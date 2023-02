Scenos dievaitis Harry Stylesas – apie lytiškumą, tėvų skyrybas ir atradimus psichoterapeuto kabinete

Popmuzikos dievaitis, stiliaus ikona, aktorius – 29-erių Harry Stylesui ne be reikalo klijuojamos skambios etiketės. Vis dėlto namuose jis – tiesiog paprastas žmogus, atidžiai besirūpinantis savo kūnu, o į sielos gelmes besileidžiantis psichoterapeuto kabinete. Šlovė Harry Stylesą aplankė vos 16-kos, o kartu su ja – ir susidomėjimas atlikėjo asmeniniu gyvenimu, vaikyste, lytine orientacija.

Harry Edwardas Stylesas – toks pilnas atlikėjo vardas – muzikos keliu ėmė žingsniuoti nuo mažų dienų. Pirmąją dainą įrašė namų sąlygomis, iš senelio dovanų gavęs karaokės sistemą. Tąsyk sudainavo Elvio Presley, kurio dažnai klausydavosi su tėvu, dainą „The Girl of My Best Friend“, biografinėje knygoje „Harry Styles – Every Piece of Me“ rašė Louisa Jepson.

Būsimoji žvaigždė gimė Rediče, biuro darbuotojos ir finansų specialisto šeimoje. Sulaukęs 7-erių, Harry Stylesas ir jo vyresnė sesuo Gemma išgirdo, kad skiriasi jų tėvai.

Harry Stylesas / AP nuotr.

„Buvo keistas metas. Pamenu, verkiau. Iki galo nesupratau, kad vyksta. Man tiesiog pasakė, kad tėvai nebebus kartu“, – prisiminė Harry Stylesas, jį cituoja hellomagazine.com.

Leidiniui „Rolling Stone“ jis sakė ištrynęs šią patirtį iš savo gyvenimo: „Jei atvirai, kai esi toks mažas, kai kurias patirtis tiesiog užblokuoji. Negaliu sakyti, kad prisimenu viską taip, kaip buvo. Galima sakyti, iki pat dabar nesupratau, kas įvyko. Bet tėvų meilė ir palaikymas visada išliko toks pat.“

Dainininkas ne sykį pabrėžė, kad jo vaikystė nebuvo sudėtinga – šeima nekentė nepritekliaus, atlikėjas nesiskundė ir tėvų auklėjimu ar meilės stoka. Kad gimtų muzika, nebūtinos trauminės patirtys, sakė jis.

Netrukus po tėvų skyrybų Harry su mama ir seserimi išsikėlė į nedidelį, vos 5 tūkst. gyventojų turėjusį miestelį Češyro grafystėje. Atlikėjo mama ištekėjo dar sykį – už to paties vyro, su kuriuo jau buvo susituokusi ir išsiskyrusi prieš pažintį su Harry Styleso tėvu. Nutrūko ir ši santuoka, tada moteris ištekėjo darkart.

Dainininkas ne sykį minėjo puikiai sutariantis su tėvu, o su mama turintis ypač artimą ryšį. „Maždaug nuo 10-ies jaučiau, kad privalau saugoti savo mamą bet kokia kaina. Ji labai stipri, turi labai gerą širdį“, – „Rolling Stone“ kalbėjo atlikėjas.

Būtent mama mokyklos grupėje „White Eskimo“ dainavusiam ir tuo metu miestelio kepykloje dirbusiam 16-mečiui Harry Stylesui pasiūlė sudalyvauti britų „X Faktoriuje“. „Jis visada mėgo būti dėmesio centre ir juokinti žmones. Jis tikrai nėra drovus. Nuo pat mažumės jis priversdavo kitus žmones šypsotis. Visada maniau, kad jis bus scenoje“, – „Now“ kalbėjo Harry Styleso mama.

Projekte jam sekėsi, būtent ten susiformavo ir vėliau išgarsėjusi, neįtikėtino populiarumo staiga sulaukusi vaikinų grupė „One Direction“. Šalia muzikinės sėkmės ir šlovės, apie Harry Stylesą ėmė plisti ir pikantiškos naujienos. Rašyta, kad būdamas 17-kos, jis susitikinėjo su 15 metų vyresne laidų vedėja Caroline Flack, vėliau jaunasis atlikėjas imtas poruoti su Cara Delevinge, Rita Ora, Taylor Swift ir kitomis garsiomis moterimis, rašo hellomagazine.com.

Tiesa, vėliau pats Harry Stylesas atviravo, kad būti po padidinamuoju visuomenės stiklu jam nebuvo lengva. Buvo baisu ir nemalonu dalyti interviu, kai jam, vos šešiolikmečiui, žurnalistai uždavinėjo klausimus, su kiek žmonių jis jau yra permiegojęs; vargino tai, jog reikėdavo kone visą parą būti pasiekiamu telefonu. Dėl to atlikėjas vėliau ėmė vengti socialinių tinklų, rašo „Better Homes and Gardens“.

Grupės „One Direction“ iširimas sukėlė gerbėjų ašarų jūrą, o internete ėmė plisti sąmokslo teorijos. Viena jų – kad Harry Stylesas ir kitas grupės narys Louisas Tomlinsonas vienas kitam puoselėja romantiškus jausmus. Kalbėta, kad jausmus grupės nariai buvo priversti slėpti todėl, kad taip liepė jų vadybininkas, neva kontroliavęs ir jų socialinių tinklų paskyras, kuriose tyčia patalpindavo grupės narių nuotraukas su moterimis, rašo vox.com.

