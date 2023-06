74–ąjį gimtadienį švenčianti aktorė Meryl Streep – apie dramas filmavimo aikštelėje ir asmeniniame gyvenime

Mary Louise „Meryl“ Streep, daugeliui žinoma iš tokių filmų kaip „Ir velnias dėvi Prada“, „Mamma Mia!“ ir „Mažosios moterys“ šiandien švenčia 74-ąjį gimtadienį. Aktorė pasakoja, kad dėl vaidmenų yra tekę paaukoti ir draugystę, ir sveikatą, o vienu sunkiausių gyvenimo iššūkių įvardijo buvusio vyro mirtį. Bet pamilusi iš naujo, ji savo meilės istorija suvirpino gerbėjų širdis.

Pradėjusi karjerą jos vos nemetė

M. Streep gimė 1949 m. birželio 22 d. Naujajame Džersyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Būsimosios aktorės tėvas Harry William Streep buvo farmacininkas, o mama Mary V. Streep – aktorė. Tikima, kad būtent mama įkvėpė mergaitę pačią siekti aktorystės. M. Streep turi du jaunesnius brolius Dana ir Harry, jie taip pat yra aktoriai.

Būdama 12 metų M. Streep pradėjo lankyti balso lavinimo pamokas, o vidurinėje mokykloje ėmėsi aktorystės. 1971 m. mergina baigė Vasaro koledžą Poughkeepsie, Niujorke, įgijo dramos ir kostiumų dizaino specialybę. Po to tęsė dramaturgijos studijas Jeilio universitete, kur 1975 m. įgijo menų magistro laipsnį. Tada M. Streep persikėlė į Niujorką ir pradėjo profesionalios aktorės karjerą.

Aktorė debiutavo 1975 m. Brodvėjuje su spektakliu „Trelawny of the Wells“. Po dvejų metų ji pasirodė savo pirmajame vaidybiniame filme „Džulija“. Nepaisant to, kad filmas atnešė M. Streep pasaulinę šlovę, pirmoji patirtis aktorės nesužavėjo.

„Man uždėjo prastą peruką, kūrėjai paėmė žodžius iš scenos, kurioje filmavausi su kolege, ir liepė man juos sakyti visiškai kitame kontekste. Pagalvojau: „Padariau siaubingą klaidą, daugiau jokių filmų. Nekenčiu šio verslo“, – prisimena M. Streep.

Laimei, aktorė nepasitraukė iš kino aikštelės ir vos po metų pasirodė Michaelio Cimino sukrečiančioje karo dramoje „Elnių medžiotojas“.

Meryl Streep / AP nuotr.

Meilės istorija verta bestselerio

Asmeninis M. Streep taip pat primena tikrą dramą. Vogue.com rašo, kad ji buvo susižadėjusi su aktoriumi Johnu Cazale'as, tačiau 1977 m. gegužę porą pasiekė skaudi žinia: vyrui diagnozuotas nepagydomas plaučių vėžys, liga išplito po visą kūną. M. Streep labai norėjo būti su savo sutuoktiniu ir juo rūpintis iki paskutinės minutės. Teigiama, kad ji sutiko filmuotis dramoje „Elnių medžiotojas“ vien dėl to, kad jos vyras ten vaidino.

J. Cazale'as nesulaukė, kol filmas pasiekė kino sales. Nepaisant kelis mėnesius trukusio gydymo, vėžys galiausiai persimetė į kaulus.

„Buvau taip įsitraukusi į filmavimus ir norėjau juos pabaigti, kad nepastebėjau blogėjančios būklės“, – gailisi M. Streep.

Iškart po J. Cazale'o mirties ji išvyko į Kanadą pas draugę, o grįžusi į Niujorką sužinojo, kad yra iškeldinama iš buto, kuriame gyveno kartu su velioniu vyru. M. Streep brolis Harry atvyko padėti jai susikrauti daiktus ir atsivežė dar vieną pagalbininką – savo draugą skulptorių Doną Gummerį, kuris gyveno už kelių kvartalų nuo aktorės ir anksčiau buvo ją kelis kartus trumpam sutikęs.

Tais pačiais metais M. Streep už jo ištekėjo. Moters draugai ir šeima manė, kad poros santykiai – tai aktorės bėgimas nuo skaudžios vyro mirties. Kai interviu metu žurnalistai jos paklausė apie emocinę būseną, M. Streep pastebėjo: „Aš nesugebėjau įveikti vyro mirties, bet turiu gyventi toliau, o Donas man parodė, kaip tai padaryti.“

Šiandien, praėjus daugiau nei 40 metų, D. Gummer ir M. Streep vis dar yra kartu. Pora susilaukė keturių vaikų: Henry, Mary „Mamie“ Willa, Grace Jane ir Louisa Jacobson. Henry yra muzikantas, o Mamie, Louisa ir Grace – aktorės. Mamie kartu su M. Streep suvaidino filme „Evening“.

Meryl Streep / AP nuotr.

Personažas persikėlė į realybę

Holivudo žvaigždė sulaukė plataus pripažinimo už savo kultinį vaidmenį 2006 m. filme „Ir velnias dėvi Prada“, kuriame filmavosi kartu su Anne Hathaway ir Emily Blunt bei įkūnijo grėsmingosios Mirandos Priestly personažą. Už šį vaidmenį ji net buvo nominuota „Oskarui“, o kritikai ir žiūrovai gyrė jos įtikinamą vaidybą. Tačiau M. Streep foxnews.com prisipažino, kad filmuodamasi filme jautėsi „labai prislėgta“.

Panašu, kad negailestingos mados žurnalo redaktorės personažas sukėlė problemų ir už ekrano ribų. Aktorė prisipažino, kad sudėtingas vaidmuo ją izoliavo nuo kolegų.

„Buvau savo priekaboje ir girdėjau, kaip jie visi ten šūkauja ir juokiasi, o mane apėmė depresija“, – sako ji.

Vaidindama Mirandą, M. Streep nusprendė išbandyti metodinės aktorystės būdą – dramos techniką, kai aktorius net už kadro ima elgtis kaip veikėjas. Nors ši strategija neabejotinai pasiteisino filmavimo aikštelėje, „Oskarą“ pelniusiai aktorei pasibaigus filmavimams buvo labai sunku atitolti nuo vaidmens. Ji teigė tapusi grubi, šalta, o susibūrimai su kolegomis jai tapo našta.

Tačiau panašu, kad aktorė nebenori dėl karjeros aukoti savo psichinės sveikatos, nes ji patvirtino, kad atsisakė šios varginančios praktikos.

Meryl Streep / AP nuotr.

Per 10 metų M. Streep tapo žinoma kaip viena geriausių Holivudo aktorių. Dabar savo patirtimi ji dalijasi ir motyvuoja jaunus, pasitikėjimo savimi dar neturinčius aktorius.

„Tiesiog turite tęsti tai, ką pradėjote. Tokią pamoką gavau iš savo vyro. Jis kartą pasakė: „Nesustokite. Pradėkite žengdami pirmą žingsnį“, – atvirauja M. Streep.