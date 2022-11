„Miuziklo garsuose“ įtampa auga – nenumaldomai artėjant finalui, aiškėja projekto lyderiai

Įžiebus kalėdinę sostinės eglę, šventė per LRT nesibaigė – LRT TELEVIZIJOS projekto „Miuziklo garsai“ dalyviai žiūrovams paskyrė 10 nuostabių arijų iš garsiausių ir skambiausių pasaulio miuziklų. Žiūrovų ir komisijos balais šįkart dosniausiai apdovanotas buvo Rokas Laureckis.

Projektui persiritus į antrą pusę, įtampa po truputį auga. Liko vos pora laidų ir paaiškės, kurie iš 10 dalyvių pasirodys projekto finale. Mat nė vienas iš dalyvių projekto nepalieka, tačiau kiekvieną savaitę papildo balų kraitį. Penktąjį projekto vakarą komisijos (aktorės bei režisierės Viktorijos Streičos, dirigento Ričardo Šumilos, žurnalistės ir laidų vedėjos Gerūtos Griniūtės) bei televizijos žiūrovų sprendimu, gausiausiai jį papildė R. Laureckis, mažiausiai – Eimutis Kvoščiauskas ir Allen Chicco bei Dainotas Varnas ir Ieva Zasimauskaitė.

Nepaisant to, kas surinko daugiau ar mažiau balų, visi dalyviai pasirodė puikiai. Pirmasis ant „Miuziklo garsų“ scenos žengė Dainotas Varnas. Kartu su choru jis dainavo apie tai, kaip paskaičiuoti laiką ir meilę – atliko kūrinį „Seasons of Love“ iš vieno garsiausių miuziklų pasaulyje „Nuoma“.

Ieva Barbora Juozapaitytė užbūrė popmuzikos ir džiazo gerbėjus gerai pažįstamu kūriniu „Summertime“ iš operos „Porgis ir Besė“.

Monika Marija šou žiūrovus nukėlė į muzikinį kino kompanijos „Disney“ filmą „Mulanas“.

Tadas Juodsnukis pakvėtė į šou žiūrovams jau gerai pažįstamą pastatymą „Operos fantomas“.

Dainotas Varnas antrą kartą dainavo ariją iš miuziklo „Hamiltonas“, tik šį kartą jis prisijungė prie Ievos Zasimauskaitės.

Vakarą tęsė Rokas Laureckis su kūriniu iš „Paryžiaus Katedros“.

Netikėtu įvaizdžiu nustebino Eimutis Kvoščiauskas, kuris su atlikėju Allen Chicco dainavo miuziklo „Pušnys“ dainą „Raise You Up“.

Oneida Kunsunga kartu su Dominyku Vaitiekūnu nusikėlė į svajonių miestą – atliko lyrišką kūrinį „City of Stars“ iš miuziklo „Kalifornijos svajos“.

Egidijus Bavikinas tapo ponu Adamsu – dainavo linksmojo miuziklo „Adamsų šeimynėlė“ ariją „Trapped“.

Kūriniu „I Don’t Know How To Love Him“ iš pastatymo „Jėzus Kristus superžvaigždė“ televizijos žiūrovus ir komisiją sužavėjo Rūta Ščiogolevaitė.

Stebėti „Miuziklo garsų“ LRT TELEVIZIJA kviečia kiekvieną šeštadienį, 21 val. Kiekvieną laidą po parodymo peržiūrėti galima ir LRT mediatekoje.