Dalis gerbėjų Harry Stylesą ėmė kaltinti tuo, ką anglakalbiai vadina queerbaiting – jų nuomone, atlikėjas bando sukurti įvaizdį, kad priklauso LGBT, queer bendruomenei, mat ant scenos pasirodo vilkėdamas sijonais, mosuoja LGBT vėliava, tačiau viešai nepatvirtina savo seksualinės tapatybės.

Pats Harry Stylesas apie šias kalbas „Rolling Stones“ sakė: „Visada sklandys kokia nors pasakojimo versija, manau, aš tiesiog nutariau negaišti laiko bandydamas ją taisyti ar kreipti kokia nors linkme. <...> Manau, kiekvienas, įskaitant mane patį, turi nueiti savo kelią, bandydamas suprasti savo seksualumą ir prie jo priprasti.“

Atlikėjas pridūrė, kad, jo nuomone, šiais laikais nebėra būtinybės save kaip nors apibrėžti ar prisilipdyti tam tikrą etiketę. „Su savo draugais esu tikrai labai atviras, bet tai – mano asmeninė patirtis“, – sakė jis.

Duodamas interviu portalui „Another Man“, Harry Stylesas sakė kol kas negalvojantis apie šeimą. „Tikrai laukiu to laiko, kada man tai pasidarys svarbu. Kol kas jaučiu, kad man labiau patinka tiesiog būti su žmonėmis, su kuriais noriu būti ir kurie man rūpi. Man patinka dirbti, o jeigu patinka dirbti, reikia išnaudoti visas galimybes“, – kalbėjo atlikėjas.

Iširus grupei „One Direction“, prasidėjo Harry Styleso solinė karjera. Pasirodžius pirmajam singlui „Sign of the Times“, atlikėjas imtas lyginti su Davidu Bowie, pradėtas vadinti ne tik popmuzikos karaliumi, bet ir mados ikona.

Drąsiais, tuo pačiu ir nepriekaištingais įvaizdžiais garsėjantis atlikėjas sakė terapeuto kabinete analizuojantis, iš kur kyla jo noras visiems patikti. Ilgai galvojęs, kad tai – tiesiog jo pasirinkimas, Harry Styles sako supratęs, kad šis noras kyla iš giliau, gali būti susijęs su vidinėmis baimėmis, kontrole. „Karantino metu pradėjau suprasti daugelį dalykų, kurie vyko tuo metu, kai dar buvau grupėje“, – „Better Homes and Gardens“ dalijosi atlikėjas.

Tame pačiame interviu jis sakė nenoriai pradėjęs terapiją: „Maniau, kad ji skirta tik palūžusiems žmonėms. Norėjau būti tas, kuris būtų galėjęs pasakyti: „Man terapijos nereikia.“

Vis dėlto darbas su terapeutu padėjo atrakinti tokius sielos kambarius, apie kokius atlikėjas sako nė nenumanęs. Jis pastebėjo pradėjęs ne neigti jausmus, bėgti nuo jų, o gilintis, iš kur ir dėl ko jie kyla. „Manau, susitaikyti su gyvenimu, būti laimingam, kentėti, reiškia gyventi. Smarkiai verkti, smarkiai juoktis – manau, kad nėra geresnių būdų pasijusti gyvam“, – sakė Harry Stylesas.

Dainininkas pasakojo taip pat analizuojantis intymumo, meilės temas. „Ilgą laiką jaučiau, kad vienintelis dalykas, kuris yra mano, tai seksualinis gyvenimas. Man buvo labai gėda vien pagalvoti apie tai, kad kiti žmonės žino, jog užsiiminėju seksu, jau nekalbant apie tai, su kuo. <...> Bet manau, kad dabar jau pasiekiau etapą, kai galvoju, dėl ko aš gėdijuosi? Esu 26-erių vienišas vyras – taip, užsiiminėju seksu“, – prieš keletą metų kalbėjo atlikėjas.

Scenoje jau praleidęs daugiau kaip 10 metų, Harry Stylesas pastebi, kad muzikos pasaulyje netrūksta toksiško varžymosi, nuolatinio siekio būti geriausiam. „Bet muzikoje tu negali laimėti. Tai – ne Formulė-1, – sakė atlikėjas, dabar išmokęs ne vien galvoti apie tikslą, bet ir mėgautis kūrybos procesu. – Noriu kurti tai, kas smagu, kuo ilgai galėčiau didžiuotis, kuo didžiuotųsi mano draugai, šeima, kuo vieną dieną didžiuotųsi mano vaikai.“

Ant scenos – tikras artistas, kino ekranuose – dar ir aktorius, o namuose Harry Stylesas sako esantis tiesiog paprastas žmogus. Nemažai atlikėjų turi ritualų, kuriuos atlieka žengdami į sceną. Harry Stylesas turi ritualą, kurį visada atlieka po pasirodymo, tai – dušas. Ir tai – ne vien higienos, bet ir refleksijos, išsigryninimo dalis.

„Nėra paprasta stovėti prieš didžiulę žmonių minią, tai nėra įprasta patirtis. Nusiprausęs lieki tiesiog nuogu žmogumi, pačia pažeidžiamiausia, žmogiškiausia prasme. Lieki tarsi nuogas kūdikis“, – sakė Harry Stylesas, jį cituoja glamourmagazine.co.uk.

Dainininkas rūpinasi tiek emocine, tiek fizine sveikata. „Rolling Stone“ jis pasakojo kasdien miegantis po 10 valandų, miegamajame turintis oro drėkinimo sistemą, taip pat, norėdamas apsaugoti balsą ir gerklę, besilaikantis griežtos dietos: negeria kavos, nevartoja alkoholio ir kitų produktų, galinčių sukelti rūgštingumą ir refliuksą.