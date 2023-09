Skydliaukės ligą įveikusi Viktorija Macijauskienė: nenorėjau visą gyvenimą gerti vaistų

LRT TELEVIZIJOS laidos „Beatos virtuvės“ rubrikos „Valgyk ir žydėk“ viešnia – Niujorke ir Bostone studijavusi integralios mitybos mentorė Viktorija Macijauskienė. Moteris pasakoja, kad ieškodama gydymo savo ligai, nejučia pakeitė visos šeimos mitybą ir įgijo naują profesiją. Viktorija atvirai dalija patarimus, kaip užkurti sulėtėjusią medžiagų apykaitą, paskatinti augimo hormoną ir įspėja, kuo gali būti pavojingos plastikinės gertuvės.

Dažnai girdime ir kitiems sakome: „tavo gera medžiagų apykaita, gali valgyti ką nori“. Kas gi yra medžiagų apykaita, kitaip vadinama metabolizmu? Nuo to priklauso mūsų lieknumas ir imunitetas, sveikata ir gera nuotaika. Integralios sveikatos ir funkcinės mitybos specialistė Viktorija Macijauskienė sako, kad domėtis veikla, kuria dabar užsiima, paskatino išgyventos sveikatos problemos.

„Tai buvo prieš vienuolika metų, turėjau sveikatos problemą. Ji dažna tarp moterų – tai skydliaukės hipofunkcija. Vienos mažiau jaučia simptomus, kitos daugiau. Maniškiai buvo smarkiai išreikšti. Krito mano gyvenimo kokybė, pradėjau gilintis į tai, nenorėjau visą gyvenimą vartoti vaistus.

Nuo to ir prasidėjo mano kelias. Tai buvo sritis, kuria domėjausi, skaičiau mokslinius straipsnius. Pradėjau viską taikyti. Atsikračiau tos problemos per gyvenimo būdo pokyčius, įsigilinimą į problemą. Pamačiau, kad tai veikia“, – pasakoja Viktorija.

Sutrikusi skydliaukės veikla / LRT stop kadras.

Skydliaukė yra atsakinga už hormonų gamybą, kuri labai svarbi medžiagų apykaitoje. Tai modernaus pasaulio liga. Pašnekovė sako, kad ją sukelti gali žarnyno disbiozė, virusai, bakterijos, o taip pat per stipri fizinė veikla.

„Moterys, kurios laikosi dietų, o sportuodamos pasirenka per aukštą fizinį aktyvumą, turi didelės rizikos susargdinti skydliaukę, – įspėja funkcinės mitybos specialistė. – O kur dar mūsų genetiniai polinkiai. Kiekvienas turime silpnųjų genų, kuriuos aktyvuoja tam tikri jau išvardyti faktoriai. Vienam tai reiškiasi per skydliaukę, kitam – per kitą silpną vietą. Skydliaukė sąveikauja visur.“

Pasak Viktorijos, jei kas palygintų jos namų šaldytuvo turinį dabar ir prieš dešimt metų, pastebėtų, kad jame beveik nėra perdirbtų produktų. Tačiau mitybos specialistė sako į kardinalius nuokrypius neinanti.

Šaldytuvas / Shutterstock nuotr.

„Perdirbtų produktų mūsų šaldytuve yra labai mažai. Tačiau mūsų šeimoje yra balansas. Auginame tris vaikus, tad kaipgi traškučių, kolos ar mėsainio išvengsi, – šypsosi laidos viešnia. – Džiaugiuosi, kad vaikai supranta mitybos svarbą ir tokiais užkandžiais tikrai nepiktnaudžiauja. [...] Psichologinis balansas ne mažiau svarbus. Kitas dalykas – maisto kilmė.“

Stengiuosi skleisti mintį, sako pašnekovė, ką ilgalaikėje perspektyvoje daro toksinai, sunkieji metalai, įvairiausi chemikalai, maistiniai priedai. Pasak Viktorijos, poveikis yra akumuliacinio pobūdžio.

