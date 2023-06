Beyonce požiūrį į sceną pakeitė persileidimai: ieškoti prasmės pradėjau, kai gyvenimas ėmė siųsti pamokas

„Supratau, kad skausmas ir netektis taip pat gali būti dovana“ – yra sakiusi JAV scenos karalienė Beyonce, patyrusi ir mylimojo išdavystę, ir širdį veriančių praradimų. Netrukus Varšuvoje koncertuosianti atlikėja neslepia, kad kūryba ją gelbėjo sunkiausiomis akimirkomis, tačiau išbandymai privertė į sceną pažvelgti kitaip.

Pora dienų po Joninių Lenkijos sostinėje Varšuvoje – JAV superžvaigždės Beyonce „Renaissance World Tour“ koncertai, į kuriuos išsiruošė ir daugybė mūsų tautiečių, užsimojusių šimtus kilometrų nukeliauti tam, kad išvystų vieną tituluočiausių pasaulio muzikos žvaigždžių.

Ji įvairiems apdovanojimams buvo nominuota daugiau nei tūkstantį kartų, iš jų 534 laimėjo. Ji yra pelniusi 29 „Grammy“ statulėles ir yra daugiausiai kartų šį apdovanojimą gavusi artistė istorijoje.

Beyonce / AP nuotr.

Tiesa, atlikėjos gyvenimas taip pat ne vien rožėmis klotas, scenos šviesų apšviestas ir spindintis prabanga. Ji taip pat žino, kas yra išdavystė, netekties skausmas ir kelias į vidinį išsilaisvinimą.

Rugsėjį 42-ąjį gimtadienį minėsianti Beyonce Giselle Knowles gimė Hjustone, grožio salono savininkės ir pardavimų vadybininko šeimoje. Pavadinti dukrą Beyonce nusprendė jos motina Tina Knowles-Lawson, nes tai – jos mergautinė pavardė. Kaip rašo „Vogue“, moteris nerimavo, kad po to, kai ištekėjo, jos giminės pavardė neatiteks būsimoms kartoms, mat šešių jos brolių ir seserų gimimo liudijimuose įsivėlus rašybos klaidai, visų jų dokumentuose nurodyta „Beyince“. Šią istoriją prieš dokumentinio filmo „Life Is But A Dream“ premjerą pasakojo ir atlikėjos dėdė.

Beyonce / Vida Press nuotr.

Ir panašu, kad nepaprasto vardo savininkei žvaigždės lėmė nepaprastą lemtį. Jos talentai atsiskleidė dar vaikystėje, kai tėvai nuvedė į šokių pamokas, o šokių mokytoja Darlette Johnson pastebėjo jos gebėjimą dainuoti. Kaip ji prisiminė interviu CNN, kartą paniūniavo dainą, kurią Beyonce užbaigė išdainuodama net ir itin aukštas natas.

Kaip vėliau Beyonce pasakojo žurnalui „Rolling Stone“, ta pati šokių mokytoja paskatino ją dalyvauti ir mokyklos talentų šou, kai jai buvo septyneri. Dainininkė prisiminė, kad tąkart į sceną išėjo labai išsigandusi, tačiau suskambus pirmiesiems Johno Lennono dainos „Imagine“ akordams, atsipalaidavo ir pradėjo dainuoti. Jos pasirodymą lydėjo gausios ovacijos ir pergalė konkurse, kuriame įveikė net vyresnius bei labiau patyrusius varžovus. Po to tėčio lydima ji pradėjo dalyvauti vietos talentų konkursuose, kuriuose laimėjo 35 kartus iš eilės.

Netrukus talentinga paauglė prisijungė prie merginų grupės „Girls Tyme“, 1997-aisiais persivadinusios į „Destiny`s Child“ ir tapusios viena sėkmingiausių merginų grupių pastaraisiais dešimtmečiais. Kaip pagrindinė vokalistė Beyonce netrukus sulaukė pasaulinės šlovės, o 2002-aisiais nusprendė pradėti ir solistės karjerą. Sėkmingai besiklostant karjerai, sėkmė pasibeldė ir į jos asmeninį gyvenimą.

Destiny`s Child / AP nuotr.

Destiny`s Child / AP nuotr.

Muzika ją suvedė su mylimuoju, reperiu Jay Z. Apie tai, kad jie – pora, pradėta kalbėti dar 2002 m., kai pasirodė jų bendras darbas „03 Bonnie & Clyde“. Savo santykius nuo žiniasklaidos kruopščiai saugoję įsimylėjėliai patyliukais susituokė 2008 m.

Beyonce / AP nuotr.

Netrukus jiedu pradėjo svajoti apie gausesnę šeimą, tačiau laukė skaudus nusivylimas – atlikėja patyrė persileidimą. Vis tik po kelių metų jos karščiausias noras išsipildė. Apie tai, kad laukiasi pirmagimės ji pranešė 2011-aisiais po savo pasirodymo per MTV apdovanojimus. Šou tapo žiūrimiausia visų laikų MTV transliacija, kurią stebėjo 12.4 mln. žiūrovų, o žinia apie Beyonce nėštumą mušė susidomėjimo rekordus socialiniuose tinkluose.

Jos ir sutuoktinio, reperio Jay-Z pirmagimė Blue Ivy gimė kitų metų sausį. Tada CBS rašė, kad mergaitė – bene garsiausias pasaulio kūdikis, su kuria varžytis gali tik princo Williamo ir Kate Middleton pirmagimis, princas George`as, bei Kim Kardashian ir Kanye Westo dukra North.

