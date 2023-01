Menininkė Jolita Vaitkutė: man patinka tikras ryšys ir jo visada ieškau su žmonėmis aplink

Menininkė Jolita Vaitkutė stebina originaliais darbais iš maisto, daržovių, augalų ir kitų gamtos bei žmogaus kūrinių. Ji tikina anksti suvokusi, kad yra šiek tiek kitokia nei bendraamžiai: jautresnė, keistesnė, dalykus ir įvykius priimanti kitaip nei visi. „Ilgainiui supratau, kad labai svarbu išlikti autentiškam. Tai padeda gyventi gyvenimą be jokios frustracijos, taikiai“, – sako menininkė. Apie svarbą išlikti savimi J. Vaitkutė dažnai kalbasi su vaikais ir jaunimu.

– Drąsiai dalijatės asmenine patirtimi, pasakojate apie sėkmes, nesėkmes. Vis dėlto, kas jūsų manymu yra (ne)sėkmė?

– Man atrodo, kad stiprus ir sėkmingas žmogus, stovintis prieš auditoriją ir pasakojantis istoriją, neturi būti sėkmingai traktuojamų savybių rinkinys. Yra daug daugiau dalykų. Man svarbus tikrumas. Net jei kas nors krinta iš rankų, negalvoju, kad tai – bloga diena. Mąstau kaip ją reabilituoti, kad būtų geresnė. Tada reikia dirbti su savimi.

– Užsiminėte apie tikrumą. Kaip svarbu menininkui būti „normaliam“ ar „keistam“?

– Nors niekada necituoju, tačiau Andy Warholas yra pasakęs, kad normalus menininkas yra pražūtis. Iš tikrųjų, tiems keistumams, kuriuos jaučiu, leidžiu gyvuoti. Negalvoju taip, kaip galvoja kiti, nes tai galbūt būtų pražūtinga. Jeigu užčiuopiu savyje naują dalyką, stengiuosi, kad jis kuo geriausiai išsiskleistų kūrybiniame pasaulyje, darbe, nebandau užgniaužti.

Jolita Vaitkutė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kada užčiuopėte asmeninius keistumus?

– Man atrodo, gana anksti supratau, kad nesu tokia, kaip visi. Man netgi neišeina būti tokiai pat kaip visi. Labai gerai pamenu, kai dar buvau pradinukė, mokytojai sakė, kad esu labai jautrus vaikas ir reikia mane nukreipti kokio nors užsiėmimo link. Iki šiol esu jautri. Mokykloje būdavo situacijų, kai man viskas atrodydavo normalu, o kitiems taip neatrodydavo. Dalykai, atrodę įprasti, kitiems buvo nukrypę nuo normos.

Ilgainiui supratau, kad labai svarbu išlikti autentiškam. Tai padeda gyventi gyvenimą be jokios frustracijos, taikiai. Aišku, yra dalykų, kuriuos visada gali keisti, gerinti, padėti sau būti geresniam, bet yra ir tai, ką vadiname žmogaus asmenybės pagrindu. Ir tie keistumai tikriausiai menininkui labai tinkami. Sunkiausia tiems keistiems vaikams mokykloje.

Jolita Vaitkutė / R. Daskevičiaus nuotr.

– Lankote įvairias Lietuvos mokyklas, skaitote mokiniams paskaitas, vedate praktinius užsiėmimus. Kokius pastebite šios dienos mokinius?

– Matau nepritapusius arba turinčius emocinių sunkumų vaikus. Tuos vaikus pastebiu, nes ir pati turėjau emocinių sunkumų. Tie dalykai labai akivaizdžiai matomi. Labai keista, kad tėvai ar mokytojai to nepastebi. Lankydamasi mokyklose stengiuosi su tais vaikais pabendrauti, pasidžiaugiu kokie jie puikūs. Iš tikrųjų, kai duodu užduotis kurti, jie viską labai gerai daro. Pavyzdžiui, vaikams pasiūlau sugalvoti idėją. Iš pradžių kokios penkios būna vienodos, vėliau atsiranda dešimt naujų. Dažnai būtent tie vaikai net iš pirmo karto geba matyti kitaip.

– Kas jums padėjo arba padeda perlipti ribą tarp uždarumo ir atvirumo? Ar visada tai reikalinga?

