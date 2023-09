Prieš 30 metų prasidėjusi serialo „X-failai“ Mulderio ir Scully istorija paliko žymę meilės istorijoms

Prieš trisdešimt metų, rugsėjo penktadienio vakarą, „Fox“ kanale debiutavo kuklaus biudžeto televizijos šou apie porą FTB agentų, tiriančių paranormalius reiškinius. Serialas nesirėmė reitingų sėkmės formule, tačiau „X-failams“ buvo lemta kilti į žvaigždes, rašoma cnn.com.

Serialui, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko aktoriai Davidas Duchovny ir Gillian Anderson, sulaukus žiūrovų dėmesio buvo nuspręsta jį rodyti geriausiu laiku – sekmadienio vakarą. Pradėjus didėti gerbėjų būriui, ėmė augti ir serialo biudžetas, kol galiausiai filmas įsiveržė į popkultūros aukštumas.

„X-failai“ 1998 metais tapo ir kino filmu, o 2008 m. pasirodė serijinis filmas „X-failai. Noriu tikėti“ (The X-Files: I Want to Believe). 2016 ir 2018 m. pasirodė serialo tęsinys.

„X-failai“ / Vida Press nuotr.

„Pats terminas „X-failai“ tapo popkultūros dalimi, kai dar ir šiandien slaptus dokumentus vadiname „X-failais“, – CNN sakė Čikagos DePaulo komunikacijos koledžo žiniasklaidos ir popkultūros profesorius Paulas Boothas.

Didžiausias serialo populiarumas dešimtojo dešimtmečio viduryje ir pabaigoje sutapo su plintančiu internetu, kuriame gerbėjai, save vadinantys „X-failais“, rinkosi diskutuoti apie teorijas ir užkulisių spėliones, kartu skelbdami savo kūrybą.

„X-failai“ daugiausia sukosi apie FTB agentus Mulderį ir Scully, paskirtus dirbti su... atspėjote – „X- failais“. Taip buvo vadinamos neišspręstos bylos, susijusios su paranormaliais reiškiniais. Siužetas vinguriavo tarp ateivių ir NSO tyrimų, kurie tapo serialo nuolatinės mitologijos pagrindu.

„X-failai“ / Vida Press nuotr.

Kadangi Mulderis buvo „tikintysis“, o Scully – skeptikė, žiūrovai ne tik išvydo įtikinamą personažų dinamiką, bet ir konspiracijų kupinus, dažnai šiurpius siužetus.

Donas Presnellis, Apalačų valstijos universiteto koledžo Boone, Šiaurės Karolinoje, vyresnysis dėstytojas mano, kad daugelį serialo patrauklumo aspektų lėmė serialo rodymo pradžios laikas: „Tai buvo paskutinis 20 a. dešimtmetis, todėl jaučiamas visas tas amžiaus pabaigos fin-de-siècle [amžiaus pabaigos] negalavimas... arba netikrumas.“

D. Presnellis taip pat aiškina, kad serialas žavėjo dėl bendrų savybių. „X-failai“ gali pasigirti ne tik keliais gerai įvertintais komediniais epizodais, bet ir vienu epizodu, kuris buvo toks trikdantis, kad buvo uždraustas rodyti per televiziją.

„X-failai“ / Vida Press nuotr.

„Veikėjų charakterių raidos gylis buvo puikus. Kova tarp tikėjimo ir faktų, tikėjimo ir mokslo visada buvo. Humoras galėjo būti kvailas ir perdėtas, bet paprastai baigdavosi giliu žvilgsniu į geriausią ir blogiausią žmonijos būseną“, – CNN sakė Anne Harriss iš Šiaurės Karolinos, „X-filė“.

„X-failų“ palikimas

Daugelis serialo gerbėjų prisijungė prie besikuriančio interneto – jungėsi prie skelbimų lentų ir pokalbių kambarių. Dešimtajame dešimtmetyje daugėjo „X-failų“ gerbėjų svetainių, kuriose dažnai vyravo juodas fonas ir žalias tekstas, skambėdavo serialo teminė daina.

