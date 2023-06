Lietuvoje koncertuosiantis 50 Cent – narkotikus gatvėse platinęs jaunuolis, kurio karjerą įkvėpė sūnus

Spalį Kauno Žalgirio arenoje koncertuosianti JAV repo žvaigždė 50 Cent – ne vieną apdovanojimą pelnęs reperis, verslininkas, aktorius ir prodiuseris, taip pat ganėtinai skandalinga asmenybė, kurios gyvenime netrūko pakilimų ir nuosmukių bei skandalų. Jo artimieji netikėjo, kad nuo ankstyvos paauglystės gatvėje narkotikus pardavinėjęs jaunuolis vieną dieną taps žvaigžde.

Liepos 6 d. 48-ąjį gimtadienį minėsiančio Curtis Jamesas Jacksonas III (toks tikrasis 50 Cent vardas) vaikystė nebuvo lengva, paženklinta nepriteklių ir netekčių. Motina Sabrina Jackson jo susilaukė būdama vos 15 metų, o tėvo sūnaus gyvenime praktiškai nebuvo (kaip vėliau atlikėjas pasakojo Perezo Hiltono laidoje, jo motina buvo biseksuali, bet labiau ją traukė moterys).

Likusi viena su vaiku S. Jackson turėjo pasukti galvą, kaip sudurti galą su galu, tad ėmė prekiauti narkotikais. Kai berniukui buvo 8-eri, jo motina tragiškai žuvo gaisre. Pats atlikėjas ne kartą teigė nemanantis, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas ir neabejojo, kad prie motinos žūties prisidėjo kitas, konkurencijos kvartale nepanoręs prekeivis.

Reperis 50 Cent / AP nuotr.

Po motinos mirties Curtis Jamesas apsigyveno pas senelius, kurių namuose buvo apsuptas meilės ir rūpesčio, tačiau svajodamas apie labiau aprūpintą gyvenimą, pasuko klystkeliais. Būdamas maždaug 11 metų jis pradėjo lankytis boksą, netrukus prasimanė ir kaip užsidirbti – ėmė prekiauti kreku. „Tada man buvo gal 12 metų. Prekiaudavau nuo 15 iki 18 val., tad mano seneliai manė, kad užsiimu popamokine veikla. Man tai teikė finansinę laisvę“, – Oprah sakė atlikėjas, pabrėžęs, jog pats niekada nesisvaigino.

Kelerius metus jam pavyko praslysti neprigautam, tačiau 10 klasėje buvo sulaikytas policijos. Tik tada apie savo veiklą jis prisipažino seneliams, tačiau ir toliau nieko neketino keisti, tad problemos su teisėsauga tapo jo kasdienybe.

Reperis 50 Cent / AP nuotr.

1994-aisiais jis buvo suimtas už tai, kad priedangoje dirbusiam pareigūnui pardavė kokaino, netrukus po to jo namuose atlikus kratą, buvo rasta ir heroino bei kreko, nelegaliai laikomų ginklų. Nors jaunuoliui grėsė laisvės atėmimo bausmė nuo 3 iki 9 metų, jis buvo pusmečiui apgyvendintas nepilnamečių pataisos namuose, kur baigė vidurinę mokyklą.

Jo gyvenimas ėmė keistis 1996-aisiais, kai su mylimąja Shaniqua Tompkins susilaukė sūnaus Marquise ir rimčiau susidomėjo hiphopu. Atlikėjas ne kartą tikino, kad būtent vaikas tapo motyvacija kreipti gyvenimą kita linkme bei įkvėpė jo karjerą: „Kai mano gyvenime atsirado sūnus, pasikeitė mano prioritetai. Norėjau kurti su juo tokius santykius, kokių neturėjau su tėvu.“ (Tiesa, kai 2008 m. 50 Cent išsiskyrė su Sh. Tompkins, jo ir sūnaus santykiai taip pat ėmė braškėti, o pats atlikėjas socialiniuose tinkluose mėtėsi dviprasmiškais pasisakymais.)

Reperis 50 Cent / AP nuotr.

Pogrindžiuose savo kelią pradėjęs atlikėjas po po kelerių metų galėjo mėgautis ir augančiu populiarumu, lydėjusiu kontraversiško pogrindinio singlo „How to Rob“ išleidimą. Šis kūrinys turėjo būti išleistas kartu su kita daina, „Thug Love“, tačiau likus porai dienų iki šios klipo filmavimo 50 cent buvo pašautas ir atsidūrė ligoninėje. Atlikėją užpuolė prie jo močiutės namų.

„Gavęs devynias kulkas ir nemiręs, supratau, kad turiu turėti gyvenimo tikslą. Kiek žalos gali padaryti vienas šovinys... Vos centimetras į vieną ar kitą pusę, ir manęs galėjo nebūti“, – susišaudymą savo autobiografijoje „From Pieces to Weight: Once Upon a Time in Southside Queens“ prisiminė atlikėjas.

