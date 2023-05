Nuo gimimo ligos lydima Vilkickytė apie įsitikinimus pakeitusią terapiją: anksčiau nenorėjau iš tiesų pasveikti

Kai dainų kūrėja, atlikėja Gabrielė Vilkickytė sužibo lietuviškoje scenoje, prasidėjo jos emocinio sveikimo kelias – teko išmokti valdyti emocijas ir sutramdyti mintis. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Stilius“ ji prasitaria nebenorinti miesto triukšmo ir siekianti ramybės. Gabrielė atvirai pasakoja, kaip vienišumą bandė kompensuoti valgiu: „Aš tiesiog rydavau, priaugau keturiolika kilogramų.“

„Atsimenu, prieš kelionę į Honkongą, parsisiunčiau programėlę, matuojančią decibelus. Tuo metu Vilniuje prieš miegą ar gulint lovoje, mano kambaryje buvo dvylika decibelų. Po dviejų dienų apsigyvenus Honkonge, kambaryje buvo apie 68 decibelai, virš galvos veikė didžiulis, senas kondicionierius.

Jeigu jį išjungi, per penkias minutes įsliūkina tokia šlykšti drėgmė, patalai pradeda darytis riebūs, oda – keista, o triukšmas iš gatvės – langai ten nėra sandarūs, daugiau dėl vaizdo“, – trumpai skirtumus tarp gyvenimo Vilniuje ir Honkonge dėsto Gabrielė Vilkickytė.

Dainų kūrėja ir atlikėja teigia, tokios patirtys dažniausiai išsunkia, nes nuolat esi ne vien maloniai stimuliuojamas įvairių vaizdų, informacijos ir įspūdžių. Po kurio laiko, teigia ji, vis tik supranti, jog kelionės duoda daug.

Vilniuje šurmuliuoja Ukrainiečių dienos; Gabrielė Vilkickytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šešiolikos Gabrielė išvyko mokytis į Australiją. Ten suprato, jog jos kelias – muzika. „Mano svajonės buvo visokios: aš norėjau būti kirpėja, chirurge, plastikos chirurge. Aš užaugau šeimoje, kur yra daug gydytojų, tad atrodė visiškai natūralu sekti jų pėdomis ir vieną dieną vaikščioti su baltu chalatu, – šypsosi Gabrielė. – Bet vienuoliktoje klasėje sugebėjau būti sau nuoširdi ir sąžininga, žinojau, jog ta chemija, biologija, kurią pasirinkau tuo metu, ne mano variklis, ten aš labiau pavargstu. Tada dar nežinojau, kur man tiksliai reikia sukti, bet supratau, kad tikrai ne į mediciną.

Pasidariau pertrauką ir išvykau pagal mainų programą. Aš pasitikiu gyvenimu, manau, kad labai gražiai ir lemtingai Australijoje susiklostė tai, kad aš atvykau į muzikantų šeimą. Jie buvo gydytojai, bet jų didžiausias hobis buvo muzika. Aš gyvenau name, ant vandenyno kranto, kuriame buvo ir fortepijonas, ir gitara, ir violončelė, ir dainuojantys gyventojai. Jie labai skatino mano troškimą dainuoti.“

Valdovų rūmuose koncertą surengė Gabrielė Vilkickytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Gabrielė prisimena, dėl solistės karjeros Lietuvoje nesulaukė palaikymo, o štai Australijoje savyje atrado drąsos ir ryžto viešai dainuoti. Tačiau tolimas žemynas neteikė tik laimės akimirkų. Gabrielė prisimena vengusi žmonių, mieliau viena bėgiodavo palei vandenyną ar vienumoje gerdavo kavą.

Jauna moteris atvirauja vienatvę užpildydavusi nesveiku maistu ir kenkimu sau. Taip Gabrielė susidūrė su valgymo sutrikimais.