„Juk mąstome apie gyvenimą ne tik ilgą, bet ir kokybišką. Norime žiūrėti į sveikatą prevenciškai, todėl būtina apie tai mąstyti. Jei turime galimybę pasirinkti ekologišką braškę, turime daugiau investuoti, kitur pataupyti, bet rinktis ekologišką produktą. Mėsą būtina pirkti be antibiotikų ir hormonų. Reikia stengtis tuo domėtis, nes tai yra labai svarbu“, – pataria V. Macijauskienė.

Viktorija Macijauskienė / LRT stop kadras.

Paklausta, ką daryti, kad toksinų organizme būtų mažiau, funkcinės mitybos mentorė pataria visų pirma neapkrauti kepenų. Būtent kepenys filtruoja toksinus. Dar daugiau – pasirodo, net ir iš pirmo žvilgsnio niekuo kalta plastikinė gertuvė yra vienas didelis toksinas. Beje, plastikas, anot specialistės, yra geras moteriškų hormonų imitatorius.

„Labai svarbu neapkrauti kepenų perdirbtu maistu, dideliu alkoholio kiekiu. Išoriškai – pasidomėkime, ką tepamės ant odos, iš kokio butelio vandenį geriame. Reikėtų minimizuoti plastiką. Plastikas yra ne tik toksinas, bet ir estrogenų imitatorius. Mes nepastebime, bet turint daug sąlyčio su plastikiniais daiktais išsiderina hormonai, – įspėja laidos viešnia. – Organizme atsiranda estrogeno perteklius, o tai veda prie onkologinių susirgimų, pavyzdžiui krūties vėžio.“

Supakuotas maistas / Unsplash nuotr.

Anot Viktorijos, medžiagų apykaitą tikrai galima pagreitinti. Viskas, sako ji, turi būti suderinta iš hormonų pusės. O hormonus veikia gyvenimo būdas, įtampa.

„Moterų galvose – darbai, vaikai, visko daug. Šiaip jau moterys linkusios prisiimti per daug įsipareigojimų. Kai ir mityba, ir fizinis aktyvumas sutvarkyti, reikia pasirūpinti antinksčių sistema. Yra įvairių technikų, pavyzdžiui, kvėpavimas. Reikalingas nusiraminimas, nes, kaip sakoma, visos ligos kyla nuo nervų. Tai svarbu, bet dažnai turi pleistro efektą.

Reikia priimti rimtus sprendimus, ko atsisakyti, ar apsispręsti, kokioje aplinkoje būsi. Gal darbe įtampa, gal jauti iš vadovo ar kolektyvo neigiamą energiją. Dabar tiesiog užvedu ant kelio, gal kam nors rezonuos, kad reikėtų ieškoti giliau, kas yra didžiausias stresorius, kuris skatina emocinį valgymą, miegas kenčia? Jei neišsimiegi, galva ūžia, kitą dieną norisi daugiau cukraus. Viskas tarpusavy susiję. Iš to susidaro tam tikra grandinė“, – dėsto specialistė.

Emocinis valgymas / Shutterstock nuotr.

Taigi, ką galime kiekvienas padaryti, kad medžiagų apykaita būtų greitesnė? V. Macijauskienė griežta – be valgymo disciplinos nieko nebus.

„Naujausi tyrimai rodo, kad svarbu išlaikyti stabilų cukraus lygį. Turėtų būti trys-keturi valgymai per dieną, tarp kurių tarpas – ne mažesnis kaip trys valandos, – dar vienu patarimu dalijasi funkcinės mitybos specialistė. – Per tą laikotarpį leidžiame insulinui sumažėti. Tuo metu prasideda riebalų deginimas. Net dėl kąsniuko maisto tarp tų trijų valandų, insulino lygis vėl pašoka, o riebalų deginimas sulėtėja arba visai sustoja.

