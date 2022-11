Nusiteikite rimtam kino seansui: garsiojo „Įsikūnijimo“ tęsinys bus puvalandžiu ilgesnis už pirmąją dalį

Kino studija „Disney“ oficialiai patvirtino, kad netrukus kinuose pasirodysiančio režisieriaus Jameso Camerono filmo „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (angl. „Avatar: The Way of Water“) trukmė bus 3 valandos 10 minučių. J. Camerono originalus filmas „Įsikūnijimas“ (angl. „Avatar“), debiutavęs 2009-aisiais, truko 2 valandas 41 minutę, todėl tęsinys bus ilgesnis beveik pusvalandžiu, rašoma „Du Kine“ pranešime žiniasklaidai.

Vis dėlto naujausias filmas nėra ilgiausias J. Camerono, kaip režisieriaus, kūrinys – rekordininku išlieka „Oskarą“ 1997 m. kaip geriausias filmas pelnęs „Titanikas“ (angl. „Titanic“), trunkantis 3 valandas 14 minučių.

Verta paminėti, kad dauguma visų laikų daugiausiai uždirbusių filmų yra ilgesnės trukmės. 2 valandas ir 42 minutes trunkantis filmas „Įsikūnijimas“ vis dar išlieka daugiausiai uždirbusiu visų laikų filmu. Veiksmo filmas „Keršytojai. Pabaiga“ (angl. „Avengers: Endgame“) su 3 valandomis ir 1 minute užima antrąją vietą, o 3 valandų ir 14 minučių trukmės „Titanikas“ puikuojasi trečiojo vietoje.

Trumpiausias visų laikų pelningiausių filmų dešimtuko filmas yra 2019 m. filmas „Liūtas karalius“, trunkantis tik 1 valandą 58 minutes.

Milžiniška pertrauka tarp originalaus 2009 metų filmo „Įsikūnijimas“ ir netrukus kinuose pasirodysiančio tęsinio, kurio išleidimas per šį laikotarpį buvo atidėtas, turbūt, dešimt kartų, tapo tam tikru dėmesio traukos objektu.

Nors kitos filmų franšizės gana lengvai kuria tęsinius beveik kasmet, J. Cameronas pasirinko žaisti ilgą žaidimą, kad tęsinio istorija būtų „teisinga“, bet taip pat užtikrintų, kad jo sukurtas „3D reginys yra vertas didžiojo kino ekrano.“

Įsikūnijimas / Platintojų nuotr.

„Manau, kad naujasis „Įsikūnijimo“ filmas atgaivins susidomėjimą 3D seansais, o tai, mano nuomone, yra teisinga, – neseniai sakė J. Cameronas. – Sakau, arba kurkite iš karto su 3D, arba nekurkite visai, bet nemėginkite šio efekto uždėti vėliau, kad galėtumėte tiesiog papildomai pasipelnyti iš brangesnių bilietų. Mūsų 3D reginys yra vertas didžiojo kino ekrano.“

Nepaisant 13 metų pertraukos nuo pirmosios filmo dalies išleidimo, 2009 metais kinuose pasirodęs filmas vis dar išlieka daugiausiai uždirbusiu visų laikų filmu. Verta paminėti, kad per tuos metus, kai filmas pirmą kartą pasirodė kinuose, jo vieta sąrašo viršuje pasikeitė tik vieną kartą – praėjus devyneriems metams nuo premjeros aukščiausią vietą trumpam perėmė filmas „Keršytojai. Pabaiga“.

Įsikūnijimas / Platintojų nuotr.

Tačiau kai filmas „Įsikūnijimas“ buvo pakartotinai išleistas Kinijos kino teatruose 2021 m. kovo mėnesį, bandant atgaivinti kino teatrus po COVID-19 pandemijos, jis susigražino daugiausiai uždirbusio visų laikų filmo karūną. Šiais metais prieš pasirodant filmo tęsiniui, filmas „Įsikūnijimas“ buvo išleistas dar kartą, o jo bendra bilietų kasų suma pasiekė kiek daugiau nei 2,9 mlrd. eurų.