Indiana Džounsas grįžta: Fordas žada, kad lėkštų pokštų nebus, bet nustebins jį atjauninusios technologijos

Kai aktorius Harrisonas Fordas 2008-ųjų metų filme „Indiana Džounsas ir krištolo kaukolės karalystė“ (angl. „Indiana Jones and Kingdom of the Crystal Skull“) jau ketvirtąjį kartą pakartojo vieną iš savo mylimiausių nuotykių ieškotojo ir archeologo vaidmenų kine, atrodė, kad tai bus paskutinis aktoriaus projektas penktąjį dešimtmetį skaičiuojančioje franšizėje – ir tai buvo prieš 15 metų, rašoma platintojų pranešime žiniasklaidai.

Vis dėlto nepailstantis aktorius H. Fordas, nenorintis pripažinti savo tikrojo amžiaus, šiemet paskutinį kartą grįžta į legendinio herojaus-archeologo vaidmenį penktojoje ikoninės Indiana Džounso franšizės dalyje, filme „Indiana Džounsas ir lemties artefaktas“ (angl. „Indiana Jones and the Dial of Destiny“).

„Originaliame naujojo filmo scenarijuje buvo daug senų žmonių juokelių, – naujame interviu pasakoja H. Fordas. – Mes juos visus pašalinome. Filme buvo akimirkos, kai Indiana Džounsas atsiduria nepatogioje situacijoje ir sako: „Ką aš čia [po velnių] veikiu?“ Bet aš to nekenčiu, ką vadinu „kalbėjimu apie istoriją“. Noriu, kad žiūrovai patys turėtų galimybę patirti istoriją, o ne būtų vedžiojami už nosies svarbiausiose akimirkose.“

Nors aktorius ir liepė kūrybinei komandai atsisakyti visų senukų juokelių, franšizės gerbėjams vis tiek akivaizdu kad daug metų praėjo nuo pirmųjų Indiana Džounso filmų. Galų gale, naujausiame penktajame filme bus parodomi seni nuotykių ieškotojo prisiminimai, kuriose aktorius H. Fordas taps vėl jaunu. Ir net pats aktorius prisipažįsta, kad šie vaizdai iš tikrųjų atrodo autentiškai.

Indiana Džounsas - Harrisonas Fordas / Kūrėjų nuotr.

„Anksčiau man niekada nepatiko ši idėja, kol pats nepamačiau, kaip buvo įgyvendintas atjauninimas šiuo atveju – tai labai skiriasi nuo to, kaip tai buvo daroma kituose mano matytuose filmuose, – apie filme naudojamą specialią anti-senėjimo technologiją kalba H. Fordas. – Kino studija „LucasFilm“ per 40 metų, kai dirbu su ja prie įvairių projektų, išsaugojo kiekvieną mano suvaidintą sceną, panaudotą, ar nenaudotą įvairiuose filmuose.

Indiana Džounsas - Harrisonas Fordas / Kūrėjų nuotr.

Taigi reikėjo suvaidinti sceną, o jie pasinaudodami dirbtiniu intelektu milžiniškame archyve suranda atitinkančia kiekvieną mano veido išraišką ar raukšlelę reikiamu kampu ir tinkamoje šviesoje. Tai keista, bet veikia, ir filme matysite tikrai mano jauną veidą.“

Filmo „Indiana Džounsas ir lemties artefaktas“ režisieriaus kėdė buvo patikėta Jamesui Mangoldui, todėl tai bus pirmasis Indianos Džounso filmas, kuriam nevadovauja originalus kūrėjas Stevenas Spielbergas. Tačiau aktorius H. Fordas patikino, kad S. Spielbergas vis dar svariai prisidėjo prie naujausio filmo produkcijos.

Calista Flockhart ir Harrisonas Fordas / AP nuotr.

„Jamesas [Mangoldas] sukūrė scenarijų, todėl žinojau, kad būsime patikimose rankose. Tačiau Stevenas [Spielbergas] vis dar išlieka kadre ir visada buvo esminė kūrybinės komandos dalis. Šį kartą jis nėra režisierius, bet jis yra vis dar glaudžiai susijęs“, – sako aktorius.