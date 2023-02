10 faktų apie 90-ųjų legendą „Spice Girls“: nuo kaltinimų paskatinus paauglių seksą iki bučinio princui Charlesui

1994 m. susibūrusi merginų grupė „Spice Girls“ tapo tikru fenomenu – jas žinojo, apie jas kalbėjo ir rašė visas pasaulis. Jos tapo popmuzikos dievaitėmis, įkvėpė feminizmo bangą, buvo charizmatiškos ir drąsios – tiek, kad išdrįso nepaklusti protokolui ir pabučiuoti patį princą Charlesą. Tačiau už užsklandos slypėjo ir tamsioji žinomumo kaina: grupės narių konfliktai, valgymo sutrikimai ir emocinę būklę žalojęs žiniasklaidos dėmesys.

LRT PLIUS neseniai rodė trijų dalių dokumentinį filmą apie grupę „Spice Girls“. Jį iki kovo 5 d. galite pažiūrėti LRT mediatekoje, filmą rasite paspaudę čia.

„Spice Girls“ narės viešumoje dažnai buvo vadinamos ne vardais, o tiesiog pravardėmis, kurias joms prilipdė britų žiniasklaida. Žurnalo „Top of the Pops“ redaktorius Peteris Loraine`as „Music Week“ yra pasakojęs, kad pravardes grupės narėms sugalvojo jo leidinio žurnalistai.

Grupė „Spice Girls“ / AP nuotr.

Jie, anot redaktoriaus, švelniai pašiepdami tam tikras grupės narių savybes, norėjo tiesiog pagyvinti savo tekstus. Žurnalistai nesitikėjo, kad jų sugalvotais vardais vadinti „Spice Girls“ nares ims visas pasaulis. Tačiau būtent taip ir nutiko – leidiniui ėmė skambinti kitos britų žiniasklaidos priemonės, prašydamos leidimo naudotis išgalvotomis pravardėmis.

Taip Melanie Brown visiems tapo žinoma kaip Mel B arba Scary Spice, Melanie Chisholm – kaip Melanie C arba Sporty Spice, Emma Bunton – Baby Spice, Geri Halliwell – Ginger Spice, o Victoria Beckham (buvusi Adams) – Posh Spice.

Portalas LRT.lt kviečia prisiminti 10 įdomybių apie legendinę merginų grupę.

1. Susibūrimo pradžioje visos gyveno drauge

Dviem prodiuseriams nutarus įkurti merginų grupę ir surengus perklausą, kurioje dalyvavo apie 400 merginų iš Jungtinės Karalystės, buvo atrinktos penkios. Iš pradžių grupė buvo pavadinta „Touch“, o visos narės buvo apgyvendintos trijų miegamųjų name. Jame kūrė, įrašinėjo dainas, mokėsi šokių žingsnelių, repetavo ir tiesiog gyveno.

Emma Bunton, dar žinoma kaip Baby Spice, „The Guardian“ pasakojo, kad ji buvo atsakinga už maisto gaminimą, Mel C ir Geri Halliwell – už tai, kad laiku būtų išnešamos šiukšlės, o Victoria rūpinosi vonios kambario švara.

„Spice Girls“ / Vida Press nuotr.

2. Iki šiol – populiariausia visų laikų grupė

1996 m. pasirodžiusio debiutinio merginų grupės albumo „Spice“ visame pasaulyje buvo parduota daugiau kaip 23 mln. kopijų. Šis albumas tapo geriausiai parduodamu merginų grupės albumu istorijoje.

Apskritai „Spice Girls“ įrašai parduoti daugiau kaip 100 mln. egzempliorių tiražu – tai per visą muzikos istoriją oficialiai yra pati populiariausia moterų vokalinė popgrupė pasaulyje.

