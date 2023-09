Nemira Pumprickaitė: tie, kurie sako, kad sovietmečiu gyventi buvo geriau, neaugo ir nesivystė

Vieniems ji atrodo smulki, tvirta ir užsispyrusi kaip taksas, kitiems – draugiška, aktyvi, jautri ir besidžiaugianti gyvenimu kaip airių seteris. TV žiūrovams gerai iš TV ekrano pažįstama žurnalistė Nemira Pumprickaitė neslepia savo meilės šunims ir džiaugiasi sugrįžtanti į LRT radiją su laida „Pas Nemirą“. Šis pokalbis ne tik apie šunis bei naują laidą, bet ir mokyklą, skaudulius, protingus, kvailus ir įdomius žmones.

– Susitinkame Rugsėjo 1-ąją. Ar jums patiko eiti į mokyklą?

– Tai man viena iš nemieliausių dienų, aš niekada gyvenime nenorėjau eiti į mokyklą, nei pirmoje, nei vienuoliktoje klasėje. Man tai ne šventinė diena (šypsosi).

– Bėgdavote iš pamokų? Ar paklusnus vaikas buvote?

– Bėgdavau, kaip ir visi. Aš buvau pažangi mokinė, nepaisant to, vis tiek nemėgau eiti į mokyklą, todėl pasitaikius progai – sprukdavau. Visko būdavo, bet buvau normalus, statistinis vaikas.

Nemira Pumprickaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Skubėjote suaugti?

– Taip, jeigu galėčiau atsukti laiką atgal, aš nenorėčiau atsukti laiko taip, kad vėl reikėtų eiti į mokyklą. Aš nenorėčiau eiti į mokyklą ir mokytis, nors visiškai protu suvokiu, kad be šito neįmanoma, tai visko pagrindas, bet mokykla manęs niekada nežavėjo. Bet jaučiau pareigą mokytis, todėl nei mokykloje, nei universitete neturėjau problemų.

– O kas jums yra protingas žmogus?

– Aš nežinau, kas yra protingas žmogus. Protingas tas, kuris išsilavinęs, apsiskaitęs, jaučia pagarbą kito nuomonei, moka diskutuoti, turėčiau daugybę kriterijų išvardinti, kas būdinga protingam žmogui. Man lengviau pasakyti, kas nėra protingas žmogus. Protingam žmogui reikia labai daug eilučių pasakyti, jis turi daug ką atitikti, bet tai žmogus, kuris, mano supratimu, nepirš nuomonės, patylės, jei reikia, nepuls su puspročiu diskutuoti ar pyktis. Daug požymių, rodančių žmogaus protingumą. Kai susideda tos visos dalelės į visumą, tuomet ir išeina protingas žmogus. Niekada nemąsčiau, kas tas protingas žmogus. Aš tik pagalvodavau, kad va šitas protingas, nes žino daugiau už mane, moka pagarbiai bendrauti, save pateikti taip, kad kito žmogaus neįžeistų, bet niekada nesigilindavau, kas yra protingas žmogus.

– Kai matydavau Nemirą ekrane, man būdavo ramu, kad Nemira tikrai „susitvarkys“. Aplinkiniai, regis, irgi turi tokį jūsų įvaizdį. Ar jaučiatės tvirtas žmogus?

– Aš tikrai taip nesijaučiu, atvirkščiai, aš labai savimi abejojantis žmogus, nesiryžtantis viską iškart pradėti. Su amžiumi stiprėja jausmas, kad aš vis mažiau žinau. Kartais kai kurie kolegos sako, kad pašnekovai mūsų bijo, manęs bijo. Aš manau, kad tai klaidingas mąstymas, niekas mūsų nebijo. Tiesiog su mumis nenori kalbėti, jeigu mato, kad mes esame į galvą įsikalę kažkokią nuomonę ir atsakymas nesvarbus, nes mes jau turime jį sau suformavę. Kas gi gali norėti su tokiu kalbėti?

Nemira Pumprickaitė / E. Genio / LRT nuotr.

