Freddie Mercury legenda: nuo kuklaus naivuolio iki arogantiško scenos karaliaus, kurį palaužė liga

„Nesiruošiu tapti žvaigžde – aš tapsiu legenda“, – viena žymiausių „Queen“ vokalisto Freddie Mercury ištartų frazių, gyvų dar ir šiandien, praėjus trims dešimtmečiams po jo mirties. Tiesa, jo gerbėjai rugsėjo 5-ąją mini kitą sukaktį – 77-ąsias šio neeilinio kūrėjo gimimo metines.

„Būtų taip nuobodu gyventi sulaukus septyniasdešimties. Nugyvenau visapusišką gyvenimą, tad jeigu tektų rytoj mirti, man būtų nusispjaut“, – 1987 m. yra sakęs Freddis Mercury. Tiesa, 70-mečio jis ir nesulaukė – susirgęs AIDS, mirė 1991-aisisiais savo bute Londone, būdamas 45-erių.

Kelis dešimtmečius trukęs Frieddie Mercury gyvenimas buvo kupinas įvairių vingių ir posūkių –nutviekstas šlovės spindulių ir aptemdytas pilkos vienatvės, nusagstytas euforijos akimirkomis ir skausmo bei nusivylimo kartėliu.

Freddie Mercury / Vida Press nuotr.

1946-aisiais persų šeimoje gimusio Freddie Mercury tikrasis vardas – Farrokhas Bulsara. Jo vaikystė bėgo Zanzibare ir Indijoje, nuo paauglystės – Didžiojoje Britanijoje, kur studijavo muzikos akademijoje, baigė menų mokslus ir grojo keliose grupėse.

Lemtingais atlikėjo karjeroje tapo 1970 m., kai jis prisijungė prie gitaristo Briano Haroldo May ir būgnininko Rogerio Tayloro – drauge įkūrė grupę „Queen“. Būtent tuo laikotarpiu F. Bulsara pasikeitė savo vardą ir pavardę bei tapo Freddie Mercury.

Kaip pastebima biografinėje Ernesto Assantės knygoje „Freddy Mercury. Legendinis balsas“, pažinojusieji atlikėją asmeniškai stebėjosi jo dvilypumu. Jis nenoriai bendravo su žiniasklaida ir itin skrupulingai tikrino visas nuotraukas, kuriose atsidurdavo jo veidas, nes gėdijosi savo šypsenos – Freddy turėjo keturis papildomus dantis, bet niekada taip ir nesutiko jų pašalinti, nes buvo įsitikinęs, kad tai pakenks jo balsui. Tačiau gyvenime buvęs labai kuklus ar net naivokas, ant scenos jis tarsi tapdavo kitu žmogumi – energingu, veržliu, netgi arogantišku.

Freddie Mercury / Vida Press nuotr.

Tiesa, su laiku ir augančiu populiarumu įgimtą kuklumą vis dažniau keitė arogancija, didybės manija, pompastiški pirkiniai už milžiniškas sumas. Maža to, legendinis atlikėjas garsėjo audringais vakarėliais, neretai pasibaigdavusiais linksmybėmis miegamajame. F. Mercury maudėsi šlovės spinduliuose ir mėgavosi visais gyvenimo malonumais, bet vėliau prisipažino pats tapęs savo gyvenimo įkaitu.

„Aš sukūriau monstrą. Tas monstras – tai aš. Negaliu kaltinti nieko kito. To link ėjau nuo pat vaikystės. Dėl to būčiau net nužudęs. Kas man beatsitiktų, dėl visko kaltas esu aš pats. <...> Sėkmė, šlovė, pinigai, seksas, svaigalai – viskas, ko tik nori.

Freddie Mercury / Vida Press nuotr.

Aš galiu tai turėti. Tačiau dabar pradedu suprasti: kaip anksčiau troškau visa tai turėti, taip dabar trokštu nuo viso to pabėgti. Pradedu nerimauti, jog nebevaldau šito – esu valdomas“, – knygos „Freddie Mercury. The Definitive Biography“ autorei Lesley-Ann Jones yra prisipažinęs legendinis dainininkas.

Bene labiausiai pakeisti gyvenimo būdą ir rimtą, išties nurimti privertė jam diagnozuota liga – AIDS. Kaip rašo E. Assantė, medikai atlikėjui koncertuoti uždraudė, kai grupė sugrojo vieną garsiausių savo koncertų „Live Aid“ scenoje. Tuo metu Mercury kamavo gerklės infekcija, signalizavusi apie jo ligą. Paskutinis „Queen“ koncertas nuskambėjo 1986 m. rugpjūčio 6 d. Nebverto parke, kur susirinko 160 000 gerbėjų. Koncerto pabaigoje Freddie Mercury išėjo su karūna ir atsisveikino su žiūrovais.

