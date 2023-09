Mieste užaugęs Richardas apie gyvenimo kaime iššūkius: reikia labai daug išmokti

LRT laidų vedėjas Richardas Jonaitis ir aktorė Jovita Balčiūnaitė vasarą nustebino ne vieną, kai pasidalijo skelbimu, jog parduoda savo butą, o jau netrukus prisipažino, kad pasiryžo dideliems pokyčiams ir keliasi gyventi į atokią sodybą. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Šilti susitikimai“ Richardas papasakojo, kaip sekasi kurtis naujuose namuose ir kokie įššūkiai tenka buvusiems miestiečiams.

Jau rugpjūtį šeima pasidalijo ir pirmaisiais kadrais naujuose namuose, bei džiugiai pareiškė: „Esame Vilniaus rajono gyventojai.“ Kaip Richardas juokavo laidoje „Šilti susitikimai“, dabar jis gyvena kaime, kurio gyventojai yra tik jis, Jovita ir du šunys, mat net ir kaimynų aplink nėra.

„Išsikėlėme į Vilniaus rajoną, į kurį nuo LRT reikia važiuoti apie 40 min. O juk anksčiau nuo namų galėjau ateiti per kelias minutes“, – šyptelėjo R. Jonaitis, besimėgaujantis naujo etapo atradimais.

Richardas Jonaitis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Laidos svečias atskleidė, kad su žmona jau kurį laiką pasvajodavo apie savo namą. „Turbūt kaip ir daugelis gyvenančių bute. Pamenu, Jovita vartė skelbimus internete ir staiga pasakė, jog greičiausiai surado rojų žemėje. Galbūt kvailai padarėme, nes jo apžiūrėti nuvykome tik kartą. Ir dar birželį, kai yra šilta, gražu, žolės nupjautos. Apžiūrėjome sodybą ir po to jau tiesiog darėme viską, kad gautume paskolą ir pan.

Antrą kartą į sodybą nuvykome kai jau buvome ją įsigiję. Išsigandome supratę, kiek daug reikės darbo ir investicijų“, – prisipažino Richardas.

Tiesa, jis sako, kad nors investicijų ir reikia, svarbiausia, kad šalia – draugai, geranoriški ir turintys šiokios tokios patirties, nes kiekvienas atvykęs šį bei tą pataria.

Richardas Jonaitis ir Jovita Balčiūnaitė / Asmeninio albumo nuotr.

O patarimų neseniai užmiestyje įsikūrusiai porai tikrai reikia – viskas jiems dabar labai nauja. Net internete Richardas sako pradėjęs ieškoti visiškai kitokios informacijos nei anksčiau – dabar jis domisi kiek kainuoja traktoriukas žolei pjauti, pjūklai medžiams genėti ir kiti dalykai, reikalingi gyvenant nuosavoje sodyboje. Rūpesčių čia – su kaupu, tačiau ir šviesiųjų pusių nestinga.

„Išties yra gražių dalykų – pvz., suvokimas, kad gali išeiti į savo kiemą, aplink nėra dirbtinių gatvės šviesų, tik žvaigždės. Be to, labai pasikeitė tai, kaip pradedi vertinti dieną. Užtenka vieno kažkokio įvykio, ir diena jau tampa įsimintina. Tarkime, buvo diena, kai atvyko paštininkė ir atnešė pirmąjį laišką, buvo diena, kai ant lieptelio nutūpė garnys ir aš stebėjau, ar jis nevagia mūsų žuvų, buvo diena, kai pasiklydo šuo. To pakanka, kad prisimintum savo dieną“, – šypteli R. Jonaitis.

Richardas Jonaitis / Jevgenij Misevič nuotr.

Gyvenimas atokiau nuo miesto reikalauja poros geriau planuoti savo laiką, Richardas tikina, kad dabar su Jovita kaip tik to ir mokosi. „Tiesa, reikia išmokti ir daugybės kitų dalykų. Tarkime, kaip kapoti malkas. Kiek kapoju, nesuprantu – kaip neskyla, taip neskyla“, – juokiasi neseniai Vilniaus rajono gyventoju tapęs laidų vedėjas.

Ir nors iššūkių netrūksta, o Richardas žiemos laukia ir su šiokiu tokiu nerimu, ir su džiugesiu: „Kol kas idealizuoju ir žiemą – kai aplinkui balta, kūrenasi pečius, gali skaityti knygą, o iš patefono groja muzika“, – atsidūsta užsisvajojęs pašnekovas.

Visas pokalbis su Richardus – laidos įraše.