Aš tiesiog visada esu pasiruošusi. Man netinka perskaityti surašytus klausimus, aš turiu žinoti, ko paklausti, ką man gali atsakyti. Kaip minėjau, esu viskuo labai abejojantis žmogus ir niekada nesu įsitikinusi, kad gerai padarysiu vieną ar kitą darbą.

Bet aš esu labai konkretus žmogus. Aš labai nemėgstu išvedžiojimų. Mėgstu atsakyti į klausimą, kurį man užduoda. Pasižiūrėkite, kiek dabar yra atvejų, kai klausia vieno, o atsako kitą. Manau, tai didelė žmonių yda, reikia girdėti, ko klausia, ir atsakyti, o ne kalbėti, ką tu pats nori. Tad aš tikrai lakoniškas žmogus, bet dėl savo tvirtybės labai abejoju.

– Galima sakyti, kad jūsų tvirtybė iš tikrųjų yra darbštumas?

– Susiveda į tai – kai ateini pasiruošęs laidai, galbūt iš šono atrodai tvirtas, nes tikrai tada tvirčiau jautiesi. Aš negaliu eiti į laidą nepasiruošusi, nes tai iš šalies labai matosi.

– Ar jums dar rūpi, ką apie jus pagalvos kiti?

– Mane labai skaudina, kai visokie nepraustaburniai rašo apie mane komentarus. Esu skaičiusi apie save, tikiu, kad kolegos apie save taip pat yra skaitę, visiškai juodnugariškų minčių, nuomonių, keiksmažodžių. Man būna labai pikta ir skaudu, kad tokiais atvejais mūsų niekas negina. Mus, žurnalistus, gali socialiniuose tinkluose iškolioti, bet mūsų negina jokios žurnalistinės organizacijos, o jeigu kažkas parašo apie mane skundą, kaip žmogus suprato, kad aš pasakiau, nors aš taip net nesakiau, tuomet atsiranda masė, kuri sako, kad turiu atsakyti tam žmogui, reikia mane apsvarstyti viešai.

Nemira Pumprickaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Niekada šito nesupratau, kodėl žurnalistą galima vadinti, kaip nori, niekas jo negina, turi eiti pati gintis. Tai tokiais atvejais man skaudu. Kita vertus, aktorius Al Pacino yra sakęs, kad aš neturiu laiko tiems, kurie apie mane blogai galvoja, nes turiu per mažai laiko būti su tais, kurie gerai apie mane galvoja.

– Patirtis neįpratina nematyti, negirdėti?

– Ne, tai vis tiek skaudina.

– Iš šono atrodo, kad visuomenė tarsi jautrėja, bet kaip yra iš tikrųjų?

– Visuomenė jautrėja tam tikrais klausimais: vaikų, moterų klausimu. Bet tas jautrumas ne esminis, ne globalus, jis atsirado tik atskirais punktais, o iš tiesų man atrodo, kad visuomenė žiaurėja žodžiais. Kartais žodis labiau skaudina. Galvoju, kad anksčiau galbūt to nematėme. Dabar socialiniai tinklai atsivėrė taip, kad kiekvienas randa reikalą išsisakyti. Mano akimis, kuo mažiau protingas, tuo labiau nori išsisakyti. Ir jie visi pikti. Jie nemoka kultūringai pasakyti, kad jiems kažkas nepatiko, bet sako: „ji kvailė“ arba su keiksmažodžiais gali išvadinti. Tokiems žmonėms tai atrodo didvyriška. Manau, kad tai vienas iš neprotingumo požymių, apie kuriuos čia kalbėjome (šypsosi).

Nemira Pumprickaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nes kiekvienas kvailys nori kuo garsiau rėkti. Jam atrodo, kad kuo garsiau rėki, tuo reikšmingesnis jautiesi savo akyse. Bet jis niekada negalvoja, kad kitą tai skaudina. Todėl nemanau, kad visuomenėje padaugėjo jautrumo. Jis tik keliais punktais atsiradęs. To, žinoma, irgi reikia. Aš neneigiu, kad reikia saugoti vaikus, silpnesnius, nuskriaustus žmones. Bet tokio bendro pobūdžio jautrumo nejaučiu, kad žmogus pajaustų ryšį su kitu, kad ir tau gali būti blogai, ir tave gali apdergti.

