JAV aktorius Johnas C. Reilly – apie lietuvę mamą ir sunkiai išgyventą jos netektį

JAV aktorius Johnas Christopheris Reilly – iš tų, kurie garsėja darbais, o ne pikantiškomis išpažintimis ar skandalais. Aktorius įsitikinęs, kad privatumas – vertybė, kurią reikia saugoti. Bene netikėčiausia asmeninė naujiena apie J. C. Reilly pasirodė visai neseniai, paaiškėjus, kad garsus instagramo modelis LoveLeo yra jo sūnus. Tiesa, viena tema J. C. Reilly dažnai kalba noriai, tai – jo šaknys, atsiraizgiusios iki pat Lietuvos.

Nors aktorius, komikas, prodiuseris, muzikantas Johnas C. Reilly gimė ir augo Čikagoje, JAV, jo šaknys – europietiškos. Aktoriaus venomis teka airiškas ir škotiškas kraujas iš tėvo pusės, ir lietuviškas – iš motinos pusės.

Tiesa, apie škotiškas šaknis J. C. Reilly sužinojo ne taip jau seniai, ėmęs kapstytis po savo giminės medį. „Buvau auginamas airiu. Tėvas labai didžiavosi savo kilme ir tyčia praleido faktą, kad jo motina buvo iš McLeanų klano“, – apie atrastas škotiškas šaknis „Daily Record“ yra kalbėjęs aktorius.

Johnas C. Reilly / AP nuotr.

Apie J. C. Reilly motiną žinoma nedaug, nors aktorius daugelyje interviu mini Lietuvos vardą, o taip pat ir tai, kad didžiuojasi savo šaknimis. „Čikagoje buvau auginamas kaip airių katalikas. Mano mama – lietuvė. <...> Kaip ir daugelis Amerikos airių, labai didžiuojuosi šia savo paveldo dalimi“, – cinemablend.com kalbėjo J. C. Reilly.

Duodamas interviu nacionaliniam Airijos transliuotojui RTE, aktorius kalbėjo, kad jo mama apylinkėse buvo vienintelė lietuvė, tad natūraliai įsiliejo į airių Reilly klaną. „Augau labai airiškai. Man regis, dešimties daugiabučių rajone turėjau gal 35 pirmos kartos pusbrolius ir pusseseres. Gal tik sulaukęs 24-erių sudalyvavau vakarėlyje, kuriame svečiavosi ne tik mano kraujo giminės“, – apie plačią giminę juokavo JAV žvaigždė.

Johnas C. Reilly / AP nuotr.

J. C. Reilly atsargiai yra užsiminęs, kaip sunkiai išgyveno mamos netektį. „Nemėgstu kalbėti apie savo šeimos narius, ypač tuos, kurių jau nebėra, pavyzdžiui, savo mamą. Ji jau negali duoti man leidimo kalbėti apie jos asmeninį gyvenimą. Vis dėlto ji mirė labai staiga. Neturėjau laiko tam pasiruošti. Tėčio mirčiai galėjau šiek tiek nusiteikti. Jis sirgo, taigi turėjau keturis mėnesius.

<...> Kartą po mamos mirties nuėjau pas psichikos sveikatos specialistą, nes man atrodė, kad taip reikia. Kai išgyveni traumuojančias patirtis, maniau, turi su kuo nors kalbėtis. Bet man nepavyko. Aš tiesiog įsitempiau ir per jėgą ėjau į priekį. Keletą metų mane kankino depresiška nuotaika“, – vulture.com kalbėjo J. C. Reilly.

Aktorius augo šešių vaikų šeimoje. Vaikystėje apie aktorystę nesvajojo – mieliau užsiimdavo imtynėmis, stebėdavo ir pats įsitraukdavo į įvairias bendraamžių grupuotes. Kadangi turėjo vyresnių brolių užtarimą, bendravo su neklaužadomis, bendrą kalbą rasdavo ir su moksliukais, bet tarp visų jautėsi it nesavas.

Johnas C. Reilly / AP nuotr.

„Kai pradėjau vaidinti, atsigavau, supratau, kad čia yra mano žmonės“, – „The Guardian“ sakė J. C. Reilly. Jis ėmė vaidinti miuzikluose, įstojo į teatro mokyklą. Čikaga – ne Niujorkas, ne Los Andželas: aktoriams daug nemokėjo, bet jie iš tiesų galėjo vaidinti scenoje, o ne peštis dėl trumpo pasirodymo kokioje nors reklamoje, kalbėjo J. C. Reilly.

