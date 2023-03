95-ojoje „Oskarų“ teikimo ceremonijoje triumfavo filmo „Viskas iškart ir visur“ kūrėjai

Vėlyvą kovo dvyliktosios vakarą kino gerbėjai laikė užgniaužę kvapą – Los Andželo „Dolby“ teatre įvyko 95-oji „Oskarų“ teikimo ceremonija. Šiais metais joje triumfavo filmo „Viskas iškart ir visur“ (Everything Everywhere All At Once) kūrėjai, susižėrę net septynias statulėles.

Absurdiška mokslinės fantastikos komedija „Viskas iškart ir visur“, kuri pirmavo pagal surinktų nominacijų skaičių (11) ir laimėjo net septynis „Oskarus“, pasakoja apie kinų kilmės amerikiečių šeimą, kuriai atliekamas mokesčių auditas ir kuriai tenka kovoti su po skirtingas visatas klajojančia piktadare.

Filmas su charizmatiškomis žvaigždėmis, įskaitant Michelle Yeoh, dominavo beveik visuose Holivudo apdovanojimų renginiuose.

Cate Blanchett ilgą laiką buvo laikoma favorite laimėti trečiąjį savo „Oskarą“ už vaidmenį filme „Tar“, tačiau susižavėjimas filmu „Viskas iškart ir visur“ lėmė, kad M. Yeoh tapo pirmąja azijiete, triumfavusia geriausios aktorės kategorijoje.

„Šį apdovanojimą skiriu visoms pasaulio mamoms, nes jos yra superherojės ir be jų nė vieno iš mūsų čia nebūtų. Moterys, neleiskite niekam sakyti, kad jūsų geriausi laikai jau praeityje. Tai yra įrodymas, kad svajonės pildosi“, – atsiimdama apdovanojimą kalbėjo M. Yeoh.

Geriausiu aktoriumi išrinktas Brendanas Fraseris, sukūręs pagrindinį vaidmenį filme „Banginis“ (The Whale).

„Kino pasaulyje esu jau 30 metų, tai nebuvo lengvas kelias, o kartais tiesiog nevertindavau to, ką turiu. Dėkoju režisieriui Darrenas Aronofsky, kuris metė man kūrybinį gelbėjimosi ratą. Ačiū už pripažinimą“, – jautriai kalbėjo B. Fraseris.

„Viskas iškart ir visur“ žvaigždė Jamie Lee Curtis atsiėmė statulėlę už geriausią antraplanį vaidmenį, o geriausiu antraplaniu aktoriumi buvo pripažintas jos kolega iš to paties filmo Ke Huy Quanas.

(Visų nominantų bei laimėtojų sąrašą rasite šiek tiek žemiau.)

Vesti renginį pakviestas trečiąkart

Jubiliejinį kino renginį vedė garsus JAV komikas bei laidų vedėjas Jimmy Kimmelis, kuris teikimų ceremonijai taip pat dirigavo 2017-aisiais ir 2018-aisiais. „Būti pakviestam trečią kartą vesti „Oskarų“ ceremoniją – arba didelė garbė, arba spąstai. Vienaip ar kitaip, esu dėkingas Akademijai už tai, kad pakvietė mane greitai po to, kai visi kiti gerieji kandidatai atsisakė“, – prieš ceremoniją šmaikštavo J. Kimmelis.

Pernai pirmąkart istorijoje „Oskarų“ teikimui dirigavo trys moterys – aktorės Amy Schumer, Regina Hall ir Wanda Sykes. Prieš tai trejus metus apdovanojimai vyko be pagrindinio vedėjo.

Favoritėmis laikytos juostos

„Oskarų“ ceremonija simboliškai užbaigia kino festivalių bei apdovanojimų maratoną, kuris prasideda metų pradžioje.

