65-ąjį gimtadienį mininti Madonna – apie ilgus metus slėptą skriaudą, nepasitikėjimą savimi ir 6 vaikus

Kadaise į Niujorką atvykusi tik su 35 doleriais kišenėje, patyrusi nepriteklių ir net buvusi išprievartauta, Madonna atsitiesė ir sukūrė stulbinančią karjerą. Rugpjūčio 16 d. 65-ąjį gimtadienį ji pasitinka būdama viena garsiausių planetos moterų, neabejotinai palikusi ryškų pėdsaką muzikos istorijoje.

Birželio pabaigoje žvaigždės gerbėjai buvo kaip reikiant sunerimę, kai jos vadybininkas Guy`us Oseary pranešė, jog atlikėja susirgo rimta bakterine infekcija ir dėl to kelias dienas praleido intensyvios terapijos skyriuje. Dėl Madonnos sveikatos būklės buvo atidėtos ir planuotos jos gastrolės.

„Kai atsigavau ligoninėje, pirmiausiai pagalvojau apie savo vaikus. Antra mano mintis buvo – nenoriu nuvilti nė vieno, kas įsigijo bilietus į mano koncertus. Dabar esu susitelkusi į savo sveikatą ir sustiprėjimą. Patikinu, sugrįšiu pas jus, kai tik galėsiu“, – dėkodama už palaikymą, liepos viduryje savo instagrame rašė sveikstanti Madonna. Panašu, kad atlikėja atsigauna, o rugpjūčio 16 d. pasitinka ir 65-ąjį gimtadienį.

Madonna / AP nuotr.

Šiandien ji, be abejonės, yra viena ryškiausių pastarųjų dešimtmečio pop žvaigždžių, tiesa,ir jos kelias į šlovę bei žinomumą nebuvo nei lengvas, nei tiesus. Madonna Louise Ciccone gimė 1958 m. emigranto iš Italijos ir prancūzų kilmės kanadietės šeimoje. Augo su trimis broliais ir dviem sesėm, kurių būrys dar pagausėjo, kai motinai mirus nuo vėžio, tėvas vedė antrąsyk ir su antrąja žmona susilaukė dar dviejų atžalų. Kadangi Madonna buvo priešiškai nusiteikusi prieš tėvo vedybas, jų santykiai ilgą laiką buvo labai įtempti.

Madonna / AP nuotr.

Nors mokykloje Madonna mokėsi labai gerai, jau tada ji buvo linkusi išsiskirti, be to, ją labiau viliojo menai. Paauglystėje ji pradėjo lankyti baleto pamokas, o savo karjeros kelią siejo su šokiu, todėl Mičigano universitete studijavo choreografiją. Vis tik 1978 m. ji nusprendė mesti studijas ir persikėlė į Niujorką. „Pirmą kartą skridau lėktuvu, važiavau taksi. Atvykau kišenėje turėdama vos 35 dolerius ir manau, kad tai buvo drąsiausia, ką kada nors esu padariusi“, – 1995 m. pasirodžiusioje biografinėje knygoje „Madonnica: The Woman and the Icon from A to Z“ savo karjeros pradžią prisiminė atlikėja.

Tiesa, gyvenimo pradžia svajonių ir galimybių mieste jai nebuvo lengva – ilgą laiką moteris širdyje nešiojosi skriaudą, apie kurią prabilo prieš dešimtmetį atvirame interviu žurnalui „Harper`s Bazaar“.

Madonna / AP nuotr.

„Niujorkas manęs nepasitiko išskėstomis rankomis. Buvau užpulta, išprievartauta ant vieno pastato stogo, man buvo įrėmę peilį“, – apie skaudžius išgyvenimus tąkart prisipažino ji ir atskleidė, kad kaltinimų savo prievartautojams nepateikė todėl, kad jautėsi per daug pažeminta, jog galėtų apie tai pasakoti apklausose, tačiau tikino, kad niekada taip ir nepamiršo to siaubo, kurį išgyvena prievartos aukos. Be to, ji prisiminė, kad tuo metu sunkiai vertėsi ir skaičiavo kiekvieną centą, bet nors nieko vertingo neturėjo, vagiliai ne kartą buvo įsilaužę į jos butą.

Vis tik užgniaužusi skaudžius išgyvenimus, ji sugebėjo pakilti. Jos muzikinis kelias prasidėjo 1979-aisiais grupėje „Breakfast club“, tuo metu ji taip pat dirbo rūbininke vienoje rusiškoje kavinėje, kad galėtų save išlaikyti. Tačiau jauna ir ambicinga mergina 1980-asiais nusprendė pradėti solinę karjerą.

Madonna / AP nuotr.

Viename iš pirmųjų savo interviu ji drąsiai pareiškė: „Noriu valdyti pasaulį.“ Ir svariu argumentu jos pareiškimui tapo antrasis albumas „Like a Virgin“ (1984), pelnęs jai išsvajotą žinomumą ir atvėręs jos dainoms kelią į populiariausių kūrinių sąrašus.

Tiesa, minėdama 40-metį ant scenos, theguardian.com duotame interviu ji prisipažino, kad kadaise iš jos lūpų nuskambėję ambicingi pareiškimai tebuvo gražus fasadas: „Turbūt jaučiausi neužtikrinta savimi, atrodė, kad esu niekas, bet žinojau, kad turiu kažką daryti. Norėdama kažko pasiekti, turėjau eiti nepramintu keliu. Kitaip kam gyventi?“

Madonna / AP nuotr.