– Nemanau, kad apie save labai daug dalijuosi, nes tai irgi tam tikras simptomas. Man atvirumas siejasi su nepatogiomis socialinėmis situacijomis, kurias visi patiriame ir kurių kartais norime išvengti. Tačiau aš minėtomis situacijomis mėgaujuosi. Taip turbūt yra dėl to atvirumo. Mane tai įkvepia. Nebebijau papulti į tas situacijas, nes tai neišvengiama. Ir telieka pasirinkti, ar jomis mėgautis, ar ir toliau būti nepatogiai. Tai man siejasi su atvirumu ir galvoju, kad tai didžiausias dalykas, kurį esu sau padariusi. Galbūt ekstravertai šito nesupras, o introvertai pakraipys galvą. Man patinka tikras ryšys ir jo visada ieškau su žmonėmis aplink. Visi kiti fone esantys nutikimai – medžiaga pasvarstymams galvoje ir kūrybai, įskaitant nepatogumus.

Jolita Vaitkutė / Marlos Singer nuotr.

– Dažnai kūryboje paliečiate istorines, politines temas. Kas jūsų kūryboje svarbiausia? Kokią žinią nešate kūryba?

– Kūryba kaip augantis žmogus. Jaučiu, kad man – įrankis, kuriuo išsakau tam tikrus nuogąstavimus, aktualius, artimus dalykus. Tas įrankis – labai daugialypis. Jeigu anksčiau norėjosi būti kone laikraščio karikatūriste ir kalbėti apie aktualijas, kurios egzistuoja, dabar yra truputį kitaip. Buvo įdomu šokiruoti, maištauti iki 20 metų. Dabar nesinori šokiruoti tik dėl šokiravimo. Buvo laikas, kai daug dirbau su istoriniais objektais.

Žinoma, man vis dar įdomi istorija, kai kuriuos pasakojimus perkelti į naują plotmę dabartyje, kurioje jie gali būti išskaityti, pamatyti, išgirsti. Kad ir paskutiniai mano darbai, pavyzdžiui, „Švelnus ginklas“ apie kovojančias moteris. Čia jaučiuosi galinti padėti tą istoriją vystyti, parodyti, papasakoti, nes ne visada žmonės gali įsigilinti į tiek informacijos.

Jolita Vaitkutė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Man rūpi perteikti svarbią žinią. Apskritai mano misija – kurti naują sistemą. Mes, menininkai, kuriame naujas sistemas, nes matome dalykus, kurių iki tol nesame matę. Pavyzdžiui, prieš ketverius metus atidariau parodą „Foodporn“, kurioje buvo vaizduojami aktai iš daržovių. Man patikdavo sakyti, kad daržoves galima matyti ne tik kaip daržoves. Galima žiūrėti ir matyti daržovių gysleles ir tekstūras, o po sekundės savo žvilgsnį pakeisti ir matyti nuogus kūnus. Kaip prietemoje eini ir matai ką nors tolumoje, galvoji, ar čia žmogus, ar čia medis. Užsidega šviesa ir supranti, kad tai – medis.

Labai svarbu palaikyti tyrinėjimą ir tą momentą, kai sprendi koks daiktas prieš tave. Kai bendrauju su vaikais, jiems visiškai aišku, suprantama, ką darau ir jie stovi ant nežinojimo laiptelio, kai sprendimas dar neišsakytas.

Jolita Vaitkutė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Kūryboje naudojate įvairias medžiagas, stilistikas, įniveliuojate muzikos elementų. Į ką pirmiausia sutelkiate dėmesį?

– Pirmiausia gimsta mintis, tik tada svarstau apie estetiką, meistriškumą, išskirtinumą, kad niekas daugiau taip nepadarytų. Daugiausia laiko skiriu idėjai. Nieko negaliu daryti be minties, priežasties, kodėl tai darau. Galbūt gali pasirodyti, kad portretus prieš televizorių pjaustau kasdien, panašiai kaip tai daro mezgantys žmonės, tačiau taip nėra. Labai svarbu, kad kūrinys nustebintų ne tik žiūrovą, bet ir mane pačią. Yra tokių darbų, kuriuos žmonės vadina puikiais, bet manęs jie nestebina.

Jolitos Vaitkutės parodos foodporn atidarymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Be ko negalėtų egzistuoti kūryba?

– Turbūt be žmogaus. Aišku, galima sakyti be dirbtinio intelekto, nors kai kurie menininkai šiuo metu labai aršiai reaguoja į dirbtinį intelektą, bet aš jaučiuosi rami. Vis tiek kūryboje yra ne tik stebėjimas, bet ir klaida, netobulumas. Be netikėtumo nebūtų kūrybos.