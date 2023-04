Erika ir Merūnas Vitulskiai – apie piktąjį policininką namuose, skirtingą būdą ir sunkias patirtis, kurių nekeistų

„Senoliai sako, jog lengvi ir minkšti laikai užaugina silpnus žmones, o sunkūs – stiprius“, – laidoje „Svečiuose Nomeda“ sako operos solistas Merūnas Vitulskis, pripažįstantis, jog vaikams yra nuolaidesnis, nei žmona, verslininkė Erika Vitulskienė. Ir nors pora sako esantys be galo skirtingi, auklėjimo klausimu jie sutaria – sūnus nori užauginti turinčius tvirtą stuburą.

Vasario 18-ąją 40-metį pasitikęs Merūnas šypsosi – šio skaičiaus nesureikšmina ir nejaučia. Sako, atrandantis savyje daug naujų spalvų, taip pat ir daug sričių, kuriose norėtų ką nors nuveikti. Yra ir daugybė dalykų, kuriuos norėtų patirti. „Muzika dabar nėra pirmoje vietoje mano gyvenime, dabar pagrindinis mano projektas yra vaikai“, – prasitaria operos solistas.

Su Erika jiedu tikina norintys užauginti sūnus, turinčius tvirtą stuburą ir patikimą pagrindą po kojomis, tačiau juokauja, jog jų šeimos prototipas nėra visiškai tradicinis. Nors įprasta, jog atjautos ir švelnumo simboliu šeimoje dažniausiai būna mama, o tėtis įkrečia kartais reikalingo griežtumo ir tvarkos, jų šeimoje šis principas – atvirkštinis.

„Aš – gan griežta, namuose esu blogasis policininkas, netgi blogiausias blogasis policininkas, – juokiasi E. Vitulskienė. – Vaikus mokau, kad jeigu pažadėjai – turi būti padaryta, jei davei pirštuko pažadą – mirk, gyvenk, privalo turi būti įvykdyta, o jei negali – geriau nežadėk.“ Tuo metu žmonos klausęs M. Vitulskis susimąstė: „Ji dabar atkentės tą mamos blogietės etapą, o užaugę vaikai sakys: „Tėvui būdavo dzin, jis viską leisdavo, taip nieko ir neišmokė.“ Manau, taip ir bus.“

Skirtingi Vitulskių požiūriai susidūrė ir prie praėjusių metų kalėdinės eglės – Erikai atrodė, kad galbūt nereikia taip lepinti vaikų ir viena kita dovanėlė galėtų palaukti kitos progos, o Merūnas nesutiko – norėjo, kad vaikai per šventes gautų viską, kas atgulė nuo Kalėdų Senelio. „Tiesa, barnius mes vadiname diskusijomis“, – šypteli Erika ir Merūnas Vitulskiai. Greičiausiai tai ir yra viena jų tvirtos santuokos paslapčių.

Vis tik, pasak Erikos, savo vaikus jie pasirinko auginti taip, kad ateityje užaugus būtų kuo lengviau išeiti į gyvenimą, to moteris išmoko dirbdama su studentais.

„Aš žinau, koks ateina baisus gyvenimas. Labai keičiasi kartos, aš dirbu su studentais, aš matau, kas vyksta, kai vaikai apsupami perdėta meile, o po to juos palieka stovėti su savo universitetais, darbais ir jie nebežino, ko nori, kas vyksta.

Tada emocijos lipa per viršų, jie nenori prisiimti atsakomybės. Kai supranta, kad vis tiek teks – griūna asmenybės, griūna žmonės. Galvoju, tai pasekmė to, kad tėvai stengiasi pakloti minkštą pagrindą. <...> Kuo mažesnis vaikas, tuo lengviau jam bus atsistoti, galų gale iš šono jį dar stebi mama ir gali padėti atsikelti, o kai nukrenti didelis, tau labiau skauda, galvoje verda daugiau apmąstymų“, – svarsto ji.

Nors ir sunku eiti per gyvenimo išbandymus, pats Merūnas sako, kad savo sunkių patirčių neatsisakytų, net jei galėtų – tai buvo jį užgrūdinęs pagrindas: „Senoliai sako, jog lengvi ir minkšti laikai užaugina silpnus žmones, o sunkūs – stiprius.“

Jis užaugo be tėčio, o mamos neteko anksti – vos sulaukęs 16 metų. „Visas rožinėmis spalvomis pieštas pasaulis griuvo. Aš ieškojau savo vietos pasaulyje. <...> Savo vaikystės nenorėčiau keisti, net jeigu galėčiau pakeisti, dėl to aš visai kitaip žiūriu į žmones, aplinką“, – neabejoja jis.

