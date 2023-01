5 vaikų tėvas Ronaldo gražios vaikystės neturėjo: augo su alkoholiku tėvu, o mama sūnaus išvis nenorėjo

Profesionalus futbolininkas Cristiano Ronaldo gali didžiuotis ir 5 vaikų tėvo pareigomis. Tiesa, pats augęs daugiavaikėje šeimoje, santykį su alkoholiku tėvu prisimena skausmingai. C. Ronaldo vaikystė nebuvo lengva – šeima kentė skurdą, jaunuolis anksti buvo išmestas iš mokyklos, o jo besilaukdama motina norėjo pasidaryti abortą.

1985-aisiais daugiavaikėje virėjos ir sodininko šeimoje gimė C. Ronaldo, jauniausias iš keturių vaikų. Būsimojo futbolininko vaikystė bėgo Madeiros sostinėje Funšalyje. Šeima nebuvo pasiturinti – C. Ronaldo glaudėsi viename kambaryje su broliu ir seserimi, o paties futbolininko atmintyje išliko komplikuotas santykis su tėvu.

Grįžęs iš tarnybos Portugalijos kare su Angola, C. Ronaldo tėvas įniko į alkoholį – jame skandino karo skausmus ir įsirėžusias traumas. Duodamas interviu Piersui Morganui, C. Ronaldo pasakojo, kad su tėvu mažai kalbėdavosi, tad jo iki galo taip ir nepažino.

„Iš tiesų tai negaliu pasakyti, kad 100 procentų pažįstu savo tėvą. Jis daug gėrė. Aš niekada su juo nesu turėjęs normalaus pokalbio. Buvo sunku“, – laidoje „Good Morning Britain“ atviravo C. Ronaldo. Futbolininko tėvas dėl kepenų pažeidimų mirė 2005-aiaisias, sulaukęs 53-ejų.

„Gaila, kad jis taip ir nepamatė mano sėkmės“, – yra sakęs C. Ronaldo, jam tuo metu tebuvo 20-mt.

Atvira buvo ir C. Ronaldo motinos išpažintis, išdėstyta drąsioje autobiografijoje „Mother Courage“ (liet. „Motinos drąsa“).

„Jis beveik kasdien buvo girtas. Norėjau, kad jis dažniau būtų buvęs šalia. Nors jis su vaikais niekada nesielgė blogai, aš tapau jo auka“, – apie savo vyrą atviravo Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Knygoje ji taip pat prisipažino, kad laukdamasi C. Ronaldo norėjo pasidaryti abortą. Sutuoktinis gėrė, šeima kentė skurdą, jau augo trys vaikai.

„Norėjau pasidaryti abortą, bet gydytojas nepalaikė mano sprendimo“, – rašė moteris. Knygoje, kurią cituoja „Independent“, ji taip pat dėstė, kad nėštumą nesėkmingai nutraukti bandė pati – gėrė šiltą alų ir bėgiodavo iki nukritimo.

Vėliau moteris kalbėjo, kad tokia buvo Dievo valia: „Esu palaiminta, kad Dievas manęs nenubaudė.“

Prieš knygai išvystant dienos šviesą, C. Ronaldo jau žinojo mamos istoriją. „Kartais jis juokaudamas sako: „Nenorėjai, kad gimčiau, bet dabar aš išlaikau šią šeimą“, – sūnaus žodžius knygoje prisiminė moteris.

Neradęs ramybės namie, C. Ronaldo anksti atrado futbolą. Vėliau jo mama yra sakiusi, kad sportas išgelbėjo sūnų nuo tokios savidestrukcijos, kokią pasirinko jo tėvas.

„Jei jis nebūtų atsidavęs futbolui, greičiausiai būtų įnikęs į narkotikus“, – ispanų dienraščiui „El País“ yra sakiusi C. Ronaldo motina.

Nutaręs siekti futbolininko karjeros, paauglystėje C. Ronaldo paliko namus ir persikėlė į Portugaliją. Tiesa, vos šeštoje klasėje buvo išmestas iš mokyklos.

„Nebuvau kietuolis, bet mokykla man nebuvo įdomi. Mane išmetė po to, kai į mokytoją mečiau kėdę. Jis su manimi elgėsi nepagarbiai“, – „Now Magazine“ yra sakęs C. Ronaldo. Mokslų jis nutarė netęsti – susitelkė vien į futbolą. Motina jo sprendimui pritarė.

Tiesa, netrukus jo karjerai iškilo pavojus, mat vos 15-os sulaukusiam C. Ronaldo buvo diagnozuota tachikardija. Jam buvo atlikta nesudėtinga širdies operacija. Po keleto valandų futbolininkas buvo išleistas namo, o po kelių dienų vėl išbėgo į treniruočių aikštelę, rašo „The Telegraph“.