3. Būrėsi antrininkių grupės, koncertavo ir Lietuvoje

„Spice Girls“ populiarumo lygį puikiai iliustruoja ir tai, kad vienu metu po pasaulį gastroliuodavo šios grupės antrininkės. Beje, per LRT PLIUS rodytą dokumentinį filmą rubrikoje „3 minutės iki muzikos“ pristatęs LRT popmuzikos vyr. redaktorius Ramūnas Zilnys pasakojo, kad viena tokia „Spice Girls“ atrininkių grupė viešėjo ir Vilniaus Sporto rūmuose. Tuokart grupei pavyko surinkti gana solidžią auditoriją, nors tikrosios „Spice Girls“ Lietuvoje koncertavusios nėra.

„Spice Girls“ / AP nuotr.

4. Populiariausią hitą parašė per 10 minučių

Daina „Wannabe“ tapo viena populiariausių „Spice Girls“ repertuare. Praėjus dvidešimčiai metų po to, kai ji išvydo dienos šviesą, grupės narė Mel B pasakojo, kad ši daina buvo sukurta per kelias minutes.

„Ji buvo parašyta ir įrašyta per mažiau nei 10 minučių. Klausėme senos atlikėjo Shaggy dainos ir pamanėme: „Dieve, mums reikia parašyti kažką tokio erzinančio, kaip ši daina!“ Taigi mes tiesiogine žodžio prasme susiglaudėme, parašėme priedainį, keletą melodijų, įvairiausių frazių, ir iš jų tiesiog sudėliojome dainą“, – Mel B citavo etonline.com.

Beje, filmuotis šios dainos klipe grupės merginos kvietė ir tuometį Jungtinės Karalystės premjerą Tony Blairą, tačiau jis pasiūlymo atsisakė.

5. Frazė „girl power“ buvo įtraukta į Oksfordo žodyną

Idėja 1994 m. suburti merginų grupę dviem prodiuseriams kilo kaip atsakas į tuo metu pasaulyje sparčiai išpopuliarėjusių vaikinų grupių fenomeną. Frazę „merginų galia“ (angl. girl power), pabrėžiančią moterų įgalinimą, individualumą iš išskirtinumą, dažnai kartojo „Spice Girls“ narės. „Merginų jėga“ tapo kultūriniu reiškiniu ir mantra, kartojama milijonų grupės gerbėjų visame pasaulyje.

Galiausiai „Spice Girls“ išpopuliarinta frazė „girl power“ buvo įtraukta ir į Oksfordo anglų kalbos žodyną, 2002 m. pranešė BBC. Frazė „Merginų galia“ apibūdinama kaip merginų ir moterų požiūris į save, grįstas ambicijomis, atkaklumu ir individualizmu.

6. Bučinys princui Charlesui ir susitikimas su princu Harry

„Spice Girls“ narės bendruose renginiuose neretai susitikdavo su Jungtinės Karalystės karališkąja šeima. Fotografijose liko 1997 m. įamžintas dainininkių susitikimas su princu Harry, kai jam tebuvo 13-ka.

Vieno renginio Mančesterio operos rūmuose metu, grupės narė Geri Halliwell priėmė kitų merginų juokais jai mestą „karaliaus iššūkį“ ir pažadėjo pabučiuoti princą Charlesą, dabartinį karalių Karolį III, nors tai ir prieštarauja protokolui.

„Žinote, o jūs – labai seksualus“, – spausdama ranką princui Charlesui ištarė „Spice Girls“ narė, o tada pasilenkė ir pabučiavo jį į skruostą, palikdama ryškią raudono lūpdažio žymę. Galiausiai ji plekštelėjo princui Charlesui per užpakalį. Kaip vėliau paaiškėjo, tai nebuvo vienintelis toks kartas.

Grupė „Spice Girls“ ir princas Harry (viduryje) / Vida Press nuotr.

7. Mel B ir Victoria pastojo tuo pačiu metu

Per gastroles Amerikoje dvi grupės narės, Mel B ir Victoria, pastojo. „Turėjau lankytis vaistinėse ir pirkti nėštumo testus“, – dokumentiniame filme pasakojo su grupe dirbusi vizažistė.

