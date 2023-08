Jonas Ohmanas: truputį bijau vienatvės

LRT.lt laidoje „Lipt stogais su Jurga“ Jonas Ohmanas atveria duris į vidinį pasaulį, kuriame slypi susidūrimas su mirtimi, baimė, karas, priverčiantis ieškoti artumo, ir tikėjimas, jog kažkas lydi kelyje.

– Kokį pastarąjį sapną prisimeni?

– Dabar sapnuoju labai chaotiškai. Savo sapnų nelabai suprantu: ten būna žmonių, ir žinomų, ir atsitiktinių, veiksmų, susijusių su karu, emocijomis, pasirodo ir žmonės iš praeities, su jais bendrauji. Pasąmonė man kažką sako, bandau suprasti, ką.

– Kada žmogus tampa atsparus tam, kas iš pradžių atrodo nepakeliama?

– Žmonės pripranta prie visko. Palaipsniui mes adaptuojamės prie absoliučiai visko.

Jurga Šeduikytė ir Jonas Ohmanas / Asmeninio albumo nuotr.

– Kaip tarakonai?

– Žmogus turi didelį norą išgyventi. Atsiranda ir noras pritapti, įsiterpti, noras būti prasmingam ir naudingam. Ar tu kuri santykius, ar esi konclageryje, ar mokykloje, tu bandai prisitaikyti. Kitas aspektas yra tavo charakteris, kiek pasitiki savimi, kiek esi smalsus, ką apie save manai, tada adaptacija vyksta pagal tavo charakterį.

– O nėra taip, kad žmonės tiesiog bunka?

– Be jokios abejonės. Kai matai žuvusį žmogų – kalbu apie rusą – aš matau mirtį ir man tai yra džiugu. Kaip kada. Aš matau blogį, visi jums sakė: „Važiuokite namo ir jums nieko nebus, o jei eisite – taip bus.“ Taip ir būna, todėl man džiugu. Tai primityvus, baisus jausmas, bet aš jį priimu.

Visi turime tamsiųjų pusių, visi turime kaukių. Pradedu suprasti, kad žmonės pripranta prie kraštutinumų.

– O pamatęs žmogų galėtum nuspėti, kaip jis keistųsi karo lauke?

– Ne. Krizė ir visa tai, kas susiję su iššūkiais, yra nežinomybė. Gali numanyti, gali spėti, bet būti tikras niekada negali. Tai priklauso nuo daugelio dalykų, pavyzdžiui, ką su tavimi padarytų žinia, kad mirė tavo artimas draugas, žmona? Tai stipru, veikia tavo kryptį ir ne visada taip, kaip tu norėtum.

Jonas Ohmanas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kalbant apie mirtį – kaip svarbu turint galimybę prisiliesti prie to žmogaus vienaip ar kitaip. Pažinojau vieną žmogų, jį paskutinį kartą mačiau vasario 22 d., prasidėjo karas ir jis po kurio laiko žuvo. Nebėra, prie jo kapo dar nebuvau. Supratau, kad turiu prieiti ir atiduoti pagarbą, bendravome, bendrauti turime ir dabar, mirtis mūsų neatskiria. Turi palaikyti santykius.

– Kaip tu manai, ar žmogus čia ateina išmokti gyventi, ar išmokti numirti?

– Ir taip, ir taip. Laikas eina, supranti, kad esi neamžinas, ir pradedi dėlioti – o ką aš padariau? Kaip aš gyvenau, ką sugebėjau nuveikti, ar įkvėpiau kitus? Bet kitas momentas – gyvenimas yra laikinas ir iš esmės jis yra pasiruošimas mirti. Mirti kaip laimingam žmogui, nes kai sau gali pasakyti, jog gyvenau gerai, tai yra didelis dalykas. Aš stengiuosi atrasti, ką mes su tais, kurie yra negyvi, išgyvenome kartu.

Mano tėtis, pavyzdžiui, man suteikė žinių apie gamtą, kaip elgtis miške, kada nebūtinai reikia laikytis įstatymų, ir aš į tai žiūriu kaip į galimybę perduoti kitam žmogui. Aš mokau kitus, tai yra prasminga. Čia yra ir gyvenimas, ir mirtis viename.

Jonas Ohmanas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Turi kokį nors šviesų atsiminimą iš karo?

– Ten yra artumas. Buvo tokia vieta – Marjinka (Donecko regionas). Dabar iš jos nieko nebeliko, rusai ją naikina net su fosforu. Esu ten kelis kartus buvęs, bendravęs su žmonėmis, žaidęs su vaikais. Buvo momentų, kai tu sėdi, kalbiesi su žmonėmis, o aplink tave šaudo. Bet tu jauti tą artumą, kažkur prabėga kačiukas. Tačiau tu jauti artumą, nes karas yra atstumas.

– Psichologai nepataria mesti savo gyvenimo, neišprotėti. Tai teisinga?

– Taip. Gyvenimas nesustoja, kažkas pasikeičia, ypač kai karas ateina pas tave. Reikia kurti, tęsti, džiaugtis, rasti priešpriešą tamsai, pusiausvyrą.

– Kas yra ir ar išvis yra kare tiesa?

– Kare tu turi turėti savo tiesą. Tu turi žinoti, kodėl tu ten esi.

– Koks tavo tos tiesos variantas?

