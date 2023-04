Ir gerbėjus, ir kolegas gluminusi maištininkė Miley Cyrus – apie panseksualumą, nuopolius ir skandalus

Drastiški bandymai atsikratyti ją išgarsinusio paauglių dievaitės Hanos Montanos įvaizdžio aktorei ir atlikėjai Miley Cyrus neretai baigdavosi skandalais ir apkalbomis, kurias tik dar labiau pakurstydavo kontraversiški pačios dainininkės pasisakymai. Vieni ją vadina skandaliste, kiti – maištininke, tačiau pastaraisiais metais tiesiog negali neniūniuoti jos dainų.

„Galiu nusipirkti gėlių, užrašyti savo vardą smėlyje, kalbėtis su savimi ištisas valandas apie dalykus, kurių tu nesupranti.“ Taip skamba eilutės iš M. Cyrus kūrinio „Flowers“, kurias pastaruoju metu dainuoja ir milijonai hito gerbėjų pasaulyje.

Tad nenuostabu, kad „Flowers“ sparčiausiai pasiekė 500 mln. perklausų per visą platformos „Spotify“ istoriją, o taip pat oficialiai tapo ilgiausiai pirmoje Jungtinės Karalystės skaitmeninių įrašų topo vietoje išsilaikiusiu solo atlikėjos singlu. Daina užkariavo klausytojų dėmesį ir JAV, ir Lietuvoje, o kartu su daina vėl šoktelėjo ir M. Cyrus populiarumo banga.

Miley Cyrus / AP nuotr.

Tiesa, lapkritį 30-ąjį gimtadienį paminėjusi atlikėja žinoma jau 17 metų, nuo tada, kai eteryje pasirodė serialas „Hana Montana“. 2006-2011 m. ji vaidino moksleivę Miley Stiuart, kuri dienomis gyveno kiekvienam jos bendraamžiui būdingais rūpesčiais, o vakarais persikūnydavo į popžvaigždę Haną Montaną.

„Mano gyvenimas tada pasikeitė visiems laikams. <...> Man teko garbė daugiau nei dešimtmetį keliauti po pasaulį ir koncertuoti gerbėjams, kurie į mano gyvenimą atnešė tiek daug didybės“, – prieš metus minėdama serialo gimtadienį savo socialiniame tinkle rašė pagrindinio vaidmens kūrėja.

Beje, prieš trejetą metų laidoje „Carolina With Greg T In The Morning“ ji sakė, kad yra atvira galimybei iš naujo atlikti Hanos Montanos vaidmenį: „Visą laiką stengiuosi užsidėti tą peruką! Hana tiesiog guli sandėlyje ir renka dulkes, o aš tikrai norėčiau kada nors ją prikelti, tik jai reikia didelių permainų, nes ji tarsi įstrigusi 2008-uosiuose, todėl mums su panele Montana reikėtų apsipirkti.“

Miley Cyrus / AP nuotr.

Tiesa, pati atlikėja 2008-uosiuose neįstrigo. Būtent tada ji oficialiai pasikeitė vardą – mat jai gimus, tėvai ją pavadino Destiny Hope, tačiau dėl to, kad mergaitė daug šypsojosi dažniau ją vadino šypsenėle – Smiley. Netrukus jie šią pravardę jie sutrumpino iki Miley, 2008 m. tapusia jos oficialiu vardu.

Tais pačiais metais pasirodė ir akibrokštu tapęs žurnalo „Vanity Fair“ numeris, kurį papuošė legendinės Annie Leibovitz daryta nuotrauka, kuriai penkiolikmetė pozavo beveik nuoga, tik atlasine paklode prisidengusi krūtinę. Kadangi tuo metu dar vaidino Haną Montaną, nusiritus pasipiktinimo bangai žiniasklaidoje, ji atsiprašė, tačiau po 10-mečio savo tviterio paskyroje atsiprašymą atsiėmė.

Dar vienu aiškiu pareiškimu, jog paauglišką įvaizdį norėtų palikti už nugaros tapo 2010-aisiais pasirodęs albumas ir kontraversiški vaizdo klipai. Pristačiusi dainą „Can`t Be Tamed“ ji aiškiai parodė, kad prasideda kitas jos gyvenimo etapas.

Ir tas etapas buvo pripildytas maištingų, o kartais ir aplinkinius trikdančių sprendimų. Vienas tokių – 2013-ųjų pasirodymas su Robinu Thicke'u MTV vaizdo klipų apdovanojimuose. Tuo metu 20-metė Cyrus surengė itin gašlų šou, tiesiog sugluminusį šventės žiūrovus ir kolegas iš pramogų pasaulio.

„Nekreipiu dėmesio į neigiamus dalykus. Tai patyriau daug kartų. <...> Madonna tai darė, Britney tai darė. Kiekvienas apdovanojimų pasirodymas yra toks. Mes norėjome sukurti istoriją“, – praėjus kelioms dienoms po internetą supurčiusio pasirodymo usmagazine.com sakė aktorė, patikinusi, jog žinojo, ką daro.