„Iš to didelio vienišumo tapau emocine valgytoja. Priaugau keturiolika kilogramų. Paskui, kai leidausi keliauti atgal į Europą, muitinėje mano pasą tikrinę pasieniečiai nužvelgė mane ir pasiteiravo, ar čia tikrai aš. Buvau patinusi, smarkiai nudegusi saulėje, nes nemokėjau rūpintis savimi ir ja piktnaudžiavau. Aš dabar žiūriu filmus apie tai, kaip princesė Diana naktimis kemša maistą ir galvoju – aš darydavau tą patį! Tik valgydavau ne naktimis, o romantiškai. Vakarienė, vaizdas į vandenyną...

Gabrielė Vilkickytė / LRT stop kadras.

Žiūrėdavau kokį filmą ir per tą laiką suvalgydavau šešis vaflius su uogiene ir grietine. Man tai atrodė kaip malonumas, o princesės Dianos istorijoje, panašu, buvo toks naktinis ritualas-kriminalas. Aš dabar suprantu, kad jeigu tu negauni gyvenimo, socialinio kontakto, ryšio, emocinio ryšio su žmonėmis, tu pradedi į save dėti fizinį maistą“, – svarsto G. Vilkickytė.

Tąkart Gabrielė suprato: žmogui reikia žmogaus. O grįžus į Lietuvą, po pusmečio, svoris susitvarkė. Tačiau valdyti savo emocijas teko išmokti.

„Dabar aš sąmoningai stengiuosi stebėti, kokie impulsai kyla mano kūne ir mėginti paaiškinti sau, iš kur tai atsiranda. Dažnai žmonės iš streso nustoja valgyti, o aš esu tas žmogus, kuris pradeda ėsti, – atvirai dėsto pašnekovė. – Kadangi aš nebesu penkiolikmetė Gabrielė kitame žemyne, aš gebu rūpintis savimi labiau, jaučiuosi esanti jauna moteris, manau, turiu tam tikrus įgūdžius pažinti emocijas ir pasikalbėti su savimi.

„Midsummer Vilnius“ vėlyvieji pusryčiai. Gabrielė Vilkickytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Aš kartais esu kaip pati sau mama – atrodo mama savo vaikui linki tik geriausio, teikia jam disciplinuotą meilę, čia pagal mano supratimą, tai aš taip irgi stengiuosi. „Gabriele, čia tu nori valgyti ne šį keksą, o savo liūdesį“, – primenu. Ar savo jaudulį dėl neišpildytų darbų, lūkesčių ir pan. Tada nurimstu. Labai padeda sąmoningas kvėpavimas. Neturiu ypatingų technikų, tiesiog padeda gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Taip pat trečius metus lankau karatė kovos menus. Tai – mano kontrolierius tiek mitybos įpročių, tiek nuotaikų, aišku, ir kūno tonuso, tvirtumo – labai padeda sportas einant į sceną.“

Dar vienu nusiraminimo šaltiniu tapo muzika. Pasak Gabrielės, gajus mitas, jog visos dainos gimsta tik iš nusivylimo ar skausmo.

„Prie pianino esu parašiusi ne vieną dainą, pavyzdžiui, iš pykčio, tiesiog stovėdama ir trankydama keturis akordus, išpyliau viską, ką galvojau. Kaip šiandien atsimenu, kad tai stipriai, terapeutiškai mane veikė, nes aš parašiau ir pradėjau žvengti. Tada pagalvojau – štai ką jaučiau visą laiką! Tarsi išsirėkiau miške, dabar man nebereikia iš to pykčio prasiveržti kažkur kitur, pavyzdžiui, namuose ar pas tėvus, ar dar kur nors. Dabar aš suprantu, kad turiu ką papasakoti, kad žmonės randa įkvėpimo mano dainose, nes aš nuo pat pradžių buvau labai atvira, o man atrodo, kad to nėra pakankamai mūsų visuomenėje, ypatingai viešojoje.

