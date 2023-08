Silvestras Dikčius – apie klajūno patirtį: kai vieną dieną dirbi televizijoje, o kitą miegi pamiškėje, tai neleidžia susireikšminti

Trys dienos, 70 nueitų kilometrų ir vos 50 išleistų eurų, – kad kelionėje „nusirautum“, pakanka tiek, įsitikinęs meteorologas Silvestras Dikčius. Šią vasarą jis pėsčiomis nukeliavo į savo mamos tėviškę. „Kuo vyresnis tampi, tuo ryšys su savo šaknimis stiprėja“, – pastebi Silvestras, prie senelių kapų svarstęs, ką šie pagalvotų apie klajojantį keistuolį anūką. Na, o pats anūkas sako, kad jį klajūno patirtis apdovanoja paprastais gyvenimo džiaugsmais ir suveikia it skiepas nuo susireikšminimo.

Savo giminės medį Silvestras braižo jau trejus metus. Įdomu, kad tai daro keliaudamas pėsčiomis. Pradėjo prieš tris vasaras nuo lengvų pasivaikščiojimų į Antakalnį, Fabijoniškes ir netoliese sostinės esančius Valčiūnus, – vietas, kuriose pats gyveno. Tada sugalvojo pėsčiomis nukeliauti į savo tėvų gimtuosius kaimus, abu Ukmergės rajone. Pernai Silvestras ėjo į Vairopkos kaimą, tėčio tėviškę. Šiemet – į mamos gimtąją Pašiaudinę.

Silvestras Dikčius / Asmeninio albumo nuotr.

– Pastarųjų savo vasarų žygius pats vadini psichogeografinėmis ekspedicijomis. Kas tai yra?

– Sykį, įrašinėdami savo tinklalaidę „Penki kilometrai“, kalbinome menininką Redą Diržį. Jis atsinešė Šanchajaus žemėlapį, užsimerkę ant jo nubrėžėme liniją ir su tuo žemėlapiu keliavome po „Vilniaus Šanchajų“, Šnipiškių rajoną. Žiūrėjome, kur mus nuves visai kito miesto žemėlapis, ką sutiksime, kas įvyks. Toji valandos kelionė buvo neįtikėtina, kupina keistų kontaktų su žmonėmis, atradome vietų, esančių Vilniaus centre, tačiau visai nepatirtų ir nepažintų.

Šių metų savo kelionę į mamos tėviškę pavadinau psichogeografine, nes išėjau be konkretaus plano. Žinojau kryptį, bet neturėjau maršruto, iš pradžių nė nežiūrėjau į žemėlapį. Nesu tikras, ar tai galima vadinti tikrąja psichogeografija, bet ji pasireiškia tada, kai nežinai, kur tiksliai eini, kur nakvosi, tiesiog eini lėtai, susidurdamas su erdve, ją tyrinėji, o kartu tyrinėji ir save. Juk kai turi tiek laiko vienas su savimi, ateina visokiausių minčių. Manau, ši mano kelionė iš esmės ir buvo savęs tyrinėjimas.

Silvestras Dikčius / Asmeninio albumo nuotr.

– Akivaizdu, giliniesi į tai, iš kur atsiradai. Koks tavo ryšys su seneliais, tėvais?

– Nesu sutikęs nė vieno iš savo abiejų senelių, jie mirė prieš man gimstant. Mano bobutės, taip jas vadindavo šiame krašte, taip pat mirė anksti, viena – kai buvau dar vaikas, kita – kai buvau paauglys. Tiesa, mamos mama dar spėjo mane užauginti. Ji gyveno su mumis Antakalnyje, aš nelankiau darželio, tad mūsų ryšys buvo tikrai stiprus. Pamenu, ji buvo labai religinga bobutė, vesdavosi mane į bažnyčią.

Žinoma, nuo to laiko praėjo jau daug metų. Vis tik man atrodo, kad kuo vyresnis tampi, tuo ryšys su savo šaknimis stiprėja. Ankstyvoje jaunystėje savo žvilgsnį dažniau kreipiame į draugus, pramogas, darbus ir kitas veiklas, o brandesniame amžiuje ta žemė, kurios pats net nesi dirbęs, tik ant jos vaikštinėjęs, tampa ypatinga. Ir net sunku iki galo paaiškinti, kodėl.