Viešumoje netrūko skandalingų pasisakymų apie „Spice Girls“ , tačiau ši žinia pakurstė neregėto masto audrą. Pirmuose žurnalų ir laikraščių puslapiuose mirgėjo naujienos, kad didžiausia britų žvaigždė – Victoria iš „Spice Girls“, pastojo nuo geriausio futbolininko Davido Beckhamo.

Įdomu tai, kad po žinios apie „Spice Girls“ narių nėštumą, Didžiojoje Britanijoje išaugo besilaukiančių paauglių skaičius. Tai, anot dokumentiniame filme, kurį rodė LRT PLIUS, kalbėjusių ekspertų, nutiko dėl to, kad žiniasklaida per daug dėmesio skyrė jaunosioms „Spice Girls“ mamoms, kurios yra pavyzdys daugeliui paauglių. Beje, seniai pilnametystės sulaukusios dainininkės sulaukė kritikos ir dėl to, kad per atvirai demonstravo nėščiųjų pilvukus, mat viešumoje net ir besilaukdamos jos nevengdavo pasirodyti vilkėdamos trumpas, aptemptas sukneles.

Princas Charlesas ir Geri Halliwell / AP nuotr.

8. Geri Halliwell bulimija ir pasitraukimas iš grupės

1998 m. pasaulį apskriejo žinia – grupės narė Geri Halliwell palieka „Spice Girls“. Tai įžiebė krūvą diskusijų ne tik žiniasklaidoje, bet ir grupės viduje. „Ji mus paliko per mano gimtadienį niekam nieko nesakiusi“, – Larry Kingo laidoje sakė grupės narė Mel B. Geri Halliwell pabėgo į Paryžių ir viešai perdavė žinią, kad traukiasi iš grupės.

Žurnalistai daugybę kartų klausė, kodėl ji priėmė tokį sprendimą. Geri Halliwell sakė, kad daug ką gali paaiškinti frazė, kurią, jai išėjus, ištarė likusios grupės narės: „Mums jos nebereikia“. Vėliau atlikėja pripažino, kad jai buvo sunku pakelti tokį dėmesį. Oprah Winfrey laidoje ji pasakojo, kad su patiriamu stresu kovodavo kontroliuodama savo svorį ir suvalgomo maisto kiekį. Kartais ji badaudavo, o kartais persivalgydavo, galiausiai eidavo išsivemti, taigi susirgo bulimija.

Dokumentiniame filme pasakojama, kokį visuomenės ir žiniasklaidos spaudimą patyrė visos „Spice Girls“ narės – jos nuolat viešai buvo kritikuojamos arba dėl per mažo, arba dėl padidėjusio svorio.

„Spice Girls“ / AP nuotr.

9. Mel B alkoholis ir potrauminio streso sindromas

Iširus grupei, jos narės ir toliau vienaip ar kitaip rodėsi viešumoje. Kai Mel B tapo garsaus televizijos šou „Amerikos talentai“ teisėja, žiniasklaida ėmė kapstyti jos biografijos faktus. Bulvarinis leidinys „The Sun“ 2018 m. pranešė, kad atlikėja gydėsi priklausomybių centre, taip pat turi potrauminio streso sindromą. Šias kalbas patvirtino pati atlikėja, išleidusi atsiminimų knygą „Brutally Honest“.

„Sakau atvirai, gėriau, kad numalšinčiau savo skausmą, bet taip daugelis žmonių tik maskuoja tikrąją situaciją“, – rašė Mel B, išgyvenusi nelaimingą santuoką, skausmingas skyrybas ir įveikusi problemas su alkoholiu.

10. Įspūdingas uždarbis

Karjeros piko metu, „Spice Girls“ per metus uždirbdavo apie 80 mln. eurų, rašo businessinsider.com. Šiuo metu turtingiausia – Victoria Beckham. Jos ir sutuoktinio D. Beckhamo 450 mln. JAV dolerių siekiantis turtas – didesnis nei visų kitų buvusios grupės narių kartu sudėjus.