Valdovų rūmuose koncertą surengė Gabrielė Vilkickytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Aš dabar suprantu, pavyzdžiui, ir kalbėjimo naudą. Kartais galiu pasiekti žmogų per kažkokį savo liudijimą, tam tikrą gyvenimo dėmę, ne tik per dainas. Tokių dainų kartais žmonės net neįsijungia, galvoja, kad jiems to nereikia. Beje, vienas mano giminaitis sako, kad mano dainos kelia depresiją. Aš pagalvoju, kad jeigu jau mano dainos kelia depresiją, tai, matyt, yra dėl ko – matyt, klausytojas nešioja kažkokį puvėsį neišspręstą“, – svarsto dainų kūrėja, atlikėja G. Vilkickytė.

Gabrielės dainose galima išgirsti ir apie jos gyvenimą nuolatos lydintį atopinį dermatitą. Būdavo dienų, kai mergina negalėdavo užmigti ir nusiraminti – taip niežėjo visą kūną. Sunki emocinė ir fizinė liga pakeitė požiūrį į daugelį dalykų.

„Mano identitetas buvo, kad aš esu Gabrielė, kuri serga, kasosi ir t.t. Net ir dabar, kai tenka dalyti interviu apie savo gyvenimą, pastebiu, kad ir žurnalistai labai susitelkia į mano ligą, kartais net pokalbį pradeda nuo diagnozės, ką tai reiškia“, – pastebi atlikėja, sakanti, jog ji nebe serga, o sveiksta. „Daug ką keičia tai, kaip save supranti“, – priduria ji.

Gabrielė Vilkickytė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Sveikti Gabrielei padėjo psichologo konsultacijos, meditacijos ir masažai. Per karantiną nusivylusi tradiciniu gydymu ji išbandė hipnozę. Sako, kad hipnoterapija paveikė sužeistą savivertę ir apramino fizinius negalavimus.

„Labai daug visokių vaistų vartojau. Pamenu, kad atsigulusi į lovą net susimąstydavau apie savo kepenis. Kaip apie atskirą žmogų, galvodavau, kiek mano organizmui teko pernešti chemikalų. <...> Prieš porą metų supratau, kad niekada iš tiesų nenorėjau pasveikti. Nes kai sergi nuo vaikystės, neįsivaizduoji savęs sveiko, be ligos.

Net baisu pasidaro – sveika neturėsiu pasiteisinimo kažko bijoti, turėsiu būti drąsi, turėsiu varyti į sceną ir ten jaustis gerai. Atrodo, pradeda gąsdinti tokie savaime suprantami pilnaverčio gyvenimo dalykai. Ir kai supratau, kad iš tikrųjų dar niekada nenorėjau iš šaknų, iš gelmės pasveikti, prisiminiau apie klausytojų poros man rekomenduotą terapijos būdą – hipnoterapiją. Iškart paskambinau, paprašiau kontakto ir jau kitą dieną nuėjau“, – prisiminė atlikėja.

Valdovų rūmuose koncertą surengė Gabrielė Vilkickytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Hipnozė buvo didysis tramplinas į sveikimą. Gabrielė sako dėl jos suvokusi, kad gali gyventi pilnavertį gyvenimą: „Pradėjau save suprasti kaip gražią, stiprią, vertą meilės. Iki tol man atrodė, kad būsiu kokioje nors 20-oje savo gyvenimo eilėje, pirmose tegul būna kiti. Buvau pasyvi stebėtoja. Po hipnoterapijos buvo pakeisti mano įsitikinimai.

Esu sveika, esu stipri ir saugi daryti tai, ką noriu. Mažai begalvoju apie savo gyvenimą iki tol. Supratau, kiek daug save iki tol kontroliavau taip, kad patirčiau kuo mažiau grožio, malonumo, laimės ir pan“, – atsidūsta atlikėja, kuri šiandien stengiasi pasimėgauti kiekviena laimės akimirka. Išmoko ir svarbiausią – neskubėti. Dabar ji nori save globoti, nori atrasti, ką dar be muzikos nori veikti, nes jaučia, kad dar turi ką duoti žmonėms.

Visas pokalbis su G. Vilkickyte – laidos „Stilius“ įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.