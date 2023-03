Williamsas – vėl Lietuvoje: nuopuolių, priklausomybių ir depresijos paženklintas žvaigždės gyvenimas

Britų scenos grandas Robbie Williamsas gali džiaugtis itin sėkminga karjera, pasauliniu populiarumu ir gražia šeima, tačiau savo gyvenimu ir muzika jis ilgą laiką nesidžiaugė – skendo priklausomybės narkotikams, alkoholiui ir raminamiesiems verpetuose, kentė depresiją, nerimo sutrikimus ir agorafobiją. Net ir su savo dabartine žmona pirmą kartą susitiko būdamas neblaivus.

Antrąjį kovo penktadienį savo jubiliejinį karjeros šou R. Williamsas atvežė ir į Kauną. Po šešerių metų pertraukos į mūsų šalį sugrįžęs atlikėjas Lietuvoje vieši jau trečiąjį, o laikinojoje sostinėje – antrąjį kartą.

Tiesa, prieš kelis mėnesius LRT.lt duotame interviu jis prisipažino, kad per savo viešnages pažinti Lietuvos jis taip ir nespėjo. „Deja, su gastrolėmis taip jau yra. Viešbutis, scena, viešbutis, vėl scena. Nėra laiko eiti pasivaikščioti ar aplankyti restoranus. Bet prisimenu, kad Lietuvoje publika buvo nuostabi, jaučiausi labai šiltai. Jie džiaugėsi, kad mane mato. Visus, kuriems malonu matyti mane, malonu matyti ir man“, – Ramūnui Zilniui sakė jis.

Robbie Williams / AP nuotr.

Koncertu Kaune R. Williamsas mini solinės karjeros jubiliejų. Atlikėjo kelias šios sukakties link prasidėjo dar vaikystėje, kai Robbie svajojo tapti aktoriumi ir dažnai dalyvaudavo aktorių atrankose.

Būdamas 16-os būsimasis atlikėjas metė mokyklą ir mamos įtikintas tais pačiais metais dalyvavo vaikinų muzikos grupės „Take That“ atrankoje bei tapo jauniausiu jos nariu. Grupė greitai išpopuliarėjo ir subūrė nemenką gerbėjų būrį.

Vis tik po penkerių metų iš grupės pasitraukęs R. Williamsas muzikinės karjeros pradžią vadino kalėjimu – jo teigimu, vadybininkai nurodinėjo, kaip grupės nariai privalo rengtis, elgtis ant scenos, ką turi kalbėti. R. Williamsas negalėjo susitaikyti su kitų jam primestomis normomis.1995 m. R. Williamsas debiutavo kaip solo atlikėjas. Po metų kartu su George'u Michaelu jis įrašė didelio populiarumo sulaukusį singlą „Freedom“.

Robbie Williams / AP nuotr.

Tiesa, žiniasklaidoje R. Williamso vardas buvo linksniuojamas ne tik dėl jo kūrybos, bet ir dėl asmeninio gyvenimo klystkelių, kurių atlikėjas per daug ir neslėpė. Apie narkotikus ir savo psichologinę būklę R. Williamsas pasakojo ir BBC dokumentikoje „Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive“: „Pirmasis mano narkotikas buvo fantazavimas. Fantazuodavau, kad noriu tapti aktoriumi, dainininku, kad noriu nuskristi į Mėnulį. Nežinau, gal taip norėjau pabėgti nuo depresijos“, – svarstė atlikėjas.

Dar būdamas grupės „Take That“ nariu R. Williamsas įniko į alkoholį ir kokainą. 1994 m. dienos, kai grupė rengėsi žengti į „MTV Europe Music Awards“ apdovnojimų sceną, išvakarėse R. Williamsas vos neperdozavo narkotikų. Audringas atlikėjo gyvenimas truko visą dešimtmetį.

Biografinėje knygoje „Reveal“ R. Williamsas taip pat papasakojo, kad vieną vakarą kvetiapiną (vaistus šizofrenijai, depresijai ir bipoliniam sutrikimui gydyti) sumaišė su kokainu. „Šis kokteilis man kaip reikiant smogė. Nebegalėjau paeiti. Nukritau vonioje, prasiskėliau antakį ir likau gulėti ant grindų, o ant jų telkėsi kraujo klanas.

Robbie Williams / AP nuotr.

Priklausomybė nuvedė mane į tokią stadiją, kai niekas neberūpėjo. Supratau, kad mirštu, ir dėl to nė kiek nesukau galvos. Kai esi priklausomas, prarandi rūpesčio jausmą. Štai kodėl tiek daug žmonių miršta nuo priklausomybių“, – tamsiausias akimirkas prisiminė R. Williamsas.