Silvestras Dikčius / Asmeninio albumo nuotr.

Nueiti pėsčiomis į tėvų gimtąsias vietas man pasirodė kaip vienas iš būdų parodyti joms išskirtinę pagarbą. Tą labiausiai suvokiau pernai, kai nuėjau iki senelių kapų, esančių netoliese Vairopkos kaimo. Įvyko tarsi vidinis pokalbis su tais, kurių jau nebėra, svarsčiau, kaip jie reaguotų į savo keistuolį anūką, kuris 90 km atėjo pas juos pėsčiomis (šypsosi). Šiemet irgi nuėjau prie senelių, mamos tėvų, kapų, ir tas atėjimas buvo visai kitoks nei, pavyzdžiui, per Vėlines. Be jokios pompastikos, be graudulio, bet su pakylėjimu, dėkingumu tiems žmonėms, kad jie tęsė milijonus metų gyvuojančią genetinę liniją. Ir štai, dabar aš čia esu tik jų dėka.

– Kaip apie šias tavo ekspedicijas atsiliepia tėvai?

– Labai džiugiai. Šiemet ėjau į mamos gimtąjį vienkiemį, sodybą, ją iki dabar prižiūri mano tėvai, turi ten nedidelį natūrinį ūkį. Manęs pasitikti suvažiavo beveik visa šeima, padarė plakatus su užrašu „Sveikas atėjęs“, nupynė vainiką. Tas susitikimas buvo labai smagus, jiems – savotiška pramoga, o man jis sukėlė ypatingą jausmą. Po kelių dienų, kurias praleidau vienas kelyje, ateiti pas šeimą buvo labai džiaugsminga patirtis.

Silvestras Dikčius su tėvais, seserimi ir dukterėčia / Asmeninio albumo nuotr.

– Išties, šitiek laiko išbūti su savimi be patogaus gyvenimo teikiamų patogių maskavimosi būdų reikia savotiškos drąsos. Leisdamasis į šią išvyką galvojai, ką nori apmąstyti, apgalvoti, o gal leidai mintims tiesiog kilti ir išnykti savaime, nesistengei jų reguliuoti?

– Man regis, mes visada turime, ką apmąstyti. Mūsų gyvenime nuolatos vyksta pokyčių, keičiamės ir mes patys. Dabar esu tokio amžiaus, apie kurį atsiliepiama viena garsia kliše, – dabar man turėtų būti vidurio amžiaus krizė. Bet manau, kad su tuo man viskas gerai, o jeigu ir yra toji krizė, visai neblogai su ja tvarkausi (šypteli).

Tikslo eidamas išspręsti kažkokią problemą ar rūpestį neturėjau. Mano tikslas buvo pati kelionė ir galimybė patirti radikaliai kitokią būseną, negu patiriu gyvendamas mieste. Vaikščiodamas, kad ir trumpai, vos tris keturias dienas, gali pajusti klajūno patirtį, o jos daugelis iš mūsų niekad nepatiriame. Ir tas savo patirties išplėtimas į klajūniškąją apdovanoja dar kitokiomis patirtimis.

Silvestras Dikčius / Asmeninio albumo nuotr.

Štai, vieną dieną eini pėsčiomis, miegi pamiškėje, maudaisi ežere, o kitą dieną keliauji dirbti į televiziją, skaitai paskaitas arba atsiduri tam tikrose reprezentatyviose aplinkose, pavyzdžiui, prie fotosienelių. Man ėjimas padeda išplėsti savo bendrą patirtį ir, kas dar labai svarbu, – neleidžia susireikšminti. Pastebėjau, kad daugelį bent šiek tiek žinomų žmonių tas žinomumas ima kažkaip keistai veikti. Man ėjimas padeda „nužeminti“ save iki klajūno ir patirti labai paprastą gyvenimą.

