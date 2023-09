Prieš dešimtmetį apie skyrybas mąstę Douglas ir Zeta-Jones šiandien laimingi kaip niekad

Tituluojama viena iš gražiausių Holivudo porų, aktoriai Catherine Zeta-Jones ir Michaelas Douglasas, rudenį turi daug progų švęsti – rugsėjo 25-ąją abu pasitinka savo gimimo dieną, o lapkritį jiedu minės ir 23-iąsias santuokos metines. Tiesa, jų kelias ne visada buvo lengvas ir idiliškas: prieš dešimtmetį, kai vyrui buvo diagnozuota onkologinė liga, o Catherine’ai – bipolinis sutrikimas, išbandymų našta tapo tokia sunki, kad jiedu atsidūrė ties skyrybomis.

54-erių C. Zeta-Jones ir 79-erių M. Douglasas instagrame neretai pasidalija idiliškomis savo švenčių, o kartais ir kasdienybės akimirkomis. Žiūrint į laimingos šeimos nuotraukas, sunku patikėti, kad ir jiems gyvenime teko ne vienas skaudus smūgis, o viena iš tvirčiausių porų svarstė pasukti skirtingais keliais.

Michaelas Douglasas ir Catherine Zeta-Jones / AP nuotr.

1944 m. gimęs M. Douglasas – garsių aktorių Kirko Douglaso ir Dianos Dill-Douglas pirmagimis, tad nenuostabu, kad jis pasekė tėvų pėdomis – po mokyklos universitete Santa Barbaroje įgijo dramos meno diplomą, vėliau Niujorke vaidybos mokėsi teatre pas Wynną Handmaną, o 7-ojo dešimtmečio pabaigoje pradėjo karjerą kine ir televizijoje.

Michaelas Douglasas (dešinėje) vaikystėje, su tėvu Kirku Douglasu ir broliu Joeliu / AP nuotr.

Aktorių išgarsino pagrindinis vaidmuo 1984 m. romantinėje nuotykių komedijoje „Romancing the Stone“, tarptautinį žinomumą suteikė 1992 m. juosta „Basic Instinct“ ir po poros metų pasirodžiusi „Disclosure“.

Michaelas Douglasas / AP nuotr.

Michaelas Douglasas su tėvu Kirku Douglasu / AP nuotr.

Tuo metu, kai jo karjera pasiekė aukštumas, ėmė braškėti pirmoji aktoriaus santuoka. 1977 m. tuo metu 32-ejų M. Douglasas vedė devyniolikmetę austrų diplomato dukterį Diandrą Luker, su kuria po metų susilaukė sūnaus Camerono. Po aštuonerių santuokos metų, 1995 m. D. Liner paprašė skyrybų, per kurias, anot „Forbes“, savo kišenę papildė 45 mln. dolerių.

Michaelo Douglaso ir Diandros Luker vestuvės / AP nuotr.

Netrukus aktoriaus gyvenime atsirado nauja mylimoji – 25 metais jaunesnė velsiečių aktorė C. Zeta-Jones, gimusi 1969 m. saldumynų fabriko savininko ir siuvėjos šeimoje.

Kadangi Catherine buvo labai aktyvus vaikas, motina keturmetę dukterį nutarė leisti į šokių mokyklą. Beje, kaip rašoma independent.co.uk, už dukters mokslus tėvams padėjo sumokėti solidus laimėjimas – bingo konkurse jie laimėjo 100 tūkstančių svarų sterlingų.

Catherine Zeta-Jones / AP nuotr.

C. Zeta-Jones talentai atsiskleidė jau vaikystėje, o jos pasirodymai mokyklos renginiuose sulaukdavo vietos žiniasklaidos dėmesio. Be to, keliaudama į atrankas su šokių trupe, ji dalyvaudavo ir atrankose į vaidmenis teatre. Devynerių metų Catherine buvo atrinkta vaidinti Džuljetą, vieną iš našlaičių mergaičių originaliame miuziklo „Annie“ pastatyme. Netrukus ji tapo ir nacionalinio stepo šokių konkurso čempione.

