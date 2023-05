Liko vos vienas žingsnis – prieš pat finalą savo balų kraitį svariausiai papildė Alen Chicco

LRT TELEVIZIJOS PROJEKTAS „Aš esu MUZIKA“ pasiekia finišo tiesiąją – jau po savaitės paaiškės, kam atiteks nugalėtojo laurai. Projektui sparčiai artėjant prie kulminacijos, didžiausią indėlį prie savo turimų balų pridėjo Alen Chicco.

Vaikų dainų vakaras buvo priešpaskutinė galimybė dalyviams papildyti savo kraitį – viso projekto metu atlikėjai kaupė balus, o daugiausiai jų surinkęs bus paskelbtas nugalėtoju jau kitoje laidoje. Dėl šio titulo projekte susirungė Raminta Naujanytė-Bjelle, Dovilė Filmanavičiūtė-Miss Sheep, Giedrė Kilčiauskienė, Dileta Meškaitė-Kisielienė, Justė Starinskaitė, Rafailas Karpis, Maksas Melmanas, Tomas Alenčikas-Alen Chicco, Audrius Petrauskas-Gebrasy ir Jurgis Brūzga.

Kaip ir kiekvieną projekto šeštadienį dalyvių pasirodymus stebėjo ir vertina projekto komisija - muzikos žurnalistas Ramūnas Zilnys ir atlikėja Rūta Ščiogolevaitė. Šios laidos svečias – aktorius, TV laidų vedėjas Eimutis Kvoščiauskas. Jų balai vakaro pabaigoje buvo susumuoti su telefonu balsuojančių žiūrovų balsais, kurie ir lemė, kiek balų į kurio dalyvio sąskaitą įkrito. Didžiausiu laimikiu šįkart džiaugėsi Alen Chicco, kukliausiu – Dovilė Filmanavičiūtė-Miss Sheep.

Priešpaskutinis projekto vakaras buvo kupinas staigmenų ir sentimentų – kai kurie hitai žiūrovams puikiai žinomi nuo mažų dienų, kiti išgirsti auginant savo atžalas.

Aš esu MUZIKA / E. Blaževič / LRT nuotr.

J. Starinskaitė atliko kūrinį iš pastaruoju metu itin populiaraus animacinio filmo „Ledo šalis“ – persikūnijusi į ledo karalienę ji uždainavo „Let It Go“. Iš filmo kūrinį pasiskolino ir J. Brūzga, sudainavęs Phillo Collinso dainą „You'll Be in My Heart“ iš pasakojimo apie Tarzaną.

Bjelle pasirinktai dainai ilgų pristatymų nereikia – „Tele Bim-Bam“ dainelę „Voras“ veikiausiai puikiai žino ir maži, ir dideli. Taip pat kaip ir R. Karpio pasirinktą kitą „Tele Bim-Bam“ hitą „Mane barė“ ar D. Filmanavičiūtės sudainuotą Keistuolių teatro „Geltonų plytų kelią“.

M. Melmanas nustebino ir pakvietė prisiminti „Abėcėlę“, o G. Kilčiauskienė pasitelkė „Princo žaviojo“ repertuarą ir atliko taip pat labai gerai žinomą kūrinį „Somewhere Over the Rainbow“.

Sentimentus kėlė ir Gebrasy su „The Wizard of Oz“, lyriškai nuteikė D. Meškaitė, užliūliavusi eilėmis apie „Baltąją varnelę“, o nuo kėdžių pakėlė Alen Chicco su beprotišku Ray Parkerio Jr. „Ghostbusters“ vakarėliu.

Kuriam iš dalyvių dešimtuko atiteks nugalėtojo titulas, paaiškės jau kitoje LRT TELEVIZIJOS projekto „Aš esu MUZIKA“ laidoje.