Banevičius atvirai apie kovą su priklausomybe: žmonos akyse pamačiau žmogų, kurį norėjau sunaikinti

Pastaruoju metu aktorius Šarūnas Banevičius, laimėjęs sunkią ir ilgą kovą, atvirai kalba apie praeitą baisų kelią – alkoholį, depresiją, skyrybas su teatru. Vieną dieną pakilęs į sceną Šarūnas savęs paklausė „ką aš čia darau?“, o tada apsisuko ir išėjo iš spektaklio. Jam keltis padėjo meilė ir žmona Eglė, o po to Šarūno išpažintis pavirto spektakliu „Dar vienas Džokeris“.

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Stilius“ aktorius prisipažįsta, jam reikėjo išmokti ir blaivam kurti, ir gyventi. Vis tik jis sako, kad gyvenimas dramaturgiškai sudėliotas teisingai. „Aš nemėgstu filmų su laimingomis pabaigomis – jie dažniausiai būna nelabai įdomūs. Bet kai gyvenime įvyksta ta laiminga pabaiga, – tada labai malonu“, – šypsosi iš alkoholizmo liūno išbridęs Šarūnas.

Teatro ir kino aktorius, režisierius Š. Banevičius, atrodo, nesustodamas sukasi vis tame pačiame darbų sūkuryje. Iš tiesų pastarieji keleri metai gerokai vertė jo gyvenimą – tarsi pastatydami priešais veidrodį ir liepdami atidžiau pasižiūrėti į save.

Šarūnas Banevičius / LRT stop kadras.

Nuo paauglystės mokęsis teatro vaidybos, Šarūnas sako, nesitikėjęs, kad gyvenimas jį nuves į televiziją. Tačiau teatro troškulys tik stiprėjo, todėl, kai atsirado komercinis teatras, aktorius nėrė į jį stačia galva.

„Aš teatralas – ne „telikinis“, – tikina žinomas aktorius. – Kamera, kuri žiūri į mane – negyvas dalykas. Žiūrovas – jau kitaip. Ir čia negali sprigto permesti per rampą – atsitrenki į stiklą kaip musė. Aš tikiu gyvu kontaktu. Reikėjo gal prasitąsyti dešimt-penkiolika metų, kad pasakyčiau, kad viskas – arba teatras, arba einu į vienuolyną [...]. Aš labai norėjau į sceną. Aš buvau labai jos išsiilgęs. Aš buvau televizoriaus tiek nutąsytas, kad jau žmonės nebežiūrėjo į mane, kaip į aktorių, rimtai. Žiūrėjo kaip į kažkokį personažą. Man labai reikėjo to teatro labai.“

Ilgainiui vis gilėjo įprotis už kančias scenoje apsidovanoti. Išgėrus šiek tiek nurimdavo ir kūrybiniai demonai galvoje. „Nemenkinu darbo, bet prie kasos tu atidirbti 8 valandas, grįžti namo ir ilsiesi. Atidirbus spektaklį, taip neišeina – esi įaudrintas, verdi... Ir reikia kažkaip save suminkyti. Aš taip ir nusivalkatavau... Na, gal žodis „nusivalkatavau“ iš pradžių tikrai neatrodė tinkamas. Iš pažiūros kaip tik atrodė, kad aš čia visur dalyvauju ir viską darau, nors tikrai nebuvau super populiarus aktorius ar didelė žvaigždė, bet aš buvau tas aktorius-darbininkas, kuris eidavo ten, kur kviesdavo“, – pasakojo Š. Banevičius.

Šarūnas Banevičius / LRT stop kadras.

Šarūnas neslepia, kad tuomet jam patikęs savotiškas išgyventas „rokenrolas“ – tada jis jautėsi svarbus ir reikalingas.

„Man labai patiko, tas „rokenrolas“, kai mane turi gaudyti, ieškoti, nuvežti, parvežti... Man tas labai patiko! Jėga, koks aš svarbus!, – prisiminimais dalijasi pašnekovas. – Rodos be manęs neįvyks spektaklis – koks aš svarbus! Be manęs neįvyks filmavimas – koks aš svarbus!“

Kartą iš to didelio susireikšminimo Šarūnas atėjo vaidinti spektaklio, pakilo į sceną ir... nulipo nuo jos. Aktorius tikina, kad tai buvęs ne sužvaigždėjimas, o tiesiog žiaurus psichologinis nuovargis.