„Oskarų“ apdovanojimų nominantai buvo paskelbti dar sausio mėnesį, specialiame renginyje. Daugiausia, net 11, statulėlių buvo nominuota juosta „Viskas iškart ir visur“ (Everything Everywhere All At Once), nedaug nuo jos atsiliko „Salos vaiduokliai“ (The Banshees Of Inisherin) ir „Vakarų fronte nieko naujo“ (All Quiet On The Western Front) juostos. Taip pat tarp nominantų atsidūrė ir lietuvių jau pamėgti labiau komerciniai filmai, tokie kaip „Elvis“, „Asas Maverikas“ (Top Gun: Maverick) bei „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (Avatar: The Way of Water).

Pasikeitė Akademijos vykdomasis vadovas

„Oskarus“ dalijančią JAV Kino meno ir mokslo akademiją (angl. Academy of Motion Picture Arts and Sciences) sudaro daugiau kaip 10 tūkst. aktorių, filmų kūrėjų ir kitų kino pasaulio atstovų iš viso pasaulio. „Oskarai“ laikomi svarbiausiais apdovanojimais už nuopelnus kine, todėl šie įvertinimai yra ne tik prestižiniai, bet ir kasmet sulaukia nemažai kritikos tiek dėl nominantų bei nugalėtojų, tiek dėl to, kad apdovanojimai vis dar pernelyg „balti“ ir juose juntama lyčių nelygybė.

Po pernai įvykusio incidento, kuomet aktorius Willas Smithas trenkė komikui Chrisui Rockui, nevykusiai pajuokavusiam apie W. Smitho žmonos aktorės Jados Smith pliką galvą (moteris serga alopecija), įvyko pokyčių: ilgametę vykdomąją vadovę Dawn Hudson pakeitė naujas vadovas Billas Krameris, o W. Smithui uždrausta lankytis šioje ceremonijoje ateinančius dešimt metų. Nors D. Hudson oficialiai pasitraukė pati, Akademijos prezidentas Davidas Rubenas tvirtino, kad B. Krameris yra „idealiai tinkamas“ žmogus šioms pareigoms.

„Oskarų“ ceremonijoje nustebino ne tik kai kurios nominacijos, bet ir atlikėjų pasirodymai.

Pateikiame visus šių metų „Oskarų“ nominantus bei nugalėtojus (paryškinti).

Geriausias filmas

„All Quiet on the Western Front“

„Avatar: The Way of Water“

„The Banshees of Inisherin“

„Elvis“

„Everything Everywhere All at Once“ (laimėtojas)

„The Fabelmans“

„Tár“

„Top Gun: Maverick“

„Triangle of Sadness“

„Women Talking“

Geriausias režisierius

Toddas Fieldas – „Tár“

Danas Kwanas, Danielas Scheinertas – „Everything Everywhere All at Once“ (laimėtojai)

Martinas McDonaghas – „The Banshees of Inisherin“

Rubenas Ostlundas – „Triangle of Sadness“

Stevenas Spielbergas – „The Fabelmans“

Geriausia aktorė

Cate Blanchett – „Tár“

Ana de Armas – „Blonde“

Andrea Riseborough – „To Leslie“

Michelle Williams – „The Fabelmans“

Michelle Yeoh – „Everything Everywhere All at Once“ (laimėtoja)

Geriausias aktorius

Austinas Butleris – „Elvis“

Colinas Farrellas – „The Banshees of Inisherin“

Brendanas Fraseris – „The Whale“ (laimėtojas)

Paulas Mescalis – „Aftersun“

Billas Nighy – „Living“

Geriausia antrojo plano aktorė

Angela Bassett – „Black Panther: Wakanda Forever“

Hong Chau – „The Whale“

Kerry Condon – „The Banshees of Inisherin“

Jamie Lee Curtis – „Everything Everywhere All at Once“ (laimėtoja)