Miley Cyrus / AP nuotr.

Tąkart ji pasidžiaugė, kad apie jos pasirodymą žmonės galvojo daugiau, nei ji pati jį rengdama. Išties, vulgarus jos vaizdo įrašas sulaukė didžiulio atgarsio ir tviteryje mušė rekordus, mat po apdovanojimų juo buvo dalijamasi šimtus tūkst. kartų per minutę.

Kritikos lavina ją užplūdo ir tais pačiais metais pasirodžius vaizdo klipui „Wrecking Ball“, kuriame įsiamžino dėvinti tik apatinius ir baltus marškinėlius, ir nuoga. Nepaisant kritikos, kūrinys sulaukė didžiulės sėkmės – galbūt iš dalies ir dėl muzikinio klipo, kuris yra surinkęs daugiau nei milijardą peržiūrų.

Ne mažiau banguotas ir įvairus buvo M. Cyrus asmeninis gyvenimas, gerbėjus dominęs ne mažiau, nei jos kūryba. Kone prieš dešimtmetį M. Cyrus prisipažino esanti panseksuali – galinti pamilti kitą žmogų, nepriklausomai nuo jo biologinės lyties ar nuo to, kuriai lyčiai jis save priskiria.

Miley Cyrus / AP nuotr.

„Būdama 14 metų pasakiau mamai, kad žaviuosi kitokiomis moterimis. Ji paklausė, ką tai reiškia. O aš atsakiau, kad jas myliu. Taip, kaip myliu berniukus. Tai suprasti jai buvo labai sunku, bet prašiau, kad ji mane priimtų. Ir ji tai padarė“, – seną pokalbį su mama people.com duotame interviu prisiminė atlikėja, pridūrusi, jog romantiškus santykius yra mezgusi ir su merginomis, ir su vaikinais.

Tiesa, kaip yra teigusi žurnalui „Variety“ termino „biseksualus“ ji visada nekentė:„Visą gyvenimą nesupratau savo lyties ir seksualumo. Visada nekenčiau žodžio „biseksualus“, nes tai vis tiek spraudžia mane į tam tikrus rėmus, bet aš niekada negalvoju apie tai, ar esu moteris, ar vyras“, – 2016 m. „Variety“ sakė ji.

Vis tik garsiausiai nuskambėjo jos ir aktoriaus Liamo Hemswortho meilės istorija, paženklinta dešimtmečiu aistrų, išsiskyrimų ir susitaikymų.

Miley Cyrus / AP nuotr.

Jiedu susipažino 2010 m. juostos „Paskutinė daina“ filmavimo aikštelėje. Po poros metų L. Hemsworthas pasipiršo, tačiau sužadėtuvės po metų nutrūko. Vėl drauge pastebėti įsimylėjėliai buvo po dar poros metų, netrukus M. Cyrus ir vėl užsimovė sužadėtuvių žiedą. Šįkart sėkmingiau – 2018-ųjų gruodį pora susituokė. Tiesa, santuokoje jie pragyveno tik kiek daugiau nei pusmetį – rugpjūtį pranešta apie skyrybas, oficialiai pasibaigusias 2020-aisiais.

Kiek atlėgus išsiskyrimo skausmui, Howardo Sterno laidoje ji tikino, kad jiedu galbūt niekada nebūtų susituokę, jei 2018 m. per gaisrą nebūtų praradę savo namų Malibu. „Aš viską praradau. Viskas dingo. Visos mano kada nors parašytos dainos, scenarijai, tėvų dovanotos nuotraukos buvo tuose namuose, – kalbėjo M. Cyrus. – Mes kartu buvome nuo 16 metų, tad Liamo laikiausiai įsikibusi kaip kažko, kas iš to namo man liko.“

Miley Cyrus / AP nuotr.

Atlikėja teigė, kad būtent gaisro sukelta trauma paskatino ją duoti santuokos įžadus, o ne nuoširdus noras tapti žmona. Ją tenkino ir sužadėtinės statusas. „Ir aš tikrai labai, labai, labai, labai jį mylėjau ir tebemyliu, visada mylėsiu“, – pridūrė ji. Ir nors meilė liejos per kraštus, atlikėja prisipažino, kad pavargo nuo judviejų nesutarimų.

Kaip rašoma people.com, pasirodžius hitu tapusiai dainai „Flowers“, gerbėjai ėmė spėlioti, ar jos žodžiai nėra skirti buvusiam mylimajam. Dar daugiau spėlionių sukėlė kita albumo „Endless Summer Vacation“ daina „Muddy Feet“, neva joje Miley buvusį sutuoktinį kaltina neištikimybe.

Vis tik dabar M. Cyrus sako pradedanti naują etapą.

„Viskas, ką norėjau įrodyti kitiems, jau įrodžiau. Dabar kažką įrodyti turiu nebent sau“, – pradėdama šiuos metus kalbėjo dainininkė, pridūrusi, jog džiaugiasi naujo puslapio emocija ir į ateitį žvelgia viltingai.