Kiekviename etape reikia kelti vienas kitam kuo realistiškesnius lūkesčius, taip nusivylimo rizika bus mažesnė. Turbūt susitarime, kad kartą per mėnesį būtinai turime kažkur išvažiuoti be vaikų ar kartą per savaitę nueiti dviese kavos, praktiškai bus užkoduota nesėkmė, nes taip gali ir nenutikti. Tai – labai slidus reikalas, juk vaikai serga, darbo dienos būna įtemptos, atsiranda įvairiausių reikalų.

Todėl mes paprasčiausiai stengiamės išnaudoti pasitaikiusias progas, dažniausiai iš anksto nestrateguodami ir neplanuodami. Turbūt tam tikras atsakymas šioje formulėje – spontaniškumas: jei pasitaikė proga, galima ją išnaudoti.

Rimas Bružas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Rimas Bružas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– O laikas vienam? Vis dar tapote?

– Tapau vis rečiau, nes tai užima daug laiko, o tokios prabangos šiuo metu negaliu sau leisti. Tačiau dabar vis daugiau malonumo atrandu akvariumuose, kurių namuose vis daugėja – prieš kurį laiką buvo keli, o dabar jau – septyni. Tai yra mano meditacija ir laikas, kurį gerąja prasme nuvagiu nuo darbų ir šeimos. Tai šventai mano laikas.

Beje, akvariumais vėl susidomėjau po šiokios tokios pertraukos. Pirmąjį gavau būdamas gal 13 metų. Pamenu, kaip iš Jurbarko autobusu važiuodavome į Kauną pirkti įvairiausių pašarų žuvims, tada specializuotų gyvūnų parduotuvių nebūdavo. Pradėjus studijuoti, šį pomėgį apleidau, tačiau prieš keletą metų vėl atradau dukros dėka. Ji panoro žuvytės, taigi nupirkome jai nedidelį akvariumuką su gaideliu. Norėdamas padėti Marijai, nė nepajutau, kaip perėmiau tą reikalą. Su laiku apetitas augo, panorau didesnio akvariumo ir taip viskas įsivažiavo.

Rimas Bružas / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Dar norisi nuo pomėgių sugrįžti prie darbų, jus jau drąsiai galima vadinti televizijos senbuviu. Laikais, kai mus supa milžiniški informacijos srautai, o naujienos keičia vienos kitas, jūs pasukote lėtosios žurnalistikos keliu.

– Televizijoje esu jau 25 metus. Kai pagalvoji, juk tai – ketvirtis amžiaus! Neįtikėtina. Per tą laiką buvo labai skirtingų etapų – taip pat ir aktualijų bei tiriamosios žurnalistikos. Galima sakyti, kad šioje profesijoje jau esu išragavęs visko ir šiuo metu (nesakau, kad tai jau mano paskutinė stotelė) mėgaujuosi prabanga paknibinėti, paieškoti medžiagos, pavartyti archyvus ir turėti tam laiko.

Rimas Bružas / BNS nuotr.

Tikrai nepasiilgau publicistikos laidų, kai kas savaitę skubi iškepti naują laidą. Nepasiilgstu, nes žinau, kaip tai sunku. Žemai lenkiu galvą prieš kolegas, kurie tai daro, nes žinau, kiek jėgų tai kainuoja. Tai yra savotiška atsidavimo ir, galima sakyti, vienuolystės forma.

Tiesa, anuomet buvo laikai, kai pasirodžius laidai ar reportažui, jau kitą dieną lėkdavo galvos ir prasidėdavo sujudimas žiniasklaidos akiratin patekusiose institucijose. Dabar to nebėra – institucijos reaguoja, bet socialinių tinklų laikais tai turi jau mažesnį poveikį nei anksčiau. Todėl tik dar labiau gerbiu kolegas, kurie tai vis tiek daro.

LRT galerijoje atidaryta paroda „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Vienas ryškiausių jūsų projektų – ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“, į kurią su kolega A. Mockumi leidotės lygiai prieš 5 metus. Galbūt vėl susimąstote apie panašią avantiūrą?

– Per penkerius metus po ekspedicijos dalykai nusistovi, nurimsta ir tai, kas nutiko, susidėlioja į aiškesnį paveikslą. Mus su Aurimu stebina, kad ir praėjus keleriems metams po ekspedicijos, „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ paskyra feisbuke vis dar yra tokia pat aktyvi, kokia buvo mums keliaujant, vis dar sulaukiame daugybės žiūrovų žinučių.

Rimas Bružas ir Aurimas Mockus / E. Genio / LRT nuotr.

Turbūt jos sėkmė buvo ta, kad mes važiavome turėdami aiškų tikslą, aiškią užduotį ir puikiai žinojome, kodėl tai darome bei ko siekiame. Tai nebuvo tik kelionė vardan kelionės. Veikiausiai tai ir sudomino žiūrovus. Tiesa, dėl netikėtumų Egipte liko neapvažiuota Indija. Taigi atsargiai pagalvoju, kad reikėtų ten sugrįžti. Pamažu atpalaiduoju tą mintį ir, ką gali žinoti, galbūt ji išsipildys.