– Labiausiai turbūt ir pyksta tuomet, kai nesupranta?

– Be abejo. Kaip ir sakiau, norėjai pasakyti viena, bet jis išgirdo kita. Žurnalistams labai mėgstama aiškinti, ką kviesti į laidą, apie ką kalbėti. Pavyzdžiui, jeigu jam nepatinka, ką pakvietei į laidą, nes jam patinka kitas, tai nesvarbu, kad tas, kuris jam patinka, galbūt visai neišmano šios temos. Niekada neįtiksi visiems, ypač LRT. Nes kiekvienas jaučiasi mus išlaikantis, nepaisant to, kad mes susimokame daugiau mokesčių, nei jie sumoka.

Nuomonė turėtų būti išreiškiama kultūringai, o ne vadinantis „kiaulėm“, „durniais“. Aš su tokiais žmonėmis niekada nediskutuoju. Aš niekada nediskutuoju su tokiais, kurie parašo kokią kvailystę po mano kelionių pasakojimais „Facebooke“. Vadovaujuosi patarle: „Niekada nesiginčyk su kiaule, nes išsipurvinsi ir tu, ir aplinkiniai neatskirs, kuris iš jūsų yra kiaulė.“

Nemira Pumprickaitė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Man niekada į galvą neateitų mintis mokyti batsiuvio, gydytojo, psichologo, kaip reikia daryti. Nes aš neišmanau. Bet pas mus visi gali pamokyti žurnalistus, medikus, krepšininkus. Visi viską žino. Čia protingumo kriterijus įsijungia, tie, kuriems labiausiai šito trūksta, tie garsiausiai ir rėkia. Nes protingas žmogus taip nesielgs.

– Dėl ko jums dar skauda?

– Man visada skauda dėl šunų. Skriaudžiamų gyvūnų. Aš ne kartą esu sakiusi, kad jei pamatau skriaudžiamą šunį, aš negaliu praeiti, turiu sustoti ir kažką daryti. Galiu pasidžiaugti, kad viešai tokių dalykų beveik nebematau. Nuo tada, kai buvau maža, kiek matydavau benamių šunų ar kačių, tai dabar to nebėra.

Visuomenė tikrai patobulėjusi, vieni namo parsiveža, kiti į prieglaudą nuveža, jei randa benamį.

Mane pritrenkė, kai mano bičiulė Italijoje su dukra nusprendė įsigyti šunį, jas paprotino, kad kam joms pirkti, jeigu galima pagelbėti šuniui iš prieglaudos. O ten yra eilė, jie laukia šuns iš prieglaudos. Man labai patinka Italijoje, kur visur žmonės vaikšto su šunimis ir jie nėra pikti. Aš sakau, kad nėra piktų šunų, tai šeimininko kaltė, jeigu šuo neišauklėtas.

– Šiuo metu auginate šunį?

– Šiuo metu neturiu. Paskutinis mano šuo buvo airių seteris, kuris išgyveno 15 metų. Tai buvo labai skausminga, todėl vis dar negaliu turėti kito šuns. Tai fantastiški šunys. Man labai patinka paukštšuniai, bet jiems reikia skirti daug dėmesio, jie turi išsilakstyti. Todėl šiuo metu galvoju apie taksą. Tai ne šiaip maži šuniukai, jie su charakteriu.

Nemira Pumprickaitė / E. Genio/LRT nuotr.

– Jūs jau daug metų televizijoje. Matėte daug žmonių. Kaip manote, ar žmonės keičiasi?

