Princas Harry ir Meghan Markle pateko į tragedija galėjusį pasibaigti eismo įvykį

Princas Harry, jo žmona Meghan ir jos motina buvo įsitraukę į „beveik katastrofiškas“ automobilių gaudynes po to, kai juos sekė paparacai, skynews.com teigia poros atstovas žiniasklaidai.

„Šis nesiliaujantis persekiojimas, trukęs daugiau nei dvi valandas, ne kartą vos nesibaigė susidūrimais su kitais kelyje važiavusiais vairuotojais, pėsčiaisiais ir dviem Niujorko policijos departamento (NYPD) pareigūnais“, – pridūrė poros atstovas spaudai.

Incidentas įvyko po to, kai Meghan ir Harry antradienį dalyvavo apdovanojimų ceremonijoje Niujorke – tai buvo pirmasis jų viešas pasirodymas po karaliaus karūnavimo. Kol kas daugiau detalių apie įvykį kol kas neskelbiama.

Tiesa, princas Harry į Londone vykusią karūnavimo ceremoniją buvo atvykęs vienas, be žmonos, bet po kelių valandų sugrįžo atgal į Los Andželą, kad galėtų dalyvauti sūnaus Archie ketvirtajame gimtadienyje.

Princas Harry, Meghan Markle / AP nuotr.

Sasekso kunigaikštienė antradienį per ceremoniją Niujorke gavo apdovanojimą „Moteris su vizija“, kurį atsiimdama per kasmetinį „Ms. Foundation for Women“ (Moterų fondo) pokylį ji skatino moteris kovoti už lygybę. „Niekada nevėlu pradėti“, – sakė ji Niujorke vykusiame renginyje. „Jūs galite būti savo gyvenimo vizionieriumi... Vis dar yra tiek daug darbo, kurį reikia nuveikti.“

LRT.lt primena, kad princas Harry ir Meghan Markle nuo karališkųjų pareigų atsitraukė 2020-ųjų pradžioje, netrukus persikėlė gyventi į Meghan gimtinę JAV. Viena iš tokio savo sprendimo priežasčių pora įvardijo perdėtą žiniasklaidos dėmesį, kone persekiojimą. Princas Harry ne kartą šią situaciją lygino su savo velionės motinos, ledi Dianos, istorija ir akcentavo tragišką jos žūtį dėl paparacų kaltės.