Nuo mažų dienų scenos menų lydima Catherine būdama 15-os metų nusprendė mesti mokyklą, kad galėtų gyventi Londone ir siekti aktorės karjeros. Kaip yra pasakojusi „The New York Times“, ji visuomet buvo labai užsispyrusi ir neįveikusi atrankos, persirengusi į ją sugrįždavo antrą kartą: „Kartais reikėdavo dviejų bandymų, bet aš visada gaudavau darbą. Visad galiausiai suprasdavau, ko jie nori.“

Catherine Zeta-Jones / AP nuotr.

Televizijos ekranuose C. Zeta-Jones debiutavo 1990-aisiais, o žinomumą Jungtinėje Karalystėje jai pelnė 1991–1993 m. kurtas vaidmuo seriale „The Darling Buds of May“, kuris tuo metu buvo bene žiūrimiausias šalyje. „Valanda televizijoje pakeitė mano gyvenimą“, – prisimindama karjeros pradžią sakė aktorė, po kelerių metų sulaukusi ir tarptautinės sėkmės, kurią pelnė 1998 m. juosta „Zoro“ su Antonio Banderasu. Beje, būtent vaidmeniu šioje juostoje aktorė patraukė savo būsimo vyro dėmesį.

Catherine Zeta-Jones / AP nuotr.

„Kaip tik buvau pažiūrėjęs filmą „Zoro“ ir sužinojau, kad Catherine atvyksta į festivalį jo pristatyti, – 1998 m. užsimezgusios pažinties istoriją „The Jonathan Ross Show“ pasakojo M. Douglasas. – Ji planavo pasilikti tik vienai nakčiai. Taigi pasiteiravau savo agento, ar būtų galimybė su ja bent trumpai susitikti kur nors bare. Susitikome, buvau tikras džentelmenas.

Dar tą patį vakarą jai pasakiau, kad noriu būti jos vaikų tėvas. Ji nesutriko ir atsakė, kad apie mane daug girdėjusi. O tada atsisveikino ir kitą rytą išvyko į Škotiją. Supratau, kad viską sugadinau. Negalėjau nurimti, tad nusiunčiau jai gėlių ir atsiprašymą. Kaip matote, viskas susiklostė gerai.“

Catherine Zeta-Jones ir Michaelas Douglasas / AP nuotr.

Kaip paaiškėjo vėliau, M. Douglaso norui buvo lemta išsipildyti – po poros metų, 2000-aisiais, pora susituokė ir susilaukė dviejų atžalų, sūnaus Dylano Michaelo ir dukters Carys Zetos.

Catherine Zeta-Jones ir Michaelas Douglasas / AP nuotr.

Tiesa, garsios poros kelias nebuvo vien rožėmis klotas – likimas jiems negailėjo sunkių išbandymų ir vos neišskyrė.

2010-uosius M. Douglasas interviu „Fox News“ vadino vienu iš juodžiausių laikotarpių gyvenime. Tais metais jo sūnus Cameronas iš pirmosios santuokos už prekybą kvaišalais buvo nuteistas septyneriems metams kalėjimo, o Holivudo veteranui buvo diagnozuotas ketvirtosios stadijos gerklės vėžys, vėliau patikslinta, kad tai buvo liežuvio vėžys.

Michaelas Douglasas ir Catherine Zeta-Jones su dukra / AP nuotr.

Catherine Zeta-Jones su sūnumi / AP nuotr.

Vyro liga smarkiai paveikė ir C. Zetą-Jones. „Kai tave taip užklumpa liga, akivaizdu, kad tavo pusiausvyra šiek tiek sutrinka – prasideda nemiga, nerimas, stresas“, – pasakojo aktorė.

Nors 2011 m. M. Douglasas džiaugėsi, jog vėžys atsitraukė, C. Zeta-Jones viešai prakalbo apie jai prasidėjusią depresiją ir prisipažino kamuojama bipolinio sutrikimo.

„Šis sutrikimas paveikia milijonus žmonių, aš – viena iš jų. Prabilti verta, jei mano prisipažinimas bent vieną žmogų paskatins ieškoti pagalbos. Nėra prasmės tyliai kentėti ir tikrai nėra gėda ieškoti pagalbos“, – tada žurnalui „People“ sakė aktorė.

