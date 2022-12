Ieva Zasimauskaitė apie baimę prarasti artimuosius: namai ten, kur tavo žmonės

Atlikėja Ieva Zasimauskaitė šios savaitės „Miuziklo garsų“ laidoje atliks jautrų kūrinį „Home“ (liet. namai) iš miuziklo „Beetlejuice“. „Mano viena didžiausių baimių yra prarasti mamą, prarasti artimus, šeimą. Ši daina ir yra apie žmogų, atsidūrusį tokioje situacijoje“, – apie emociškai sudėtingą pasirodymą pasakoja atlikėja.

Pagal režisieriaus Timo Burtono filmą pastatyto miuziklo veikėja, atlikdama kūrinį „Home“, išgyvena vidinę dramą – praradusi mamą, ji nebežino, kur jos namai. I. Zasimauskaitė sako, jog įsijausti į tokioje situacijoje atsidūrusio žmogaus vidų yra ypač sudėtinga: „Ta emocija, nors nepatirta, labai artima. Tas pasimetimas, jausmas, kad namai nėra pastatas, o jausmas. Namai juk yra ten, kur tavo žmonės.“

„Mano namai – žvakės, židinys, pledai, skanus maistas, mano vyras. Ir, aišku, šeima, – paklausta, ką pati laiko namais, vardija atlikėja. – Aš, sakau, turiu du namus. Vieni namai yra Kaune, kur gyvena mama su tėčiu, o kiti namai – ten, kur mano vyras gyvena, Vilniuje. Tai turiu dvi tokias vietas, kur sakau: „Va, grįžau namo“.

Miuziklo garsai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Apie namus I. Zasimauskaitė „Miuziklo garsų“ laidoje dainuos septinta, o iki tol televizijos žiūrovai ekranuose išvys dar daug skirtingų emocijų. Muzikos vakaras prasidės ypač linksmai – trio su Auguste Vedrickaite ir Baiba Skurstene Serdiuke nustebins Rūta Ščiogolevaitė. Jos atliks kūrinį „Lady Marmelade“ iš „Murlenružo“. Egidijus Bavikinas taip pat dainuos ne vienas – melodingąjį kūrinį „Kas Tu“ iš roko operos „Meilė ir mirtis Veronoje“ jis atliks kartu su operos soliste, aktore Austėja Lukaite.

Į sceną nuotaikingo kūrinio „Just You Wait“ iš miuziklo „My Fair Lady“ atlikti žengs Ieva Barbora Juozapaitytė, o po jos lauks dar vienas įspūdingas ansamblis: kartu su Tadu Juodsnukiu ariją „Dievas davė“ atliks Aistė Smilgevičiūtė, Povilas Meškėla, Vladas Kovaliovas, Kostas Smoriginas ir Karina Krysko.

Miuziklo garsai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vakarą tęs Oneida Kunsunga, kuri pasirodymą pradės nuo tosto bei atliks kūrinį „Ladies Who Lunch“ iš miuziklo „Kompanija“. Prie Roko Laureckio atlikti romantiškos arijos „All I Ask Of You“ iš žymiojo „Operos fantomo“ prisijungs Ieva Barbora Juozapaitytė.

Jautrų Ievos Zasimaukaitės pasirodymą seks kiek linksmesnė Eimučio Kvoščiausko arija „The Moon and Me“ iš „Adamsų šeimynėlės“, kurią jis atliks įsikūnijęs į dėdę Pūlinį. Monika Mariją į sceną ateis su daina iš dar vieno lietuviško miuziklo „Velnio nuotaka“ ir sudainuos „Jurgos ariją“. Laidą baigs Dainotas Varnas, kuris atliks ariją „Purple rain“ iš miuziklo tuo pačiu pavadinimu.

Muzikinis šou „Miuziklo garsai“ – kiekvieną šeštadienį, 21 val., per LRT TELEVIZIJĄ. Kiekvieną laidą po parodymo peržiūrėti galima ir LRT mediatekoje.