Leonas Somovas įsitikinęs, kad Lietuva kažkada laimės „Euroviziją“: gal net ir šiais metais

Muzikos prodiuseris, kūrėjas ir didžėjus Leonas Somovas LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ sako rytą pradedantis nuo kavos ir maudynių lediniame vandenyje. „Lįsti į šaltą vandenį nėra baisu, tai – džiaugsminga!“ – tikina L. Somovas. Jis taip pat įsitikinęs, kad Lietuva vieną sykį nugalės didžiąją „Euroviziją“. „Gal net ir šiais metais“, – sako L. Somovas.

Be muzikos savo gyvenimo negalintis įsivaizduoti vyras prisipažįsta, kad jam kartais sunku į muzikinius kūrinius žvelgti neutraliai. „Visada pagalvoji, kaip daina buvo techniškai padaryta, sustyguota, tačiau galiausiai vis tiek nugali jausmas – jeigu muzika neša gerą jausmą, tai ją panašiai klausys kiekvienas“, – tikina nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos komisijos narys.

Muzikos kūrimas yra visų pirma džiaugsmas, tikina neretai rytus kartu su LRT leidžiantis kūrėjas. „Kurti muziką man yra tikras džiaugsmas ir meilė. Aš per muziką, per žodžius, per melodiją ir ritmą galiu išreikšti save, savo jausmus. Kurti muziką man yra didžiausias malonumas“, – sako Lietuvoje gerai žinomas muzikos prodiuseris.

Paklaustas, kas lemia, kad viena daina iš šimto tampa hitu, kurį niūniuoja tūkstančiai žmonių, L. Somovas sako, kad tai nuspėti yra ypatingai sunku. Pasak jo, būsimo hito formulės veikiausiai net ir nėra.

„Kartais dirbi prie kūrinio ir tikrai nesitiki, kad tas kūrinys taps hitu. Jis tau atrodo mielas kūrinys ir tiesiog norisi jį parodyti žmonėms, – pasakoja L. Somovas. – Kartais tikrai nustembi, kad kūrinys, kuris, galvojai, kad mažiausiai turi galimybių tapti hitu, vis tik tampa hitu.

Leonas Somovas ir Richardas Jonaitis / LRT stop kadras

O būna ir atvirkščiai – tiek daug įdedi darbo, galvoji, kad jau čia tikrai bus hitas, praleidi valandų valandas prie to kūrinio, ir jis netampa hitu. Kiekvienas jaučia skirtingai. Tai, ką tu jauti su ta daina, nebūtinai kitas vienodai pajaus. O kartais gal ir stipriau kitas pajaus.“

„Eurovizijos“ atrankas iš vertinimo komisijos kėdės stebintis L. Somovas sako šiais metais išgirdęs ne vieną didžiosios scenos vertą dainą. Turiu keletą favoritų, tikina jis.

„Taip jau susiklosto, kad kiek metų stebiu ir turiu savo favoritus, jie nepatenka tarp pirmųjų vietų“, – juokiasi muzikos kūrėjas, pastebintis, kad kai kurie atlikėjai į „Eurovizijos“ atrankas ateina ne pasiruošę laimėti, o tiesiog primindami apie save.

Jei žmogus tiki savo daina, jos siunčiama žinute, tas jaučiasi ir bendrai visame kūrinyje, pastebi ne vieną hitą sukūręs L. Somovas. „Tiesiog jaučiasi, kai tai būna tikra ir nuoširdu. Labai norėtųsi, kad tos tikros, nuoširdžios dainos ir laimėtų finaluose“, – viliasi muzikos prodiuseris.

Leonas Somovas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kažkuriais metais mes tikrai laimėsime didžiąją „Euroviziją“, įsitikinęs L. Somovas. „Gal net ir šiais metais, – sako jis. – Daug gerų, stiprių dainų yra, tai, manau, turime šansą.“

Vienam šeštadieniui LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėju tapęs L. Somovas prisipažįsta turintis ir daugelį drebėti priverčiantį ryto ritualą. Trečius metus vyras dieną pradeda lįsdamas į ledinį vandenį arba dušą.

„Tai geras dalykas. Šaltas vanduo arba šaltas dušas sustiprina kūną apskritai. Kurį laiką dėl intensyvios veiklos buvau apleidęs šį ritualą ir iškart pastebėjau, kad sumažėjo atsparumas šalčiui. Tada supratau, kad būtina sugrįžti prie savo ankstesnio įpročio. Lįsti į šaltą vandenį nėra baisu, tai – džiaugsminga! Pirmas kartas buvo sunkiausias ir baisiausias.

Draugas Arnoldas mane pakvietė maudytis. Aš taip bijojau. Įlindau į tą vandenį ir mintyse galvojau: tikrai sirgsiu rytoj, bus 38 laipsniai temperatūros, – priimtą iššūkį prisimena laidos pašnekovas. – Tačiau vėliau nusiraminau, pradėjau kvėpuoti. Arnoldas sako: „Skaičiuok iki 20-mt“. Skaičiavau tupėdamas vandenyje iki kaklo. Kitą rytą atsikėliau su puikiausia savijauta ir sveikata.“

Leonas Somovas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pripažintas elektroninės muzikos kompozitorius be maudynių lediniame vandenyje sako mėgstantis išgerti puodelį kavos ir neslepia simpatijų rytinei LRT TELEVIZIJOS laidai.

„Man rytais patinka atsigerti kavos. Iš pradžių stiklinė vandens, o tada – kava. Ir pažiūrėti „Labo ryto“ laidą. O šeštadienis išvis fantastika, nes rytas kiek vėlesnis būna. Tai visada pasidarau kavos ir bent dalį šitos laidos pažiūriu – tai mano rytinis ritualas.

Taip pat šeimai pusryčius pagaminu. Pats pusryčius valgau mažiau – labiau linkęs į pietus ir vakarienę. O apskritai mėgstu gaminti valgyti“, – šypsodamasis sako muzikos prodiuseris, kūrėjas ir didžėjus L. Somovas.

Visą pokalbį su L. Somovu žiūrėkite LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.