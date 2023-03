Keistuolis režisierius Burtonas ir italų diva Bellucci: praeityje likusios širdies žaizdos ir paslapties šydu dengiami santykiai

Nuotraukos, kuriose užfiksuotas aistringas bučinys ar jaukūs pasivaikščiojimai susikibus už rankų sufleruoja, kad kino padangėje veikiausiai užgimė nauja pora – italų aktorė, modelis Monica Bellucci ir amerikiečių režisierius Timas Burtonas. Jie vis pakursto kalbas apie savo santykius, tačiau oficialiai jų nei patvirtina, nei paneigia, rašoma independent.co.uk.

Anot leidinio, nors jų atstovai žiniasklaidai poros santykių nepatvirtino, bet ir nepaneigė, o jau kelis mėnesius apie jų ryšį liudija nuotraukos, kuriose jie užfiksuoti leidžiantys laiką drauge. Abejones gerokai prasklaidė per Valentino dieną užfiksuotas kino žvaigždžių bučinys.

Timas Burtonas ir Monica Bellucci / Vida Press nuotr.

Beje, prieš keletą metų times.com režisierius sakė, kad Valentino dieną reikėtų uždrausti ar šia proga sukurti jos nuotaiką atitinkantį siaubo filmą, bet panašu, kad Amūras gali pakeisti ir didžiausio skeptiko nuomonę.

Užsienio žiniasklaida skelbia, kad M. Bellucci ir T. Burtonas pažįstami maždaug 16 metų, tačiau jų jausmai užgimė po to, kai pernai spalį jiedu susitiko kino festivalyje Prancūzijoje, kur aktorė įteikė T. Burtonui „Lumiere“ apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus.

Monica Bellucci ir Timas Burtonas / Vida Press nuotr.

Su buvusiais mylimaisiais ir M. Bellucci, ir T. Burtonas jau senokai išsiskyrė. 58-erių aktorės širdis laisva nuo 2019-ųjų, kai ji nutraukė sužadėtuves su prancūzų skulptoriumi ir buvusiu modeliu Nikolu Lefebvre'u. Jiedu susitikinėjo nuo 2017-ųjų.

Italų kino žvaigždė buvo ištekėjusi dukart. Būdama dvidešimties ji susituokė su tėvynainiu fotografu Claudio Carlos Basso, tačiau ši santuoka tetruko pusmetį. Po to ji keletą metų susitikinėjo su aktoriumi Nicola Farronu.

Monica Bellucci / AP nuotr.

Bene romantiškiausiai aprašyta jos meilė – su prancūzų aktoriumi Vincentu Casseliu. Jiedu susitiko juostos „Butas“ filmavimo aikštelėje 1996-aisiais. Vėliau V. Casselis prisipažino, kad jis buvo mergišius ir jo santykiai netrukdavo ilgiau nei 3-4 mėnesius, viską pakeitė Monica, kurią jis vadino pirmąja tikra meile. Po trejeto metų draugystės pora pasikeitė vestuviniais žiedais, susilaukė dviejų dukrų, Devos ir Leonie.

Nors pora apie santykius atvirauti nemėgo, kartais praverdavo paslapties šydą. Kartą interviu style.com, M. Bellucci pasidalijo savo įžvalgomis apie ištikimybę. Ji tikino, kad fizinė neištikimybė neturi nieko bendra su gilesne partneryste, pagarba ir dvasiniu lojalumu. „Būtų absurdiška reikalauti iš jo ištikimybės, kai šalia nebūnu porą mėnesių.

Vincentas Casselis ir Monica Bellucci / AP nuotr.

