Agnės Jagelavičiūtės netekties sukrėsti bičiuliai: jos palikimas visuomenei – didžiulis

Trečiadienį pranešta, jog mirė 42-ejų nuomonės formuotoja, knygų autorė ir stilistė Agnė Jagelavičiūtė. Jos bičiuliai ir bendražygiai sukrėsti – jie neteko artimo ir brangaus žmogaus, šalis – talentingos kūrėjos, bene pirmosios nuomonės formuotojos, knygų autorės, stilistės.

Užgesus A. Jagelavičiūtės gyvybei, jos draugai sunkiai renka žodžius, tiesa, mintimis dalijasi socialiniuose tinkluose.

„Šiandien mus pasiekė labai skaudi žinia. Agnės šeimos, artimųjų ir draugų vardu prašome rimties ir privatumo šią sunkią valandą. Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, reiškiančiam užuojautą. Apie atsisveikinimą su mūsų mylima Agne pranešime atskira žinute“, – rašo komunikacijos specialistė Rima Olberkytė-Stankus

Rima Olberkytė / BNS nuotr.

„Šiandien mirė ir dalis manęs. Negaliu ir nesugebu suvokti. Tiesiog negaliu nustoti verkti“, – savo socialiniame tinkle rašė komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis, liūdną žinią patvirtinęs LRT RADIJUI.

„Trūksta žodžių. Visada trūko, kai Tu būdavai šalia. Su Tavim kalbėt – kaip juoktis per uraganą, su Tavim būt – kaip šokt tarp vandenyno bangų. Buvai nesustabdoma ir, rodos, nepalaužiama, amžina... Turėjau džiaugsmo pažinti tave visokią... ir mylinčią, ir kuriančią, ir kalnus verčiančią, ir trapią. Pasauliui tavęs labai trūks, Agne. Tikiuosi, dabar tavo tėtis laiko tvirtai tave apkabinęs“, – socialiniame tinkle „Instagram“ mintimis pasidalijo žurnalistė Rimantė Kulvinskytė.

Atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu savo „Instagram“ paskyroje parašė: „Mirė didelė dalis „show“ verslo ir meno. Talentas. Moteriškos laisvės apraiška. Grožis, protas, „paliotas“ viename. Beprotiškai liūdna. Tikiuosi, Tau ten bus lengviau, Agne. Lengvo skrydžio.“

Jazzu surengė koncertą Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atlikėjas Stanislavas Stavickis-Stano pasidalijo kone 20 metų senumo nuotrauka ir prisiminimu apie kadaise kartu su A. Jagelavičiūte įrašytą dainą.

„O, gyvenime, koks tu trapus. „Pravažiavom“, – sakydavo Agnė, ir tai reikšdavo, kad prie temos nebegrįšime. Ji turėjo unikalią savybę neapsikrauti, neėsti savęs dėl didesnių ar mažesnių nesėkmių. Susimovei – atsistok, pasitaisyk karūną ir eik toliau, nes niekas už tave šitų mylių nenueis.

Ir ji ėjo. Per apkalbas, pašaipas ir skandalus, per kliūtis ir aukštos įtampos kambarius, per gyvenimą, kuris oi kiek visko jai buvo paruošęs.

Ji gyveno viešai ir turėjo savo įvaizdį. Ją vadino rėksne, chame, garbėtroška. Bet dar buvo ir ta kita, paprastutė, rami ir niekada su niekuo nesipykstanti – kaip tik visus visada bandanti sutaikyti Agnė, turinti pašėlusiai gerą humoro jausmą, daugybę talentų ir didelę širdį. Tai buvo mergina, kuri tiesiog norėjo būti laiminga. Kuri ypatingai baisiomis aplinkybėmis neteko tėčio, kuri labai mylėjo savo mamą, kurios gyvenimas tęsėsi jos sūnuje.

Jurga Klimaitė-Riebling / Stop kadras

Agnės virtuvėje vykdavo pačios jaukiausios vakarienės. Jos juokas niekada nebuvo suvaidintas. Jos skausmas... atrodė, ji visada visada išsilaižys savo žaizdas, kad ir kokio jos būtų gylio.

Agnė buvo žvėriškai stipri. Ir absoliučiai nuoširdi. Pažinojau ją labai daug metų. Tik pastaraisiais nudreifavome skirtingomis kryptimis. Bet visada spaudžiau už ją kumščius. Ir šiandien, išgirdusi, kad Agnė – reanimacijoje, kovoja už gyvybę, pakibusią ant plauko dėl plaučių uždegimo komplikacijos, meldžiausi. Bet čia pat neleidau sau net pagalvoti, kad ją gali įveikti liga, kad ir kokia ūmi ji būtų. Nes neatrodė, kad Agnę išvis kas nors gali įveikti, juo labiau – plaučių uždegimas.