Reperis 50 Cent / AP nuotr.

Atsigauti po sužeidimų jam prireikė kone pusmečio, tačiau dar būdamas ligoninėje 50 Cent pasirašė leidybinę sutartį su „Columbia Records“, tačiau dėl dainos „Ghetto Qu'ran“ buvo pašalintas iš leidybinės kompanijos ir įtrauktas į juoduosius rinkos sąrašus. Negalėdamas dirbti JAV studijoje, jis išvyko į Kanadą ir toliau vystė sėkmingą karjerą, plėtojo įvairius verslus.

Debiutinis 50 Cent albumas „Get Rich or Die Tryin'“ (2003 m.), kurį prodiusavo Eminemas ir Dr. Dre, sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės. Šio albumo singlai „Wanksta“ ir „In Da Club“ turėjo tiek daug stiprių melodinių „kabliukų“, kad netrukus tapo tikrais popmuzikos megahitais. JAV topų lentelės pirmoje vietoje puikavosi net du kūriniai – „In Da Club“ ir „21 Questions“, o pats albumas, Amerikos įrašų pramonės asociacijos RIAA duomenimis, tapo 9 kartus platininiu.

Reperis 50 Cent / AP nuotr.

Tiesa, 2015 m. buvo priverstas skelbti bankrotą, nes jo skolos siekė dešimtis milijonų dolerių.

Jo asmeninis gyvenimas taip pat buvo su kalnais ir nusileidimais. Garsus reperis žiniasklaidos buvo poruojamas su daugybe merginų, su kai kuriomis jų dar tada, kai buvo drauge su sūnaus motina. Skelbiama, kad 2008 m. jis trumpai susitikinėjo ir su Paris Hilton. Praėjus porai metų po skyrybų su Sh. Tompkins 2008 m., 50 Cent užmezgė romaniškus santykius su modeliu Daphne Joy, su kuria drauge praleido dvejus metus. Jie išsiskyrė 2012-aisiais, tais pačiais metais, kai pasaulį išvydo judviejų sūnus Sire`as Jacksonas.

Nuo 2019-ųjų reperis yra kartu su modeliu ir fitneso trenere Jamira Haines, rašoma people.com. Apie savo santykius pora viešai neatvirauja, tačiau kartais su sekėjais socialiniuose tinkluose pasidalija bendrais kadrais.

Reperis 50 Cent ir Jamira Haines / AP nuotr.

Vis tik ne viename interviu 50 Cent yra sakęs, kad mylimiausia jo moteris visą gyvenimą buvo jį užauginusi močiutė Beulah Jackson. Garsus vyras tikino, kad ji buvo žmogus mylėjęs jį labiausiai pasaulyje.

2014 m. mirusi B. Jackson ir pati prieš dešimtmetį yra davusi trumpą interviu Oprah, kuriame prisipažino, kad niekada nesitikėjo, kad jos vaikaitis vieną dieną taps pramogų pasaulio žvaigžde. Tąkart ji pasakojo, kad visuomet įsigydavo vaikaičio albumus, nors jų ir nesiklausydavo, nė karto nebuvo ir jo koncerte, nes teigė, kad ten per daug triukšmo ir paauglių, nesidžiaugė, kad jo dainose tiek keiksmažodžių. Anūko ji sakėsi mieliau laukdavusi svečiuose ir šaldytuve visuomet turėjo jo mėgstamiausių užkandžių – sūrio, krekerių ir spanguolių sulčių, jei jis sumanytų užsukti.

Reperis 50 Cent / AP nuotr.

Kad ir koks būtų nulipęs nuo scenos, jis išlieka vienu produktyviausių JAV reperių. 50 Cent yra pardavęs daugiau nei 30 milijonų albumų ir pelnęs daug prestižinių apdovanojimų, tarp kurių – „Grammy“, „BRIT awards“, „Primetime Emmy“, „Billboard Music Awards“, „World Music“, „American Music Awards“, „BET Awards“ ir daugelį kitų. Reperis buvo pripažintas šeštu iš geriausių 2000-ųjų atlikėjų ir trečiu iš geriausių reperių (po Eminemo ir Nelly). Jo hitai išlieka vienais klausomiausių hiphopo kūrinių per visą šio muzikos žanro istoriją.

Jis sulaukė sėkmės ir kine bei televizijoje. Nuo 2014 m. jis vaidino kriminalinėje dramoje „Galia“ ir buvo šių TV sezonų vykdomuoju prodiuseriu. Reperis taip pat atliko vieną pagrindinių vaidmenų (kartu su Sylvesteriu Stallone) filme „Pabėgimo planas“ (2013 m.) bei dviejuose jo tęsiniuose, taip pat pasirodė filmuose „Ji – šnipė“ (2015 m.), „Kirtis dešine“ (2015 m.) ir „Vagių irštva“ (2018 m.).