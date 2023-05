Žinomos aktorės duktė Margaret Qualley užkariauja ne tik mados pasaulį, bet ir Holivudą

Andie Macdowell – pasaulinio lygio žvaigžė, puiki aktorė, ne kartą žengusi ant raudonojo kilimo, modelis ir natūralaus grožio propaguotoja. Gerai žinoma už vaidmenis tokiuose filmuose kaip „Ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės“ su Hugh Grantu, „Michaelis“ su Johnu Travolta, „Mūza“ su Sharon Stone ir kituose kultiniuose filmuose su garsiausiomis pasaulio žvaigždėmis. Mamai talentu nenusileidžia ir jos duktė Margaret Qualley, rašoma filmų platintojų pranešime žiniasklaidai.

Aktorės ir buvusio modelio Paulo Qualley dukters grožis tiesiog užkoduotas genuose. Margaret dažnai galima pamatyti Paryžiaus mados šou, jos išskirtiniam grožiui ir plastikai negali atsispirti tokie mados grandai kaip „Chanel“ ir „Valentino“. Per Niujorko mados savaitę ji vilkėjo Albertos Ferretti drabužius.

Margaret taip pat buvusi šokėja. Sprendimą netęsti profesionalios šokėjos karjeros ji priėmė, nes, kaip pati sakė, jei negali būti geriausia – neverta! Bet ji yra geriausia! Tuo galima įsitikinti pasižiūrėjus jos fatališką šokį „Kenzo“ reklamoje. Šokio choreografas – Ryanas Heffingtonas, tačiau daugelį judesių Margaret atliko improvizuodama. Absoliučiai tobulas šokis ir kūrybiškumo reklamoje pavyzdys, vertas Kanų Liūtų. „Oskaru“ apdovanoto kino režisieriaus Spike'o Jonze kurtame vaizdo klipe skamba jo brolio Samo Spiegelio ir „Ape Drums“ kurta daina „Mutant Brain“. Nors klipas pasirodė 2016 m., jis gerokai lenkia laikmetį ir dar šiandien kelia šiurpuliukus.

Margaret Qualley / AP nuotr.

Nenuostabu, kad sėkmingai klostosi ir Margaret aktorės karjera. Ji debiutavo garsaus aktoriaus ir podiuserio Gian-Carlo Coppola dukros Gios Coppolos filme „Palo Alto“. Šiame 2013 m. nepriklausomame filme, kuriame taip pat vaidino Ema Roberts („Klyksmas 4“, „Amerikietiška siaubo istorija“ ir „Scream Queens“), Jamesas Franco ir tuometinis Margaret vaikinas Natas Wolffas, Margaret suvaidino Reičel.

27-erių metų mergina gavo pirmąją „Emmy“ nominaciją už vaidmenį „Netflix“ seriale „Tarnaitė“, kuriame vaidino kartu su savo motina. Duodama interviu apie šį vaidmenį, ji sakė, kad vienas šauniausių dalykų, kai tavo mama vadina tavo mamą ir sako, kad didžiuojasi tavimi.

Margaret Qualley / AP nuotr.

Margaret karjera iš tiesų įspūdinga, ji vaidino tokiuose filmuose kaip „Geri vyrukai“ su Ruselu Crowe and Ryanu Goslingu, misterinėje dramoje „Sidnio Halo dingimas“ (The Vanishing of Sidney Hall) ir kituose. Margaret talentas sužavėjo net vieną garsiausių režisierių Quentiną Tarantino, kuris pasirinko ją vaidmeniui dramoje „Kartą Holivude“ šalia tokių aktorių kaip Leonardas Dicaprio, Bradas Pittas ir Al Pacino.

Vienas naujausių Margaret Qualley vaidmenų – Rebeka psichologiniame trileryje „Šventovė“ („Sanctuary“, rež. Zachary Wigon). Tai – mistinė istorija apie energingą gražuolę, kuri atvyksta į prabangius paveldėtojo Halo (Christopher Abbott) viešbučio apartamentus, išsitraukia pluoštą popierių ir pradeda tariamai tikrinti, ar jis tinkamas perimti generalinio direktoriaus pareigas. Tačiau vėliau paaiškėja, kad tai iš anksto suplanuotas seksualinės fantazijos žaidimas, kuris vyksta ne pagal scenarijų. Prasideda dviejų žmonių psichologinis tango šokis, kupinas fantazijos, mistikos, seksualumo, agresijos ir nebeaišku, kur baigiasi vaidinimas ir prasideda tikrasis gyvenimas?

Stop kadras iš filmo „Šventovė“ („Sanctuary“) / Stop kadras

Fimas „Šventovė“ – pabrėžtinai teatrališkas, nors veiksmas vyksta vienoje erdvėje, sukuriama emocinė dinamika ir įtampa, kuri tiesiog persmelkianti. Filmas sėkmingai pasirodė tarptautiniame Toronto filmų festivalyje, o Lietuvos kino teatruose bus rodomas nuo birželio 2 d.