Karūna, kurią „Queen“ vokalistas Freddie Mercury dėvėjo scenoje per savo koncertinį turą „Magic“ 1986 m. / AP nuotr.

Po to atlikėjas kiek atsitraukė nuo viešumos – kaip teigiama jo biografijose, nenorėjo, kad kiti jį matytų nusilpusį, sulysusį, bejėgį. Paskutinį, 45-ąjį gimtadienį, žvaigždė paminėjo tyliai, jaukindamasis mintį, jog liko nedaug. Tiesa, panašu, kad apie ligą dainininkas žinojo ne vienerius metus, bet diagnozę ilgai slėpė net nuo šeimos ir grupės narių. Kad serga, grupės „Queen“ nariams F. Mercury pranešė, likus porai metų iki mirties. BBC dokumentiniame filme „Freddie Mercury: The Final Act“ „Queen“ muzikantai Brianas May ir Rogeris Tayloras, kurie tęsia karjerą su JAV vokalistu Adamu Lambertu, pasidalino prisiminimais apie vieną paskutinių įrašų studijoje su Freddie Mercury.

Tai buvo daina „The Show Must Go On“, kuri tapo ir simboliniu Freddie Mercury atsisveikinimo kūriniu. Bendražygiai teigė, kad Freddie studijoje juto didžiulį fizinį skausmą: „Jam buvo sunku vaikščioti, net sėdėti. Jis paprašė atnešti degtinės, išgėrė du stiklelius ir sudainavo. Nežinia, iš kur atėjo tos natos.“

Freddie Mercury, Montserrat Caballe / Vida Press nuotr.

Atlikėjo sveikatai vis labiau silpstant, pasak L. A. Jones, prie jo namų ėmė budėti žurnalistai. „Jie keturias savaites budėjo prie jo namų slenksčio, ištisas paras. Jis tapo kaliniu savo paties namuose. Nieko nebuvo galima padaryti, išskyrus, ko gero, tai, ką jis ir darė – leisti viskam tekėti sava vaga“, – žurnalistei pasakojo F. Mercury namiškiai.

Mirė jis po poros mėnesių, 1991-ųjų lapkritį savo namuose Londone. 30-ųjų jo mirties metinių proga BBC sukurtoje dokumentinėje juostoje pasakojama apie paskutines atlikėjo dienas ir paskutinius norus bei prašymus artimiesiems.

Savo namuose gyvenimo pabaigą leidęs dainininkas atsisakė medikamentų ir gėrė tik nuskausminamuosius, susitaikęs su savo lemtimi. Kad serga AIDS, viešame pranešime jis paskelbė, iki mirties likus tik parai.

Freddie Mercury / Vida Press nuotr.

Dainininką kasdien lankė buvusi mylimoji Mary Austin, o namie juo rūpinosi keli bičiuliai ir tuometis mylimasis Jimas Huttonas.

Artėjant 30-osioms atlikėjo mirties metinėms, ilgametis jo partneris britų žiniasklaidai atskleidė paskutinį Freddie Mercury norą. Anot jo, asmens sargybinis ir vairuotojas Terry Giddingsas nusilpusį dainininką laiptais nunešė į svetainę, kad jis paskutinį kartą galėtų pasidžiaugti savo meno kūrinių kolekcija.

„Žinoma, atmosfera namie tuo metu buvo tyli, bet Freddie iki pat pabaigos išliko tuo Freddie, kurį mes pažinojome“, – pasakojo P. Freestone‘as.

Dokumentiniame filme atskleisti ir širdį veriantys paskutiniai Freddie žodžiai gitaristo žmonai Anitai Dobson: „Kai nebegalėsiu dainuoti, brangioji, tada mirsiu. Krisiu negyvas“.

Freddie Mercury / AP nuotr.

Nors po atlikėjo mirties prabėgo daugiau nei 3 dešimtmečiai, Freddie Mercury šlovė neblėsta, o jis yra laikomas vienu ryškiausių visų laikų atlikėjų, kurio dainas gerbėjai dainuoja iki šiol, apie jo asmenybę rašomos knygos, statomi filmai.

„Nesiruošiu tapti žvaigžde – aš tapsiu legenda“, – viena žymiausių F. Mercury`io ištartų frazių, kurią, panašu, kūrėjui pavyko paversti realybe.

Freddie Mercury / AP nuotr.

Per visą savo karjerą kartu su „Queen“ Mercury pasirodė maždaug 700 koncertų įvairiose pasaulio vietose. Grupė buvo pirmoji 1981-aisiais koncertavusi Pietų Amerikoje, 1986 m. koncertavo už geležinės uždangos Budapešte. F. Mercury yra įrašęs ir du solinius albumus „Mr. Bad Guy“ ir „Barcelona“. Pastarajame pynė roką kartu su operos žanru ir dainavo kartu su operos primadona Montserrat Caballé.