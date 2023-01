Skandalais garsėjantys „Auksiniai gaubliai“: kas nugalės šiais metais?

„Auksinių gaublių“ apdovanojimuose antradienį dėl statulėlių kovos Steveno Spielbergo filmas „Fabelmanai“ (The Fabelmans), muzikinis biografinis filmas „Elvis“ ir ilgai laukti filmų „Asai“ (Top Gun) ir „Įsikūnijimas“ (Avatar) tęsiniai, Holivudo apdovanojimų ceremonijai siekiant atkurti savo reputaciją, kurią suteršė pastarojo meto skandalai.

Tradiciškai garsenybių gausiai lankomas renginys, kuriuo prasideda kasmetinis kino apdovanojimų sezonas, jau dvejus metus nepasižymi įprastu blizgesiu dėl pandemijos ir atskleistos informacijos apie įvairovės organizatorių gretose trūkumą ir įtariamus etikos pažeidimus.

NBC, kuri pernai atsisakė renginio transliacijos paaiškėjus, kad Holivudo užsienio spaudos asociacija (HFPA) neturi juodaodžių narių, sugrąžino į savo eterį 80-uosius „Auksinių gaublių“ apdovanojimus po to, kai organizacija suskubo keistis.

S. Spielbergas, kurio pusiau autobiografinis filmas yra favoritas laimėti geriausios dramos nominacijoje, yra vienas iš pasaulinio lygio žvaigždžių, kurie turėtų dalyvauti ceremonijoje.

Eddie Murphy gaus apdovanojimą už karjeros pasiekimus, o komikas Jerrodas Carmichaelas ves renginį.

Apžvalgininkai vis dar prognozuoja, kad ant „Auksinių gaublių“ raudonojo kilimo pasirodymas bus ramesnis nei įprastai, o dauguma įprastų prabangių vakarėlių po apdovanojimų, kuriuose nugalėtojai demonstruoja savo trofėjus, o pralaimėjusieji skandina savo liūdesį nemokamame šampane, šiemet neįvyks.

„Auksiniai gaubliai“ / AP nuotr.

Holivudo leidinio „Deadline“ apdovanojimų apžvalgininkas Pete'as Hammondas teigė, kad apskritai renginys greičiausiai bus santūresnis, nes didžiosios Holivudo studijos „neišleis didelių pinigų“, kad pagerbtų savo nominantus, kaip ankstesniais metais.

Jis pridūrė, kad tiems, kurie žengs raudonuoju kilimu, teks susidurti su žurnalistų klausimais apie pačius „Auksinius gaublius“, o ne su įprastais pokalbiais apie vakaro aprangą.

S. Spielbergas, T. Cruise'as, J. Cameronas

Skirtingai nei kovo 12 dieną vyksiančiuose „Oskaruose“, kurie yra apdovanojimų sezono viršūnė, „Auksinių gaublių“ kino apdovanojimai skiriami dviejose kategorijose: dramos ir komedijos arba miuziklo.

„Fabelmanai“ dėl geriausios dramos titulo varžosi su dviem didžiausiais praėjusių metų kino teatrų hitais – kultiniu tapusiu tęsiniu „Asas Maverikas“ (Top Gun: Maverick) su Tomu Cruise'u ir Jameso Camerono „Įsikūnijimu 2“ (Avatar: The Way of Water).

Tom Cruise / AP nuotr.

„Tár“, kurio veiksmas vyksta klasikinės muzikos pasaulyje, ir biografinis filmas „Elvis“ apie rokenrolo karalių Elvis Presley taip pat gali pateikti staigmenų.

Jų žvaigždės – Cate Blanchett, vaidinanti negailestingą dirigentę, ir Austinas Butleris, avintis E. Presley mėlynus zomšinius batelius, – yra pagrindiniai pretendentai į geriausių dramos aktorių apdovanojimus.

Brendanas Fraseris, nominuotas už pagrindinį vaidmenį filme „Banginis“ (The Whale), atsisakė dalyvauti antradienio iškilmėse. Anksčiau jis yra teigęs, kad buvęs HFPA prezidentas kartą seksualiai priekabiavo prie jo.

T. Cruise'as, filmo „Asas Maverikas“ prodiuseris, taip pat greičiausiai nedalyvaus ceremonijoje. Jis 2021 metais protestuodamas grąžino HFPA savo tris gaublius.

„Salos vaiduokliai“ (The Banshees of Inisherin) šiemet turi daugiausiai nominacijų – aštuonias – ir yra favoritas laimėti geriausios komedijos apdovanojimą, o viena iš filmo žvaigždžių Colinas Farrellas pretenduoja į geriausio komedijos aktoriaus titulą.

Colinas Farrellas / AP nuotr.

Filmas apie nutrūkusią draugystę atokioje Airijos saloje varžysis su siurrealistiniu, po daugybę pasaulių keliaujančiu mokslinės fantastikos filmu „Viskas iškart ir kartu“ (Everything Everywhere All at Once). Pastarosios juostos žvaigždės Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis ir Ke Huy Quanas pretenduoja į geriausių aktorių apdovanojimus.

Lydi skandalai

Ankstesniais metais sėkmė „Auksinių gaublių“ apdovanojimuose buvo potencialus indikatorius filmams, kurie tikisi laimėti „Oskarą“, ir vertinga rinkodaros priemonė.

Iš tiesų Kino meno ir mokslo akademijos nariai pradės balsuoti už „Oskarų“ nominacijas ketvirtadienį, praėjus vos kelioms dienoms po „Auksinių gaublių“ teikimo šventės.

Tačiau pastarojo meto nesutarimai sudrumstė vandenį.

Pridėjus daugiau nei 100 naujų, rasiškai įvairesnių „Auksinių gaublių“ rinkėjų, kurie nėra pilnateisiai HFPA nariai, tapo dar sunkiau nuspėti, ką apdovanos užsienio žurnalistų grupė.

Nors po praėjusių metų grįžo reklaminiai stendai ir klipai, kuriuose puikuojasi „Auksinių gaublių“ nominacijos, tik nedaugelis nominantų viešai padėkojo HFPA.

Pasak P. Hammondo, kai kurie industrijos atstovai trokšta, kad senieji „Auksiniai gaubliai“ sugrįžtų, nes mano, kad šis renginys yra svarbus „apdovanojimų sezono rato sraigtelis“.

„Tradicijų nenusipirksi“, – sakė jis.

Tačiau ginčai dėl įvairovės, įtariamos korupcijos ir profesionalumo stokos sumažino „Auksinių gaublių“ blizgesį, kalbant apie įtaką „Oskarams“, sakė P. Hammondas.

„Kai kiekviename straipsnyje (apie „Auksinių gaublius“) kalbama apie skandalą... manau, kad „Oskarų“ rinkėjams jie nebeatrodo tokie patikimi“, – sakė jis.