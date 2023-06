Janiną Miščiukaitę prisimenant: ji taip gerbė ir mylėjo publiką, kad dainuodavo ir mongolų, ir japonų kalbomis

„Muzika, daina ir scena yra mano gyvenimas, man tai gyvenime yra viskas. Be to, aš negalėčiau savęs išreikšti“, – LRT yra sakiusi šviesios atminties artistė J. Miščiukaitė, amžinybėn iškeliavusi prieš 15 metų, likus vos trejetui mėnesių iki 60-ojo gimtadienio. Šių metų gegužę paminėtos 75-osios jos gimimo metinės.

1948-ųjų gegužę Jonavoje gimusi J. Miščiukaitė buvo kilusi iš itin muzikalios šeimos – jos tėvas Anton Miščiuk buvo įkūręs pučiamųjų instrumentų ansamblį ir estradinį ansambliuką, motina Bronislava – šoko, dainavo, grojo tūba. Muzikalūs buvo ir J. Miščiukaitės seneliai, tad nenuostabu, kad muzika ją lydėjo nuo mažų dienų, o pirmieji vaikystės prisiminimai buvo susiję su daina.

„Augau pas močiutę kaime, aplink buvo labai graži gamta, dažnai vaikščiodavome po miškus. Pamenu, kaip ji manęs prašydavo padainuoti, ir kuo garsiau“, – LRT buvo pasakojusi J. Miščiukaitė.

Mokykloje ji taip pat aktyviai lankė skirtingus būrelius, tačiau dainavimas jai visuomet patiko labiausiai. „Mano kaimynė turėjo labai daug plokštelių. Jų nuolat klausydavosi, o aš mintinai išmokdavau visas dainas, nors jų būdavo ir jugoslaviškų. Taigi dainuodavau ir šia kalba, nors nesuprasdavau apie ką“, – laidoje „Obuolio pyragėlis“ prisiminė atlikėja.

Tik kaip sykį apgailestavo, mokykloje jos nepastebėjo, tad muzikuoti pradėjo savo tėčio orkestre, grojo klarnetu. Dainuoti pradėjo estradinėje grupėje, kai susirgo viena iš ansamblio solisčių ir J. Miščiukaitė pasiūlė ją pakeisti. Neslėpė jaudulio ir nerimo, tačiau jos dainavimo pakerėta publika prašė pakartoti.

Tėvas talentingą dukrą skatino stoti į Juozo Gruodžio technikumą (dabar – konservatoriją) studijuoti klarneto specialybės. Ten ji ir sužinojo apie kompozitorių Mindaugą Tamošiūną, turėjusį savo orkestrą.

Janina Miščiukaitė / Stop kadras

„Pirmasis į orkestrą atėjo mano tuo metu būsimas vyras Rimantas (R. Brazaitis – LRT.lt), su kuriuo kartu įstojome studijuoti“, – pasakojo J. Miščiukaitė, prisiminusi, kaip tada norėjo ten patekti.

Tiesa, pasiprašiusi pas M. Tamošiūną į ansamblį, išgirdo neigiamą atsakymą. „Apsiverkiau, bet vilties nepraradau“, – sakė ji. Ir jos viltys nebuvo tuščios, išgirdęs kaip J. Miščiukaitė dainuoja, pakvietė ją į savo ansamblį „Oktava“. Netrukus J. Miščiukaitė pradėjo skinti pergales konkursuose – 1969-aisiais laimėjo pirmąjį jaunųjų talentų konkursą „Vilniaus bokštai“.

Prieš daugelį metų duotame interviu ji pasakojo, kad būtent „Oktavoje“ sparčiai išaugo kaip atlikėja – tobulėti labai padėjo ir M. Tamošiūnas, ir mylimasis R. Brazaitis, su kuriuo atlikėja pasirodydavo ir duetu.

Gūdžiu sovietmečiu atlikėjai, norėdami užsidirbti pragyvenimui, koncertuodavo kavinėse. Jos ir garsaus saksofonininko R. Brazaičio duetas aštuntojo dešimtmečio pradžioje po vieno iš savo pasirodymų naktiniame bare „Orbita“, sulaukė ir viliojančio pasiūlymo, kurio neatsisakė.

