Kitą savo pusę atskleidusi Nombeko Augustė – apie karjeros pertrauką, ryškų sugrįžimą ir naują amplua

Būdama šešiolikos muzikos pasaulyje ryškiai sužibėjusi atlikėja Nombeko Augustė portalui LRT.lt prisipažįsta po kurio laiko sąmoningai nusprendusi padaryti pertrauką, kad susidėliotų taškus ant "i", grįžtų patobulėjusi. Kartu su Jessica Shy įrašyta daina šiandien karaliauja muzikos topuose, o Nombeko Augustė puikiai debiutavo ir laidos vedėjos amplua.

Nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“ ritasi į pabaigą – vasario 18-ąją nuskambės finalinė nata ir paaiškės, kas iš 30 laimę bandžiusių dalyvių keliaus į Liverpulyje vyksiantį dainų konkursą. Tiesa, šiemet atrankoje sužibėjo ne tik būrys atlikėjų, bet ir televizijos laidų vedėjos amplua debiutavusi atlikėja Nombeko Augustė. Dar prieš atrankas ji prisipažino, kad pagalvodavo, jog norėtų vesti kokią nors laidą, tačiau nesitikėjo, kad taip greit sulauks pasiūlymo.

Kaip ji pasakoja LRT.lt, ši patirtis buvo labai įdomi ir vertinga. Anksčiau prasitarė, jog džiaugiasi, kad jos scenos partneriu tapo labai patyręs kolega Giedrius Masalskis, tad iš jo galima daug išmokti.

Eurovizijos atrankos „Pabandom iš naujo“ filmavimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Puikiai debiutavusi kaip vedėja Nombeko Augustė svarsto, kad ir ateityje neatsisakytų vesti kokio nors projekto, tiesa, priduria, jog tai neturėtų trukdyti jos pagrindiniam karjeros keliui – muzikai.

Beje, atrankų sceną ji yra išbandžiusi ir kaip dalyvė – 2020-aisiais pasirodė su savo kūrybos daina „Reikia man“, taigi kažkiek supranta, kaip jaučiasi šių metų pretendentai atstovauti Lietuvai „Eurovizijoje“.

„Galbūt tąkart nesitikėjau laimėti atrankos, bet norėjau pasirodyti kuo geriau. Labiausiai jaudinausi dėl to, kad prieš tai ne kartą buvau ant scenos ar arenose atlikusi kitų autorių kūrinius, tačiau atrankoje pirmą kartą pristačiau savo pačios parašytą dainą“, – atskleidžia ji.

Galbūt atlikėją vieną dieną išvysime ir didžiojoje „Eurovizijoje“, nors ji patikina, kad dar kartą atrankoje dalyvaus nebent tuo atveju, jei sukurs dainą, kuri, jos manymu, galėtų pakerėti Europą.

Kaune užaugusi Nombeko Augustė lietuviškos muzikos padangėje pirmą kartą suspindėjo būdama 16-os metų, kai pasirodė viename muzikiniame televizijos projekte, po poros metų sėkmingai pasirodė ir dar viename.

Nombeko Augustė / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Po to nusprendžiau padaryti pertrauką. Rašiau, kūriau, tobulėjau, aiškinausi, kokia asmenybė esu. Perėjau daugybę muzikos stilių ir žanrų, bet galiausiai vis tiek sugrįžau prie to, nuo ko pradėjau. Vis tik kurti norisi kokybiškai ir ne bet kaip, tad buvau atsitraukusi, kad grįžti galėčiau gerokai patobulėjusi“, – atvirauja mergina.

Ir grįžo su trenksmu. Itin sėkmingi jai buvo praėję metai. Vasarą kartu su Jessica Shy ji pristatė dainą „Tyliai pakuždėk“, užvaldžiusią klausytojų grojaraščius ir baigiantis metams M.A.M.A apdovanojimuose nominuotą tapti geriausiu 2022-ųjų kūriniu.

Be to, praėjusį spalį Nombeko Augustę buvo galima išvysti ir dar viename projekte. LRT kartu su kitais Europos transliuotojų sąjungos (EBU) visuomeniniais transliuotojais pakvietė jungtis prie iniciatyvos „Matau tave“ („SayHi“), nukreiptos prieš patyčias. Iniciatyvos tikslas buvo per muziką ir šokį – pozityvias ir smagias veiklas – puoselėti draugiškus vaikų tarpusavio santykius ir mokytis priimti vieniems kitų skirtumus.

Nombeko Augustė tapo lietuviškos projekto dainos atlikėja ir 2022 m. kampanijos ambasadore. Atlikėja neabejoja, kad su patyčiomis kovoti reikia, nes tikriausiai daugelis esame su jomis susidūrę ir žinome, kaip tai gali būti skaudu.

Muzikinio klipo filmavimas tarptautiniam projektui „Matau tave“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Mokykloje sulaukdavau komentarų dėl savo odos spalvos. Man tada labiausiai padėjo šeima ir suvokimas, kad nors patyčios ir yra nukreiptos į mane, iš tiesų tai yra besityčiojančio bėda. Supratau, kad jei tai, kas sakoma, nėra konstruktyvi kritika, galbūt neverta visko imti į galvą“, – mintimis dalijasi dainininkė.

Tiesa, su žinomumu ir visuomenės dėmesiu neretai atsirita ir neigiamų, piktų komentarų banga. Nombeko Augustė džiaugiasi, kad jau nepamena kada matė aštrų komentarą, o jos socialinio tinklo sekėjai į jos paskyrą ateina ne įtūžio lieti.

„Anksčiau nemažai dalijausi savo asmeninio gyvenimo detalėmis, kalbėjau apie santykius. Dabar sąmoningai pasirinkau kai kuriuos dalykus pasilikti sau – pastebėjau, kad net nepajauti, kaip atrodo, kad žmonės pradeda gyventi su tavimi ir žarstytis komentarais, kurie visiškai nereikalingi. Šiandien su sekėjais mieliau dalijuosi darbo užkulisiais, fotosesijų rezultatais ar laisvalaikio veiklomis, tačiau visko į viešumą tikrai nenešu“, – šypsosi mergina.

2023-iųjų „Pabandom iš naujo!“ 2-asis pusfinalis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jos laisvalaikis taip pat labai įvairus – susitikimai su draugais, viešnagė pas ją auginusią močiutę, aktyvios veiklos ir sportas.

Labai atlikėją džiugina tai, kad jos dienos yra kupinos laisvės. „Jei yra suplanuota fotosesija ar filmavimas, diena dėliojasi pagal tai, tačiau jei griežtų planų neturiu, galiu paimprovizuoti – prisėdu prie kūrybos, jei noriu – einu pasivaikščioti į mišką ar pan.

Patinka veikla, dinamika ir džiaugiuosi, kad turiu laisvę planuoti savo dienas kaip noriu“, – šypteli ji ir priduria neįsivaizduojanti savęs dirbančios biure su griežtomis darbo valandomis: „Kasdienė rutina ir nustatytos darbo valandos – ne man.“

Būtent laisvė kurti ją labiausiai žavi ir būnant ant scenos. „Esi laimingas, kai publika tavo kūrybą priima ir dainuoja su tavimi“, – įsitikinusi Nombeko Augustė, kuri, pasibaigus nacionalinei atrankai, gerbėjams tikisi pateikti naujų dainų ir pakviesti į savo koncertus.