Šarūnas Banevičius / LRT stop kadras.

„Ta istorija mitais apipinta. Manęs jauni aktoriukai klausia, negi tu tas bičas, kuris atvarė į sceną spektaklio metu, pasakė „Ką aš čia darau?“ ir išėjau? Prisipažįstu, kad tai aš. O jie tokie susižavėję būna, ne va tai čia lygis aukštas pasiektas... O aš tada labai rimtai pasakau, kad joks čia ne lygis – tai labai blogai – profesionalus aktorius neturėtų taip elgtis.

Nesvarbu, kas tavo galvoj, tu sergi, nesergi, scena yra šventa – tu turi atidirbti. Negali ateiti ir sakyti „ką aš čia darau?“ ir išeiti. Nors skamba tai – fantastiškai romantiškai!“ – sako laidos svečias.

Šarūnas prisipažįsta išgyvenęs didelį nuovargį. Ne gana to, tvirtina jis, dar ir sirgo...alkoholizmu. Tuometis jo gyvenimas sukosi be laisvalaikio, be poilsio ir su labai daug alkoholio.

„Darbas ir šventė, darbas ir šventė, po to darbas ir šventė, o galiausiai tie abu – viename, – pasakoja Š. Banevičius. – Po to darbas kažkur antrame plane atsidūrė ir pasidarė vien tik šventė. Po to jau nebesupranti – ar tu šventi, ar dirbi...“

Šarūnas Banevičius / BNS nuotr.

Šarūnas neslepia, kad alkoholio kultas buvo juntamas iškart, tik įstojus į akademiją (Lietuvos muzikos ir teatro akademiją – LRT.lt ). „Čia nėra ko slėpti [...]. Ten mes visi šventėm – kiekvieną dieną. O kur dar „barakas“... Akademijoje turbūt ir išmokom neturėti laisvalaikio, nes aštuntą ryto ateidavome į akademiją, o išeidavome iš jos vienuoliktą vakaro. Tada – „barakas“ ir jame – šventė iki paryčių, o pusė aštuonių – baletas. Tačiau kokį imunitetą įgauni – juk keturis metus varai kaip arklys! Aišku, paskui prasideda skrandžio opos, psichologinės problemos... Tačiau nesvarbu – kiekvienas po akademijos turi kažkokių lauktuvių“, – liūdnai konstatuoja žinomas aktorius.

Pašnekovas prisimena ir Anapilin tragiškai iškeliavusį populiarų aktorių, televizijos laidų ir šou vedėją, humoristą Vytautą Šapranauską. „Amžiną atilsį V. Šapranauskas man buvo etalonas. Aš užsidegęs stebėjausi ir žavėjausi, kaip žmogus gali šitiek švęsti!, – prisimena laidos svečias. – Bet juk tai ne šventė – žmogus sirgo... Tačiau tada kėlė įspūdį, kaip visiškai neblaivus žmogus gali išeiti į sceną ir net neisimato, kad jis gėrė. Čia tai lygis! Kaip aš norėčiau tai pasiekti! Taip tada galvojau...“

Šarūnas Banevičius / LRT stop kadras.

Tai buvo kritimas į prarają, nors stebint iš šalies neatrodė, kad Šarūnui blogai. Aktorius buvo geidžiamas, darbo turėjo tiek, kad vos aprėpdavo.

„Geras aktorius ir gyvenime... Dugnas... Aš manau, kad aplinka – daug kas – matė tą mano dugną. Mano draugai, aš nekalbu apie savo artimą žmogų – žmoną. Tas dugnas matėsi labai akivaizdžiai. Ir baisiausia tai, kad aplinka buvo tokia mandagi. Lietuviai – mandagūs žmonės, jie nesikiša į kitų gyvenimus. Tik socialinėje erdvėje mes visi labai aktyvūs, – vieną iš tautiečių bruožų pašiepia aktorius. – Mes nemokame prieiti ir tiesiai šviesiai pasakyti, kad kažkas turi problemų, arba, kad geriau metas namo, ir šiandien nereikėtų filmuoti.