Netrukus moters atstovas žiniasklaidai pranešė, kad ji nusprendė gydytis klinikoje. „Patirdavau nuotaikų pakilimų ir nuosmukių. Džiaugiuosi, kad gydytojams pavyko aiškiai įvardyti tokius emocijų svyravimus“, – apie tai, kad kreipėsi pagalbos į profesionalus, „Good Housekeeping“ pasakojo Catherine.

Catherine Zeta-Jones ir Michaelas Douglasas / AP nuotr.

Ir nors buvo skelbiama, kad M. Douglaso sveikata gerėja, poros santuoka ėmė braškėti, jiedu vis dažniau laiką leisdavo atskirai. „M. Douglasas ir C. Zeta-Jones daro pertrauką“, – taip CNN pranešė žinią, kad pora apsigyveno atskirai. Aktorės atstovas žiniasklaidai tąkart pateikė trumpą komentarą, kad porai reikia laiko pagalvoti ir išspręsti tarpusavio problemas, tiesa, nė vienas iš sutuoktinių nesiryžo pradėti oficialaus skyrybų proceso.

Porai artimi šaltiniai people.com teigė, kad krizė santykius ištiko dėl nelengvo šeimai laikotarpio, Michaelui diagnozavus vėžį, o Catherine’ai – bipolinį sutrikimą.

Michaelas Douglasas ir Catherine Zeta-Jones / AP nuotr.

Pertrauka sutuoktiniams buvo naudinga ir jau po metų žiniasklaida skelbė, kad juodu susitaikė. Duodamas interviu Ellen DeGeneres M. Douglasas sakė, kad po pertraukos jų šeima tapo tvirtesnė nei bet kada: „Esu dėl jos pametęs galvą! Manau, kiekviena šeima susiduria su sunkumais ir visus juos galima išspręsti, jei tik partneriai abu to nori ir stengiasi.“

Kai įveikę sunkumus sutuoktiniai lankėsi „Hindustan Times“ konferencijoje, čia jų buvo pasiteirauta apie laimingos santuokos pagrindą. „Prieš 20 metų mažai kas tikėjosi, kad ši santuoka truks taip ilgai. Turbūt esu laiminga, kad ištekėjau už geriausio draugo, su kuriuo kartu matėme ir šilto, ir šalto“, – svarstė C. Zeta-Jones.

Michaelas Douglasas ir Catherine Zeta-Jones / AP nuotr.

Antrindamas sutuoktinis pridūrė, kad dažnai problemų kyla dėl to, jog puoselėjant santykius per mažai stengiamasi: „Kurdami santykius su aplinkiniais, galbūt net mažai pažįstamais žmonėmis, daug labiau stengiamės, nei puoselėdami savo ir mums artimiausio žmogaus tarpusavio ryšį. Manau, svarbiausia yra pasistengti dėl savo žmogaus. Ir, žinoma, tikiu, kad posakis „Laiminga žmona – laimingas gyvenimas“ yra teisingas.“

Šių metų lapkričio 23 d. pora minės 23-iąsias vestuvių metines.

Catherine Zeta-Jones ir Michaelas Douglasas / AP nuotr.

„Neišvengiamai būna ir pakilimų, ir nuosmukių, kai su tuo pačiu žmogumi keliesi kiekvieną dieną. Drauge einame jau beveik 25-erius metus ir man patinka būti ištekėjusiai, bet kaip tai beprotiška, kai pagalvoji“, – praėjusių metų interviu šypsojosi C. Zeta-Jones, atskleidusi, jog raktas į laimingą santuoką jai yra ne tik pagarba bei meilė, bet ir ... atskira vonia!

„Man vonia yra kaip šventovė. Ten ne tik valausi dantis ar šukuojuosi. Man tai – žvakės, vonia, mano kremai ir losjonai. Esu laimingesnė, kai ten galiu pabūti be įsibrovėlių“, – Kelly Clarkson laidoje juokėsi aktorė, atskleidusi vieną iš laimingos santuokos principų.