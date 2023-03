Marius Repšys – apie gyvenimo tamsoje metus, 5 asmeninio gyvenimo mūzas ir norą mesti aktorystę

„Stengiuosi nebepakliūti atgal į ligoninę. Noriu būti sveikas dėl savo šeimos, artimųjų. Stengiuosi mažiau kvailioti, jei galima taip pasakyti, nes noriu turėti darbą“, – apie savo būseną kalbėjo aktorius Marius Repšys, kuriam prieš keletą metų buvo nustatytas bipolinis sutrikimas. Jis sako, kad tvirčiau stovėti ant kojų jam padeda ir tai, ką kadaise smerkė, – bažnyčia ir tikėjimas.

LRT RADIJO laidoje „Pasimatymas su muzika“ aktorius Marius Repšys papasakojo apie savo vaidmenis teatre ir muzikos vaidmenį savo gyvenime. Jis sakė, kad džiaugiasi, jog pagaliau suprato, ką reiškia mylėti meną savyje, o ne save mene.

Tiesa, aktorius prisipažįsta, kad muzika jam buvo svarbi nuo vaikystės. „Prašiau tėvų leisti mane į muzikos mokyklą – norėjau išmokti groti fortepijonu, po to – birbyne. Bet mama pasakė, kad geriau pajudėčiau ir leido į sportą. Tačiau ta aistra muzikai manyje vis tiek virė, taigi už tai, ko negavau vaikystėje, bandau atsigriebti dabar – groju saksofonu, pianinu, pradėjau mokytis groti trimitu, kuriu muziką, rašau žodžius. Man tai suteikia didelį malonumą“, – atskleidė M. Repšys.

Tiesa, ir aktorinis pradas reiškėsi jau nuo mažų dienų – Marius pasakojo, kad vaikystėje mėgo persirenginėti mėgstamų animacinių filmukų ar filmų herojais. „Dar studijuodamas pirmame LMTA kurse, ėjau pro Nacionalinį dramos teatrą ir bedžiau pirštu į vieną virš įėjimo įsitaisiusių mūzų – pasakiau, kad kada nors šiame teatre dirbsiu. Taip ir nutiko“, – šyptelėjo garsus aktorius ir „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatas.

Jis prisiminė kadaise pats prašęsis į Nacionalinį dramos teatrą, tačiau tąkart jam vietos neatsirado. Galiausiai pabodo vaidinti ir mažus vaidmenis, tad vyras neslėpė galvojęs baigti aktoriaus karjerą. Tačiau tuo metu jo gyvenime atsirado spektaklis, kurį jis vadina tramplinu į sceną. „Vandalo vaidmuo „Išvaryme“ mane labai daug išmokė, be to, jame parodžiau viską, ką moku, tad jis atvėrė ne vienas duris.

Marius Repšys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, Oskaras (režisierius O. Koršunovas – LRT.lt) iš pradžių sakė, kad vaidinsiu ką nors kitą, bet labai prašiau būtent šio vaidmens. Dar Ainis (aktorius A. Storpirštis – LRT.lt) užtarė, tad režisierius leido pabandyti, o kai pamatė, kaip man einasi, sutiko skirti vaidmenį man“, – prisiminė M. Repšys. Būtent šis vaidmuo jam pelnė ir prestižinį „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimą. „Tada jau man paskambino iš Nacionalinio dramos teatro ir pakvietė prisijungti“, – džiaugėsi aktorius.

Jis sakė, kad jo kelias buvo gražus, bet jame buvo visko. Prieš keletą metų Marius atvirai prakalbo, kad jam diagnozuotas bipolinis sutrikimas.

„Dabar jaučiuosi ganėtinai stabiliai ir tvirtai. Jau maždaug metus esu tokiame gerame stovyje“, – džiaugėsi garsus vyras. Jis svarstė, jog pokalbiai apie emocinę sveikatą vis dar yra savotiškas „baubas“, tačiau tai, kad vis daugiau žmonių dalijasi savo patirtimis, tą „baubą“ veja tolyn.