Ir jos karjera, ir asmeninis gyvenimas, pasak pačios atlikėjos, visuomet priminė amerikietiškus kalnelius su dideliais pakilimais ir nemenkais nusileidimais. Žvaigždė buvo dukart ištekėjusi. „Ir abu kartus tai nebuvo gera mintis“, – viename interviu sakė ji, nors apie savo asmeninį gyvenimą atvirauti niekad nebuvo linkusi. Tiesa, ji tikino, kad su pirmuoju vyru, aktoriumi Seanu Pennu, su kuriuo susipažino per savo 27-ąjį gimtadienį, o oficialiai išsiskyrė 1989 m., dabar palaiko itin draugiškus santykius.

Madonna / AP nuotr.

Madonna, Seanas Pennas 2016 m. / AP nuotr.

Su antruoju savo vyru, britų režisieriumi Gyu`umi Ritchiu, Madonna romantiškus santykius užmezgė praėjus dešimtmečiui po pirmųjų skyrybų. Su juo atlikėja pragyveno aštuonetą metų. Tiesa, žinios apie skyrybas nė vienas iš sutuoktinių nekomentavo. Su G. Ritchie Madonna susilaukė sūnaus Rocco. Jis – antroji atlikėjos atžala.

Madonna / AP nuotr.

Iš viso Madonna – šešių vaikų mama. Pirmagimės dukters Lourdes 1996 m. ji susilaukė su aštuoneriais metais jaunesniu sporto treneriu Carlosu Manueliu Leonu, tačiau pora niekada nebuvo oficialiai susisaisčiusi. Jos ir G. Ritchie sūnus gimė 2000 m. Kiti Madonnos vaikai, 10 metų amžiaus dvynės Esterė ir Stella bei 17-kos dukra Mercy James ir tokio pat amžiaus sūnus Davidas, buvo įvaikinti iš Malavio.

Madonna su dukra / AP nuotr.

Šių metų sausį išleistame žurnalo „Vanity Fair“ numeryje, atlikėja tikino, kad vaikams turėti tokią mamą kaip ji yra tikras iššūkis, o motinystę ji vadino sunkiausiu ir sudėtingiausiu mūšiu.

„Aš vis dar stengiuosi suprasti, kaip būti mama ir dirbti savo darbą, – atviravo ji. – Kas bebūtumėte, turėti vaikų ir juos auginti yra tikras menas. Niekas neduoda vaikų auklėjimo vadovėlio. Tenka patiems mokytis iš klaidų. Tai profesija, kuriai reikia skirti daug laiko. Be to, ji vargina, nes čia nėra jokio poilsio“.

Atlikėja taip pat prisipažino, kad laimingiausia ji jaučiasi matydama, kaip kiekvienas jos vaikas atranda savo kūrybiškumą. „Niekada neskatinau savo dukters muzikuoti ar sūnaus tapyti. Tačiau visada stengiausi juos apsupti menu ir muzika. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, ką jie daro“, – sakė ji.

Madonna / AP nuotr.

Ne vieną dešimtmetį scenoje praleidusi žvaigždė neišvengia klausimų ne tik apie savo šeimą ar muziką, bet ir apie savo išvaizdą ar amžių. Tiesa, pastaruosius ji pasitinka skeptiškai. „Per daug galvojate apie amžių. Nustokite galvoti apie savo amžių ir tiesiog gyvenkite. Nepasiduokite įtakai visuomenės, kuri bando jus įtikinti, jog amžius turi lemti jūsų elgesį“, – prieš keletą metų Madona atkirto „The New York Times Magazine“ žurnalistei, primygtinai bandžiusiai pakreipti pokalbį apie atlikėjos metus.

Madonna net buvo prisipažinusi, kad jaučiasi baudžiama dėl to, kad įkopė į spetintąją dešimtį. „Dėl įvairių priežasčių žmonės mane visuomet norėjo užtildyti. Vieniems atrodo, kad aš nepakankamai graži, kitiems – kad nepakankamai gerai dainuoju, kad man trūksta talento, nesu pakankamai ištekėjusi ar esu nepakankamai jauna.

Madonna / AP nuotr.

Dabar kovoju su diskriminacija dėl amžiaus – atrodo, kad esu baudžiama už tai, kad tapau šešiasdešimtmete,“ – žurnalui „Vogue“ prieš keletą metų yra sakiusi Madonna, neslepianti, kad dėl savo išvaizdos daug ir nuosekliai dirba: šešias dienas per savaitę pluša sporto salėje, taip pat stengiasi sveikai maitintis, nevartoja cukraus, vengia angliavandenių, mėsos ir pieno produktų.

Tačiau ne tik sportas ar mityba, anot Madonnos, prisideda prie geros savijautos. Vienas didžiausių priešų – abejonės savimi. „Buvau populiari ir nepopuliari, man sekėsi ir nesisekė, mane mylėjo ir nekentė. Visa tai nieko nereiškia. Esu laisva elgtis ir rizikuoti kaip noriu. Aš – vieniša šešių vaikų motina, kuri stengiasi būti kūrybinga, reikšti savo politinę poziciją, nori būti girdima ar pan.“ – prieš porą metų užtikrintai teigė Madonna, šiandien kaupianti jėgas, kad rudenį vėl galėtų užkurti pilnas gerbėjų arenas.

Ją galima drąsiai vadinti legenda, kurios biografijoje – 14 studijinių albumų, pustrečio šimto įvairių apdovanojimų, tarp jų – du „Auksiniai gaubliai“, septyni „Grammy“ ir dvi dešimtys MTV apdovanojimų. Madonna yra parašiusi kelias dešimtis knygų bei nusifilmavusi tiek pat filmų, pelniusi net ir žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.