– Lietuva. Kai mačiau, kas prasidėjo Kryme, Donbase, supratau, jei tai nesibaigs, tai ateis ir čia. Aš esu apmokytas žmogus, gana gerai žinau, kas yra karas. Žinau, kad rusai, šitie monstrai, ateis į mūsų namus, tai tik laiko klausimas. Lietuva susijusi žmonėmis, istorija, diplomatija. Nors aš ne vietinis, žinau, kad jei čia gyveni, turėk šautuvą.

Jonas Ohmanas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kartais pamatau žmones ir pritaikau jiems ginklą, tiesiog savo galvoje. Bet ginklas nėra tik žudymo įrankis, tai yra tam tikras simbolis, konkretus pareiškimas, jog aš ginsiuosi, jei tik ateis blogiečiai.

– Kodėl vieni žmonės nueina iki agresijos, o kiti mokosi išspręsti [problemą]?

– Rusija yra ta šalis, kurioje buitinis smurtas yra bekraštis. Vyrai muša savo žmonas, tai yra įteisinta įstatymiškai. Tu turi tam teisę. Smurto kultas yra sprendimas, pasididžiavimas. Jie turi ir Antrojo pasaulinio karo kultą, kuris yra nesuvokiamas. Mirė daug žmonių, labai daug žmonių, dėl ko – nėra aišku, o jie tuo didžiuojasi, nori tai padaryti vėl.

Įsivaizduokite: Rusijos kaimas, nieko nevyksta, vyras geria, muša savo moterį ir gauna šaukimą į karą. Jis išvyksta, garbingai žūsta. Vyro palaikus veža atgal. Našlė gauna išmoką ir kaimas mato, kad ji dabar turtuolė. Kaimas mąsto – ką dar galime siųsti? Mes kalbame apie paviršutinius dalykus.

– Ko reikia mokytis? Nuo ko reikia pradėti taisyti tokį mąstymą?

– Empatijos. Man neramu, kad kalbame apie patriotizmo mokyklas, siūlome mokytis gintis. O kodėl? Aš nenoriu, kad vaikai susirinkinėtų kalašnikovus, to nereikia. Jeigu nori gero patrioto, reikia žinoti savo istoriją ir turėti daug draugų. Jeigu turi daug draugų, tu pradėsi veikti, mokysiesi empatijos, mokysiesi kurti santykius ir dirbti. Vėliavų nereikia, ginklų – irgi.

– Ar tu save laikai jautriu?

– Taip. Lengvai galiu apsiverkti, lengvai galiu ir džiaugtis. Kartu yra ir kita mano pusė, tačiau aš rodau savo jautriąją pusę, ypač mėgstu rodyti ją vaikams: „Nesigėdyk, nebijok, o jeigu bijai – ir gerai.“

Jonas Ohmanas / E. Blaževič / LRT nuotr.

Tu turi teisę bijoti. Bet spręsk tai, klausk, kodėl, daryk viską, kad galėtum pagelbėti sau – žiūrėk į gyvenimą paprasčiau ir ramiau.

– Ko tu bijai, Jonai?

– Truputį bijau vienatvės.

– Ko tau reikia, kad pajaustum artumą?

– Reikia šiek tiek lėčiau gyventi.

– Kur tavo viduje vyksta kova?

– Yra tokių ambicijų, kurias reikia derinti, reikia išmokti sakyti „ne“, visada noriu būti naudingas.

– Kokia geriausia lietuvių charakterio savybė?

– Žmonės suvokia savo erdvę pakankamai gerai, savo istoriją. Tačiau, kita vertus, žmonės neieško argumentų, neturi noro diskutuoti, tampa primityvūs, prietaringi.

– O kokia tavo savybė tau labiausiai patinka?

– Aš esu misionierius. Moku žiūrėti į priekį, priimu sprendimus ir gebu nustatyti, kaip toliau viskas dėliosis.

Jonas Ohmanas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– O tai yra smegenų veiklos produktas, ar nuojauta?

– Ir tas, ir tas. Smegenyse saugau tam tikrus faktus, esu imlus, moku gaudyti ir priimti informaciją. Kartu veikia ir instinktai, holistinis požiūris į gyvenimą. Aišku, jeigu kalbu apie savo asmeninį gyvenimą, tai yra šiek tiek kitaip – laukas susiaurėja.

– Ką tu galėtum jaunam žmogui patarti, kur jis save turėtų nukreipti, be to istorinio konteksto žinojimo?

– Neskubėti su sprendimais, tiek kalbant apie save, tiek apie savo aplinką. Man stojimas į universitetus po gimnazijos yra nesąmonė – jis ir nueina, kur tėvukas ar senelis nuveda.

– O kur tu norėjai, į teologiją?

– Labiau į politikos kryptį.

– Bet buvai įstojęs?

– Buvau, tai šiek tiek buvo susiję su mama, su patirtimi iš kariuomenės, man buvo sudėtinga emociškai, ieškojau prasmės.

– Ką iš ten pasiėmei?

– Kad gyvenimas yra be galo, be krašto didelis. Jį gali suvokti be galo skirtingai.

– Tiki kažkuriuo iš kelių?

– Aš esu agnostikas. Kartais einu mišku ir jaučiu, kad kažkas eina šalia. Tai yra vilties klausimas.

Parengė Emilija Balcerytė.

