Retai atviraujanti „Barbės“ žvaigždė Margot Robbie – apie šeimą palikusį tėvą, mamos skolas ir santuoką

Asmeninį gyvenimą aktorė Margot Robbie saugo po devyniais užraktais ir retai pasidalija viena kita istorija iš savo gyvenimo. Ir nors iš šono gali susidaryti įspūdis, kad jis toks pats tobulas kaip vaizdai iš kultinio filmo „Barbė“, aktorė prisipažįsta – būta visko.

Kino teatruose pasirodžius filmui „Barbė“, pagrindinį vaidmenį sukūrusi aktorė M. Robbie atsidūrė dėmesio centre – gerbėjams įdomu viskas – ne tik tai, kaip buvo kuriamas filmas, bet ir kuo gyvena liepos 2 d. 33-ąjį gimtadienį paminėjusi aktorė.

Australų aktorė Margot Elise Robbie gimė Kvinslande, cukranendrių magnato Dougo Robbie ir kineziterapeutės Sarie Kessler šeimoje, augo su vyresnėmis seserimis ir jaunesniu broliu. Tiesa, M. Robbie tėvai išsiskyrė, kai jai buvo 5-eri ir mama vaikus augino viena, tėvo mergaitės gyvenime praktiškai nebuvo. „Mes visiškai neturime nieko bendra ir į jį niekaip nesu panaši“, – harpersbazaar.com prieš keletą metų sakė aktorė, nemėgstanti viešai pasakoti apie savo tėvą.

Margot Robbie / AP nuotr.

Mieliau ji žeria komplimentus motinai, psichoterapeutei S. Kessler, ir džiaugiasi itin artimu ryšiu, nors abi jos gyvena skirtingose pasaulio pusėse. Tačiau jei reikia, mama visuomet yra šalia dukros filmų premjerose. „Mano mama yra nuostabi moteris, turinti auksinę širdį“, – „Vogue Australia“ tikino M. Robbie.

Būtent motina kadaise ją atvedė į sceną. M. Robbie ne kartą pasakojo, kad vaikystėje ji daug laiko leido lauke, statė smėlio pilis ir fortus. Pagrindinį Barbės vaidmenį šios vasaros laukiamiausioje juostoje suvaidinusi Margot „Vogue“ su šypsena pasakojo, kad vaikystėje ji tikrai nebuvo lėlės Barbės fanatikė ir net nepamena ar apskritai turėjo tokią lėlę. „Žinau, kad mano pusseserė turėjo krūvą Barbių, o aš eidavau pažaisti į jos namus“, – „Vogue“ pasakojo ji.

Margot Robbie / AP nuotr.

Jau vaikystėje energinga mergaitė mėgo rengti ir įvairius pasirodymus, todėl mama aštuonmetę nuvedė į cirko mokyklą, kur jai puikiai sekėsi atlikti triukus ant trapecijos. Vėliau, paauglystėje M. Robbie mokėsi Somerseto dramos koledže. Kadangi šeima sunkiai vertėsi, paauglė turėjo dirbti. Vienu metu ji sukdavosi net trijuose darbuose – prižiūrėjo barą, tvarkė namus ir dirbo greito maisto užkandinių tinkle.

Beje, pirmiausia už aktorystę gautus pinigus ji atidavė mamai. „Kadangi mama viena išlaikė šeimą, gyvenome su griežtai sustyguotu biudžetu, – į prisiminimus interviu „Vogue Australia“ leidosi ji. – Mama buvo įkeistusi namus, kad galėtų mus išlaikyti ir sumokėti už mūsų mokslus. Kruopščiai registruodavau, kiek pasiskolindavau iš mamos, kad galėčiau jai grąžinti. Kai tik galėjau, iškart sumokėjau mamos skolas. Buvo gera žinoti, kad ji nebeskolinga ir nebeturi sukti galvos dėl paskolų.“

Margot Robbie / AP nuotr.