Nereikėtų grįžus klausti, ką jis veikė ir su kuo. Realistiškiau būtų laikytis požiūrio, jog mums susitikus, jis būna su manim“, – tąkart mintimis dalijosi ji. Žinoma, patikino, kad ir garsių žmonių namų nebūna be dūmų: „Mano vyras yra labai patrauklus. Svarbu, kad ir toliau taip galvočiau, tačiau jis nėra normalus vyras – kartais jį beprotiškai myliu, kartais norėčiau nužudyti.“

Tiesa, pora ir kildama karjeros laiptais nemažai laiko praleido drauge – nuo 1996 iki 2006-ųjų jiedu drauge nusifilmavo devyniose juostose. „Puiku dirbti su žmona. Gali išvengti visų mandagybių ir eiti tiesiai prie to, ką nori pasakyti, – yra sakęs V. Casselis, svarstęs, kad vaidindami drauge jiedu labai užaugo kaip aktoriai. – Be to, tai buvo puikus būdas mums daugiau laiko pabūti kartu.“

Monica Bellucci ir Vincentas Casselis / AP nuotr.

Vis dėlto žiniasklaidos akiratyje nuolat atsidurdavusi pora apie savo asmeninį gyvenimą atvirauti vengė, tad gerbėjai liko priblokšti, kai 2013-aisiais sutuoktiniai pranešė apie sprendimą sukti skirtingais keliais. Dvi dukteris auginantys aktoriai vis tik sugebėjo išlaikyti ganėtinai artimą ir bičiulišką santykį. Thegurardian.com M. Bellucci prisipažino, kad per pandemiją su dukromis apsistojo Biaritse, kad būtų arčiau ten laiką leidusio V. Casselio.

Dvi atžalas iš buvusių santykių augina ir 64-erių režisierius T. Burtonas. Sūnaus Williamo Raymondo ir dukters Nell jis susilaukė su aktore Helena Bonham Carter. Kaip buvo rašoma theguardian.com interviu su T. Burtonu, poros namai tarsi susidėjo iš dviejų sujungtų namų, tad kiekvienas iš jų turėjo savo pusę.

Timas Burtonas / AP nuotr.

Taip jiedu būdami kartu turėjo ir erdvės kiekvienas sau. Kalbėdami su žiniasklaida, kūrėjai nevengdavo iš to pasijuokti. „Jis vis aplanko, kas išties jaudina“, – vis pajuokaudavo H. Bonham Carter. Anot mylimųjų, tokį namą turėti buvo patogu, nes užtiktas įkvėpimo T. Burtonas mėgdavo darbuotis naktimis.

Išties, režisieriaus nuobodžiu tikrai nepavadinsi – atrodo, kad kiekvienas jo režisuotas filmas yra atskiras fantazijos pasaulis, o ir gyvenime jis – tikras keistuolis. „Vaikystėje žiūrėdamas filmus su pabaisomis niekada neišsigąsdavau. Mane labiau gąsdindavo tikras gyvenimas.“, – yra sakęs režisierius. Jis taip pat atskleidė, kad vaikystėje mėgo vaikštinėti po kapines – jam atrodė, kad ten tvyro lengvai jaudinanti, keista aplinka ir ramybė. Iki šiol kapinės jam atrodo, kaip ypatinga vieta, ne baisi, o įkvepianti.

Helena Bonham Carter ir Timas Burtonas / AP nuotr.

Vis tik tokie laisvamaniški jo santykiai su H. Bonham Carter netruko amžinai, nuo 2001-ųjų iki 2013-ųjų. Tiesa, nežinia, ar jiedu buvo susituokę.

Tiksliai žinoma, kad aktorius buvo vedęs kartą – 1987-siais, su aktore Lena Gieseke, su kuria santuokoje pragyveno ketverius metus. Po to devynerius metus režisierius pragyveno su modeliu Lisa Marie, kuri nusifilmavo keliuose jo režisuotuose filmuose.

Timas Burtonas ir Monica Bellucci / Vida Press nuotr.

Kad ir kaip klostėsi T. Burtono ir M. Bellucci ankstesnis gyvenimas ar santykiai, nė vienas apie juos atvirų interviu nedalydavo ir apie savo jausmus nekalbėdavo, tad tikriausiai ir apie užgimstančius savo jausmus išsamių komentarų nedalys. Vis tik ką gali žinoti, galbūt netrukus už porą kalbės ne jų bendros nuotraukos, bet prabils ir jie patys.