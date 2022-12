Aktorė Nijolė Narmontaitė: viską pradėjau matuoti per Ukrainos prizmę

Skaičiuodama paskutines metų dienas aktorė Nijolė Narmontaitė mintimis palydi besibaigiančius metus. LRT televizijos laidoje „Stilius“ ji pasakoja, kad prasidėjęs karas Ukrainoje privertė iš naujo permąstyti kūrybinius sumanymus, perkainoti vertybes. Sukrėsta moteris kuriam laikui net buvo sustabdžiusi visą veiklą.

„Kai man skambindavo ir prašydavo renginių, kai sakydavo, atvažiuokit, mums labai reikia, sakiau: dabar ne laikas linksmintis. Negaliu perlipti per save. Bet vis dėl to pasikalbėjau su savim, kad jeigu per pandemiją žmonėms tai padėdavo, kad gal ir dabar tai taps išsigelbėjimo ratu ne tik visiems, bet ir man pačiai. Ir aš išdrįsau atvykti į pirmąjį savo susitikimą koncertą ir aš pajutau, kad gyju“, – pasakoja N. Narmontaitė.

Šiuo nelengvu laikotarpiu, energingoji aktorė neleido sau liūdėti ir nerimauti, sako, kaip niekada prikūrė linksmų programų. Tačiau pripažįsta, prie karo priprasti jokiais būdais neįmanoma.

„Aš tiesiog kviesčiau visus neužmiršti, kad už mus dabar yra kaunamasi, už mus kovojama. Aš viską dabar per Ukrainos prizmę pradėjau matuoti. Štai išvažiavom į Italiją, ateini į kažkokį restoraną ir taip neskanu valgyti, atrodo, turėtum čia dabar suraukti nosį ir sakyti: ajai, kaip čia prastai duoda valgyti. Ir man pirmiausia mintis – o ką tie kariaujantys, įdomu, valgo? Nes mes tik burbam, viskas amžinai negerai. Išgyvensim ir tą žiemą, išgyvensim. Na, šiek tiek gal bus sunkiau. Susiimsim. Viskas bus gerai“, – optimistiškai nusiteikusi moteris.

Nijolė Narmontaitė / BNS nuotr.

Baigiantis metams Nijolė Narmontaitė ragina visus viltingai pažvelgti į ateinančius metus, kad ir kokie nelengvi buvo 2022-ieji.

„Palikime tai, kas tamsu ir liūdna, raskime bent lašelį vilties ir optimizmo, – šviesiau žvelgti į ateitį kviečia aktorė. – Tegul tas šventinis laikotarpis būna pakrautas, tiesiog prisodrintas komplimentų, gražių žodžių. Ir ne tik artimam žmogui. Net ir gatvėj. Aš kartais pamatau kažką labai gražaus ir kartais būna, kad išdrįstu ir prieinu, visai svetimam žmogui galiu pasakyti. Na, kartais keistai pažiūri, galvoja, ko ta keistuolė čia kabinėjasi. Bet manau, kad jei gerą žodį pasakysi, tai tikrai nesutrukdys.

Visiems norėtųsi palinkėti namų šilumos, artimo žmogaus, ir nežiūrint visko, kad kurtųsi, kad idėjų nepritrūktų. Kad rašytųsi, kurtųsi muzika, dainuotųsi, šoktųsi.. Nes visa tai gyvenimą nušviečia gražesnėm spalvom“, – įsitikinusi aktorė.

Plačiau – laidos „Stilius“ įraše.