Visai greitai C. Ronaldo ėmė sparčiai kopti karjeros laiptais, o šiandien yra laikomas vienu geriausių savo laikų profesionaliu futbolininku. Nors giriamas už profesionalumą, kartais C. Ronaldo viešumoje pavadinamas arogantišku. Vis dėlto pats sportininkas yra prasitaręs, kad jaučiasi tapęs neteisingai jo įvaizdį suformavusios žiniasklaidos auka. Anot C. Ronaldo, jo mimikos ir gestai aikštelėje – ne arogancijos, o noro laimėti išraiška.

„Kartais jaučiuosi kaip auka, nes žmonės nepažįsta tikrojo Cristiano. Jei tikrai mane pažinotumėte, būtumėte mano draugas ir su manimi praleistumėte bent dieną, suprastumėte, kad aš nekenčiu pralaimėti“, – CNN atviravo futbolininkas.

C. Ronaldo tapo ne tik futbolo žmogumi, bet ir reklamų, savo įkurtos mados linijos „CR7“ veidu, o vos per devynerius metus (2010–2019 m.) uždirbęs daugiau kaip 700 mln. eurų, pateko į „Forbes“ sudaromą dešimtmečio turtingiausių pasaulio atletų sąrašą. Anot „Forbes“, jis yra pirmasis futbolininkas ir tik trečiasis sportininkas pasaulyje, per karjerą uždirbęs milijardą JAV dolerių.

Tiesa, sunki vaikystė ir intensyvi karjera turi ir savo kainą. C. Ronaldo pasakojo, kad išsilaikyti futbolo pasaulyje jam padeda ir terapija, ją lanko jau ne vienus metus. Anot futbolininko, terapija jam padėjo geriau suprasti save, mat į sportininkų pasaulį jis buvo tarsi įmestas be jokio pasiruošimo.

„Šiandien jauni žaidėjai yra geriau pasiruošę, jiems skiriamas medikų dėmesys, kuris reikalingas kiekvieną dieną. <...> Mes tiesiog nežinojome, kad gali egzistuoti tokios problemos. Mūsų kartoje tai buvo ignoruojama. Akivaizdu, kad daugeliui dėl privatumo, laisvės stokos teko išgyventi sunkius laikus, net depresiją. Tiesa, kad problemos buvo akivaizdžios, bet sprendimai nebuvo prieinami“, – kalbėjo C. Ronaldo.

Garsus futbolininkas – ir 5 vaikų tėvas. Pirmą kartą tėvu C. Ronaldo tapo 2010-aisis. Tiesa, kas yra JAV gimusio sūnaus, kurio globa jam priklauso, motina, viešai neatskleidė.

„Žmonės spėlioja, su kokia mergina aš buvau, o gal jį pagimdė surogatinė motina. Niekam niekada to nesakiau ir nesakysiu. Kai Cristiano jaunesnysis užaugs, pasakysiu jam tiesą, nes jis to nusipelnė, jis – mano sūnus. Bet nesakysiu to kitiems vien dėl to, kad jie to nori“, – Jonathano Rosso laidoje kalbėjo C. Ronaldo, pirmąjį sūnų pavadinęs savo paties vardu.

2017 m. C. Ronaldo tapo dvynių tėvu, juos futbolininkui pagimdė surogatinė motina. Kiek vėliau tais pačiais metais su modeliu Georgina Rodriguez C. Ronaldo susilaukė ir dukrelės.

2022 m. pora pranešė, kad laukiasi dvynių. Tiesa, išgyveno tik mergytė – gimdymo metu sūnus, kuriam tėvai davė Angelo vardą, neišgyveno.

Mergaitė, anot tėčio, yra labai graži – visų namų centras ir džiaugsmas. O jėgų nepasiduoti vyras rado ir kitų vaikų akyse. Tiesa, žurnalistui P. Morganui sportininkas prisipažino, kad sūnaus, kaip ir savo tėvo, palaikų jis neišbarstė į jūrą ar į vandenyną – juos laiko koplytėlėje, esančioje prie jo namų.

„Jie visada mano širdyje. Nuolat kalbuosi su jais ir jie visada yra mano pusėje, mane palaiko ir padeda man būti geresniu žmogumi, vyru ir tėvu“, – tikino C. Ronaldo.

Kol kas savo širdies draugės ir vaikų mamos G. Rodriguez futbolininkas nėra vedęs. Tiesa, viename interviu užsiminė ketinantis tai padaryti.

„Ji man labai daug padėjo. Labai ją myliu. Vieną dieną mudu tikrai susituoksime. Tai ir mano mamos svajonė“, – duodamas interviu P. Morganui sakė C. Ronaldo. Anksčiau futbolininkas susitikinėjo su rusų modeliu Irina Shayk, jųdviejų draugystė truko penkerius metus.