Živilė Kropaitė-Basiulė aprodė savo svajonių namus: miesto sūkuryje, bet labai arti gamtos

Žurnalistės Živilės Kropaitės-Basiulės dabartinis būstas išpildė jos vaikystės svajones apie namus. Moteris norėjo gyventi tarsi priemiestyje, apsuptai gamtos, bet išties – miesto centre, kur viskas pasiekiama ranka. Lūkesčiai, kaip LRT PLIUS laidai „Veranda“ sako pati šeimininkė, išpildyti su kaupu.

Žurnalistės namuose – viskas paprasta ir patogu. Su mažais vaikais, tikina ji, to labiausiai ir reikia. LRT laidų vedėja ypač sako besidžiaugianti naujųjų namų vieta.

„Mes gyvenam miesto centre, bute, kuris ir yra lyg miesto sūkuryje, bet kartu labai arti gamtos. Mes ilgai laukėm šitų namų, kol jie dar nebuvo pastatyti, nes mums buvo labai svarbu, kad pro absoliučiai visus langus matytųsi upė“, – pasakojimą pradeda Ž. Kropaitė-Basiulė.

Pašnekovė prisimena kartu su vyru naujųjų namų laukę porą metų. Vieta sutuoktiniams taip patikusi, kad šie, vos gavę raktus, savaitgaliais atvykdavo į dar statybų aikštelę, atsisėsdavo prie būsimo buto lango ir stebėdavo Vilnelės tėkmę.

Živilė Kropaitė-Basiulė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Aišku, turint du mažamečius vaikus, sėdėjimo ir žiūrėjimo į upę būta minimaliai, – juokiasi Živilė. – Tačiau mums buvo labai svarbu justi gamtą, o man, asmeniškai, tai jau pats miesto centras, nes esu augus priemiestyje.“

Būtent priemiestyje užaugusi Ž. Kropaitė-Basiulė sako gerai suprantanti, ką reiškia vaikui derintis prie tėvų, norint lankyti mieste esančius būrelius. Pasak Živilės, nuolatinės derybos su tėvais jai jau tada suponavo, kad to savo vaikams nenorėtų.

Ž. Kropaitė-Basiulė / LRT stop kadras.

„Vaikystė priemiestyje turi daug privalumų. Pavyzdžiui, galėjai įsirengti su kaimynų vaikais štabus ir lakstyti iš vieno pas kitą. Bėgiodavome iš daržo į daržą, iš kažkokių pamatų į kitus pamatus. O minusai išlįsdavo tada, kai reikdavo važiuoti į būrelius. Būdavo visą laiką derybos su tėvais: ar čia tėtis paims, ar turėsiu nakvot pas draugę... Aš visą mokyklinį gyvenimą patirdavau tokias frustracijas“, – pasakoja žurnalistė.

Živilė sako tada nuolat pasvajodavusi, o kaip gi viskas būtų, jei ji gyventų mieste. Tuomet mano viso gyvenimo svajonė, prisipažįsta ji, buvo patirti tai, ką patiria miesto vaikas.

Ž. Kropaitės-Basiulės namai / LRT stop kadras.

„Vaikai, gyvenantys prie mokyklos, per pertrauką galėdavo parlėkti namo ir pavalgyti. Tiesiog svajojau apie tai, – šypsosi pašnekovė. – Po pamokų sugrįžti per minutę namo! Man tai atrodė tokia neįmanomybė, tokia svajonė. Dėl to man buvo labai svarbu gyventi mieste, kur viskas arti, o drauge vis tiek toks kaimiškumo efektas, tokia priemiesčio nuotaika. Kažkoks gamtos motyvas man yra svarbus, ramybė yra svarbi.“

Interjero dizainerė Kristina Vadoklė Živilės namuose sukūrė erdvę svetainę – tokią, kokios šeima labai norėjo. Erdvės įspūdis, sako LRT laidų vedėja, pasiektas dėl aukštų lubų efekto.