Būdamas 22-ejų, J. C. Reilly sulaukė pirmojo rimto vaidmens pasiūlymo. Karinėje dramoje „Casualties of War“ iš pradžių jam buvo numatyta nereikšminga rolė, tačiau sužavėtas aktoriaus meistriškumu, režisierius jo vaidmenį išplėtė. Taip iki to laiko neiškėlęs kojos iš gimtosios Čikagos, nė sykio neskridęs lėktuvu ir niekad nedirbęs priešais kamerą, J. C. Reilly išvyko filmuotis į Tailandą ir atsidūrė kadre kartu su tokiais garsiais aktoriais kaip Michaelas J Foxas ir Seanas Pennas.

Šį filmą aktorius atsimena ne tik dėl pirmojo solidaus vaidmens – filmavimo aikštelėje jis susipažino su tuomete S. Penno asistente Alison Dickey, su kuria 1992 m. susituokė ir susilaukė dviejų sūnų, rašo „The Guardian“.

Johnas C. Reilly, Alison Dickey / AP nuotr.

Dar studijų laikais išgirsta vieno garsaus aktoriaus pranašystė, laimei, neišsipildė. „Jei nori tapti aktoriumi, ruoškis. Jokios šeimos. Jokių vaikų. Tau negali rūpėti niekas kitas, tik vaidyba“, – girdėjo J. C. Reilly, su A. Dickey iki šiol ir gyvenantis, ir dirbantis.

Vis dėlto apie šeimą labai ilgai aktorius išvis nekalbėjo. „Turi suprasti savo privatumo vertę ir ją saugoti“, – leidiniui „GQ“ yra sakęs J. C. Reilly.

Todėl į dienos šviesą išlindus žiniai, kad 24-erių LoveLeo pseudonimu prisistatantis atlikėjas, garsus modelis ir socialinių tinklų žvaigždė – J. C. Reilly sūnus, internetas tiesiog pašėlo. Pasirodė įvairių komentarų, kuriuose buvo stebimasi „gamtos išdaigomis“, mat sprendžiant pagal išvaizdą, tėvas ir sūnus – ne itin panašūs. Buvo klausiama, kaip toks gražus jaunuolis gali būti garsaus aktoriaus sūnus.

„Noriu pažymėti, kad Leo absoliučiai visko pasiekė pats. Niekas nežinojo, kad jis mano sūnus. Nei įrašų kompanija, nei žmonės, su kuriais jis pasirašinėjo kontraktus“, – bendrame interviu su sūnumi leidiniui „GQ“ sakė J. C. Reilly.

Tėvas prisiminė, kad skonį rūbams sūnus turėjo nuo mažumės. Vaikystėje tėvai smarkiai ribojo ekranų laiką, tad žaidimų karalyste berniukui tapdavo namuose besimėtantys kino pasaulyje dirbusių tėvų kostiumai. Leo, tėvo akimis, iš jų kaip mat sukurdavo išskirtinius derinius.

Apie antrąjį J. C. Reilly sūnų žinoma tik tiek, kad jis gimė 2001 m.

Johnas C. Reilly / AP nuotr.

Už vaidmenį 2003 m. juostoje „Chicago“ J. C. Reilly buvo nominuotas „Oskarui“, net keletą kartų – „Auksiniam gaubliui“. Save išbandė miuziklo, dramos, komedijos žanruose kine, teatro ir muzikos scenose. Tarp garsiausių filmų, kuriuose suvaidino J. C. Reilly, – „Magnolija“, „Broliai Sistersai“, „Pasikalbėkime apie Keviną“, „Įbroliai“, „Saldymedžio pica“ ir kt.

Vienas naujausių jo vaidmenų – HBO seriale „Winning Time“ apie Los Andželo krepšinio klubo „Lakers“ iškilimą. Tiesa, iki šio pasiūlymo 57-erių J. C. Reilly prisipažino svarstęs, kad jau priartėjo prie karjeros pabaigos.

„Žinote, aktoriams taip jau yra: gali būti pasiekęs kažin kiek, bet kai tampi bedarbiu, nesijauti kaip kino žvaigždė – jautiesi kaip darbo neturintis aktorius“, – sakė jis vulture.com.