– Manau, kad taip. Aišku, kad keičiasi. Nesikeičia pagrindinės savybės, žmogus visada bus kažkiek piktas, jaus alkį, kartais laimę. Tas nekinta. Bet jei žiūrėsime į Lietuvą, neabejotinai čia gyvenimas gerėja. Yra, kurie neatitinka tų protingumo kriterijų, kurie sako, kad sovietmečiu buvo geriau, manau, kad tie žmonės neaugo, nesivystė. Nes be kalbų – gyvenimas gerėja. Bet vieni tobulėjo, o kiti liko ten pat. Yra tokių, kurie keičiasi į blogąją pusę. Aš ir pati tokių pažįstu, jie paisto socialiniuose tinkluose nesąmones ir jaučiasi protingi. Žmonės keičiasi, bet kai kurie keičiasi į blogąją pusę.

– Kaip manot, kodėl taip nutinka?

– Sunku pasakyti. Niekada nesigilinau, kodėl jie tokie lieka. Kažkas, matyt, ne taip nutiko jų gyvenime. Daugumos atsakymų reikėtų ieškoti mūsų vaikystėje. Jeigu jie kažko nepadarė gyvenime, taip ir gyvenimas praeina pro šalį. Tuomet matai, kad kitiems sekasi, kažką pasiekė, o tie „neįvykę“ žmonės labai pikti ir kerštingi. Jie negali prisiimti kaltės sau, kad nieko nepasiekė gyvenime, o atsakomybę permeta kitiems ir tuomet visi aplink blogi ir kalti, tik jie geri ir teisingi.

– Vėl palietėme vaikystę. Ar turėjote vaikystėje skaudulių?

– Buvo, bet aš apie juos niekada nekalbu. Aš nesu iš tų žmonių, kurie apie save pasakoja viską. Aš galiu pasakoti, kas yra vieša. Kai kurie man sako, kodėl į „Facebooką“ keliu iš savo kelionių nuotraukas, kodėl erzinuosi. Bet aš nesierzinu, aš keliu nuotraukas, aprašymus todėl, kad ir kiti sužinotų apie gražias vietas ir galėtų ten nuvažiuoti.

Nemira Pumprickaitė / E. Genio/LRT nuotr.

Bet aš nesuprantu, kodėl žmonės viešai rašo asmeninius dalykus, kad išsiskyrė, kad susipyko su savo mylimąja, kad mirė artimasis. Kiek tu nori būti viešas, sprendi tu pats. Kai tu viešai viską pasakoji, visuomenė apie tave ir nori žinoti. Žmogus įprastai nori pasakoti, kai viskas gerai. O kai blogai, nebenori pasakoti, sako, kad komentarų nebus. Bet, brolyti, jeigu jau pasakojai iki šiol viską, tai dabar visuomenė nori girdėti toliau.

Aš tiek pasakoju, kiek noriu, kad žinotų. Be abejo, yra skaudulių visokių ir iš vaikystės, jaunystės, ir blogų dalykų, ir intymių, ir gerų, bet nesu įsitikinusi, kad turiu apie tai kalbėti ir todėl dar nekalbu.

– Klausiu, nes dabar populiaru kalbėti apie skaudulius savo socialinėse paskyrose.

– Aš nerandu atsakymo, kodėl žmonės tą daro. Galbūt tokiu būdu siekiama žinomumo. Atsimenu, buvo mada, kai mergaitės norėjo būti manekenėmis, o berniukai – verslininkais. Tuo metu manekenė atrodė labai ryškus žmogus, visi norėjo tos šlovės. Aš suprantu, kad žmogus nori būti viešas, matomas, todėl apie save viską pasakoja.

Galbūt kažkam to reikia dėl darbo. Jei, pavyzdžiui, esi influenceris. Bet aš, kai į juos pažiūriu... Gal aš per sena, nesuprantu, ką jie kalba, ką jie formuoja, ką jie pasakoja, taigi toj galvoj taip tuščia, bet jie formuoja, kažkas iš to pasiima. Aš galvoju, ką jie gauna iš tokio žmogaus. Man tai keista ir nesuvokiama.

Nemira Pumprickaitė / E. Genio/LRT nuotr.