Jo mylimoji neslepia – turbūt gyvenimiškos patirtys vyrą išmokė daug, tad net ir po 20 bendro gyvenimo metų, ji vis dar nustemba, kiek jis visko moka ir kokių žinių turi. Užsimojo netgi sodybą šeimai statyti pats.

Dabar ir Erika iš vyro sako turinti ko pasimokyti – visų pirma – diplomatiškumo. Nepaisant to, kažkada visai negalvojusi apie tai, kad galėtų dirbti kartu su juo. Manė, kad jie tam buvo per daug skirtingi: „Namuose yra tiek niuansų – aš esu visiškas tiksliukas, matematikas, o Merūnas – visiškai išskridęs. Pasak jo, viską darysim, pirksim, o kai paklausiu, ką, tepasako „nežinau“.

Tačiau, kai pasibaigus Merūną išgarsinusiam projektui, dalyviai savo kelią toliau turėjo tęsti ir tiesti patys, Erika buvo tas žmogus, kuris tapo ne tik mylimojo ramsčiu, bet ir vadybininke. „Kam man žiūrėti į tą liūdinti žmogų, žvelgiantį į žemę ir nežinantį, ką toliau gyventi. Reikėjo kažką galvoti, daryti“, – prisiminė ji.

Tada Merūnas pradėjo dainuoti užsienio scenose – toks tuo metu ir buvo jo prioritetas. Vyras sako norėjęs pamatyti pasaulio, kaip vyksta darbai didžiuosiuose operos teatruose. Jiedu pripažįsta – laikas nebuvo labai paprastas. E. Vitulskienė tuo metu dirbo savo darbą, o šalia to rūpinosi Merūno vadyba.

Tiesa, vėliau viskas apsivertė – Erika įkūrė savo mados namus ir tada į pagalbą jai skubėjo Merūnas. „Atėjau į šią sritį nieko nečiupinėjusi, nemačiusi, viskas man buvo nauja, tad jei ne jo palaikymas, būčiau išprotėjusi. Kartais prireikia ir paprasčiausios pagalbos – audinių rulonus panešti, kažką kažkur nuvežti. Mes visad tariamės, jei aš dvejoju, klausiu jo nuomonės. Jis mane mokė piešti eskizus“, – gerų žodžių mylimajam negaili verslininkė.

Tiesa, abiem įsitvirtinus po saule, jų veiklas sustabdė pandemija. „Čia mūsų požiūriai ir vėl išsiskyrė. Viską uždarė. Atsimenu sėdžiu balkone, tuoj verksiu, o į paštą toliau krenta laiškai su užsakymų atšaukimu ir aš suprantu, kad viskas baigiasi. Tada ateina į balkoną pasišokinėjantis Merūnas, džiaugdamasis, kad dvi savaites galėsime pailsėti. Jis bėdos nematė ir tikėjo, kad koncertai bus perkelti, greitai visi sugrįšime į įprastą gyvenimą“, – atsimena Erika.

Tačiau per naktį gimusi mintis transformuoti Erikos drabužių verslą šeimai padėjo išgyventi daug kam sunkiu gyvenimo periodu tapusį karantino laikotarpį.

„Sugalvojau naują suknelės – tunikos modelį per naktį, greitai jį pasiuvome. Iš to ir pragyvenome. Pradėjau daryti tiesiogines transliacijas su stiliste ir modeliu, kuriose pasakodavome, kaip stilizuoti drabužį. <...> Taip, visiškai netikėtai, prispausta situacijos, tapau influencere. Tuomet atėjo karas, kas smarkiai trenkė per mano verslą. Supratau, jog fizinę parduotuvę reikia uždaryti ir pasilikti tik elektroninę“, – pasakoja ji.

Pasak Erikos, fizinė parduotuvė atimdavo ne tik daug asmeninio laiko, bet ir dėmesio skirto šeimai bei šeimyniniam gyvenimui, tačiau priimti pokytį buvo nelengva: „Iš pradžių aš tai priėmiau kaip pralaimėjimą. Šitiek visko atidaviau, tad užsidaryti buvo per daug sunku. Tačiau pasikalbėjau su drauge, ji pasakė, jog aš nepralaimėjau, o išmokiau prisitaikyti. Santykius su parduotuve ji palygino su ryšiu su vaikais. Sakė, kad mokykla baigėsi, prasidėjo universitetas ir dabar bus bendraujama kitaip.“