Nusifilmavusi keliose reklamose ir epizodinėse scenose, būdama 18 metų Margot pradėjo vaidinti seriale „Kaimynai“, o baigusi studijas, 2010 m. M. Robbie persikėlė į Melburną ir pradėjo vaidinti profesionaliai. Lūžis jos karjeroje įvyko 2013 m. pasirodžius filmui „Volstryto vilkas“. Aktorė sulaukė ir kino kritikų bei industrijos pripažinimo, buvo ne kartą nominuota „Oskarui“ ir BAFTA apdovanojimams.

2013 m. filmavimo aikštelėje sutiko ir britą režisieriaus asistentą Tomą Ackerley, su kuriuo netrukus užmezgė romantiškus santykius, o 2014 m. įkūrė ir prodiuserinę kompaniją, tarp jų darbų – populiarumo sulaukęs serialas „Tarnaitė“, o taip pat ir šią vasarą pasirodęs filmas „Barbė“.

Margot Robbie su vyru / AP nuotr.

Margot ir Tomas susituokė 2016 m. gruodį Australijoje, o šeimos lizdą įsirengė Kalifornijoje. Pora apie savo santykius neatvirauja ir saugo juos nuo visuomenės dėmesio. Tiesa, kartais viena kita detale pasidalija. Kaip yra prisipažinusi „Vogue“, M. Robbie ilgą laiką save vadino užkietėjusia vieniše. „O nuo minties apie įpareigojančius santykius mane pykino, – tikino aktorė. – Iš tiesų jį (Tomą) buvau įsimylėjusi seniai, bet netikėjau, kad ir jis galėtų būti mane įsimylėjęs. Kadangi ilgą laiką buvome draugai, nenorėjau gadinti mūsų draugystės. Galiausiai pasakiau sau, jog turiu prisipažinti apie savo jausmus. Ir tai nutiko.“

Tais pačiais metais moteris atskleidė, kad jiedu nebūna atskirai ilgiau nei dvi savaites, net ir tada, kai kažkuris iš jų darbuojasi užsienyje. „Turbūt pagrindinis dalykas, kurį išmokau iš kitų porų, dirbančių šioje pramonėje, yra tai, kad ilgi išsiskyrimai gali labai viską apsunkinti ir sujaukti mintis, todėl mūsų santykiuose galioja ne daugiau kaip trijų savaičių išsiskyrimo taisyklė“, – cosmopolitan.com sakė aktorė.

Margot Robbie / AP nuotr.

Nors pora laikoma viena tvirčiausių ir gražiausių Holivude, apie savo kasdienybę jie ne tik nepasakoja per interviu, bet ir socialiniuose tinkluose dalijasi itin retai. Tikra švente gerbėjams tampa viena kita akimirka iš bendro poros laisvalaikio. „Būti žmona yra smagiausia, ką kada nors esu patyrusi. Tiesa, būti kažkieno žmona yra ir atsakomybė. Norisi būti geresne“, – trumpai apie savo santuoką tėra sakiusi M. Robbie.

Tiesa, sėkminga santuoka ir karjera besidžiaugianti aktorė neslepia, jog kartais ir jai būna nelengvų etapų. Sudėtingiausia – derinti aktorystę ir verslą. „Nuosava įmonė atima daug laiko ir kelia įtampą, nors tuo pat metu ir kelianti pasitenkinimą. Vis tik būti ir aktore, ir verslininke kartais būna per daug.

Būna akimirkų, kai atrodo, jog daugiau nebegaliu ir tiesiog sugriūsiu. Be to, dėl to gyvenime tenka kai ko atsisakyti – atostogų, artimų žmonių vestuvių, gimtadienį. Būna laikotarpių, kai nesusitinku su geriausiais draugais, nematau sūnėno“, – people.com prisipažino aktorė ir priduria, kad vis dėlto džiaugiasi, kad jos kelias susiklostė būtent taip ir ji nieko gyvenime nekeistų.

Margot Robbie / AP nuotr.

Šiandien aktorė taip pat sukasi sparčiai – pavasarį teko atiduoti duoklę žiniasklaidai ir pristatyti filmą „Barbė“, tapusį šios vasaros kino hitu. Per pasaulį nusiritus filmo premjeroms, kūrėjai džiaugiasi, kad filmas sulaukė komercinės sėkmės ir tapo vienu labiausiai aptarinėjamų šios vasaros filmų.