Vieną dieną sunerimęs dėl bičiulio būklės Eltonas Johnas įkalbino R. Williamsą vykti į gydymo įstaigą. E. Johnas nedvejojęs ištiesė pagalbos ranką likimo broliui, mat ir pats praėjo ilgą priklausomybių gydymo kelią. „Eltonas yra labiausiai mylintis ir dosniausias žmogus, kokį tik gali įsivaizduoti. Jis yra padėjęs išties daugeliui žmonių“, – prisiminęs dieną, kai prie E. Johno namų durų pasirodė girtas kaip pėdas, vyno dėmėmis išmargintais marškiniais, laidoje „The Jonathan Ross Show“ kalbėjo R. Williamsas.

Robbie Williams / AP nuotr.

Galiausiai jam pavyko išsivaduoti ir iš priklausomybės narkotikams bei raminamiesiems, ir iš alkoholizmo gniaužtų. Tiesa, R. Williamso kovą su svaigalais lydėjo ir psichologiniai išgyvenimai: depresija, nerimo sutrikimai, agorafobija – viešų erdvių ir minios baimė.

Knygoje „Reveal“ atlikėjas labai atvirai papasakojo apie savo gyvenimo negandas. Viena iš jų – pirmasis susitikimas su būsimąja žmona Ayda Field, kurią sutiko viename vakarėlyje. Dar prieš jį bičiulis apie ją papasakojo ir dainininkui. „Paieškojęs „Google“ pamačiau, kad ji – labai patraukli. Tačiau tuo metu vartojau daug tablečių, kurios vertė mane antisocialiu“, – prisipažino R. Williamsas.

Robbie Williams su žmona Ayda Field / AP nuotr.

Lemtingame vakarėlyje jis taip ir nepasirodė, tačiau pasimatymą A. Field paskyrė kiek vėliau. Pirmąjį kartą būsimajai žmonai atlikėjas taip pat pasirodė būdamas neblaivus, tačiau JAV garsios aktorės ir modelio tai neišgąsdino.

Pamačiusi, į kokį liūną grimzta jos simpatija, A. Field išsyk po pirmojo jųdviejų susitikimo trims savaitėms apsistojo pas R. Williamsą, jį slaugė ir suteikė tai, ko jam tuo metu labiausiai reikėjo, – dėmesio ir palaikymo.

2010 m. pora susituokė ir šiuo metu augina keturis vaikus – septynerių dukrą Theodorą, penkerių sūnų Charlton, pusantrų metų dukrytę Colette ir vos dviejų mėnesių sūnelį Beau.

LRT.lt paklaustas, kuo būti sunkiau, pasaulinio garso žvaigžde, ar geru tėvu, atlikėjas šyptelėjo: „Žinoma, būti tėvu. Linksminti žmones man natūralu, įgimta, o būti tėvu – ne. Nuolat būti svarbiausiu žmogumi toms mažoms sieloms yra sunku, bet tai ir didelė dovana, tai smagu. Taip pat tai kartais erzina, nuobodu, bet apskritai – neįtikėtina. Tai geriausia, kas man nutiko.“

Robbie Williams / AP nuotr.

Nors 49-erių R. Williamsas daugiau nei dvidešimt metų yra „švarus“ ir nebevartoja svaigalų, atlikėjas atviras – audringo gyvenimo padarinius jaučia iki šiol.

„Gana lengva nevartoti alkoholinių gėrimų. Aš negeriu, tiesiog, štai toks esu. Ir šiuo metu gana lengva nevartoti kokaino. Jis tiesiog man neprieinamas, aš jo nematau kasdien. Kas žino, kaip bus toliau. Tiesiog tikiuosi, kad suprantu, jog esu ne jaunuolis, kuris turėjo daug sveikesnę širdį. Ir kad tokie nuotykiai – ne man. Kad toliau norėsiu išlikti gyvas ir kuo ilgiau mėgautis savo kelione“, – anksčiau LRT.lt sakė R. Williamsas.

Robbie Williams / AP nuotr.

Ir nors ne kartą buvo prisipažinęs, kad jo paties gyvenimas jam neteikė džiaugsmo, pastaraisiais metais garsaus atlikėjo gyvenimas gražus atrodo ne tik jo gerbėjams, bet ir pačiam R. Williamsui. „Atrodo, aš tik pradėjau viskuo mėgautis. Kai sirgau depresija ir negalėjau net pagalvoti apie išėjimą į sceną prieš minią žmonių, žinojau, kad ateis diena, kai galėsiu tuo mėgautis. Ir ji atėjo! Atėjo maždaug prieš ketverius metus, kai suvokiau: po galais, aš myliu savo darbą“, – prieš dvejus metus žurnalui „GQ“ kalbėjo britų scenos legenda.

Dabar jo svajonė – išlikti bent kažkiek svarbiam. „Tai mane saugo nuo manęs paties ir nuo išorinio pasaulio. Tai, ką pasiekiau ir kaip pasiekiau, mane daro mažiau pažeidžiamą. Yra muzikinių žanrų, kuriuos dar noriu išbandyti. Bet iš esmės – noriu, kad mano laivas plauktų kuo ilgiau“, – LRT sakė jis.