Beyonce su Jay Z svajojo ir apie antrąjį vaikelį, tačiau jiems ir vėl teko patirti praradimo skausmą. Jiedu jau buvo netekę vilties ir svarstė apie galimybę samdyti surogatinę motiną ar įsivaikinti. Ir kai jau buvo benuleidžianti rankas, moteris pastojo bei susilaukė dvynių Rumi ir Siro.

Beyonce / AP nuotr.

Prieš porą metų „Elle“ ji pasakojo, kad persileidimai pakeitė jos požiūrį į sceną ir darbą: „Prasmės ieškoti pradėjau tada, kai gyvenimas ėmė siųsti man pamokas. Net nežinojau, kad man jų reikia. Dabar sėkmė man atrodo kitokia. Supratau, kad skausmas ir netektis taip pat gali būti dovana.

Persileidimai išmokė, kad norėdama pasirūpinti kitu [vaiku], pirmiausia turiu pasirūpinti savimi. Gimus Blue Ivy ėmiau giliau siekti tikslų. Rodos, miriau ir atgimiau savo santykiuose, o savęs paieškos tapo tik dar stipresnės. Būti pirma nebėra mano prioritetas, mano siekis – kurti meną, savotišką palikimą, kuris gyvuos ilgiau už mane.“

Beyonce / AP nuotr.

Likimo smūgiai bei motinystė ją privertė ir kitaip pažvelgti į savo kūną. „Vogue“ ji prisipažino, kad gimus pirmagimei, ji pasidavė visuomenės spaudimui ir pati save spaudė kuo greičiau atsikratyti per nėštumą priaugtų kilogramų. Netgi leidosi į trumpą koncertų turą, tikėdamasi, jog tai padės jai padės atsikratyti svorio.

„Dabar suprantu, kad tai buvo beprotybė – koncertuodama dar maitinau krūtimi. Po dvynių gimimo į viską žiūrėjau visai kitaip“, – pasakojo ji.

Jay-Z ir Beyonce / AP nuotr.

Per antrąjį nėštumą ji kentėjo nuo toksemijos, dėl to mėnesį turėjo praleisti lovoje. Atlikėjos ir vaikų sveikatai grėsė pavojus, tad buvo skubiai atliktas Cezario pjūvis.

„Gimus vaikams svėriau per 90 kg, bet man tai nerūpėjo. Daug savaičių praleidome intensyviosios terapijos skyriuje. Vyras buvo didžiausia atrama bei stiprybė, džiaugiuosi, jog buvau jo kaip vyro, geriausio draugo ir tėvo evoliucijos liudininkė. Man tuo metu buvo svarbiausia išgyventi.

Reikėjo laiko pasveikti, atsigauti. Taigi stengiausi save mylėti, savimi rūpintis ir priimti savo linijas. Buvau sau kantresnė ir mėgavausi pilnesnėmis formomis, mano vyras ir vaikai taip pat. Manau, kad žmonėms svarbu matyti ir vertinti natūralų kūno grožį“, – mintimis dalijosi Beyonce.

Beyonce / AP nuotr.

Vis tik scenos diva pripažįsta, kad ir jai sunku išlaviruoti tarp scenos ir motinystės. Kaip prieš porą metų pasakojo „Elle“, jai puikiai pažįstami rūpesčiai, su kuriais susiduria kitos moterys. „Noriu būti tikra, kad galėsiu savo vaikus nuvežti į mokyklą ar būrelius, rasiu laiko pasimatymams su vyru, būsiu namuose, kai reikės sėsti su šeima prie vakarienės stalo. Kai turi darbą, viską suderinti sunku, tačiau su tuo susiduria visos dirbančios mamos“, – svarstė atlikėja.

Tiesa, išsipildžius karščiausioms svajonėms ir drauge su Jay Z atlaikius gyvenimo siųstus išbandymus, teko permąstyti ir poros tarpusavio santykius bei ištikusias santuokos krizes. Queen B vadinama atlikėja žino ir ką reiškia mylimojo išdavystė.

Beyonce / AP nuotr.

Nuo 2014 m. sklandė kalbos apie tai, kad reperis buvo neištikimas žmonai, o gandus dar labiau pakurstė 2016 m. pasirodęs Beyonce albumas „Lemonade“ ir jame esanti daina „Sorry“. Gerbėjai svarstė, kai kurie dainos žodžiai tarsi sufleravo apie reperio neištikimybę.

Galiausiai paaiškėjo, kad sklandžiusios kalbos nebuvo be pagrindo – interviu „New York Times“ reperis prisipažino, kad tai nebuvo gandai, o kalbėdamas su Davidu Lettermanu svarstė, jog prie to prisidėjo vaikystė be tėvo. Atlikėjas tikino, kad niekada neturėjo emocinių įrankių, reikalingų santuokai, tačiau su žmonos ir psichologo pagalba tikisi juos įgyti. Jis sakėsi esantis dėkingas žmonai už tai, kad ši surado stiprybės jam atleisti.

Beyonce / AP nuotr.

„Patyriau ir nuoskaudų, ir išdavysčių. Būta ir nusivylimų darbe, ir asmeniniame gyvenime. Visa tai privertė mane jaustis apleista, atstumta, pažeidžiama ir pasimetusia. Tačiau tai mane augino.

Dabar prisimenu save 20-ies ir matau jauną merginą, kuri vis labiau savimi pasitiki, bet tik siekia įtikti visiems aplink. Dabar jaučiuosi daug gražesnė, seksualesnė, įdomesnė ir stipresnė“, – prieš porą metų Beyonce svarstė interviu duotame variety.com.