– Vaikščiodamas tu dar ir leidiesi į eksperimentus su laiku. Socialiniuose tinkluose dalinaisi, kaip eidamas pajauti besikeičiantį laiko pojūtį, kaip tavo laikas išsitempia, pailgėja. Atrodo kaip labai vertinga praktika – juk dabar dažniau girdime, kad laiko trūksta, jis tikras sprinteris.

– Laikas – subjektyvus dalykas, natūralu, kartais jis bėga greičiau, kartais lėčiau. Šiaip gyvenu labai intensyvų gyvenimą – tiesą sakant, kaip ir mes visi, įklampinti šioje tikrovėje, kai tiesiog dingsta savaitės. Taigi vaikščiodamas bandau kompensuoti tą dingstantį laiką.

Trys dienos, per kurias būčiau dirbęs, būtų tiesiog išnykusios, nepalikusios ryškių prisiminimų. O lėtai einant trys dienos tampa kupinos smulkių įvykių ir paprastų problemų – galvoji apie tai, kaip rasti parduotuvę, kurioje nusipirktum maisto, ar priėjimą prie apaugusio ežero, kuriame būtų galima išsimaudyti.

Silvestras Dikčius / Asmeninio albumo nuotr.

Taip laikas tampa tarsi guminis. Nors ir suvoki, kad iš namų esi išėjęs dar tik prieš kokias 36 valandas, jau antrą dieną ima atrodyti, kad išėjai prieš keturias penkias dienas. Įvyksta subjektyvus laiko išsiplėtimas, laikas tampa ilgesnis. Žinoma, po tokių kelionių grįžti prie įprasto ritmo, tiesa, ne iškart, lėtas būvis dar tęsiasi. Pastebėjau, kad sugrįžus dar keletą dienų man nesinori pramogų, nejaučiu poreikio daug bendrauti, norisi dar pabūti ramybėje.

– Labai žavūs bandymai su laiku! Bet manęs nepalieka jausmas, kad juose slypi tam tikros apgaulės. Juk kad ir kaip elgtumėmės – laiką suspaustume, išplėstume, – jis yra ir bus laikinas, suskaičiuotas. Mąstai apie tai?

– Žinoma, nuolat susimąstau apie laikinumą. Bet mūsų laikinumas nereiškia, kad turime gedėti laiko. Nuo senovės pas mus įsitvirtinusi nuostata, kad žmogaus gyvenimas yra labai trumpas. Visi kartoja, kaip lekia laikas, žiūrėk, čia buvai jaunas, prabėgo geriausi studijų metai, o dabar ligos puola, jau prabėgo tavo amželis. Aš su šia nuostata nesutinku, man ji atrodo klaidinga.

Silvestras Dikčius su tėčiu / Asmeninio albumo nuotr.

Ko gero, ji atėjusi iš žmonių, kurie gyvena labai linijiškus gyvenimus, nepatiria daug skirtingų patirčių. O man atrodo, kad žmogaus gyvenimas yra visai ilgas, jame vyksta labai daug. Galbūt taip pasireiškia mano noras susidraugauti su bėgančiu laiku?

Jei atsigręžiu į pastaruosius, tarkime, septynerius savo gyvenimo metus, man atrodo, kad aš nugyvenau ilgesnį laiką. O laiko, kai man buvo vos per 20, beveik neatsimenu, išskyrus gal tik pavienius įvykius, ką galvojau ir kaip jaučiausi tam tikrais momentais. Tas laikas jau ištirpo, liko užmarštyje, nors, žvelgiant objektyviai, buvo ne taip jau ir seniai. Pagalvoju, kad net jeigu greitai mirčiau, man atrodytų, jog gyvenau jau gana ilgai. Stengiuosi tai vertinti.

– Pasakodamas apie savo keliones pėsčiomis sakai, jog nori parodyti: „Galima nusirauti keliaujant arti. Be anglies pėdsako, be biudžeto, ilgo planavimo ir be tolimų kraštų pompastikos.“ Ar tikrai lietuviški vieškeliai ir, pavyzdžiui, Himalajų aukštikalnių takai, kuriais pats ką tik žygiavai, suteikia panašias patirtis?