„Stengiuosi nebepakliūti atgal į ligoninę. Noriu būti sveikas dėl savo šeimos, artimųjų. Stengiuosi mažiau kvailioti, jei galima taip pasakyti, nes noriu turėti darbą. Suprantu, kad neužtenka to, kad gali suvaidinti vieną ar kitą vaidmenį, tačiau esi tam tikra prasme nepatikimas“, – tikino laidos pašnekovas.

Marius Repšys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prisimindamas laiką, kai dorojosi su bipoliniu sutrikimu, jis vadina metais savotiškoje tamsoje. Dabar jis lankosi psichoterapijoje, o taip pat pasakojo atradęs tikėjimą. „Buvo laikas, kai smerkiau bažnyčią ir viską, ką ji daro. Gulėjau palatoje (tai buvo ne Lietuvoje) ir pas mane užsuko kunigas. Pasakiau, kad noriu pasikalbėti, bet jis mane atstūmė. Nesupratau, kas vyksta ir kodėl.

Bet po to jau Lietuvoje pamačiau, iš kokių duobių žmonės išsikapsto būtent su tikėjimo ir bendruomenės pagalba. Pamaniau, kad ir aš taip noriu. Pasakiau žmonai, kad sekmadienį eisime į bažnyčią. <...> Kadangi ji kilusi iš tikinčios šeimos, ji sureagavo gerai ir mes nuėjome. Po to bažnyčioje pradėjau lankytis reguliariai. Dabar turiu ir dvasinį tėvą, ir psichoterapeutą“, – pasakojo aktorius.

Marius Repšys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Man atrodo, kad pamirštame, jog turime ne tik kūną, bet ir sielą, dvasią. Kūnu esame įpratę rūpintis, o sielą ir dvasią pamirštame. Nesakau, kad kūną reikia apleisti, bet prioritetas turėtų būti mūsų siela ir dvasia“, – svarstė M. Repšys.

Garsaus vyro gyvenime nebeliko ir socialinių tinklų. Tame jis įžvelgia ne vieną privalumą. Visų pirma, sutikęs pažįstamą dabar gali nuoširdžiai ir įdomiai pasikalbėti, mat nežino, ką žmonės veikia socialiniuose tinkluose, kuo dalijasi, tad turi daugybę temų aptarti gyvai.

„Daug netiesos, daug kaukių yra socialinėje erdvėje – nors žmonės jaučiasi blogai, į internetą kelia savo laimingų nuotraukas. <...> Neraginu kitų išsitrinti socialinių tinklų, bet man to nereikia. Kai kas sakė, kad be to nerasiu darbų, bet įsitikinau – jei esi reikalingas, tave susiranda ir taip. Ir ne todėl, kad turi daug sekėjų, bet todėl, kad gerai atlieki savo darbą“, – neabejojo pašnekovas.

Per visus sunkumus, pakilimus ir nuolydžius Marius praėjo kartu su savo šeima. „Tai yra žmonės, kuriais tikrai pasitikiu. Mano žmona, dukra, mama, močiutė ir uošvienė – mano gyvenimo moterys ir 5 mano mūzos.

Filmo „Babaužiukai“ premjeros akimirka / D. Umbraso/LRT nuotr.

Žmona – viena jų, drauge esame jau 23-ejus metus, nuo tada, kai mums buvo 15 metų. Ją labai vertinu. Kiek jai teko praeiti ir iškentėti – visus mano kvailiojimus, visas nesąmones. Lenkiu galvą“, – šiltų žodžių artimiausioms negailėjo M. Repšys, dabar svajojantis apie tai, kad įvyktų gegužės mėnesį planuojamas sakralinės muzikos ir poezijos vakaras, pasibaigtų karas Ukrainoje ir kad žmonės būtų paprastesni ir laimingi.

Visas Gabrielės Martirosian pokalbis su M. Repšiu – laidos įraše.