Galėjo koks nors prodiuseris pasakyti, kad negerai atrodau, prastai atrodau ir geriau man eiti namo. Bet juk ne! Visi iš paskutiniųjų apsimetinėjo, kad viskas yra okey. Tuomet juk sunku pačiam priimti sprendimą, kai visi sako, kad viskas okey. Vis tik supranti, kad ne okey – kažkaip keistai į tave žiūri, gal rečiau jau paskambina. Ir netgi supratęs, kad tu esi jau nebe žmogus, o ligonis, kuris tiesiog ieško, kaip svaigintis, vis tiek negali taip lengvai iš to išeiti...“, – jautriai pasakoja Š. Banevičius.

Šarūnas Banevičius / LRT stop kadras.

Šarūnas atvirauja girtuokliavęs net su benamiu. Aktorius prisipažįsta išgyvenęs ne vieną „dugną“.

„Tas dugnas, matot, jis atėjo man daug kartų. Tik vienam reikia vieno karto, kitam – dviejų, o man reikėjo kokių 20 dugnų! Man reikėjo 20 dugnų ir dar padugnių – pramušti dugną, ledą, sidabrą..., – sako Šarūnas. – Aš toks mazochistas, nežinau, turbūt jau nuo vaikystės. Man neužtenka parodyti dugną. Ne, sakau, čia dar ne dugnas – parodyk man dar giliau.

Teko gerti su benamiu. Aš galvojau, kad čia yra rokenrolas, jėga! Aš gi – kūrybininkas, aš čia kuriu turinį! Kokią aš patirtį gausiu pasikalbėjęs su benamiu! Bet išjungus tą nesąmonę ir pasižiūrėjus iš šono, akivaizdu – aš tiesiog geriu su benamiu... Tas dugnų dugnas yra ne gėrimas su benamiu ar sveikatos problemos, o galvoje – kažkada vis tiek pamatai save iš šono. Yra tas rūkas, jis gali trukti 10,15 ar 20 metų, bet kažkada, pro mažą skylutę, tu pamatai save ir išsigąsti.“

Tas išgąstis ir suvokimas, kad tikrai nėra gerai, atėjo visai netikėtai. Susivokti padėjo žmonos akys. „Aš žiūriu žmonai į akis ir aš jos nebepažįstu. Prie mane stovi kitas žmogus – pavargęs, liūdnas, išsigandęs, raukšlės net atsiradusios, ko niekada nebuvo pas ją. Žiūriu į ją ir suprantu, kad taip jai padariau aš. Ir tada pagalvojau, kokią aš turiu teisę su kitu žmogumi tai padaryti? Tada suveikia kažkoks jausmas, kad nesu aš toks blogas žmogus. Galų gale tu myli tą žmogų.

Šarūnas Banevičius su žmona / Asm. arch, nuotr./LRT stop kadras.

Tas pats kaip tu visą laiką muštum – aš gink Dieve gyvenime nesu pakėlęs rankos, – bet toks jausmas, kad tu muštum savo žmogų ir tik po laiko pamatytm, kad jis visas kruvinas. Toks jausmas. Ir klausi, ar čia aš padariau. O atsakymas – taip, tu. Tada supranti, kad kažką reikia daryti. Man būtent čia ir buvo dugnas. Mano mylimo žmogaus akys buvo dugnas. Ten pamačiau labai negerą žmogų, kurį norėjau sunaikinti.

Aišku, tada susidūriau su kitomis problemomis – galvojau, kad tai labai lengva padaryti, kad tiesiog užtenka apsisprendimo. Aš nežinojau, kad tai yra viso gyvenimo darbas“, – sako iš alkoholizmo liūno žmonos pagalba išbridęs aktorius Šarūnas Banevičius.

Parengė Vismantas Žuklevičius.