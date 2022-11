Per ceremoniją Baltuosiuose rūmuose ištekėjo Bideno anūkė

Prezidentas Joe Bidenas šeštadienį Baltuosiuose rūmuose priėmė svečius, atvykusius į jo anūkės Naomi vestuves. Durys į šią precedento neturinčią ceremoniją spaudai buvo uždarytos.

28 metų Vašingtone gyvenanti teisininkė susituokė su teisę studijavusiu 25 metų Piteriu Nealu dvaro pietinėje pievelėje per ceremoniją 11 val. vietos laiku, jos liudytojai buvo maždaug 250 svečių, pranešė Baltieji rūmai. Remiantis AFP iš toli darytomis nuotraukomis, teritorija buvo atitinkamai papuošta baltomis gėlėmis.

Naomi Biden yra prezidento sūnaus Hunterio dukra. „Buvo džiugu stebėti, kaip Naomi auga, atranda, kas ji yra, ir kuria sau tokį neįtikėtiną gyvenimą“, – sakoma prezidento ir pirmosios ponios Jill Biden pareiškime. „Didžiuojamės matydami, kad ji savo vyru pasirinko Peterį, ir mums didelė garbė pasveikinti jį savo šeimoje“, – pridūrė pora. „Linkime jiems dienų, kupinų juoko ir meilės, kuri su kiekvienais metais stiprės“.

J. Bidenas / AP nuotr.

Tai ne vienintelis kartas, kai prezidento rezidencija žinomiausiu Amerikoje adresu – Pensilvanijos alėja 1600 – pasipuošė vestuvėms. Baltųjų rūmų istorijos asociacija teigia, kad dvare surengta 18 vestuvių, įskaitant Richardo Niksono dukters Tricios 1971 m. ir Baracko Obamos oficialaus fotografo Pete'o Souzos 2013-aisiais. Asociacijos teigimu, keturis kartus Baltuosiuose rūmuose buvo surengti kitur vykusių vestuvių priėmimai, pavyzdžiui, George'o W. Busho dukters Jennos 2008 metais. Tačiau tai pirmas kartas, kai ten ištekėjo prezidento anūkė.

N. Biden vestuvės Baltuosiuose rūmuose / AP nuotr.

Trumpame Baltųjų rūmų pareiškime sakoma, kad Bidenai surengė vestuvių pietus šeimai ir vestuvių pokylį valstybiniame valgomajame, o priėmimas su šokiais buvo suplanuotas vėliau šeštadienį. Prezidento kanceliarija nepateikė daugiau detalių apie vestuves, vadintas visiškai privačiomis ir uždaromis spaudai. Kai kuriems tai sukėlė nuostabą.

„Per visą Baltųjų rūmų istoriją spauda rašė apie ten vykusias vestuves, nes ši erdvė priklauso Amerikos žmonėms, o prezidento dalyvavimas yra įvykis, kuriuo domisi visa šalis“, – ketvirtadienio vakarą tviteryje parašė NBC reporterė Kelly O'Donnell.

N. Biden vestuvės Baltuosiuose rūmuose / AP nuotr.

Naomi Biden paskelbė apie vestuvių planus rugsėjį „Instagram“ paskyroje, kurioje publikuoja atostogų, Bidenų klano ir savo kasdienio gyvenimo nuotraukas.

J. Bidenas labai artimas su anūkais, dažnai su jais matomas net per kai kuriuos oficialius renginius. Naomi pavadinta pirmosios prezidento dukters, kuri dar kūdikis žuvo per automobilio avariją 1972 m., per ją žuvo ir pirmoji prezidento žmona, vardu. JAV spaudos pranešimuose sakoma, kad Naomi Biden vaidina svarbų vaidmenį prezidento aplinkoje ir, pavyzdžiui, spaudė jį 2020 m. kandidatuoti į prezidentus.