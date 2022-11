Naujus vaidmenis scenoje išbandanti Rūta Ščiogolevaitė: gyvenime esu už paprastą ir tiesų atvirumą

„Ne taip seniai pradėjau mąstyti, kad miuziklai – tokia sritis, kurioje neturėjau progos savęs išbandyti. Praėjo gal mėnuo – ir gaunu galimybę dalyvauti projekte, kuriame reikės dainuoti miuziklų arijas“, – apie naująjį LRT TELEVIZIJOS projektą „Miuziklo garsai“ pasakoja atlikėja Rūta Ščiogolevaitė.

„Savo srityje daug ką turiu padaryti pati – dirbti, stengtis, statyti save į ne visai patogias situacijas“, – sako dainininkė. Šią patirtį ji taip pat vadina dideliu iššūkiu: „Esu tik arba dainavusi, arba kūrusi vaidmenį, atlikti abu vienu metu neturiu tiek daug praktikos. Man pačiai dar reikės atsakyti į daug klausimų.“

Tiek profesinėje srityje, tiek gyvenime įveikiant iššūkius jai talkina pačios atviras būdas ir artistiškumas: „Labai mėgstu tiesiai dalytis nuomone. Man labai didelis diskomfortas, jeigu žinau, kad kitas žmogus jaučiasi nepatogiai. Visada esu už paprastą ir tiesų atvirumą.“

„Miuziklo garsai“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tiesa, R. Ščiogolevaitė pripažįsta, kad scenoje kuria vaidmenis, ne iki galo atskleidžiančius jos vidų, kuris yra ir labai jautrus, ir emocingas. „Bet tai nėra melas. Tai tam tikra forma truputėlį savęs ieškoti giliau, nes atrodo, kad kitaip būtų tiesiog nesaugu“, – sako dainininkė.

Anot atlikėjos, nors jos gyvenimo ir darbo vaidmenys skirtingi, tarpusavyje jie – glaudžiai susiję: „Labai daug kas priklauso nuo to, kaip jautiesi, ir to, kas vyksta tavo gyvenime. Tau gali skaudėti galvą ir tai daro įtaką tavo atlikimo kokybei.“

Paklausta, kaip jaučiasi dainuodama scenoje, atlikėja juokiasi: „Iki šiol stebiuosi, kad aviu aukštakulnius batus ir turiu valandos koncertą, kur reikia daug judėti, tada nulipu nuo scenos ir nustembu, kad nepaeinu – ir nejaučiu kojų, ir skauda.“

„Miuziklo garsai“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antrojoje LRT TELEVIZIJOS muzikinio šou „Miuziklo garsai“ laidoje R. Ščiogolevaitė pasirodys du kartus: vakarą kūriniu „All That Jazz“ iš miuziklo „Čikaga“ pradės viena, o užbaigs kartu su Egidijumi Bavikinu ir kūriniu „I Will Be There“ iš miuziklo „Grafas Montekristas“. Šeštadienio vakarą žiūrovai išvys ir daugiau solo pasirodymų bei duetų – dalyviai scenoje dainuos kartu.

Antrieji pasirodys Dainotas Varnas su Ieva Zasimauskaite, atliksiantys kūrinį iš miuziklo „Brangusis Evanai Hansenai“, o po jų į sceną žengs Ieva Juozapaitytė su daina iš pastatymo „Dikčiaus karjera“.

„Miuziklo garsai“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vakarą tęs ir miuziklo „Vestsaido istorija“ dainą atliks Oneda Kunsunga, po jos Tadas Juodsnukis su Ieva Juozapaityte nusikels į miuziklą „Rent“, o Ieva Zasimauskaitė primins kino ekranų hitą – miuziklą „Mamma Mia“. Rokas Laureckis kūrinį iš miuziklo „Meilė ir mirtis Veronoje“ atliks kartu su Oneida Kunsunga, o Monika Marija dainuos ariją iš miuziklo „Katės“.

Gražiausių muzikinio teatro ir kino kūrinių kupiną šou „Miuziklo garsai“ stebėkite kiekvieną šeštadienį, 21 val., per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt. Visas laidas po premjeros galima peržiūrėti ir LRT mediatekoje.