Jei sunku išbūti tris valandas nevalgius, galima didinti nevalgymo tarpą palaipsniui, kad būtų lengva adaptuotis. Taip, yra tokių žmonių, kurie negali išbūti tris valandas nevalgę. Jei jau pavyksta tris valandas nevalgyti, tuomet turime siekti idealaus varianto – nevalgyti penkias valandas. Įsivedus šitą taisyklę pagerėja žarnyno veikla, medžiagų pasisavinimas ir metabolizmas. Organizmas žino, kada laukti maisto.“

Mityba, svoris, dieta / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jei žmogus nori koreguoti svorį, Viktorija pataria susidėlioti maitinimosi ritmą. Specialistė itin išskiria fizinį judėjimą ir aktyvias sporto treniruotes.

„Be fizinio aktyvumo apie medžiagų apykaitą jokiu būdu negalima kalbėti. Treniruotės turėtų būti intensyvesnės. Įrodyta, kad efektyviau augimo hormoną veikia iki valandos trukmės treniruotės. Nereikia alinti nervų sistemos. Aukšto intensyvumo treniruotės porą kartų per savaitę gerai užkuria. Riebalų deginimas vyksta ne tik treniruotės metu, bet ir parą, dvi po jos. Tai yra geras dalykas augimo hormonui skatinti“, – tikina pašnekovė.

Mityba, svoris, dieta / Shutterstock nuotr.

Augimo hormono daugiausia išsiskiria augant vaikams. Vėliau šis procesas sulėtėja. Tai, sako V. Macijauskienė, yra natūralus žmoguje vykstantis procesas, tačiau tam tikrus darbus ir šioje srityje galime atlikti. O pasistengti tikrai yra dėl ko – augimo hormonai atsakingi už mūsų energingumą, odos būklę.

„Metams bėgant jo mažėja. Turime stengtis įdėti darbo, kad ilgiau išliktume jauni. Hormonai atsakingi už mūsų gyvybingumą, už odos būklę, energiją. Kaip jį skatinti? Labai svarbu režimas, eiti anksti miegoti, – akcentuoja funkcinės mitybos mentorė. – Augimo hormonas aktyviausiai gaminasi pirmoje miego fazėje.

Pelėda, vyturys – moksliškai atmesta teorija. Mums biologiškai įprastas ir privalomas ritmas – tai vyturių. Vėliausiai turime eiti miegoti iki 11 valandos vakaro ir keltis šeštą-septintą ryto. Anksti. Su saule. Tai yra sudėtinga pradžioje, ne visų gyvenimo būdas, darbas tai leidžia. Suprantame, kad yra naktinės pamainos. Kalbu bendrai, niekada nesmerkčiau žmogaus, nes kiekvieno situacija skirtinga.“

Mityba / Shutterstock nuotr.

Seniai žinoma tiesa – žmogui, o ir bet kuriam kitam gyvam organizmui, yra būtina dienos šviesa. Viktorija primena, kad dienos šviesa mažina apetitą, tad rekomenduoja 10-15 minučių kasdien pabūti saulės ar dienos šviesoje.

„Mes pamirštame, kokia svarbi mums yra dienos šviesa. Juk vasarą, kuomet gauname daugiau saulės, valgyti mažiau norime. Dienos šviesa turi daug jėgos, kuri reikalinga mūsų kūnui, ląstelėms. 10-15 minučių pabuvimas saulės ar dienos šviesoje be akinių veikia receptorius smegenyse. Moksliškai įrodyta, kad dienos šviesa turi poveikį apetito slopinimui. Netiesiogiai susiję su medžiagų apykaita.

Viktorija Macijauskienė / BNS nuotr.

Jei žmogus patiria alkio proveržių, sunkiai valdo apetitą, dienos šviesa padeda slopinti apetitą. Dieną svarbu pradėti nuo saulės ar dienos šviesos ir tamsiuoju sezonu. Išeiti į gryną orą 10-15 minučių ir pabūti šviesoje verta kiekvienam. Čia net sukti galvos nereikia, verta ar ne – visada verta. Tai daryti reiktų tiesiog automatiškai“, – pataria Niujorke ir Bostone studijavusi integralios mitybos mentorė Viktorija Macijauskienė.

Parengė Vismantas Žuklevičius.