– Ko gero, reikėtų kelti klausimą, kas apskritai yra kelionė. Patiriamas įspūdis ir susidūrimas su kažkokia kita aplinka, bet svarbiausia – tai, kokį jausmą iš tos kelionės išsinešame. Jausmas po pernykščio žygio į tėčio tėviškę ir jausmas, kurį patyriau neseniai keliaudamas po Himalajus, man buvo labai panašus ir beveik tiek pat emociškai stiprus.

Silvestras Dikčius / Asmeninio albumo nuotr.

Jutau laisvės, susidūrimo su nepagražinta tikrove jausmą, ir jis buvo toks pat, nepaisant to, ar tave supa milžiniški kalnai, ar Lietuvos kraštovaizdžiai. Nepale vietiniai labai paprasti, gyvena savo uždaruose pasauliuose. Lietuvoje – tas pats, žmonės, kuriuos sutinki už didmiesčio ribų, yra visai kitokie.

– Pavyzdžiui, pavaišinantys tik ką nuraškytomis braškėmis, kaip kad nutiko tau keliaujant į Pašiaudinę.

– Šis susidūrimas man buvo labai įsimintinas. Vos tik leidausi į kelią, dar visai šalia Vilniaus, pakelėje prie manęs sustoja automobilis. Išlipa vyras ir tiesia man dėžutę gražiausių braškių: „Silvestrai, čia jums.“ Nustebau, kad mane atpažino, padėkojo už mūsų kuriamą tinklalaidę, už planetą tausojantį gyvenimo būdą, apie kurį kalbame. Dar kokią valandą po to ėjau išsišiepęs – tai buvo taip miela, pasijaučiau kaip pėsčiųjų rockstaras (žvaigždė – LRT.lt).

Silvestras Dikčius su drauge Simona / Asmeninio albumo nuotr.

Dar eidamas sutikau savo pažįstamą Simoną, ji tuo metu viešėjo tėvų sodyboje ir prisijungė keletą kilometrų nueiti drauge. Susitarėme susitikti prie parduotuvės, o kadangi nešiojuosi savo raudoną itališką kavinuką, pasiūliau išvirti kavos. Staiga prie mūsų prieina vaikinukas. Mato, aš – su kuprine, verdu kavą. Klausia, ką čia darau, atsakau, jog keliauju pėsčiomis. Jis pažiūri ir sako: „Reikia tau ką nors nupirkti.“ Ir po akimirkos grįžta nešinas alaus buteliu (juokiasi).

– Apie aplinką tausojantį gyvenimo būdą ne tik kalbi, bet ir prisidedi prie jo puoselėjimo veiksmais. Kad ir šias tavo keliones galima vadinti ekologinėmis. Pasaulyje dalis jaunų žmonių dėl ekologinių priežasčių atsisako gimdyti vaikus. Kaip manai, ar kada nutiks taip, kad, vedama tų pačių sumetimų, žmonija ims mažiau keliauti po pasaulį?

– Pasakyti, kaip bus, sunku. Mūsų troškimas keliauti po pasaulį yra milžiniškas, mano taip pat. Mano galva, labiausiai netausojantys planetos yra savaitgalio pasiskraidymai po pasaulį, kuriuos daugelis iš mūsų taip mėgstame. Galbūt tausojantis keliavimas ateityje galėtų būti ilgesnės išvykos, o ne dešimt trumpų per metus. O gal atsiras naujų technologijų, kurios nebebus tokios taršios aplinkai.

Silvestras Dikčius / Asmeninio albumo nuotr.

Savo kelionėmis ir stengiuosi parodyti, kad nusirauti – tas žodis išties labai tinka – įmanoma ir be tolimų skraidymų, didelio planavimo ar biudžeto. Juolab kad daugelis žmonių supranta, jog yra įstrigę miesto smagratyje ir jiems reikia atsitraukti. Ėjimas tam labai geras, nebrangus ir visiems tinkamas būdas.