„X-failai“ labai gerai dera su internetinėmis diskusijomis. Seriale kalbama apie sąmokslus, paslaptis ir tiesos atskleidimą“, – sakė Boothas, primindamas serialo šūkį „Tiesa slypi kažkur anapus“ ir pažymėdamas, kad jis meistriškai papasakojo atskiras istorijas ir „nuolatinę paslaptį“ taip, kad privertė žiūrovus eiti į internetą ir keistis teorijomis.

Ankstyvosiose serijose abu agentai tampa marionetėmis didesniame konflikte ir pasitiki tik vienas kitu. Jų tarpusavio ryšys vis stiprėja ir serialo pabaigoje jis virsta romanu.

Gerbėjai buvo pasidaliję į dvi stovyklas: santykių mėgėjai, ilgainiui sutrumpintai vadinami „shipperiais“, kurie įsikibę laikėsi kiekvieno ilgo Mulderio ir Scully žvilgsnio ar aistringo pokalbio kaip įrodymo, kad pora vienas kitą myli neblėstančia meile. Prieš romanus nusiteikusi minia, arba „noromos“, mieliau koncentravosi į ateivių sąmokslus ir monstrus arba tiesiog tyčiojosi iš „shipperių“.

„Negalėjau pakęsti tų „shipperių“ dalykų. Ne apie tai buvo serialas“, – CNN piktinosi vienas gerbėjų. Tačiau negalima paneigti, daugelis diskusijų internete sukosi apie Mulderio ir Scully porą, nesvarbu, ar tai buvo „shipperiai“ ir „noromos“.

Gillian Anderson ir David Duchovny / AP nuotr.

Terminas „shipper“ žargoninėje anglakalbėje kultūroje kalba apie asmenį, kuris aptarinėja, rašo arba tikisi romantinių santykių tarp išgalvotų personažų, pavyzdžiui, fantastikos kūriniuose, arba tarp žinomų žmonių, nepriklausomai nuo to, ar romanas iš tikrųjų egzistuoja knygoje, seriale ar realiame gyvenime.

„X-failai“ nebuvo pirmas ar paskutinis serialas, kuriame žiūrovai investavo į išgalvotų pagrindinių veikėjų santykius, tačiau terminas „shipperis“ peržengė internetinių gerbėjų vidinio rato ribas ir jį pradėjo vartoti įvairių serialų – nuo „Bafi, vampyrų žudikės“ (Buffy the Vampire Slayer) iki „Hario Poterio“ gerbėjai. Dabar šis žodis dažnai vartojamas gerbėjų kultūroje ir pripažįstamas daugelyje žodynų.

Gerbėjų internetinė kultūra taip pat padėjo sklisti jų pačių kūrybai ir populiarinti fantastinę literatūrą. „X-failai“ taip pat įkvėpė sukurti interneto bendruomenes, kuriose mezgėsi naujos draugystės.

„X-failai“ / Vida Press nuotr.

„Iki interneto su gerbėjais dažniausiai buvo bendraujama suvažiavimuose. Tačiau internetas tokį bendravimą perkėlė į visiškai naują lygmenį. Ir „X- failai“ neabejotinai buvo šio naujo bendravimo būdo priešakyje. Nesvarbu, koks buvo paros metas, būtinai rasdavai su kuo pasikalbėti toje žinučių lentoje“, – sakė „X-filė“ Pereira.

„Interneto draugai yra tokie pat teisėti, kaip ir draugai, kuriuos sutinki realiame gyvenime. Kartais labiau“, – teigė gerbėja Harriss

Galiausiai serialas „X-failai“ parodė, kaip svarbu serialų gerbėjus apjungti ir skatinti jų diskusijas, o ne jų vengti ir šalintis. „Gerbėjai – žmonių grupė, kurią norint auginti ir kuri turi būti jų pusėje“, – teigė profesorius Paulas Boothas.