Deja. Ji niekada nešvęsdavo Naujųjų metų. Eidavo miegoti anksčiau, nei miestas susprogdins fejerverkus. Ir šįkart ji miegos, pasikamšiusi debesis. O mes nešiosimės ją širdyse ir prisiminimuose visą mums likusį gyvenimą.

Agnės Jagelavičiūtės stiliaus šou „Lažinamės, tu turi kuo apsirengti“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ilsėkis ramybėje, Agne. Ir jūs palikite ją ramybėje, kenkėjai nelaimingi, kurie net mirties valandą išpila savo pamazgas, savo kvailas versijas ir liguistą piktdžiugą. Agnė mirė ir tai yra baisiausia, su kuo šiandien tenka susigyventi.

Nuoširdi užuojauta, Nijole ir Leonai. Stiprybės jums“, – socialiniame tinkle rašė velionės bičiulė, komunikacijos specialistė, renginių organizatorė Jurga Klimaitė-Riebling.

„Esu stipriai sukrėstas Agnės Jagelaviciutės mirties. Šiandien labai liūdna diena ir žodžių neužtenka kažką parašyti. Nors su Agne pastaruoju metu nebendravom, bet su Agne susipažinom dar prieš gerą dešimtmetį kartu studijuojant Vilniaus Dailės Akademijoje. Tiek daug turėjom smagių gyvenimo akimirkų.

Saulius Baradinskas / BNS nuotr.

Atsimenu, kad net pirmuosiuose mano režisūros žingsniuose Agnė visada palaikė mano kūrybą ir mano talentą. Už ką būsiu dėkingas visą gyvenimą tau, drąsioji drauge! Ilsėkis ramybėje. Stiprybės ir užuojauta šeimai, šiandien dalinuosi skausmu su jumis“, – dalijasi režisierius Saulius Baradinskas.

Užuojautą Agnės Jagelavičiūtės šeimai, draugams, kolegoms ir gerbėjams pareiškė ir režisierius Romas Zabarauskas: „Tai buvo neeilinė, be galo talentinga ir perspektyvi asmenybė. Sunku patikėti dėl tokios jaunos moters netekties. Aišku, romantizuoti šios mirties neturime (nors kol kas ir neskelbiama jos priežastis), asmeninių problemų, apie kurias kalbėjo pati Agnė, teisinti taip pat neverta.

Romas Zabarauskas / BNS nuotr.

Prireiks laiko kol suprasime įvairiapusišką ir milžinišką Agnės palikimą mūsų visuomenei.

Agnė Jagelavičiūtė ženkliai prisidėjo prie Lietuvos pramogų žiniasklaidos plėtros, net keliais skirtingais etapais: „celebrity“ kultūros puoselėjimu, kokybišku „L`Officiel“ leidiniu, naujai kurtais socialinių medijų komunikacijos standartais, raudonojo kilimo, asmeninių istorijų ir kitų pramogų pasaulio reiškinių plėtote.

Agnė Jagelavičiūtė taip pat tiesiog sukūrė ne vieną ir ne dvi dešimtis šiandien žinomų lietuvių karjerų – palaikydama, patardama, samdydama ar net tiesiog savo bičiulyste juos išpopuliarinusi.

Agnė Jagelavičiūtė viena pirmųjų iš žinomų žmonių Lietuvoje palaikė LGBT+ bendruomenės lygiateisiškumo siekį, savo veikloje nuolat įtraukė LGBT+ kolegas, bičiulius, gerbėjus. Taip pat drąsiai kalbėjo kitomis nepatogiomis temomis.

Agnė Jagelavičiūtė / BNS nuotr.

Agnė Jagelavičiūtė „StiliuSOS“ ir kitais savo projektais prisidėjo prie mados demokratizavimo, siekė įkvėpti moteris, skatino mąstyti apie tvarų, sąmoningą savo stiliaus kūrimą.

Agnė Jagelavičiūtė sėkmingai išbandė save ne vienoje srityje, ir dar būtų pradėjusi ne vieną naują įdomų gyvenimo bei karjeros etapą.

Esu taip pat dėkingas Agnei už palaikymą ir bendrą darbą prie debiutinio filmo „Streikas“, kuriuo abu nuoširdžiai didžiavomės.

Labai liūdna dėl šios tragiškos naujienos. Agnės palikimas – didžiulis. Gaila, jog Agnė nebespės pamatyti, kaip keičiantis Lietuvos visuomenei, keisis ir požiūris į šį palikimą. Nebespės keistis, spręsti savo problemų ir stebinti naujomis idėjomis“.

Aleksandras Pogrebnojus / Stop kadras

„Ilsėkis ramybėje miela Agne, tavo gyvenimas buvo tikras Rock and Roll, baisiai truks tavo talento, charizmos ir spalvų!“ – pasidalijęs A. Jagelavičiūtės nuotrauka rašė dizaineris Aleksandras Pogrebnojus.