Stephanie Hsu – „Everything Everywhere All at Once“

Geriausias antrojo plano aktorius

Brendanas Gleesonas – „The Banshees of Inisherin“

Brianas Tyree Henry – „Causeway“

Juddas Hirschas – „The Fabelmans“

Barry Keoghanas – „The Banshees of Inisherin“

Ke Huy Quanas – „Everything Everywhere All at Once“ (laimėtojas)

Geriausias originalus scenarijus

„The Banshees of Inisherin“

„Everything Everywhere All at Once“ (laimėtojas)

„The Fabelmans“

„Tár“

„Triangle of Sadness“

Geriausias adaptuotas scenarijus

„All Quiet on the Western Front“

„Glass Onion: A Knives Out Mystery“

„Living“

„Top Gun: Maverick“

„Women Talking“ (laimėtojas)

Geriausias kostiumų dizainas

„Babylon“

„Black Panther: Wakanda Forever“ (laimėtojas)

„Elvis“

„Everything Everywhere All at Once“

„Mrs. Harris Goes to Paris“

Geriausia garso kokybė

„All Quiet on the Western Front“

„Avatar: The Way of Water“

„The Batman“

„Elvis“

„Top Gun: Maverick“ (laimėtojas)

Geriausias garso takelis

„All Quiet on the Western Front“ (laimėtojas)

„Babylon“

„The Banshees of Inisherin“

„Everything Everywhere All at Once“

„The Fabelmans“

Geriausia filmo daina

„Applause“ – „Tell It like a Woman“

„Hold My Hand“ – „Top Gun: Maverick“

„Lift Me Up“ – „Black Panther: Wakanda Forever“

„Naatu Naatu“ – „RRR“ (laimėtojas)

„This Is a Life“ – „Everything Everywhere All at Once“

Geriausias animacinis filmas

„Guillermo del Toro's Pinocchio“ (laimėtojas)

„Marcel the Shell With Shoes On“

„Puss in Boots: The Last Wish“

„The Sea Beast“

„Turning Red“

Geriausias trumpametražis animacinis filmas

„The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ (laimėtojas)

„The Flying Sailor“

„Ice Merchants“

„My Year of Dicks“

„An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It“

Geriausias trumpametražis veiksmo filmas

„An Irish Goodbye“ (laimėtojas)

„Ivalu“

„Le Pupille“

„Night Ride“

„The Red Suitcase“

Geriausias dokumentinis filmas

„All That Breathes“

„All the Beauty and the Bloodshed“

„Fire of Love“

„A House Made of Splinters“

„Navalny“ (laimėtojas)

Geriausias trumpametražis dokumentinis filmas

„The Elephant Whisperers“ (laimėtojas)

„Haulout“

„How Do You Measure a Year?“

„The Martha Mitchell Effect“

„Stranger at the Gate“

Geriausias tarptautinis filmas

Vokietija – „All Quiet on the Western Front“ (laimėtojas)

Argentina – „Argentina, 1985“

Belgija – „Close“

Lenkija – „EO“

Airija – „The Quiet Girl“

Geriausias produkcijos dizainas

„All Quiet on the Western Front“ (laimėtojas)

„Avatar: The Way of Water“

„Babylon“

„Elvis“

„The Fabelmans“

Geriausias montažas

„The Banshees of Inisherin“

„Elvis“

„Everything Everywhere All at Once“ (laimėtojas)

„Tár“

„Top Gun: Maverick“

Geriausia kinematografija

„All Quiet on the Western Front“ (laimėtojas)

„Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths“

„Elvis“

„Empire of Light“

„Tár“

Geriausi vaizdo efektai

„All Quiet on the Western Front“

„Avatar: The Way of Water“ (laimėtojas)

„The Batman“

„Black Panther: Wakanda Forever“

„Top Gun: Maverick“

Geriausias grimas

„All Quiet on the Western Front“

„The Batman“

„Black Panther: Wakanda Forever“

„Elvis“

„The Whale“ (laimėtojas)