Bet aš sakau, kad viskas, kas man nesuprantama, negali būti blogai. Galbūt taip turi būti. Visada senstantys sako, „mūsų laikais buvo geriau“. Aš taip nesakau. Mūsų laikais buvo labai blogai. Nes mes gyvenome sovietmečiu, kai negalėjome nei keliauti, nei matyti, nei bendrauti, kaip dabar. Dabar yra klodai, atviros visos sienos. Bet kodėl reikia siekti to žinomumo ir viską atsiverti – nežinau.

– Galbūt žinomumą sieja su laime?

– Bet ar gali būti laimingas, kai esi nuogas prieš visus? Aš niekada nesijausčiau laiminga stovėdama plika. O šiuo atveju tai dvasinis plikumas. Bet tuomet tu esi labai pažeidžiamas, tave nesunkiai gali kas nors įskaudinti. Jei neturi tokios baimės, tuomet prašau. Bet aš manau, kad ir koks storaodis būtum, vis tiek žeidžia apkalbos, bet koks piktas žodis žeidžia kiekvieną žmogų. Nebūtinai peiliu reikia perrėžti ranką ar koją, kad skaudėtų, žodis gali labiau žeisti. Tokia laimė tuomet labai ribota.

– Jei galėtumėte ką nors pakeisti, ką norėtumėte pakeisti savo gyvenime ar pasaulyje?

– Niekada negalvojau, kad galiu pakeisti pasaulį. Jeigu man leistų, gal nusiimčiau 10–15 m. Bet ne daugiau, nenoriu būti visiškai jauna, su nenusistovėjusia galva, kurioje vyksta tektoniniai lūžiai (juokiasi). Aš klausiu savęs, jei pagaučiau auksinę žuvelę, kokių norų turėčiau. Tai turėčiau daugybę norų. Bet aš niekada neapsisprendžiu, ko norėčiau paprašyti, nes norų, poreikių daug, bet nežinau, kuris geriausias. Ir atrodo, gal vieną dieną norėčiau labiau to, o kitą dieną nusigraužčiau alkūnes. Nesijaučiu žmogus, kuris gali pakeisti pasaulį.

– Grįžtate prie radijo mikrofono?

– 2020 m. turėjau radijo laidą „C‘mon, Nemira“, po to stojau prie „LRT forumo“. Aš manau, kad tikrai ne visi mėgsta tokį personažą kaip aš. Tai pagalvojau, kad jeigu žmogus, kuris manęs nemėgsta, įsijungs TV, tuomet radiją ir vėl mane išgirs... Todėl ir interviu daliju skūpiai, nes nenoriu tokių žmonių skaudinti savo personažu. Reikia apriboti savo buvimą eteryje, neerzinti žmonių.

Nemira Pumprickaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dabar nebedirbsiu „LRT forume“. Ta laida suteikia daug svorio, bet kuriam vedėjui suteiktų, bet man tai buvo didžiulis iššūkis, aš niekada gerai nesijaučiau tos laidos vedėjos kėdėje ir kai pagaliau tos laidos neberengsiu, aš galiu grįžti į radiją. Radijas yra gerai visomis prasmėmis. Jis turi galimybę turėti daug klausytojų.

Tai bus laida ne apie politiką. Man labai patinka politika, tai mano tiesioginis darbas, aš jį mėgstu, bet turiu ne tik darbą, turiu daug pomėgių: kelionių, operų, kas mane žavi. Manau, kad ši radijo laida turėtų būti apie žmones, kurie turi, ką papasakoti. Ne tie, kurie įsivaizduoja, kad turi, ką papasakoti, bet iš tikrųjų turi. Apie savo darbus, projektus, pasiekimus.

Labai norėčiau, kad ši laida būtų įdomi, aišku, tai priklausys ir nuo manęs, nežinau, ar man pasiseks juos prakalbinti. Bet tai bus nebe apie politiką.

– Apie įdomius žmones.

– Su įdomiais žmonėmis! Ir ne tais, kurie patys taip galvoja apie save, bet kai aš galvoju, kad jie tokie yra (juokiasi).