„Maskvos Miuzikholo dirigentas ir direktorė vieną vakarą užėjo į „Orbitą“, pasiklausė mūsų, po to pasikvietė prie staliuko ir pasiūlė važiuoti į Maskvą padirbėti pagal sutartis. Tai buvo graži perspektyva, tad sutikome. Gavome butą. <...> Ten mus labai gerai priėmė, ypač Janiną“, – prisiminė šviesios atminties muzikantas R. Brazaitis.

Janina Miščiukaitė / Stop kadras

Padirbėjo porą metų, tačiau 1974-ųjų pavasarį pora Rusiją paliko – netrukus jiems gimė sūnus Meinardas. Janina ir Rimantas sugrįžo ir pradėjo dirbti Vilniuje, J. Miščiukaitė tapo etatine ansamblio „Trimitas“ soliste.

Vėliau ji dalyvavo ne viename tarptautiniame konkurse, iškovojo ne vieną laureatės titulą, o su dainomis apskriejo kone pusę pasaulio – jos dainų klausėsi Amano, Maskvos, Londono, Havanos publika. Sovietmečiu tai prilygo kone stebuklui.

Ir pati atlikėja savo keliones prisimindavo su nostalgija, pasakodavo, kaip jai patiko Afrikoje ir Kuboje, kiek įspūdžių parsivežė. O bičiuliai ir kolegos prisimena, kaip ji gerbė publiką – kad ir kur benuvykdavo, klausytojams dainuodavo jų kalba. Ji yra dainavusi net ir skirtingomis Afrikos tautų kalbomis.

„Mongolijoje ji per dieną susirado kūrinį, per dieną išmoko tekstą ir padainavo mongoliškai. Turbūt praktiškai nė vienas iš atlikėjų per savaitę negalėtų to padaryti, o jai pavyko per dieną. Dainavo be jokio lapuko ir pan.“, – dokumentiniame filme „Janina Miščiukaitė. Gyvenimas dainoje“ apie dainininkė jos scenos bendražygis Valdemaras Frankonis.

Janina Miščiukaitė / BNS nuotr.

1997 m. J. Miščiukaitė su bendraminčiais Ona Valiukevičiute, Viktoru Malinausku ir Valdemaru Frankoniu susibūrė į „Žvaigždžių kvartetą“. „Skaudu, bet užsidirbti Lietuvoje neįmanoma. Esu priversta išsiskirti su gimtine – viename interviu apgailestavo žiūrovų mylima dainininkė, vėliau koncertavusi Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, pusmetį gyvenusi Japonijoje.

2006 m. ji baigė muzikos edukologijos studijas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete, studijavo magistrantūros studijose. Dainininkė savo patirtį perdavė ir studentams Vilniaus LMTA, dirbo Balio Dvariono muzikos mokykloje.

Paskutinis TV projektas, kuriame dalyvavo, buvo LRT „Iššūkis žvaigždėms“, kuriame ji pasirodė su choreografu Jurijumi Smoriginu, vėliau – gydytoju Vygantu Kazlausku. Dalyvaudama projekte ji atsidūrė ligoninėje ir į filmavimo aikštelę nebegrįžo – 2008 m. vasario 20 d. ji iškeliavo amžinybėn.

Visi ją pažinojusieji vieningai teigia – kitos tokios, kaip ji nebebus. Ji buvo ir temperamentinga, ryški artistė, ir be galo šiltas, nuoširdus žmogus, dėl turtingesnio gyvenimo neišdavusi savo principų ir neišsižadėjusi savo muzikinio kelio.

„Scenoje meluoti negaliu, negaliu dainuoti su fonograma, negaliu, nes visus myliu. Mano svajonė – kad visi vieni kitus labai mylėtų, kaip save pačius“, – kartą tikino scenos primadona. Tiesa, ji prisipažino žvaigžde niekada nesijautusi: „Pažiūrėjus, kaip dabar gyvena žvaigždės ir kaip jas reklamuoja, aš žvaigžde nesijaučiu. Gal tiesiog visus šiuos metus sąžiningai atidirbau, atidainavau.“

1998 m. už nuopelnus lietuviškai muzikinei kultūrai ir pasiekimus tarptautiniuose konkursuose Respublikos Prezidento dekretu apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.