Ž. Kropaitės-Basiulės namai / LRT stop kadras.

„Namuose yra tokių vietų, kur lenktis nereiktų net aukščiausiam žmogui. Tilptų net ir toks, kuris būtų už tą aukščiausią dvigubai aukštesnis. Tai toks aukštų lubų sprendimas suteikia ir nestandartiškumo, ir erdvės efektą. Bendrai tai užima maždaug 100 kvadratinių metrų“, – sako Ž. Kropaitė-Basiulė.

Ž. Kropaitės-Basiulės namai / LRT stop kadras.

Pirmame aukšte randame su svetaine sujungtą virtuvę. Namų šeimininkė spėlioja, kiek ilgai vyraus tokia tendencija ir kada vėl bus madinga virtuves atskirti atskiru kambariu.

Ž. Kropaitės-Basiulės namai / LRT stop kadras.

Miegamasis, vienas iš vonios kambarių bei įvairių rakandų sandėlis taip pat suprojektuoti pirmame namų aukšte. Šeimininkė juokiasi, kad atsiradus vaikams, miegamojo kambarys vien tik sutuoktiniams jau nebepriklauso.

Dušo kambarys / LRT stop kadras.

„Iš pradžių mums atrodė, kad kam čia reikia tų dviejų vonios kambarių, galvojom, jog čia visiška nesąmonė bus. Tačiau dabar suprantame, kad jų labai reikia, – tikina keturių asmenų šeimoje gyvenanti žurnalistė. – Gal būtų gerai, kad dar dvi vonios būtų!“

Antrame aukšte pasitinka jau minėtas dar vienas vonios kambarys, kuris, patikslina namų šeimininkė, yra labiau dušo kambarys. Živilė itin džiaugiasi šio kambario išplanavimu, mat skalbimo, džiovinimo mašinos ir kitas inventorius gudriai paslėpti subtiliose dizaino detalėse.

Ž. Kropaitės-Basiulės namai / LRT stop kadras.

Vaikų kambarys – taip pat antrame aukšte. Pasak jaunos mamos, vaikams iš čia atsiveria gražiausi vaizdai į apylinkes ir šalia pratekančią upę.

Nors planuose iš pradžių ir nebuvo, tačiau antrajame aukšte atsirado dar vienas kambarys. Nusprendus jį įrengti, sako Živilė, iš pradžių galvojome apie antrą vaikų kambarį.

Ž. Kropaitė-Basiulė / LRT stop kadras.

„Tačiau dabar naudojam jį kaip biurą. Per pandemiją labai gerai pasiteisino. Šitas kambarys turi stiklinę sieną. Dizainerė bandė nuo to atkalbėti, tačiau labai džiaugiamės šiuo sprendimu, nes taip namai prisipildo daugiau šviesos“, – pasakoja Ž. Kropaitė-Basiulė.

Antrame aukšte – ir įėjimas į terasą. Živilė tikina iki šiol negalinti atsidžiaugti niekada iki tol neturėta namų erdve.

Ž. Kropaitės-Basiulės namų terasa / LRT stop kadras.

„Terasa – absoliučiai pakeitęs mano gyvenimą reiškinys. Pernai sustatėme ten baldus ir tik tada supratome, kaip dažnai į ją ateiname. Terasa leidžia pasijusti, tarsi gyventum name, nes prieš tai buvo diskusijų, ar gyventi bute, ar name.

Vienintelis buto trūkumas buvo tas, kad nėra žolelės, ant kurios galėtum išeiti ir rasą pirštais sugerti. Tai, man atrodo, terasa priartina šitą jausmą, nepaisant to, kad joje nėra žolelės, bet kas gi trukdo ateityje jos pasisėti?“, – žaismingai susimąsto savo namus sostinėje aprodžiusi žurnalistė, LRT laidų vedėja Živilė Kropaitė-Basiulė.

Visas reportažas apie Ž. Kropaitės-Basiulės namus – laidos įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.