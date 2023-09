Žymus vaizdo žaidimų „God of War“ balso aktorius viešės Lietuvoje

„God of War“ (liet. „Karo dievas“) pavadinimas puikiai žinomas kiekvienam vaizdo žaidimų gerbėjui. Tarp TOP50 visų laikų populiariausiųjų rikiuojama „God of War“ serija garsėja vienomis nuožmiausių kovos scenų ir vienais įsimintiniausių veikėjų visoje kompiuterinių žaidimų istorijoje. Į Vilniuje spalį vyksiantį populiariosios kultūros renginį „Comic Con Baltics 2023“ atvyksta žaidimo aktorius Sunny Suljic, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Užkulisiai – iš pirmųjų lūpų

Aktorius S. Suljic gimė 2005 metais JAV. Jau nuo ketverių metų jis pradėjo demonstruoti išskirtinį talentą riedlenčių sporte, taip pritraukdamas didelį gerbėjų ir rėmėjų būrį. Žvelgiant į šiandieninę jo biografiją galima teigti, jog būtent atsidavimas bei aistra šiam sportui padėjo stiprų pagrindą jo kaip aktoriaus karjerai.

Būdamas trylikos S. Suljic atliko žaibišką debiutą filme „Mid90‘s“ (liet. „Devyniasdešimtųjų vidurys“), įkūnydamas jaunuolį Stevie, su riedlente rankoje keliaujantį per paauglystės išbandymus. Pirmasis vaidmuo sulaukė daug teigiamų žiūrovų bei kritikų atsiliepimų ir tapo tolimesniu karjeros tramplynu.

Aktorius Sunny Suljic / Pranešimo žiniasklaidai autorių nuotr.

„Šiandien Sunny vos aštuoniolika, tačiau jis jau gali pasigirti tapęs ryškia kultinio projekto – žaidimų serijos „God of War“ – dalimi. Puikiai žinome, kokia didelė yra kompiuterinių ir vaizdo žaidimų bendruomenė Baltijos šalyse, tad labai džiaugiamės visus juos galintys pakviesti susitikti su S. Suljic ir iš pirmųjų lūpų išgirsti vieno populiariausių pasaulio žaidimų kūrimo užkulisius“, – sako Tomas Vievesis, vienas iš renginio organizatorių.

Nominacija už geriausią vaidmenį žaidime

„God of War“ serijoje S. Suljic pasirodė 2018-aisiais, įkūnydamas pagrindinio veikėjo Kratos sūnų Atreus. Nors tai buvo ne pirmas serijos žaidimas, kritikai ir gerbėjai vieningai sutinka, kad būtent jis reikšmingai pakėlė „God of War“ aukštyn populiariausiųjų reitinguose. Prie to stipriai prisidėjo ir S. Suljic vaidmuo, įnešęs žaidimo personažams gilumo bei daugiasluoksniškumo.

Per kelis mėnesius buvo parduoti 5 mln. žaidimo vienetų, o 2022-aisiais šis skaičius siekė jau 23 mln. Tiek žaidimo, tiek S. Suljic personažo sėkmė garantavo jam rolę ir po penkerių metų pasirodžiusiame tęsinyje – „God of War Ragnarok“.

Aktorius Sunny Suljic / Pranešimo žiniasklaidai autorių nuotr.

„Nuo 2022-ųjų Sunny pelnė daugybę nominacijų kaip geriausias žaidimų aktorius. Tarp jų – net ir prestižiniuose BAFTA apdovanojimuose“, – sako „Comic Con Baltics 2023“ organizatorius.

Susitikimas – Vilniuje

S. Suljic dar tik pradeda savo kelią Holivude, tačiau pirmieji jo vaidmenys kine bei vaizdo žaidimuose jau padėjo pagrindą itin perspektyviai vertinamai aktoriaus karjerai. Susitikti ir gyvai pabendrauti su šiuo riedlenčių bei vaidybos talentu gerbėjai galės jau spalio 21-22 dienomis įvyksiančiame renginyje.

Apie savo dalyvavimą kiek anksčiau skelbė ir ryškios serialų „Breaking Bad“, „The Witcher“, „Stranger Things“ bei kitų projektų žvaigždės.

Tarp naujausiai atskleistų garsenybių – ir populiarių internetinių komiksų „Loving Reaper“ autorė Jenny-Jinya, vienijanti šimtus tūkstančių gerbėjų visame pasaulyje.